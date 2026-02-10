„Va fi nevoie de mai multe operații!” » Lindsey Vonn a vorbit despre accidentul teribil: „Nu genunchiul mi-a provocat căzătura”
Gazeta Sporturilor, 10 februarie 2026 07:50
Lindsey Vonn (41 de ani) a oferit o primă reacție publică după accidentarea suferită duminică, în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano și Cortina. Ea a concurat având ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng rupt, iar în urma căzăturii s-a ales cu o fractură de tibie, una care „va necesita mai multe operații pentru a fi remediată corespunzător”. A suferit deja o primă intervenție chirurgicală. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
08:20
Denzel Dumfries (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter, este tot mai aproape de revenirea în circuitul fotbalistic, după o operație suferită la gleznă în decembrie.Denzel Dumfries s-a numărat printre spectatori la finala probei feminine de patinaj viteză pe distanța de 1.000 de metri din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. ...
Acum 30 minute
08:00
Dosar penal după ce a vrut să mituiască jandarmii la Dinamo - Universitatea Craiova: „A aruncat 200 de lei” # Gazeta Sporturilor
Meciul de fotbal dintre Dinamo și Universitatea Craiova, 1-1, s-a lăsat cu amenzi, interdicții pe stadion și chiar un dosar penal, pentru un bărbat care a încercat să mituiască jandarmii pentru a scăpa de amendă.A fost tensiune la nivelul tribunelor în Dinamo - Universitatea Craiova, un duel între două dintre primele trei clasate în Superligă. ...
07:50
„Va fi nevoie de mai multe operații!” » Lindsey Vonn a vorbit despre accidentul teribil: „Nu genunchiul mi-a provocat căzătura” # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn (41 de ani) a oferit o primă reacție publică după accidentarea suferită duminică, în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano și Cortina. Ea a concurat având ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng rupt, iar în urma căzăturii s-a ales cu o fractură de tibie, una care „va necesita mai multe operații pentru a fi remediată corespunzător”. A suferit deja o primă intervenție chirurgicală. ...
Acum o oră
07:40
Managerul lui Tottenham, Thomas Frank, l-a lăudat pe Radu Drăgușin înaintea meciului de astăzi cu Newcastle.„Românul se pregătește să înceapă o serie de meciuri în primul unsprezece al lui Tottenham” - aceasta a fost concluzia jurnaliștilor de la Football London după conferința de presă a managerului Thomas Frank, ținută înaintea meciului cu Newcastle de diseară (21:30, ora României). ...
Acum 4 ore
05:10
Acum 12 ore
23:40
23:40
23:30
Remarcatul lui Ilie Dumitrescu, după remiza dintre Dinamo și Universitatea Craiova: „Jucător cerebral, mi-a plăcut foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani) l-a lăudat pe Andrei Mărginean (24 de ani) pentru faza golului marcat de Dinamo în remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din epilogul etapei 26 din Superliga.În minutul 51 al meciului, Mărginean l-a lansat excelent pe Raul Opruț în flancul stâng, iar fundașul a centrat din prima în careu, iar Alberto Soro a deschis scorul cu o lovitură de cap. ...
23:30
Ex-dinamovistul Adrian Scarlatache și Emil Săndoi, fost jucător și antrenor la Craiova, au condamnat evenimentele petrecute la finalul derby-ului de pe Arena Națională, încheiat cu scorul de 1-1. Momente tensionate la finalul meciului. Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect aruncat din tribune, iar Baiaram a scuipat un suporter, după ce a intrat în conflict cu acesta. GALERIE FOTO. ...
23:20
În direct la GSP Live Special, fostul dinamovist i-a cerut lui Kopic: „Este ciudat, nu poți să stai așa” # Gazeta Sporturilor
Adrian Scarlatache (39 de ani), fost jucător al lui Dinamo timp de 12 ani, a vorbit în emisiunea GSP Live, după remiza dintre Dinamo și Universitatea Craiova, scor 1-1, despre situația lotului „câinilor” și nevoia clară de întăriri în ofensivă.Alberto Soro și Assad Al-Hamlawi au marcat golurile partidei, într-un meci în care prima repriză a fost lipsită de ocazii importante, iar în partea a doua cele două echipe au forțat mai mult în ofensivă.VIDEO. ...
