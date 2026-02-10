La ce vârstă atingem cea mai bună formă fizică și de când începe declinul?
SportMedia, 10 februarie 2026 02:20
Te-ai întrebat vreodată la ce vârstă atingem cea mai bună formă fizică? Capacitățile fizice se diminuează odată cu înaintarea în vârstă, însă mulți dintre noi preferă să creadă că acest lucru devine o problemă abia la bătrânețe. Un studiu recent arată că forma fizică și forța încep să scadă încă de la vârsta de 35
Acum o oră
02:20
A fost găsită cea mai îndepărtată galaxie detectată vreodată: „Nu seamănă deloc cu ce am prezis” # SportMedia
Telescopul Spațial James Webb a observat cea mai îndepărtată galaxie detectată până acum, a anunțat NASA. Astronomii au putut să privească mai aproape ca niciodată de era în care s-au format primele stele și galaxii, cunoscută sub numele de „zori cosmici". Galaxia, numită MoM-z14, oferă o perspectivă rară asupra Universului la doar 280 de milioane
02:20
02:20
Intrarea lui Donald Trump în politică, în data de 16 iunie 2015, a însemnat o schimbare din temelii a modului de desfășurare a campaniilor electorale, a comunicării și modului de a strânge fonduri. Donald Trump a speculat la maximum celebritatea sa, construită într-un reality-show difuzat de postul TV NBC, cu o audiență uriașă la nivelul
Acum 4 ore
00:20
Stare de alertă la Curtea de Argeș: O bacterie periculoasă a fost descoperită în apa de băut. Spitalul, alimentat cu cisterne # SportMedia
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a instituit, luni, starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș, după ce bacteria Clostridium perfringens a fost depistată în apa din rețeaua de distribuție. Măsura a fost luată în urma analizelor realizate de Direcția de Sănătate Publică și vizează limitarea
00:20
De ce nu poate Guvernul să reducă impozitele locale. Bolojan: Nu avem de unde acoperi pierderile # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a admis luni seară că majorările de taxe și impozite locale îi afectează direct pe mulți români, în special pe cei cu venituri mici. „Cu siguranţă sunt mulţi oameni în România pentru care această creştere de impozite şi orice fel de creştere a costului vieţii (…) le creează o presiune suplimentară", a
00:20
Premierul deschide discuția despre reorganizarea administrativă: Vom ajunge cu spatele la zid. Cu cât amâni o boală, cu atât costurile sunt mai mari # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, luni seară, pentru prima dată explicit, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale a României, invocând presiunile bugetare tot mai mari și dependența cronică a autorităților locale de transferurile de la bugetul central. Într-un interviu acordat Digi24, Bolojan a explicat că modelul actual de finanțare a administrațiilor locale este nesustenabil și profund
Acum 6 ore
22:20
Ursula von der Leyen vrea reguli mai stricte pentru protejarea industriei europene: fondurile publice, condiționate de componente produse în UE # SportMedia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledează pentru introducerea unei clauze a „preferinței europene" în sectoarele considerate strategice, potrivit unei scrisori adresate statelor membre ale Uniunii Europene. Măsura ar presupune ca firmele care beneficiază de finanțare publică să fie obligate să se aprovizioneze cu componente fabricate în Europa, relatează AFP. Scrisoare către Cei 27:
22:20
Horoscop zilnic pentru 10 februarie 2026.
