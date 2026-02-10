Liga 2: FC Voluntari l-a transferat pe Steven N’Guessan

17:40

Primarul liberal al comunei maramureşene Fărcaşa, Ioan Stegerean, aflat în funcţie de 26 de ani, a venit, la întâlnirea de marţi, de la Parlament, cu premierul Ilie Bolojan având la mână un ceas în valoare de aproximativ 40.00 de euro. Edilul a declarat că l-a cumpărat din banii săi şi că şi-ar putea permite chiar mai multe ceasuri, adăugând că tot din fonduri proprii a împrumutat Primăria pe care o conduce, iar comunitatea prosperă. În urmă cu o săptămână, Ilie Bolojan le-a spus jurnaliştilor, după ce în mediul online au apărut informaţii că ar purta un ceas de 200.000 de euro, că pot să stea liniştiţi pentru că ceasul său este unul ieftin, de la Timex, al cărui preţ este de cel mult 750 de lei.