23:10
Ștefan Baiaram a dezvăluit ce s-a întâmplat la finalul derby-ului: „M-au jignit urât, ăștia sunt fanii dinamoviști” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram (23 de ani) extrema Universității Craiova, a vorbit la finalul meciului remizat cu Dinamo București, scor 1-1, atât despre joc, cât și despre incidentul petrecut după fluierul final, când a avut un schimb de replici cu suporterii dinamoviști.Alberto Soro și Assad Al-Hamlawi au marcat golurile partidei, într-un meci în care prima repriză a fost lipsită de ocazii importante, iar în partea a doua cele două echipe au forțat mai mult în ofensivă.FOTO. ...
23:10
La finalul derby-ului Dinamo - Craiova, Zeljko Kopic a făcut anunțul major despre Boateng: „Asta e decizia” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, este de părere că remiza cu Universitatea Craiova din epilogul etapei 26 din Superliga, scor 1-1, a fost un rezultat echitabil. Tehnicianul croat a lăudat calitatea adversarilor și a dezvăluit abordarea tactică din meciul de pe Arena Națională.Referitor la transferuri, Kopic a punctat că are nevoie de jucători cu calitate, însă aceștia sunt greu de găsit în perioada de mercato din iarnă. ...
23:00
Raul Opruț (fundaș stânga) și Andrei Mărginean (mijlocaș), cei care au participat la golul marcat de Alberto Soro, au oferit declarații la finalul meciului Dinamo - Craiova, scor 1-1, din runda 26 din Superliga.Opruț și Mărginean au fost cei care au lucrat faza golului marcat de Soro în minutul 51. Mijlocașul a trimis o diagonală perfectă, iar apărătorul a centrat foarte frumos, din prima, cu piciorul stâng. ...
22:50
Filipe Coelho, antrenorul de la Craiova, a tras concluziile la finalul remizei cu Dinamo, scor 1-1, din runda 26 din Superliga.La finalul meciului, Coelho a spus că echipa lui a practicat un fotbal bun și este mulțumit de prestația echipei. Antrenorul are o nemulțumire: faptul că a avut o zi în minus de pregătire față de Dinamo înaintea acestui meci, iar acest lucru se întâmplă se va întâmpla și la meciul cu FCSB, de joi, din Cupa României. ...
22:40
Andrei Nicolescu nu l-a iertat după Dinamo - Craiova: „Neinspirat, nu înțeleg de ce se complică!” » Laude pentru un adversar: „Un talent incredibil” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție în direct la TV în urma remizei obținute pe Arena Națională cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în epilogul etapei 26 din Superliga. Oficialul „câinilor” consideră că rezultatul este echitabil și a vorbit despre prestația lui Adrian Mazilu, pe care l-a numit „neinspirat”. ...
22:40
Nicușor Bancu a fost categoric după Dinamo - Craiova: „Meritam victoria, am avut ocaziile mai mari” » A avut o altă nemulțumire: „Foarte prost” # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu, căpitanul și fundașul stânga al Universității Craiova, consideră că echipa sa merita victoria în fața celor de la Dinamo, partidă care s-a încheiat cu scorul de 1-1. Bancu a vorbit despre evoluția jocului și despre condițiile de disputare ale meciului.Alberto Soro și Assad Al Hamlawi au decis partida, a cărei primă repriză nu a avut ocazii prea mari de gol, în a doua repriză cele două echipe începând să caute mai mult golul. ...
22:30
Incidente grave și scandări xenofobe la finalul derby-ului! Baiaram a scuipat un fan, Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect: „Afară cu ungurii din țară” # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs, cel care a condus de la centru derby-ul dintre Dinamo și Craiova, scor 1-1, a fost lovit de un obiect venit din tribune imediat după finalul partidei. După derby-ul încheiat indecis între Dinamo și Craiova, oltenii au dat startul scandărilor: „Cine e pe primul loc?”. Ambele grupări de fani și-au încurajat favoriții. ...
22:20
22:00
Și-au anulat cu răbdare mâinile slabe și au câștigat un punct cu câte o centrare bună și o lovitură de cap.O luptă la vârful Superligii ca duelul final dintr-un film vechi, cu samurai, cadrat de reclame proaste: doi dușmani stau nemișcați în bătaia vântului, frunzele foșnesc, de multe ori e despre cine clipește primul. ...