22:20
Declarația recentă a președintei Republicii Moldova privind o eventuală reunificare cu România a stârnit reacții puternice în presa internațională. Într-un articol de opinie publicat de Kyiv Post și semnat de Radu Magdin, analist și consultant în comunicare strategică, autorul susține că reunificarea nu mai este o ipoteză abstractă, ci un proces care a început deja
22:20
Resturi de dronă, descoperite pe o plajă din Mamaia. Zona a fost izolată, autoritățile încearcă să refacă traseul aparatului # SportMedia
Resturi care par să aparțină unei drone au fost descoperite luni seara pe o plajă din stațiunea Mamaia, în apropierea unui hotel. La fața locului au intervenit echipe ale Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării Naționale, ISU și Poliției, care au izolat zona și efectuează verificări. Informația a fost confirmată de ministrul Apărării, Radu Miruță,
22:20
Reducerea deficitului bugetar al României și recâștigarea încrederii investitorilor ar trebui să devină un „proiect național", susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat de Bloomberg. Declarația vine într-un moment în care guvernul încearcă să recapete controlul asupra politicii fiscale, pe fondul celui mai mare deficit din Uniunea Europeană și al presiunilor venite din piețe. Nazare afirmă
22:20
Dinamo și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, în derby-ul etapei a 26-a din Superliga. Prima repriză a fost ștearsă, fără niciun șut pe poartă. Oltenii au dominat ușor și au avut o bară laterală. În partea secundă, jocul a fost mai bun, iar Dinamo a deschis scorul în minutul 51 cu o
22:20
Bolojan, replică la acuzațiile lui Thuma de „trădare”: PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a respins luni seară acuzațiile lansate de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, potrivit cărora ar fi încercat „userizarea" Partidului Național Liberal și l-ar fi „trădat" pe Crin Antonescu în alegerile prezidențiale. Într-un interviu la Digi24, Bolojan a susținut că reproșurile nu au „niciun fundament" și că disputele interne din PNL țin de
22:20
Nimic nou sub soare! Reforma Băluță pentru căldura din București, demontată punct cu punct # SportMedia
PSD propune modificarea regulilor după care bucureștenii sunt facturați pentru apă caldă și căldură. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță – și președinte al PSD București – a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru data de 24 februarie, în care va fi dezbătut și votat un proiect ce ar
Acum 8 ore
20:20
Senatul respinge moțiunea privind Mercosur. Bolojan acuză opoziția de manipulare și frică artificială # SportMedia
Moțiunea simplă privind Acordul UE–Mercosur, inițiată de opoziție, a fost respinsă luni de plenul Senatului, după un vot secret electronic. Din cei 115 senatori prezenți, 38 au votat „pentru", 52 „împotrivă", iar 25 s-au abținut. Moțiunea, intitulată „Acordul UE–Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor
20:20
Un lider PSD îl acuză pe Bolojan că guvernează „pe persoană fizică” și îl trimite să-și caute altă coaliție # SportMedia
Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a atacat dur, luni, pe premierul Ilie Bolojan, în plenul Senatului, acuzându-l că ia decizii unilaterale, fără consultarea coaliției și a Parlamentului, și că tratează Guvernul „ca pe o proprietate personală". În contextul dezbaterii moțiunii simple pe tema Acordului Mercosur, Zamfir, care este liderul senatorilor PSD, i-a transmis explicit șefului Executivului
20:20
Rusia susține că a acceptat condițiile SUA privind Ucraina, dar că acum Washingtonul e cel care tergiversează # SportMedia
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că Moscova a acceptat propunerile Statelor Unite privind Ucraina în cadrul discuțiilor purtate la Anchorage, anul trecut, însă acuză administrația de la Washington că ulterior a abandonat propria inițiativă și a revenit la sancțiuni și presiuni economice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului TV BRICS și
Acum 12 ore
18:20
Programul de educație nutrițională, NutriCOOLtura, și-a dublat impactul în 2025 și a ajuns în și mai multe școli din țară # SportMedia
Cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună, NutriCOOLtura, programul național de educație nutrițională creat de United Way România, în parteneriat cu Edenred și Kaufland România, invită profesorii și părinții să acceseze resursele gratuite disponibile online pe https://www.unitedway.ro și să exploreze instrumentele educaționale care încurajează învățarea și lectura împreună cu cei mici. Pornit cu rezultate foarte
18:20
Vârsta reală de pensionare în sistemul de apărare rămâne constant scăzută: militarii ies din activitate între 51 și 53 de ani # SportMedia
Personalul din sistemul de apărare continuă să iasă la pensie mult înainte de vârsta standard din sistemul public, care la momentul actual este de 65 de ani la bărbați și de 62,5 ani în cazul femeilor. Datele oficiale transmise de Ministerul Apărării Naționale, la solicitarea Economedia, arată că, în ultimii cinci ani, vârsta medie de
18:20
Cărțile prind viață la a patra ediție a Festivalului Cărților Deschise, la Opera Comică pentru Copii, în perioada 6-22 martie 2026 # SportMedia
Festivalul Cărților Deschise s-a așezat firesc în calendarul Operei Comice pentru Copii ca un reper cultural al începutului de primăvară. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul se desfășoară în luna martie, cu program deschis publicului în weekenduri și cu activități derulate în cadrul mai multor proiecte educaționale și culturale. Peste 40 de evenimente și
18:20
Atunci când semnăm un contract pentru un credit imobiliar, el vine la pachet cu o răspundere importantă. Și anume, acel contract semnat practic influențează bugetul familiei pe o perioadă destul de lungă: 20-30 de ani! De aceea, analiza dobânzii – atât la momentul semnării contractului, cât și pe parcursul derulării creditului – este esențială. Te
18:20
„Ziua mea norocoasă”, „Micul Prinț” și concertul „Simfonia Iubirii”, deschid luna martie pe scenele din întreaga țară # SportMedia
Două spectacole de teatru, „Ziua mea norocoasă" – în premieră națională, „Micul Prinț", dar și turneul național „Simfonia Iubirii", un regal muzical dedicat femeii, aduc primăvara pe scenele din București, Cluj, Oradea, Pitești, Ploiești și nu numai. „Ziua mea norocoasă" – premieră națională „Ziua mea norocoasă", semnat de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, abordează cu
18:20
Industria jocurilor de cazinou se află într-o continuă expansiune, cu sute de titluri lansate anual și cu peste 700 de furnizori înregistrați. Novomatic, NetEnt, Pragmatic Play, Playtech, Play'n Go, EGT Digital, Microgaming (Games Global) sau Evolution sunt doar câțiva dintre cei mai importanți și populari dezvoltatori de jocuri pentru platformele online și pentru sălile terestre
18:20
Novak Djokovic, prezent în Italia pentru a asista la întrecerile Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), a afirmat că dorește să-și apere titlul olimpic cu ocazia JO 2028 de la Los Angeles, informează Corriere della Serra. Chiar dacă va avea 41 de ani în momentul derulării Olimpiadei de vară din metropola californiană,
18:20
Scandalul Epstein zguduie guvernul britanic: încă o demisie la Downing Street, iar un lider laburist cere plecarea premierului Keir Starmer # SportMedia
Scandalul legat de dosarele lui Jeffrey Epstein continuă să producă efecte în vârful politicii britanice. Directorul de comunicare al premierului Keir Starmer, Tim Allan, și-a anunțat luni demisia, la doar o zi după plecarea șefului de cabinet al prim-ministrului, Morgan McSweeney. În paralel, presiunea politică asupra lui Starmer crește, după ce un lider important al
16:20
Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General # SportMedia
Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, și-a depus candidatura la funcția de Procuror General. Ea este soția judecătorului Adrian Chiriac, de la Curtea de Apel Iași, și a devenit cunoscută în spațiul public pentru că în anul 2017 a ținut la sertar o anchetă privind agresiuni sexuale comise de episcopul de Huși, Corneliu Bîrlădeanu,
16:20
Proces istoric în SUA pentru rețelele de socializare. Sunt acuzate de crearea intenționată a dependenței, la fel ca producătorii de țigări # SportMedia
