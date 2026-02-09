Înainte de CFR Cluj – Rapid, Bogdan Baratky scrie despre curiosul caz al lui Drilon Hazrollaj: „De ce a fost împrumutat Pop și nu el?”
Fanatik, 10 februarie 2026 00:20
Bogdan Baratky a făcut în Fanatik o avancronică diferită a meciului CFR Cluj - Rapid din Cupa României. Care este misterul cazului lui Drilon Hazrollaj în Giulești.
• • •
Acum 30 minute
00:20
00:10
Face față Universitatea Craiova presiunii primului loc din SuperLiga? Nicușor Bancu „invocă“ divinitatea: „Dumnezeu știe ce va fi!“ # Fanatik
Nicușor Bancu s-a arătat, pe alocuri, dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să-și adjudece victoria pe Arena Națională. Ce răspuns a oferit când a fost întrebat de presiunea continuă de la Universitatea Craiova.
Acum o oră
23:50
El este jucătorul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. „Cerebral, mie mi-a plăcut foarte mult” # Fanatik
Ilie Dumitrescu, cuvinte de laudă pentru un jucător după derby-ul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Ce l-a impresionat pe fostul mare fotbalist român.
Acum 2 ore
23:30
Zeljko Kopic l-a lăudat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Nu am știut că poate să fie atât de bun”. Decizie în cazul lui Kennedy Boateng # Fanatik
Dinamo a ratat ocazia de a urca pe prima poziție, deși a condus pe Arena Națională contra Universității Craiova. Cine este jucătorul care l-a impresionat pe Kopic din tabăra „câinilor”
23:20
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă # Fanatik
Cine este tănăra care a făcut senzație la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Are 22 de ani, însă nu trece neobservată în clasamentul realizat de celebra revistă americană Forbes.
23:20
Pontul zilei de marți, 10 februarie. Cotele pentru câștigarea titlului de campioană în SuperLiga României! Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 10 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe una dintre cotele pentru câștigarea SuperLigii. Ce șanse li se acordă campioanei și vicecampioanei
23:10
Ștefan Baiaram, exploziv după incidentul de la finalul derby-ului Dinamo – U Craiova: „Aceștia sunt fanii dinamoviști. Sunt român, joc la echipa națională! Nu regret nimic” # Fanatik
Ștefan Baiaram a oferit prima reacție după conflictul cu suporterii de la finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Ce spune atacantul oltenilor despre faptul că a scuipat un fan advers.
23:00
Filipe Coelho, iritat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. „Sunteți nedrepți. Este opinia mea” # Fanatik
Filipe Coelho, prima reacție după remiza dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Ce spune antrenorul portughez despre lupta la titlu în Superliga României.
23:00
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul de pe Arena Națională: „Dinamo s-a înțeles cu el, dar în ultima zi a mers la Craiova” # Fanatik
Andrei Nicolescu a făcut dezvăluirea serii în direct după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Cine este jucătorul care era la un pas de „Ștefan cel Mare”, dar s-a înțeles cu oltenii
22:50
Raul Opruț, după execuția pe care a avut-o în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „E greu să dai așa, ești în alergare” # Fanatik
Raul Opruț a oferit primele declarații după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Ce spune fundașul despre centrarea ideală de la golul marcat de Alberto Soro.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 10 februarie 2026, poate aduce un câștig de 742 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din Premier League și Seria A.
22:30
Lăsat pe banca de rezerve, Assad a intrat pe teren și a marcat contra lui Dinamo: „A fost decizia antrenorului să nu înceapă cu mine” # Fanatik
Assad Al-Hamlawi a marcat golul egalizator pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo, iar la final s-a arătat mulțumit de jocul echipei. Ce a spus despre încrederea în tehnicianul Coelho.
22:20
Andrei Nicolescu a făcut anunțul, cu câteva ore înainte de finalul perioadei de transferuri! „Cu siguranță o să vină” # Fanatik
Dinamo caută un atacant pentru finalul perioadei de transferuri, după despărțirea de Stipe Perica. Andrei Nicolescu explică strategia clubului și condițiile pentru o posibilă mutare.
22:20
Scene uluitoare după Dinamo – U Craiova 1-1! Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un dinamovist, iar Istvan Kovacs a fost lovit. Video # Fanatik
Derby tensionat pe Arena Națională. Scandal în finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, atacantul echipei din Bănie, a scuipat un suporter.
22:00
Toate calculele pentru calificarea în play-off, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular din SuperLiga. Cine are cel mai complicat program # Fanatik
Patru etape rămase, 12 puncte în joc. Vezi ce echipe sunt avantajate și cine are cel mai complicat program în lupta pentru play-off. Toate calculele după 26 de etape.
