Alcool, tutun și alimente procesate: Prof. Dr. Mircea Beuran explică rețeta sigură pentru ulcer
Cancan.ro, 10 februarie 2026 05:50
Prof. Dr. Mircea Beuran trage un semnal de alarmă: obiceiurile zilnice care pot declanșa ulcerul | Alcoolul, alimentele procesate și fumatul, printre principalii vinovați Ulcerul duodenal nu mai e de mult doar o boală care […]
Acum 5 minute
06:20
Fenomenul „no contact” devine tot mai vizibil în rândul tinerilor, care aleg să rupă relațiile cu părinții atunci când acestea devin toxice sau le afectează sănătatea emoțională. Potrivit revistei Dazed, situația nu este deloc izolată […]
Acum 15 minute
06:10
Horoscop chinezesc azi, 10 februarie 2026. Tigrul ia decizii care îi schimbă destinul, iar Dragonul și Cocoșul primesc vești care le pot da viața peste cap # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 10 februarie 2026. Ziua de azi vine cu o energie aparte în zodiacul chinezesc. Tigrul preia frâiele și ne provoacă pe mulți să fim mai curajoși, să ieșim din tiparele obișnuite și […]
Acum 30 minute
06:00
Soția lui Adrian Minune a parcat Mercedesul de 120.000 € și a rezolvat „urgența”. Oricât n-ai vrea, tot se strică ceva # Cancan.ro
Ce faci când ai un soț bogat și celebru, ai o mașină de 120.000 de euro și haină de blană? Îți pui niște pantaloni de trening, îți strângi părul într-o coadă și te duci să-ți […]
Acum o oră
05:50
05:40
Prognoza meteo azi, 10 februarie 2026. Ninsorile pun stăpânire pe sudul țării: iarna revine în forță # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 10 februarie 2026. Vremea de azi aduce o atmosferă tipică de iarnă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor apărea pe arii extinse sub […]
Acum 6 ore
01:00
Netflix a făcut un anunț așteptat de mulți români. Un serial de mare succes revine cu un nou sezon # Cancan.ro
Recent, Netflix a anunțat că serialul „The Lincoln Lawyer” („Avocatul din limuzină”) va avea un nou sezon, iar fanii sunt extrem de bucuroși. Vestea este una bună și pentru mulți abonați din România, dat fiind […]
00:40
Bucureștiul subteran care a ținut orașul captiv: anii în care „copiii canalelor” au devenit o realitate crudă a Capitalei # Cancan.ro
Au fost ani în care Bucureștiul a trăit cu o rană deschisă, o realitate pe care mulți o ignorau ziua și o evitau noaptea. „Aurolacii”, copiii străzii și oamenii fără adăpost au transformat canalele, scările […]
Acum 8 ore
00:20
Horoscop 10 februarie 2026. Află zodia care semnează un contract important, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie și vrei să faci totul rapid, dar corpul […]
9 februarie 2026
23:30
Seniorii din Germania trebuie să aibă o perioadă minimă de asigurare de 5 ani, pentru a beneficia de o pensie la bătrânețe. Aici nu există o pensie minimă garantată prin lege, astfel că suma primită depinde de veniturile […]
23:00
Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham # Cancan.ro
Jeffrey Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al Marii Britanii, au schimbat mai multe mesaje după ce ar fi organizat o cină privată la Palatul Buckingham, eveniment la care a fost […]
23:00
Viciul care l-a făcut pe Mitică Dragomir să piardă 100.000 de dolari în 15 minute: ”Acum sunt bătrân și se simte” # Cancan.ro
Mitică Dragomir, dezvăluiri despre jocuri, pierderi uriașe și retragerea din cazinouri, la „Dan Capatos Show”. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit deschis despre perioada în care juca sume foarte mari. Acesta s-a […]
22:50
Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația # Cancan.ro
Povestea unui bărbat din Croația a devenit virală, după ce acesta a povestit cât i-a venit factura după ce a folosit doar aerul condiționat. Factura postată de el a stârnit reacții. Toate detaliile în articol. Nu doar România […]
22:40
EX-starul Naționalei, în centrul unui mega-scandal. Acuzat că a fugit după ce ar fi provocat un accident grav! Cum se apără # Cancan.ro
Fostul rapidist Daniel Chiriță, ex-star al Naționalei Artiștilor, este din nou în vizorul poliției! Fostul fotbalist cu un trecut tumultuos la volan, prins de trei ori cu permisul suspendat, este acum cercetat pentru că ar […]
Acum 12 ore
22:20
Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile s-au viralizat! # Cancan.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună la ediția de anul acesta a Super Bowl. Influencerița, în vârstă de 45 de ani, și vedeta de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, […]
22:20
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: “Este diabolică” # Cancan.ro
