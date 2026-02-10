Cristi Chivu surprinde înaintea confruntării cu Juventus: „O partidă ca oricare alta!”
Sport.ro, 10 februarie 2026 18:50
Cristi Chivu a vorbit despre duelul cu Juventus imediat după victoria clară cu Sassuolo, 5-0.
Jutta Leerdam, performanță fenomenală! Iubita superbă a lui Jake Paul a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă # Sport.ro
Jutta Leerdam a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 și a reușit o performanță incredibilă.
Cum a reacționat Ioan Ovidiu Sabău după scandalul cu Bergodi și Cordea: „Până la urmă...” # Sport.ro
Derby-ul CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, din etapa a 26-a a Superligii, a avut prelungiri tensionate și după fluierul final.
Claudiu Vaișcovici s-a lămurit în privința unui jucător de la Dinamo: ”Nu cred că poate ajuta prea mult” # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
CFR Cluj - Rapid e de la ora 20:00.
„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!” # Sport.ro
Atacantul adus cu mare tam-tam de Gigi Becali a oferit un interviu amplu pentru Sport.ro.
Laurențiu Reghecampf defilează în Sudan! La câte victorii consecutive a ajuns românul cu Al-Hilal Omdurman # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) antrenează în Sudan din vara lui 2025.
Tatăl lui Lindsey Vonn, verdict dur după accidentarea oribilă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # Sport.ro
Lindsey Vonn s-a accidentat groaznic la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT # Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.
Campioana olimpică de la Milano-Cortina a primit o nouă medalie de aur după ce a ciobit-o pe prima: ”Trebuie să fac asta acum” # Sport.ro
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au loc în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
Mohamed Salah s-a decis și pleacă de la Liverpool! Francezii i-au anunțat următoarea destinație # Sport.ro
„Telenovela” Mohamed Salah se apropie de sfârșit.
Matei Ilie (23 de ani), fundașul central al celor de la CFR Cluj, a primit o ofertă importantă din străinătate, după ce în ultima perioadă a fost dorit insitent de Dinamo.
Un jucător care a evoluat pentru Ajax, Heerenveen și Sparta Rotterdam a semnat în România.
Transylvania Open a avut loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie și a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO.
Atacantul are contract cu giuleștenii până în anul 2028.
Ștefan Baiaram a avut o ieșire neașteptată și le-a răspuns unor fani de la Dinamo.
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Tottenham - Newcastle, meciul zilei, de la 21:30. Echipe probabile + situația lui Radu Drăgușin + analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Situația londonezilor în Premier League nu este deloc una roză, după 26 de etape fiind la 6 puncte de retrogradare, pe poziția 15, cu 29 de puncte.
Derby-ul din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, s-a încheiat cu scorul de 3-2, astfel că echipa din Gruia s-a apropiat de zona play-off-ului.
Inter Milano merge ca unsă sub comanda lui Cristi Chivu.
Adrian Mititelu se implică în "dubla de foc" Craiova - FCSB și îi oferă un avantaj important lui Gigi Becali! Mutarea făcută de patronul roș-albaștrilor # Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se pregătesc pentru o "dublă" de foc în Cupă și Superligă, miercuri și duminică, iar Adrian Mititelu (57 de ani) a decis să se implice în rivalitatea dintre dușmanul Mihai Rotaru și fostul rival Gigi Becali.
(P) Un bihorean a câștigat Jackpotul de Inimă Neagră la NetBet: „Voi investi în imobiliare” # Sport.ro
Un nou moment memorabil s-a înregistrat pe NetBet (18+ L1160651W000195), după ce un jucător din județul Bihor a reușit să câștige unul dintre cele mai importante premii de la Amusnet: Jackpotul de Inimă Neagră. Povestea lui nu este doar despre un premiu important, ci despre emoția unui instant care poate schimba complet o seară obișnuită.
Napoli și-a ales prima țintă pentru perioada de mercato din vară: un argentinian care a jucat la Manchester City # Sport.ro
Deși perioada de transferuri din această iarnă abia s-a încheiat, napoletanii au început deja să caute jucători care să întărească lotul, în vara viitoare.
Cristiano Bergodi și-a decis viitorul după incidentul grav de la finalul meciului cu CFR Cluj # Sport.ro
CFR Cluj s-a impus în derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, însă partida a fost marcată de evenimentele reprobabile petrecute la finalul celor 90 de minute de joc.
Bucureștenii au trecut pe lista LPF un fotbalist de Champions League pentru care se apropie ora debutului.
Motivul oficial al abandonului Emmei Răducanu la Doha, la scurt timp după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea # Sport.ro
WTA a confirmat cauza retragerii britanicei din meciul cu Camila Osorio de la Qatar Open. Emma Răducanu a acuzat o stare de rău, după parcursul lung avut în România.