22:00
Carlos Mora, decisiv în Dinamo – U Craiova: a scos 5 adversari din joc! Assad, primul gol din 2026 din fața lui Boateng. Video # Fanatik
Universitatea Craiova s-a văzut condusă rapid după startul reprizei secunde, însă a egalat după o fază superbă cu Carlos Mora în rol principal. Cum au înscris oltenii în poarta lui Epassy
21:50
Frigul a cuprins Arena Națională la Dinamo – Universitatea Craiova. Cum s-au încălzit rezervele oltenilor. Foto # Fanatik
Frigul a acaparat Arena Națională pe parcursul meciului Dinamo – Universitatea Craiova. Ce mod inedit de a se încălzi au găsit rezervele oltenilor! Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
21:50
Zeljko Kopic a primit o veste grea după Dinamo - Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan a văzut cartonașul galben și va fi suspendat pentru următorul meci.
21:50
Destinația de vacanță spectaculoasă aleasă de Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Prețurile nu sunt mici, dar românii adoră să vină aici # Fanatik
Ioana Țiriac, concediu de vis într-o locație iubită de multă lume. Unica fată a miliardarului român, Ion Țiriac, a uimit cu imaginile din mediul online.
21:30
Universitatea Craiova, pierdere uriașă în săptămâna dublei cu FCSB! S-a accidentat pe Arena Națională și nu a mai putut continua. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova primește o lovitură grea înaintea duelurilor decisive cu FCSB. Un jucător de bază a ieșit accidentat din derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională!
21:10
Ce se întâmplă cu afacerea moștenită de iubita lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care compania a fost dată în judecată # Fanatik
Adriana Viliginschi, arestată preventiv pentru complicitate la omor calificat, a moștenit de la Adrian Kreiner părți sociale dintr-o companie care a fost chemată în instanță.
20:50
Universitatea Craiova a dat lovitura în ultima zi de mercato. Un jucător important se va alătura lotului pregătit de Filipe Coelho. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre mutarea reușită de olteni.
Acum 6 ore
20:40
O trădează Boateng pe Dinamo?! Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre un transfer la FCSB sau Rapid # Fanatik
Kennedy Boateng nu a semnat prelungirea cu Dinamo. MM Stoica și Victor Angelescu vorbesc despre un posibil transfer la FCSB sau Rapid și despre varianta plecării în străinătate.
20:40
Atmosferă de derby veritabil la Dinamo – Universitatea Craiova! Banner ironic încă din primele minute: „Ați dat prazul la bucată!“. Foto # Fanatik
Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil, la care au contribuit din plin și fanii celor două echipe.
20:20
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv # Fanatik
Scandalul uriaș de sâmbătă de la derby-ul de la Cluj dintre CFR și „U” a fost comentat și de fostul șef al LPF. Dumitru Dragomir a avut o reacție șoc despre cele petrecute în Gruia.
20:20
Ministrul agriculturii critică acordul UE-Mercosur: primim produse injectate pe care nu le putem testa. Expert: „Domnul Barbu și-a pierdut sprijinul politic” # Fanatik
Ministrul agriculturii trage un semnal de alarmă în ceea ce privește acordul UE-Mercosur. Afirmă că vom fi invadați de produse cu pesticide. Economiștii îl contrazic. Ce spun specialiștii
20:10
Fanatik SuperLiga, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top după Dinamo – U Craiova # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Vivi Răchită, Dănuț Lupu și Marius Mitran
19:50
Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a fost surprins ucraineanul pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Oleksandr Romanchuk a oferit imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Fundașul ucrainean a stârnit emoții prin apariția sa pe Arena Națională.
19:40
19:40
Educație pentru Viitor, proiectul prin care Fundația Tinmar oferă ajutor. 1.100 de elevi beneficiază de burse de merit. Care e valoarea lor # Fanatik
Organizația înființată în 2001, Tinmar, își continuă misiunea în domeniul educației. A anunțat că extinde programul prin care asigură sprijin pentru mai mulți elevi.
19:30
Revine la FCSB! Clubul din SuperLiga taie în carne vie: trei plecări dintr-un foc. Anunțul oficial # Fanatik
Revenire de ultimă oră la FCSB. Anunțul oficial făcut de club. Mutări masive la o echipă din Superliga. Trei jucători au plecat într-o singură zi! Despre cine e vorba.
19:20
Cât mai durează austeritatea în România: „Suntem în recesiune tehnică”. De ce pleacă unele companii de la noi și care sunt primele vești bune după strângerea curelei # Fanatik
Cât va mai dura austeritatea în România? De ce aleg unele companii să plece de la noi și care sunt primele semnale pozitive pentru economie după strângerea curelei. Analiza momentului
19:20
Secretele formei excelente a lui Dinamo din acest sezon: „Valoarea lui Cîrjan a crescut de 7 ori!”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo a fost dezbrăcată de secrete la FANATIK SUPERLIGA. Cum a reușit Kopic să transforme trupa din „Ștefan cel Mare” într-o candidată la titlu și cum i-a crescut de 7 ori valoarea lui Cătălin Cîrjan
19:10
S-a stabilit data alegerilor FRF! Răzvan Burleanu a vorbit despre contracandidaţi: „Știu sigur asta” # Fanatik
Răzvan Burleanu nu are emoții înaintea alegerilor de la FRF: „Ne bazăm pe o susținere de 80-90 la sută”. Când vor avea loc.