Două dosare de crimă care au cutremurat România par să fie legate prin același ”fir”, iar în centrul acestui tablou apare din nou numele fostei logodnice a lui Adrian Kreiner. Milionarul din Sibiu a fost […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann # Cancan.ro
Invitatul zilei este H. D. Hartmann, profiler și analist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Când se elimină CASS și se măresc pensiile cu 13%. Ministrul Muncii a dat vestea cea mare # Cancan.ro
Vești importante pentru pensionari! Începutul anului 2026 vine cu semne bune pentru ei. CASS nu va mai fi reținut din pensii, iar indexarea acestora este din ce în ce mai aproape. Toate detaliile în articol. […]
21:30
Vești importante pentru fermieri! Toți cei care au accesat eco-schema pentru terenul pârloagă primesc bani de pe data de 2 februarie. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a făcut anunțul. Toate detaliile în articol. Este vorba despre o plată parțială […]
21:30
Aflat la Paris pentru câteva zile, BRomania a profitat de timp pentru o sesiune de shopping. Actorul a pornit în căutarea unui model anume de ochelari și nu a renunțat până nu l-a găsit. Iată […]
20:50
Ținuta bizară purtată de Ioana Ginghină la premiera filmului ”În pielea mea”. Toți au făcut ochii cât cepele! # Cancan.ro
Ioana Ginghină continuă să își surprindă fanii! Actrița a atras toate privirile la premiera filmului „În pielea mea” cu rochia care lăsa la vedere darul de la mama natură. CANCAN.RO are imaginile cu șatena pe covorul roșu. Ioana Ginghină continuă […]
20:40
Actorul Silviu Mircescu revine în atenția publicului după ce, în mediul online, au apărut imagini care au stârnit un nou val de speculații legate de viața sa profesională. Deși în ultimele luni numele său a […]
20:00
Ăsta e secretul pe care toate gospodinele trebuie să îl cunoască! Folia de aluminu poate fi folosită și în mașina de spălat. Tu știai asta? Află în articol motivul pentru care este bine să faci acest lucru! […]
19:50
Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu făceam…” # Cancan.ro
Dana Roba a făcut dezvăluiri din timpul mariajului cu Daniel Balaciu, bărbatul care a încercat să îi ia viața și care se află acum în spatele gratiilor. Șatena a vorbit despre viața lor intimă din timpul […]
19:40
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: ”Le-am promis!” # Cancan.ro
După 18 ani de carieră în televiziune, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important din viața sa profesională. Vineri, 6 februarie, a avut loc ultima ediție a emisiunii pe care o modera, marcând astfel o […]
19:30
Uneori, o glumă bună poate schimba complet starea de spirit. Mai jos, CANCAN.RO ți-a pregătit o colecție de bancuri amuzante, ușor de citit și perfecte pentru a aduce zâmbetul pe buze. Alege un număr de […]
19:00
Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai. Fosta ispită de la Insula Iubirii a băgat mâna adânc în buzunar # Cancan.ro
Fosta ispită de la „Insula Iubirii”, Maria Ilioiu, a făcut un pas important în viața sa imobiliară, achiziționând un apartament de trei camere în Dubai. Aceasta marchează prima ei investiție serioasă în străinătate, într-o piață […]
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Petrișor Peiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
După un an dificil, artista din România a luat decizia! Nu mai e cale de întoarcere: „Ne dorim amândoi!” # Cancan.ro
Succesul pe scenă, liniștea de acasă și rolul de mamă nu se echilibrează ușor, dar Mălina Avasiloaie spune că a învățat să le armonizeze pe toate. Artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre viața de […]
18:00
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut # Cancan.ro
CANCAN.RO a pregătit un nou test de atenție și spirit de observație. Este genul de exercițiu care pare simplu la prima vedere, dar care îți pune rapid mintea la treabă. Tot ce trebuie să faci este […]
17:50
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame # Cancan.ro
Scumpirile nu mai iau deja prin surprindere pe nimeni, dar continuă să deranjeze pe toată lumea. Prețurile alimentelor de la raft au explodat, iar printre acestea se numără până și urzicile, un aliment ce cândva […]
17:50
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a fost externat luni, 9 februarie, după aproape o săptămână de îngrijiri medicale la Spitalul Universitar din București. Perioada petrecută sub supraveghere medicală a fost necesară […]
Acum 24 ore
17:20
O meserie la care oamenii au renunțat încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu este din ce în ce mai căutată. Românii au nevoie de acești meșteri, mai ales în lunile reci, dar nu îi […]
17:20
O femeie născută în Călărași, care a fost adoptată în Italia în copilărie, încearcă să își identifice familia biologică și a lansat un apel public în acest sens. Născută pe 23 aprilie 1986 la Spitalul […]
