Disensiuni în PSD Buzău. Șeful organizației îi cere primarului Constantin Toma „să facă mai puțină politică”, după criticile aduse conducerii partidului
HotNews.ro, 10 februarie 2026 18:50
Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, i-a transmis primarului din municipiul reședință de județ, Constantin Toma să nu-și mai critice colegii de partid și „să facă mai multă administrație și mai puțină politică”. Mesajul vine…
Pentru prima oară în România, este posibil ca numirea noilor conduceri la Parchete să însemne, de fapt, păstrarea puterii, aproape în bloc. Foști șefi ai marilor Parchete sunt pregătiți să-și conserve influența, prin mutarea de…
18:10
FOTO Donald Trump, fără pantaloni și dansând cu o Statuie a Libertății îngrozită – figură de carnaval în Germania # HotNews.ro
Fără pantaloni, cu limba scoasă și dansând cu Statuia Libertății, figura președintelui SUA Donald Trump va fi prezentată într-un car alegoric în cadrul carnavalului dintr-un oraș german, scrie Reuters. Organizatorii carnavalului din Mainz au prezentat…
Macron vrea „o abordare europeană bine organizată” pentru reluarea dialogului cu Putin, dar fără „prea mulţi interlocutori” / Ce spune Kremlinul # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că vrea ca reluarea dialogului cu Vladimir Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulţi interlocutori”, subliniind în acelaşi timp că primele contacte „tehnice” au confirmat…
Eurodeputații au adoptat definitiv marți obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, informează Agerpres…
EXCLUSIV VIDEO Dezvăluiri Dacia – Diferențele dintre motorul Hybrid-G 150 4×4 de la Dacia și 4Xe de pe Jeep Avenger: „N-a mai produs nimeni așa ceva, e o premieră mondială!” # HotNews.ro
Sunt doar două săptămâni de când Gerald Peters, Project Manager al sistemului de propulsie hibrid 4×4 de la Dacia, a fost la Mioveni pentru a superviza intrarea în producție a noilor modele Duster și Bigster…
Orange scumpește abonamentele în România: „Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine” # HotNews.ro
Compania de telefonie mobilă își anunță clienții că va opera majorări ale abonamentelor, scrie Economica.net. Motivul invocat de Orange România este legat de inflație, iar majorarea ar urma să se aplice din aprilie. Prețuri cu…
Se-ntoarce norocul la Hanul Evreilor, cândva înfloritor, acum pe ducă. Cine va salva monumentul, pe vremuri plin de prăvălii ținute de negustori israeliți din București # HotNews.ro
Monument istoric de importanță majoră, care la începuturile sale era plin de prăvălii la parter și de camere de locuit la etaje, Hanul Neculescu zis și „al Evreilor” este singurul han din București atestat în…
Diana Șoșoacă va fi chemată la audieri în Parlamentul European privind ridicarea imunității. Când s-ar putea da un vot în plenul de la Bruxelles # HotNews.ro
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Paramentului European pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de…
Cum explică PNL că a votat împotriva unui proiect USR care reintroduce obligativitatea publicării declarațiilor de avere # HotNews.ro
Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților a dat luni un aviz negativ pe un proiect de lege care ar menține publice declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor publici. USR critică decizia PSD și…
Retailerul de modă online Fashion Days a introdus recent un comisionîn valoare de 3,99 de lei la fiecare comandă ce include produse vândute direct de companie, anunță Economica.net. Potrivit sursei citate, comisionul este valabil inclusiv…
Lia Savonea intervine din nou, în încercarea de a opri modificarea pensiilor magistraților. Ea cere opinia Curții Europene de Justiție # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistrațilo propuse de Guvernul Bolojan respectă dreptul…
România scade în indexul Transparency International de percepție a corupției și ajunge la același nivel cu două țări africane # HotNews.ro