Documentele eliberate de autoritățile americane în legătură cu Jeffrey Epstein au arătat legăturile rețelei acestuia cu multe nume cunoscute.
Ilia Malinin, 21 de ani, e în prim-planul lumii sportului, după show-ul oferit la Milano Cortina.
Inter Milano ar putea să-l vândă pe Carlos Augusto în Premier League, două cluburi importante fiind interesate de fundașul evaluat la aproape 30 de milioane de euro.
AC Milan vrea să-l transfere pe rapperul KMB, unul dintre atacanții cu experiență din Serie A # Sport.ro
Echipa lui Max Allegri ocupă locul secund în Serie A, deși are mari probleme în compartimentul ofensiv.
Echipa unde a evoluat Daniel Prodan poate ajunge în divizia a cincea.
„Nu mai există așa ceva!” Răsturnare de situație la FCSB! Becali îi pune un nou contract pe masă # Sport.ro
Gigi Becali a decis să îi prelungească înțelegerea lui Mihai Popescu, impresionat de recuperarea rapidă a fundașului accidentat grav în toamnă.
Formația olteană a anunțat două mutări, la câteva ore după remiza cu Dinamo de pe Arena Națională: 1-1.
Patronul FCSB-ului a dezvăluit că transferul atacantului dorit din Olanda a căzut, pe ultima sută de metri, din cauza unor condiții suspecte puse de impresarul jucătorului.
Mesajul lui Zelenski după ce CIO a interzis casca unui ucrainean la JO: „Adevărul nu poate fi jenant” # Sport.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a reacționat ferm după ce CIO i-a interzis sportivului Vladislav Gheraskevici să poarte o cască omagială pentru victimele războiului, la Jocurile Olimpice de iarnă.
Sportivii români intră din nou în febra competiției la Jocurile Olimpice de iarnă.
Gigi Becali și-a făcut calculele după remiza dintre Dinamo și Craiova: „Vreau să fac eventul!” # Sport.ro
Dinamo și Universitatea Craiova s-au încurcat reciproc, scor 1-1, iar Gigi Becali o vede deja campioană pe FCSB.
O nouă eliminare la Desafio: Aventura, în ediția din această seară. Daniel Pavel: “În jungla thailandeză, nu câștigă întotdeauna forța fizică, ci cei care își păstrează calmul” # Sport.ro
O nouă săptămână începe în forță la Desafio: Aventura, iar tensiunea din competiție crește de la o zi la alta.
Premier League, etapă intermediară de foc: Chelsea – Leeds, West Ham – United și Everton – Bournemouth, de la 21:30 pe VOYO # Sport.ro
Premier League e transmis live și în exclusivitate de VOYO.
România va avea și o a doua brigadă delegată în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin.
Tottenham – Newcastle, diseară, de la ora 21:30 pe VOYO: premieră pentru Drăgușin după un an! # Sport.ro
Premier League e transmis live și în exclusivitate de VOYO.
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # Sport.ro
Accidentul lui Lindsey Vonn a provocat o reacție din partea Comitetului Internațional Olimpic (CIO).
Cristi Chivu a revitalizat-o pe Inter printr-o nouă metodă de pregătire care a eliminat accidentările și a dus echipa pe primul loc în Serie A.
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace # Sport.ro
Presa americană a dat știrea zilei: la 44 de ani, Serena Williams a primit aprobarea celor de la ITIA de a reveni în circuitul WTA!
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'” # Sport.ro
Adrian Mutu a criticat dur ieșirea nervoasă a lui Cristiano Bergodi de la finalul partidei cu CFR Cluj, avertizând că reacția tehnicianului ar fi putut degenera într-un conflict grav.
Fostul golgheter al Superligii va juca un meci mare, diseară (ora 20:15), în Liga Campionilor Asiei.
Cupa României | Derby în Gruia! CFR Cluj și Rapid se luptă pentru calificarea în „sferturile” Cupei # Sport.ro
CFR Cluj primește vizita Rapidului în această seară, de la ora 20:00, într-o partidă decisivă pentru configurația finală a Grupei A din Cupa României Betano.
Cupa României | Petrolul Ploiești și FC Argeș luptă astăzi în etapa a treia din Cupa României # Sport.ro
Petrolul Ploiești și FC Argeș au meciuri decisive astăzi în grupele Cupei României Betano, împotriva unor adversari incomozi din eșaloanele inferioare.
Anul 2026 a început excelent pentru mijlocașul de 26 de ani: cu un transfer la Al-Ain, una dintre cele mai bogate și puternice formații din Orientul Mijlociu.
Șansă nesperată pentru Radu Drăgușin: englezii fac un anunț important despre viitorul românului la Tottenham # Sport.ro
După o absență de aproape un an din cauza unei accidentări grave, Radu Drăgușin profită de problemele de lot ale londonezilor și este gata să își recâștige locul de titular în Premier League.