Rețelele de socializare sunt implicate într-o bătălie în justiția americană care ar putea schimba modul în care acestea operează. Un proces istoric este în desfășurare la instanța superioară din Los Angeles. Companiile care dețin platformele de socializare sunt acuzate de crearea intenționată a unei dependențe, asemănător bătăliei juridice în care erau implicați producătorii de țigări
16:20
Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime a urcat două locuri față de săptămâna trecută și se află pe locul al șaselea în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat titlul la Montpellier în weekend, transmite AFP. Cea mai bună clasare a canadianului este locul cinci (noiembrie 2025). Spaniolul Carlos Alcaraz, proaspătul campion
16:20
PSD cere reguli noi la facturarea și plata căldurii, în București. Dar unele mecanisme propuse de Daniel Băluță există deja # SportMedia
PSD propune modificarea regulilor după care bucureștenii sunt facturați pentru apă caldă și căldură. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță – și președinte al PSD București – a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru data de 24 februarie, în care va fi dezbătut și votat un proiect ce ar
16:20
FCSB va face schimbări majore în echipa de start pe care o va alinia la următorul meci. Campioana va întâlni joi Universitatea Craiova în ultima etapă din Cupa României. Deși este un meci capital pentru calificare și este obligată să câștige, FCSB a decis să sacrifice această competiție. Astfel, campioana va trimite o echipă de
16:20
Primarul Londrei vrea să întoarcă Marea Britanie în UE: Scopul meu în viață este să anulez Brexitul # SportMedia

14:20
Cum relansăm economia și o pregătim pentru viitor? Dezvoltarea este o alegere, nu o întâmplare # SportMedia
România, alături de Vietnam și India, formează grupul de state care au impresionat, la nivel global, în ultimul deceniu cu performanțele economice. Au urcat spectaculos în clasamentul global al complexității economice și au înregistrat totodată creșteri ale PIB de peste 80%. Concluzia rezultă din analiza Indicelui Complexității Economice dezvoltat de Harvard University și ne dă … The post Cum relansăm economia și o pregătim pentru viitor? Dezvoltarea este o alegere, nu o întâmplare appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Cine candidează pentru șefia marilor parchete: Alex Florența și Marius Voineag renunță la conducerea PG și DNA # SportMedia
Azi a expirat termenul limită de depunere a candidaturilor pentru șefiile marilor pachete. Şefii Parchetului General și DNA, Alex Florența și respectiv Marius Voineag, nu și-au mai depus candidaturile pentru un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le-au condus în ultimii 3 ani. În schimb, Voineag este unicul candidat pentru funcția de adjunct la … The post Cine candidează pentru șefia marilor parchete: Alex Florența și Marius Voineag renunță la conducerea PG și DNA appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Marea Britanie. Sute de mii de studenți, inclusiv mulți români, acuzați că au fraudat sistemul de credite de la stat # SportMedia
Autoritățile din Marea Britanie susțin că sute de mii de studenți au fraudat sistemul de credite pentru studii, mulți dintre ei fiind din UE, în special români. Compania de Credite Studențești (SLC) a recunoscut că nu are detalii despre situația a peste 370.000 dintre beneficiarii săi, care îi datorează aproape 13 miliarde de lire sterline, … The post Marea Britanie. Sute de mii de studenți, inclusiv mulți români, acuzați că au fraudat sistemul de credite de la stat appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Cristiano Bergodi explică de ce a sărit să-i bată pe jucătorii lui CFR Cluj: „Eu sunt un om civilizat” # SportMedia
Cristiano Bergodi a explicat motivul pentru care a sărit să-i bată pe jucătorii de la CFR Cluj la finalul derby-ului din Gruia. Antrenorul italian a mers și i-a băgat mâna în gât lui Andrei Cordea, iar apoi l-a pălmuit pe Karlo Muhar. Bergodi susține că acest incident a fost cauzat de faptul că Andrei Cordea … The post Cristiano Bergodi explică de ce a sărit să-i bată pe jucătorii lui CFR Cluj: „Eu sunt un om civilizat” appeared first on spotmedia.ro.