17:10
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii usturătoare # Cancan.ro
Un bărbat din județul Vâlcea a fost sancționat cu o amendă de peste 13.000 de lei după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare forțând un cal să tracteze o greutate […]
16:40
Statul român reia în calcul un proiect vechi care fusese uitat: aducerea pe piață a unui brand propriu de apă minerală care se va numi „Dacia”. Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor […]
16:20
Lorenzo Lamas, unul dintre actorii emblematici ai televiziunii americane din ultimele decenii ale secolului trecut, continuă să atragă atenția publicului prin prezența sa carismatică și prin forma fizică remarcabilă pe care o menține la o […]
15:50
Actorul român care a jucat în producția lui Morgan Freeman, dezvăluiri din spatele culiselor: “A fost o mare nebunie!” # Cancan.ro
Actor respectat, soț de peste două decenii și tată dedicat, Bogdan Farcaș vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre lucrurile care țin o relație vie în timp, despre valorile primite din familie și despre cum paternitatea […]
15:30
Când vine vorba despre o alegere echilibrată din categoria fast-food, pizza poate rămâne în meniu dacă este făcută simplu și corect din punct de vedere tehnic. Accentul cade pe calitatea aluatului și pe moderația ingredientelor, […]
15:10
În fiecare zi, milioane de șoferi pornesc la drum convinși că își cunosc bine mașina și că respectă toate regulile de întreținere. Totuși, există o greșeală banală, aproape invizibilă, pe care foarte mulți o fac […]
15:00
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală! # Cancan.ro
Surpriză mare la Survivor! Venirea Biancăi Giurcanu în competiția Survivor a schimbat rapid dinamica din tabără, nu doar prin energia și ambiția pe care le aduce, ci și printr-o legătură personală neașteptată care o conectează […]
15:00
Este luni, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
14:50
Legătura dintre Aris și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală! # Cancan.ro
Surpriză mare la Survivor! Venirea Biancăi Giurcanu în competiția Survivor a schimbat rapid dinamica din tabără, nu doar prin energia și ambiția pe care le aduce, ci și printr-o legătură personală neașteptată care o conectează […]
14:40
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew # Cancan.ro
Prințul William și soția sa, Kate Middleton, au transmis, în prima lor declarație publică pe marginea scandalului Epstein, că sunt „profund îngrijorați” de ultimele dezvăluiri din acest dosar. Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington […]
14:40
Este doliu în lumea muzicii populare! O cunoscută cântăreața s-a stins din viață. Aceasta a decedat la vârsta de numai 53 de ani. Anunțul public al decesului a fost făcut chiar de către fiica artistei. […]
14:30
Locul din România care rezistă unui atac nuclear. Este la doar 2 ore jumătate de București # Cancan.ro
Unul dintre cele mai neobișnuite locuri din România, considerat de specialiști drept un spațiu care ar putea supraviețui chiar și unui atac nuclear, se află lângă Mangalia. Este vorba despre Peștera Movile, un ecosistem unic […]
14:20
Viața la bloc nu este mereu ușoară, iar proprietarii de apartamente nu trebuie să uite că locuiesc totuși într-un spațiu comun. La bloc trebuie să ții cont de vecini și să nu te comporți ca […]
13:50
Cine e Eileen Gu, cea mai bogată sportivă de la Jocurile Olimpice 2026. A câștigat 23 de milioane de dolari într-un singur an # Cancan.ro
Superstarul schiului liber Eileen Gu este cea mai bogată dintre sportivii care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina la numai 22 de ani. Chinezoaica face senzație la ediția de anul acesta și, […]
13:40
Micutzu, mai sincer ca niciodată! A ajuns unde mulți visează, dar a renunțat la un lucru esențial: „Nu am așteptări” # Cancan.ro
La lansarea filmului „Băieți de oraș”, Cosmin Nedelcu, sau Micutzu așa cum este cunoscut în spațiul public, a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre muncă, succes și așteptările pe care […]
13:40
Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei. Mulți o fac fără să știe legea # Cancan.ro
În România, regulile de circulație sunt adesea percepute ca fiind simple sau intuitive, însă multe dintre ele sunt încălcate fără ca șoferii să își dea seama. În acest context, există comportamente care au devenit obișnuințe […]
13:30
Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria. Este aproape de granița cu România # Cancan.ro
Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri unde […]