România ocupă locul 70 din 182 de ţări în Indexul de percepţie a corupţiei întocmit de organizaţia Transparency International, cu un scor în scădere faţă de clasamentul din anul precedent, de 45 de puncte, ceea…
Dominic Fritz pierde procesul în care ANI îl acuză de conflict de interese. Primarul anunță că face apel # HotNews.ro
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea marți, 10 februarie, solicitarea primarului Timișoarei de a anula raportului Agenției Naționale de Integritate. Decizia poate fi atacată de Dominic Fritz la Curtea Supremă. Inspectorii de integritate l-au…
„Un zbor Londra-București cu copiii m-a făcut să-mi fie rușine că sunt româncă. Spre deosebire de vestici, suntem reci, stridenți și de neam prost” # HotNews.ro
De puține ori îmi e rușine că sunt româncă. Poate acasă mă aclimatizez și nici nu mai sesizez neorânduielile. Dar când zbor cu avionul din sau înspre România îmi e adesea jenă și văd în…
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat marți crearea „Consiliului Viitorului”, un nou organism consultativ de stat menit să accelereze dezvoltarea economică și să transforme națiunea central-europeană într-o putere tehnologică prin intermediul inovației în sectoare precum…
Clotilde Armand a câștigat definitiv procesul cu Romprest. Compania a cerut daune de 500.000 de euro # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv solicitările companiei de salubritatea Romprest și a obligat firma să plătească cheltuieli de judecată, potrivit minutei publicate pe portalul instanței. Procesul a început în 2021 când…
China denunță o măsură „josnică” și „reprobabilă” luată de Marea Britanie după condamnarea la închisoare a magnatului Jimmy Lai # HotNews.ro
Ambasada Chinei la Londra a criticat marți decizia Marii Britanii de a extinde un program de vize pentru rezidenții din Hong Kong, calificând măsura drept o ingerință în afacerile sale interne după ce o instanță…
Elias Charalambous, antrenorul etapei a 26-a din SuperLiga. Cum arată echipa ideală a rundei # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei a 26-a din SuperLiga, cel mai bun „11” și antrenorul rundei. După succesul categoric obținut în fața celor de la Oțelul Galați, FCSB s-a…
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia # HotNews.ro
Telegram este un canal extrem de important pentru comunicările private și publice din Rusia. Toate tipurile de surse de știri, inclusiv Kremlinul și opoziția în exil, o utilizează în mod constant pentru a distribui informații…
FOTO/VIDEO Protest pe scările Teatrului Național București: „Sunt artist, creez liber, nu în program fix” / Decizia de ultimă oră a ministrului Culturii # HotNews.ro
Zeci de actori și angajați ai Teatrului Național din București protestează, marți, după ce Ministerul Culturii a propus normarea timpului de muncă pentru artiști. Ei afișează mesaje precum „Sunt artist, creez liber, nu în program…
SONDAJ: 6 din 10 copii asistă la cyberbullying. Aproape jumătate au fost contactați de străini online # HotNews.ro
Șase din zece copii cu vârste între 12 și 17 ani spun că au asistat la episoade de cyberbullying, iar aproape jumătate afirmă că au fost contactați online de persoane necunoscute, potrivit unui sondaj realizat…
Doar de la începutul acestui an, aproximativ 5.000 de poștași, operatori poștali și directori de sucursale au demisionat de Poșta Rusă, relatează ziarul online rusesc Mash, citat de The Moscow Times. Potrivit surselor Mash, compania…
RomâniaTV a primit amenda maximă prevăzută de lege pentru relatările despre Recorder și protestele pentru justiție # HotNews.ro
Amenda de 100.000 de lei (20.000 de euro) a fost pentru relatările din două emisiuni difuzate de România TV pe 14 decembrie. Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancțiunea, care e cea mai mare permisă…
Augustin Zegrean explică ce se întâmplă după ce un judecător CCR a intrat în concediu, cu o zi înainte de ședința pe pensiile magistraţilor # HotNews.ro
Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean a declarat marți, la Antena 3, că CCR nu poate judeca cu alți judecători decât cei cu care a început dezbaterile pe o temă, așa că trebuie să aștepte până…
România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă. Dar explicația reală nu are legătură cu „lenea”, „incapacitatea” sau cu mitul că românii „nu se pricep”. Este, mai degrabă,…
OFICIAL Formularul 300 – Decont de TVA, modificat din nou. Instrucțiuni de completare 2026 # HotNews.ro
A apărut în Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care s-a modificat Formularul 300 – decont de taxă pe valoarea adăugată (TVA), fiind aprobate, prin același document, și instrucțiunile de completare. Citește mai departe pe StartupCafe…
„E de înțeles că școala e plictisitoare, enervantă, inutilă”. Ce s-a întâmplat la Balul Balurilor din Sibiu, unde a fost și un psiholog # HotNews.ro
Sute de adolescenți din Sibiu au participat sâmbătă, 7 februarie 2026, la Balul Balurilor, un eveniment privat controversat, organizat pentru elevi din 7 licee sibiene, petrecere de care școlile și inspectoratul școlar s-au dezis încă…
Creșterea costurilor cu energia și variațiile din rețea îi obligă pe managerii de operațiuni să caute soluții stabile și predictibile. Alegerea unei baterii pentru aplicații industriale și comerciale nu ține doar de tehnologie, ci de…
ULTIMĂ ORĂ Decizia Curții de Apel București în privința salariilor din ASF, reduse cu 30% # HotNews.ro
Curtea de Apel București a respins cererea angajaților Autorității de Supraveghere Financiară privind suspendarea ordinului prin care salariile le-au fost reduse cu 30%. Decizia instanței nu este definitivă. Curtea de Apel București a pronunțat marți…
În birouri și spații comerciale, confortul termic influențează direct modul în care lucrezi, colaborezi și interacționezi cu clienții. O temperatură greu de controlat, aerul încărcat sau zgomotul constant al echipamentelor afectează atenția și creează disconfort.…
[P] 11 criterii importante în funcție de care să alegi vata minerală potrivită pentru izolația clădirii # HotNews.ro
Alegerea vatei minerale influențează confortul din locuință, costurile cu energia și nivelul de siguranță al clădirii. Materialul potrivit păstrează temperatura stabilă, limitează zgomotul și susține comportamentul clădirii la incendiu. O selecție grăbită poate duce la…
Bolojan vrea ca absolvenţii de medicină să lucreze în România un număr minim de ani. „Ai o obligaţie faţă de ţara asta” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Parlament, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire. „În ce…
Una din țările baltice avertizează că Rusia produce atât de mult armament încât va putea purta un război în paralel cu cel din Ucraina # HotNews.ro
Rusia nu are intenția de a lansa un atac militar asupra vreunei țări membre a NATO anul acesta sau în anul următor, dar se grăbește să-și refacă forțele pe măsură ce Europa își intensifică reînarmarea,…
Cea mai mare companie privată de apărare din Africa produce vehicule blindate în Ucraina. Cum arată „Bufnița” # HotNews.ro
Paramount Group, cel mai mare jucător privat din industria de apărare de pe continentul african, își extinde operațiunile în Ucraina. Compania a anunțat că va dota forțele armate ale Kievului cu vehicule blindate care vor…
13:00
Realizarea filmărilor aeriene de calitate nu depinde doar de drona pe care o folosești, ci și de setările corect adaptate fiecărei situații. Lumina, viteza, stabilitatea și modul de captare a imaginilor joacă un rol esențial…
Primar, către Sorin Grindeanu: „Dacă veți fi întrebat de colegii mei «Păi bine, mă, nu-ți plac măsurile, dar nu votarăți împreună»?” / Răspunsul șefului PSD # HotNews.ro
Emil Drăghici, primarul independent al comunei dâmboviţene Vulcana-Băi, l-a întrebat marți, la Parlament, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, de ce critică măsurile adoptate de Guvern, în condițiile în care partidul său face parte din coaliţie…
Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii # HotNews.ro
Piața criptomonedelor se află în degringoladă în ultima perioadă, lucru care a afectat dramatic inclusiv prețurile celor două tokenuri digitale lansate de președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, relatează Gizmodo. Prețul criptomonedei…
Crimele din Ucraina şi din Iran sunt posibile graţie patronajului pe care regimul de la Beijing îl oferă partenerilor din coaliţia pe care o domină, susține profesorul Ioan Stanomir într-un articol de opinie. În februarie 2026 Europa…
Luna trecută a fost în Europa cea mai rece lună ianuarie din ultimii 16 ani. Ce regiuni au avut parte de frig extrem # HotNews.ro
Luna ianuarie, care a adus și în România două valuri de frig și temperaturi de sub -21 grade Celsius, a fost mult mai rece decât normalul perioadei și la nivel european, arată datele Copernicus, citate…
Consiliul Concurenței contrazice Guvernul privind prețul gazelor, în cazul liberalizării pieței # HotNews.ro
Vicepreședintele Consiliul Concurenței, Dan Pascu, susține că prețul gazelor nu va crește de la 1 aprilie 2026, dacă piața se va liberaliza la acest termen, așa cum prevede legislația actuală. Declarațiile sale vin după ce,…
Cum funcționează sistemele de stocare a energiei pentru locuințe? 3 beneficii esențiale pentru eficiență, economie și profit energetic # HotNews.ro
Un sistem de stocare a energiei pentru locuințe este o investiție inteligentă sau doar un moft? Acest articol își propune să explice pe înțelesul tuturor principiul său de funcționare și să analizeze cele trei valori…
Într-o serie de evenimente dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Galeriile Artmark propun o întâlnire valoroasă cu opera artistului. În cadrul Licitației de Artă Postbelică și Contemporană stabilită chiar…
Mutarea unui judecător CCR înainte de ședința Curții pe pensiile magistraților, blocate de două luni # HotNews.ro
Judecătorul constituțional Gheorghe Stan se află în concediu și va lipsi de la ședința de miercuri pe legea Guvernului Bolojan care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de la care se pot pensiona, au declarat…
Lucescu către Hagi, mesaj emoționant de pe patul de spital: ”Pregătește-te să o preiei” # HotNews.ro
“Viața e prea scurtă pentru a nu-ți asuma riscuri! Singurul eșec în viață e să nu încerci”. Acesta e mesajul schioarei Lindsey Vonn, după accidentarea pe care a suferit-o la Jocurile Olimpice de iarnă Milano…
„Lumea este în pericol” – Avertismentul unui director care a părăsit o mare companie din domeniul inteligenței artificiale # HotNews.ro
Un cercetător în domeniul inteligenței artificiale de la Anthropic, companie faimoasă pentru chatbotul Claude, a scris o scrisoare în care își anunță plecarea, spune că a realizat tot ce și-a dorit, dar avertizează și că…
Mai multe decese misterioase în munții din vestul Bulgariei îi nedumeresc pe anchetatori # HotNews.ro
Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în cursul săptămânii trecute, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe stranii, care l-au făcut pe un procuror să compare cele două triple…
Luna Îndrăgostiților nu mai golește portofelele. Dragobetele e despre dragostea infinită, cu limită pe card # HotNews.ro
Există o idee care revine obsesiv în fiecare februarie: că Valentine’s Day și Dragobetele ar fi „momentele de consum” ale iernii, un fel de mini-Black Friday emoțional, în care dragostea se măsoară în facturi. Doar…
La Medicover, prevenția, screeningul, depistarea timpurie şi tratamentul fac parte dintr-o abordare medicală integrată, susținută de echipe multidisciplinare În fiecare an, aproximativ unul din 200 de români este diagnosticat cu o formă de cancer. Riscul…
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin # HotNews.ro
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative…