21:40
În capul de afiș al etapei #26 din Superliga împotriva Universității Craiova, Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul și decarul „cainilor roșii”, va lipsi în următoarea etapă a campionatului intern, în partida de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, ca urmare a cumulului de cartonașe galbene. ...
21:30
Golgheterul Universității Craiova, accidentat în meciul cu Dinamo » A fost schimbat în minutul 48 # Gazeta Sporturilor
În debutul reprizei secunde a derby-ului etapei a 26-a din Superliga dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, Steven Nsimba, golgheterul „juveților” cu 8 reușite în Superliga, a ieșit de pe teren din cauza unor probleme musculare, fiind înlocuit de palestinianul Assad Al-Hamlawi, care are 5 reușite în actuala stagiune. ...
21:30
Trimis de Kopic în centrul atacului la meciul cu Craiova, Alberto Soro a deschis scorul pentru Dinamo cu o lovitură de cap imparabilă # Gazeta Sporturilor
Dinamo a reușit să deblocheze tabela prin Alberto Soro (26 de ani) în epilogul etapei 26, contra Universității Craiova, în minutul 51. Spaniolul l-a învins pe Laurențiu Popescu (29 de ani) cu o lovitură de cap, în urma unei centrări ideale din partea lui Raul Opruț (28 de ani), din flancul stâng.Astfel, Alberto Soro a reușit cel de-al patrulea său gol în acest sezon din Superliga, după ce a mai marcat cu CFR Cluj, Csikszereda și Metaloglobus. ...
21:00
Turneul masculin olimpic de hochei pe gheață de la Milano Cortina 2026 debutează miercuri. La ediția din acest an, echipele vor avea în componență și jucători din NHL.Turneul masculin de hochei pe gheață din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina se anunță a fi o luptă extrem de interesantă. ...
21:00
Duelul galeriilor în Dinamo - Craiova » Mesaje ironice afișate de suporteri: „Ați venit la capitală, cum ați strâns bani de bilet?” # Gazeta Sporturilor
Epilogul etapei 26 din Superliga a adus-o pe Universitatea Craiova pe Arena Națională pentru derby-ul cu Dinamo, în luptă pentru șefia clasamentului. Aproximativ 2.000 de suporteri olteni au venit să-și susțină favoriții, însă s-au lovit de ironiile ultrașilor din Peluza Cătălin Hîldan. ...
20:40
20:40
CSM București a făcut spectacol în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor, câștigând cu 40-36 (21-17) în fața liderului Brest. Formația franceză nu a condus niciodată, iar campioana României a arătat un handbal ofensiv de mare calitate.Campioana României a combinat eficiența în atacul pozițional cu viteza în fazele de tranziție. Extremele Emma Friis și Trine Ostergaard au înscris 14 goluri, iar alte 16 reușite au venit din pătrunderi în zona centrală. ...
20:30
Jutta Leerdam a făcut istorie la Jocurile Olimpice! Aur și record olimpic după o cursă fenomenală # Gazeta Sporturilor
Jutta Leerdam și-a confirmat statutul de mare favorită și a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano 2026, în proba de patinaj viteză, 1.000 de metri, stabilind totodată un nou record olimpic.Olandeza a câștigat cursa cu timpul de 1:12.31, reușind să șteargă rapid recordul stabilit cu doar câteva minute înainte de conaționala sa Femke Kok (1:12.59). Diferența dintre cele două a fost infimă: 28 de sutimi de secundă.FOTO. ...
19:30
Stresați de amintirea COVID, americanii iau vitamine și folosesc „o cantitate nebunească de dezinfectant pentru mâini” # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea Amber Glenn (26 de ani), campioană olimpică la Milano Cortina cu echipa SUA, păstrează amintiri neplăcute de când a ratat prezența la JO din 2022, la fel ca alți colegi de delegație care au testat pozitiv la COVID-19 acum patru ani. Ei se blindează cu medicamente și dezinfectant pentru a evita probleme asemănătoare. ...
19:30
Crescut în academia FCSB, mijlocașul stânga Robert Popescu (22 de ani) este noul fotbalist al celor de la CSA Steaua. FC Argeș l-a cedat sub formă de împrumut pe jucătorul care a fost revelația ilfovenilor de la FC Voluntari, unde a îndeplinit și regula de Under, stârnind la acel moment interesul inclusiv al unor echipe fruntașe din Superligă. ...