14:20
În peste 1.582 de comune va fi declanșată, marți, o grevă de avertisment, din cauza planului Guvernului privind reforma administrației locale. Edilii avertizează că vor declanșa o grevă generală în ziua imediat următoare adoptării reformei administrației publice, dacă proiectul va fi aprobat de Guvern. Greva de avertisment va avea loc între orele 10:00 și 12:00, … The post Revoltă în administrația locală. Peste 1.500 de comune intră în grevă de avertisment appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Budapesta provoacă Kievul și oferă protecție consulară pentru un maghiar acuzat că a scos ilegal bărbați din Ucraina # SportMedia
Guvernul ungar a anunțat că îi oferă protecție consulară unui cetățean maghiar reținut de Ucraina pentru că ar fi încercat să ajute cinci bărbați ucraineni cu vârstă de recrutare să treacă ilegal granița. Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a anunțat sâmbătă că a reținut o „călăuză” maghiară în timp ce încerca să treacă ilegal peste … The post Budapesta provoacă Kievul și oferă protecție consulară pentru un maghiar acuzat că a scos ilegal bărbați din Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Jucătorul așteptat luni la FCSB să semneze contractul nu va mai ajunge în România. Gigi Becali anunțase că FCSB va transfera luni un atacant din străinătate, dar mutarea a picat. Mihai Stoica spune că jucătorul nu se mai încadra în timp să efectueze vizita medicală și nu va mai ajunge în România. „Este foarte adevărat … The post Transfer ratat de FCSB: Așteptat să semneze, jucătorul nu mai ajunge în România appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că în 2025 România s-a situat pe primul loc în ceea ce priveşte creşterea preţurilor la alimente. Astfel, conform celor mai recente statistici ale Eurostat privind inflaţia alimentară din UE, în timp ce media europeană a fost de 2,8%, România a înregistrat o creştere de 6,7% … The post Dumitru Chisăliță: Dacă prețul gazului va crește, alimentele se vor scumpi appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:20
Un fost spion KGB susține că Rusia și Kazahstanul au materiale video compromițătoare împotriva lui Trump # SportMedia
Un fost oficial KGB și șef al spionajului kazah, care a susținut că Donald Trump a fost recrutat de KGB, spune acum că Kazahstanul a încercat să folosească materiale video compromițătoare pentru a-l șantaja pe liderul de la Casa Albă. Atât Kremlinul, cât și Kazahstanul dețin materiale video compromițătoare care îl incriminează pe președintele american … The post Un fost spion KGB susține că Rusia și Kazahstanul au materiale video compromițătoare împotriva lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Actorii TNB protestează față de „programul pilot” care îi obligă să ponteze 8 ore pe zi # SportMedia
Actorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București (TNB), alături de personalul tehnic și de producție, vor organiza marți, la ora 14.30, un protest pașnic în fața teatrului. Motivul: aplicarea unui program pilot impus prin Circulara nr. 766/03.02.2026, emisă de Ministerul Culturii, care preia recomandările Curții de Conturi privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă. … The post Actorii TNB protestează față de „programul pilot” care îi obligă să ponteze 8 ore pe zi appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FCSB a anunțat că și-a găsit fundaș central după ce Ngezana s-a accidentat grav. Roș-albaștrii nu vor putea conta pe Ngezana în următoarele 6 săptămâni, deoarece se va opera la menisc. Gigi Becali i-a cerut lui Mihai Stoica să găsească un nou fundaș central pe care să îl transfere. Totuși, Stoica s-a opus și a … The post FCSB și-a găsit fundaș central: „El e jucătorul care vine” appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Pentru prima dată în istoria lor postdecembristă maghiarii au ieșit în stradă împotriva UDMR. Cade modelul impus de Kelemen Hunor în combinație cu Viktor Orban? Urmează o creștere a radicalismului? Nemulțumirea lor nu e de azi, de ieri, dar faptul că cei pe care i-au ales au acceptat creșterea taxelor atât de mult încât impozitul … The post Mioritizarea UDMR: Efectele asupra maghiarilor și nu numai appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FSB acuză Ucraina de împușcarea generalului GRU. Principalul suspect urma să se întoarcă la Kiev prin România # SportMedia
