„Va fi nevoie de mai multe operații!” » Lindsey Vonn a vorbit despre accidentul teribil: „Nu genunchiul mi-a provocat căzătura”

22:50

Filipe Coelho, antrenorul de la Craiova, a tras concluziile la finalul remizei cu Dinamo, scor 1-1, din runda 26 din Superliga.La finalul meciului, Coelho a spus că echipa lui a practicat un fotbal bun și este mulțumit de prestația echipei. Antrenorul are o nemulțumire: faptul că a avut o zi în minus de pregătire față de Dinamo înaintea acestui meci, iar acest lucru se întâmplă se va întâmpla și la meciul cu FCSB, de joi, din Cupa României. ...