Acum 24 ore
19:10
MM Stoica, tiradă în direct după acuzațiile de «blat» de la Oțelul - FCSB: „Niște handicapați! Oamenii cred că așa ușor se fac blaturile...” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut o adevărată tiradă la adresa celor care au acuzat că victoria obținută în deplasare cu Oțelul Galați, scor 4-1, a venit în urma unui «blat».Oficialul campioanei en-titre i-a numit „handicapați” pe cei care susțin că meciul „a fost aranjat” și a susținut că «blaturile» nu se mai pot face ca pe vremuri. ...
19:10
Răsturnare de situație! FCSB îi face o nouă ofertă: „Asta e propunerea noastră” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat că, cel mai probabil, echipa campioană îi va propune o prelungire de contract fundașului central Mihai Popescu (32). Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă, la genunchi, în meciul România - Austria, disputat pe 12 octombrie, și nu a mai putut juca de atunci. Revenirea stoperului este din ce în ce mai aproape. Va putea să se antreneze cu echipa peste două săptămâni. ...
19:00
Fratele lui Cornel Penescu, judecat pentru ucidere din culpă » Istoricul cazului + Surse GSP: „Nu e exclus să se amâne din nou” # Gazeta Sporturilor
Ilie Penescu, fratele lui Cornel Penescu, fostul finanțator al lui FC Argeș, așteaptă verdictul în dosarul în care e acuzat de ucidere din culpă pentru o faptă din 2022. Următorul termen e programat la Tribunalul Pitești, pe 11 martie, după mai multe amânări care au ținut pe loc soluționarea. ...
18:50
Universitatea Cluj, ocupanta locului 6 în Superliga, l-a cedat pe atacantul Quadri Taiwo (20 de ani) sub formă de împrumut, până în vară, la divizionara secundă CSM Reșița. Nigerianul a ajuns în această vară la „șepcile roșii”, chiar din țara sa natală.Taiwo a bifat patru apariții în tricoul ardelenilor: două în Cupa României, una în Superligă, în meciul cu Dinamo, și una într-o partidă amicală, disputată împotriva polonezilor de la Lodz. ...
18:30
Mihai Stoichiță, noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu: „Nu sunt doctor, dar mă uit la el…” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale. Tehnicianul a fost externat luni, la prânz, de la Spitalul Universitar din București, unde a fost internat timp de o săptămână. ...
18:20
Ce a răspuns una dintre vedetele delegației americane când a fost întrebată despre președintele Donald Trump # Gazeta Sporturilor
Chloe Kim (25 de ani), dublă campioană olimpică la snowboard, a fost întrebată la o conferință de presă din Italia despre conflictul iscat între președintele Donald Trump și schiorul de freestyle Hunter Hess, pe care liderul american l-a numit un „adevărat ratat”. Ea a spus că, deși este mândră să reprezinte Statele Unite, sportivii au dreptul să-și exprime opiniile.Chloe Kim este una dintre vedetele delegației SUA la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. ...
18:20
Corriere della Sera știe secretul: „Așa a transformat-o pe Inter! Chivu a insuflat un lucru mai presus de toate” # Gazeta Sporturilor
Parcursul foarte bun al lui Cristi Chivu la conducerea tehnică a lui Inter i-a cucerit pe italieni. Corriere della Sera a publicat un text în care antrenorul liderului din Serie A este descifrat: „Inter a fost transformată prin antrenament fizic. Această echipă arată ca un ciclist pregătit pentru cursele importante, ajuns într-o stare bună de sănătate mentală și fizică”.12 victorii și un egal în ultimele 13 etape. ...
18:20
Clubul aflat în negocieri avansate cu Kennedy Boateng, sancționat pentru meciuri aranjate și tranzacții ilegale # Gazeta Sporturilor
Kennedy Boateng (29 de ani) este tot mai aproape de despărțirea de Dinamo, după ce togolezul a refuzat, în mai multe rânduri, să prelungească înțelegerea scadentă la finele stagiunii. Din informațiile Gazetei Sporturilor, fundașul central se află în tratative avansate cu Shandong Taishan FC, ocupanta locului 5 în prima ligă a Chinei, în sezonul 2025. ...
18:20
Prima reacție a lui Lindsey Vonn după accidentarea teribilă de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn (41 de ani), schioarea originară din Statele Unite ale Americii, a transmis primul mesaj public pe rețelele de socializare, după ce în urmă cu o zi a suferit o accidentare teribilă, fractură la picior, în timpul probei de coborâre de la Cortina, la Jocurile Olimpice de iarnă.Vonn a pornit a 13-a în proba de coborâre de la Cortina, însă a căzut la doar câteva secunde de la start. ...