18:50
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv # Fanatik
Cristiano Bergodi a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la U Cluj după scandalul incredibil de la meciul cu CFR. Tehnicianul a comentat și afirmațiile lui Gigi Becali cu privire la suspendarea sa.
Acum 8 ore
18:40
O nouă forță armată se ridică după un vot istoric. Harta militară a lumii, pe cale să se schimbe dramatic după 80 de ani # Fanatik
O majoritate parlamentară fără precedent oferă noului guvern libertatea de a rescrie regulile apărării, de a renunța la pacifism și de a prelua un rol militar activ, cu efecte majore asupra securității regionale.
18:40
FRF, prima reacție după scandalul de la Cluj dintre Bergodi și Cordea: „Trebuie să plătească pentru ce a făcut!” # Fanatik
Subiectul etapei cu numărul 25 nu a fost fotbalul, ci scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea din meciul CFR Cluj - U Cluj. Care este prima reacție a Federației Române de Fotbal cu privire la acest subiect
18:20
Încă un caz de dopaj în fotbalul românesc! Atacantul a fost depistat pozitiv de ANAD și i-a fost deja suspendat contractul # Fanatik
Un fotbalist din România a fost depistat pozitiv de ANAD la o substanță interzisă de către WADA! Clubul i-a suspendat deja contractul atacantului
18:10
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul momentului # Fanatik
Un jucător renumit a confirmat separarea de soția sa, la scurtă vreme după ce au apărut zvonuri despre o infidelitate. Vestea a luat pe multă lume prin surprindere.
18:00
România, în pragul unui blocaj total, pe termen nelimitat: „Nu se mai eliberează documente, asta e”. 200 de litigii la CCR din cauza ordonanțelor-trenuleț # Fanatik
Primarii amenință cu grevă generală pe termen nelimitat! Amenințări dure la adresa lui Bolojan: nu se vor mai elibera nici certificatele de deces. Ce vor de la guvern
17:50
Adi Mutu l-a distrus pe antrenor după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj. „Gestul lui e incalificabil! Putea ieși un măcel!”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mutu nu a avut milă de antrenorul din SuperLiga, după gesturile făcute spre finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj. Care este poziția „Briliantului” în scandalul momentului.
17:30
El e cel mai important jucător în acest moment al liderului Universitatea Craiova. „Toți se simt altfel cu el în teren”. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova, liderul din SuperLiga, dispune de mai multe valori în lot. Există însă un jucător extrem de important. „Toți se simt altfel cu el în teren”, afirmă o legendă din Bănie despre fotbalist.
17:10
O firmă a familiei Bădălău ar fi fost vizată de un control ANAF Antifraudă. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu enorm # Fanatik
Lovitură uriașă dată de Fisc! Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă colosală la Giurgiu, iar la mijloc ar fi o firmă a baronului local PSD Niculae Bădălău!
17:10
Răzvan Burleanu a anunțat unde și când se va disputa finala Cupei României Betano din acest sezon. Motivul pentru care FRF a luat această decizie
17:00
Sorin Cârțu, verdict clar vizavi de reacția nervoasă a lui Cristiano Bergodi de la CFR Cluj - U Cluj: „Nu l-am văzut în postura asta”
16:50
Răzvan Burleanu, anunţ major despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Când se ia decizia dacă selecţionerul va rămâne la barajul cu Turcia! # Fanatik
Răzvan Burleanu a oferit noi detalii despre situația selecționerului Mircea Lucescu și a dezvăluit când se va lua decizia cu privire la barajul contra Turciei.
Acum 12 ore
16:40
România, campioană în Europa la abandonul școlar: mulți nu mai ajung pe băncile liceului. Expert în educație: „Situația este absolut dramatică” # Fanatik
România este, din nou, într-un top negativ în rândul țărilor europene. Avem cea mai mare rată de abandon școlar. Tinerii nu mai văd sensul învățăturii după ce termină gimnaziul. Ce spun experții
16:20
Florin Tănase, one-man show în Oțelul – FCSB 1-4. „Assist-uri geniale, nu pase de doi metri. Uitați-vă cum îl așteaptă pe Olaru”. Exclusiv # Fanatik
Florin Tănase a avut o prestație fabuloasă în partida Oțelul - FCSB 1-4, reușind să marcheze un gol și să ofere 3 pase decisive. Mihai Stoica a vorbit despre evoluția „decarului”.
16:00
Joan Laporta și-a depus demisia din funcția de președinte la FC Barcelona! Planul său este însă de a continua în acest rol. Toate detaliile
