ULTIMA ORĂ Proiect al Guvernului: limită de 14 ani în funcțiile de conducere în BNR. Noi cerințe la numire, interdicții de tranzacționare și angajare la bănci comerciale. Perioadă de cooling-off, în premieră

15:20

Aerostar Bacău transmite că nu a înaintat niciodată oferte de preluare a societăților Romaero sau Avioane Craiova pentru simplul motiv că pentru aceste societăți nu au fost cerute niciodată oferte de privatizare, dar adaugă că în cazul in care, în viitor, ar fi declanșate procese de privatizare pentru companii din industria aeronautică română, cum sunt aceste două companii, subiectul ar putea fi de interes pentru Aerostar.