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat, luni, că bărbaţii suspectaţi de împuşcarea unuia dintre cei mai importanţi ofiţeri ai serviciului de informaţii al armatei ruse, generalul Vladimir Alexeev, au mărturisit că executau ordine din partea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). FSB mai susține că suspectul principal, arestat la Dubai, ar fi … The post FSB acuză Ucraina de împușcarea generalului GRU. Principalul suspect urma să se întoarcă la Kiev prin România appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Operatorul american de comunicație AT&T a lansat un smartphone pentru copii, numit amiGO Jr. Acesta le va oferi părinților un control mai mare asupra modului în care copiii lor interacționează cu smartphone-urile. Telefonul este conceput pentru copii de până în șase ani, dar AT&T spune că are în vedere extinderea gamei și pentru copii mai … The post O companie americană a lansat primul smartphone pentru copii appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Schioarea americană Lindsey Vonn, victima unei grave căzături, duminică, în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d’Ampezzo, a fost operată pentru o fractură la piciorul stâng, a anunțat spitalul din Treviso unde a fost efectuată intervenția chirurgicală, citat de AFP. ‘În cursul după-amiezei, Lindsey Vonn a fost supusă unei … The post Cum se simte Lindsay Vonn după gravul accident de la Jocurile Olimpice 2026 appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ziua 1447 Mama și copilul, uciși de dronă. Cum distruge un F-16 o dronă rusească (Video). Rușii fără copii, lăsați fără porno. Ucraina nu mai are rachete, dar exportă drone în Europa # SportMedia
În ziua 1447 de război, Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra mai multor regiuni ucrainene. Regiunile Harkov, Dnipropetrovsk și Odesa au fost cele mai afectate de loviturile nocturne. Cel puțin trei persoane, printre care o mamă și fiul ei de 10 ani, au fost ucise, iar alte șase au fost rănite într-un atac asupra … The post Ziua 1447 Mama și copilul, uciși de dronă. Cum distruge un F-16 o dronă rusească (Video). Rușii fără copii, lăsați fără porno. Ucraina nu mai are rachete, dar exportă drone în Europa appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă # SportMedia
Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a lansat un avertisment dur privind direcția economică a Germaniei, afirmând că ani întregi de stagnare alimentează o orientare politică tot mai accentuată spre extrema dreaptă. Într-un interviu acordat revistei Der Spiegel şi citat de agenţia DPA, Källenius a spus că cea mai mare economie a Europei „merge într-o … The post Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă appeared first on spotmedia.ro.
10:20
”Filosofia” Europei cu 2 viteze: Un expert explică intrarea Poloniei în selectul format E6 # SportMedia
Totul a început cu aducerea în discuție de către Germania a unei ”Europe cu 2 viteze” din punct de vedere economic. Coagularea formatului E6 a început cu o scrisoare trimisă, pe 26 ianuarie, de ministrul de Finanțe german, vicecancelarul Lars Klingbeil, omologilor săi din Franța, Italia, Spania, Olanda și Polonia, pe care îi invita să … The post ”Filosofia” Europei cu 2 viteze: Un expert explică intrarea Poloniei în selectul format E6 appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB a anunțat că a recuperat doi jucători înaintea următorului meci. Roș-albaștrii se pot baza din nou pe Daniel Graovac și Juri Cisotti, după ce aceștia au ratat meciul cu Oțelul Galați. Cei doi fotbaliști au mers la Belgrad pentru tratament și vor ajunge la Craiova, fiind apți pentru meciul de joi din Cupa României, … The post Reveniri la FCSB: Campioana a recuperat doi jucători appeared first on spotmedia.ro.