18:10
18:10
A jucat la ambele echipe și pune eticheta înainte de Dinamo - Craiova: „Momentul adevărului” # Gazeta Sporturilor
Mihăiță Pleșan, 43 de ani, a jucat și la Dinamo, și la Craiova și așteaptă cu interes duelul de diseară. Este de părere că doi jucători sunt esențiali pentru fiecare dintre cele două rivale, Cătălin Cîrjan, respectiv Nicușor BancuDinamo - Universitatea Craiova este diseară, de la ora 20:00, pe Arena Națională, într-un duel pentru locul 1. Se confruntă două din cele mai puternice echipe din actuala stagiune. Formații ce vorbesc deja deschis despre lupta la titlu. ...
17:50
Dinamo - Universitatea Craiova » Duel pentru primul loc în Superliga! Comentăm la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine luni, 9 februarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din cadrul etapei cu numărul 26 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
17:50
Acuzații grave ale lui Gian Piero Gasperini: „Cluburile au angajat foști arbitri ca să-i învețe pe jucători să înșele!” # Gazeta Sporturilor
Scandalurile pe teme de arbitraj se înmulțesc în fotbalul italian. Penalty-ul generos acordat lui Napoli în prelungirile partidei câștigate cu Genoa (3-2) a creat multe polemici și reacții care de care mai virulente. Însă ceea ce a putut să declare Gian Piero Gasperini, antrenorul lui AS Roma, sare în evidență, prin atacul asupra unor adversare din Serie A. ...
17:40
Arteta, în pericol la Arsenal? Wayne Rooney avertizează: „Dacă nu câștigă Premier League…” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney a lansat un avertisment dur la adresa lui Mikel Arteta. Fostul căpitan al lui Manchester United este de părere că antrenorul spaniol ar putea fi demis de la Arsenal în cazul în care „tunarii” ratează din nou titlul în Premier League, în ciuda investițiilor masive și a poziției excelente din clasament. ...
17:40
Ciprian Deac a luat decizia finală și l-a anunțat pe Daniel Pancu: „Conducerea îl poate pregăti de pe acum!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani) a fost implicat într-un moment controversat la începutul acestui an, când a decis să-l lase acasă și să nu-l ia în cantonamentul din Spania, pe Ciprian Deac. Antrenorul celor de la CFR Cluj a preferat atunci să ia juniori, care nu bifaseră deloc minute pentru gruparea din Gruia. ...
17:40
Dezvăluiri incredibile în direct: „Nu bagă românul ce bagă neamțul. Direct în venă!” # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant Viorel Ion (58 de ani) a fost invitat la emisiunea GSP Live Special și a făcut o comparație între metodele de vitaminizare folosite în România și cele din Germania. În cariera lui de fotbalist, Viorel Ion a avut o scurtă aventură în Germania. A îmbrăcat tricoul celor de la Bochum în sezonul 1998-1999. VIDEO. Viorel Ion: „Nu bagă românul ce bagă neamțul în el. ...
17:30
Răzvan Burleanu a comentat cazul impresarului Cătălin Sărmășan și cere modificarea codului penal în cazul meciurilor trucate: „Vorbim despre o întreagă MAFIE” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit în premieră despre suspendarea impresarului Cătălin Sărmășan, ca urmare a implicării acestuia în pariuri sportive, practică strict interzisă de regulamentele FRF.De asemenea, Burleanu a dezvăluit că Federația Română de Fotbal se află în mijlocul audierilor mai multor jucători, arbitri și membrii ai staff-urilor tehnice, implicați în pariuri ilegale, în eșaloanele inferioare din România. ...
17:10
Kylian Mbappe s-a înfuriat după meciul de la Valencia: „De ce nu vrei să-mi vorbești? Sunteți niște măscărici!” # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe (27 de ani) s-a răstit la arbitrul de rezervă înaintea pauzei meciului de pe „Mestalla”, câștigat (2-0) de Real Madrid. Atacantul francez i-a cerut explicații lui David Cambonero pentru o fază în care asistentul l-a semnalizat în ofsaid și a luat foc după ce a fost ignorat pe drumul spre vestiare. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.