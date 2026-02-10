Două persoane arestate pentru trafic de droguri de mare risc
Bursa, 10 februarie 2026 20:20
Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc
Acum 30 minute
20:20
20:10
Kenya consideră inacceptabil ca cetăţeni ai săi să fie ademeniţi în Rusia cu promisiuni de locuri de muncă civile bine plătite şi apoi trimişi să lupte în războiul din Ucraina
Acum 2 ore
18:40
Digi Communications N.V. propune acordarea de acţiuni gratuite acţionarilor, prin conversia unei părţi din profiturile anilor anteriori şi a rezervelor în capital social, fără contribuţie în numerar
Acum 4 ore
18:20
Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, ca nefondată cererea de suspendare a decretului semnat de Nicuşor Dan prin care Dacian Dragoş a fost numit judecător la Curtea Constituţională, depusă de avocata Silvia Uscov pe 12 ianuarie
18:10
PNL Argeş acuză autorităţile judeţene că au luat o decizie and #8222;ezitantă, tardivă şi formală and #8221; în privinţa apei potabile din Curtea de Argeş, infestată cu bacteria Clostridium perfringens
17:50
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici bursieri care aleg acţiuni în conformitate cu principiile catolice, au declarat marţi cele două entităţi, o colaborare neobişnuită între Vatican şi sectorul financiar
17:20
Bolojan: and #8221;Pentru mine, în momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o uşurare and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan admite, întrebat dacă s-a gândit să demisioneze, că sunt situaţii în care, în faţa nedreptăţii, oamenii iau în calcul să facă and #8221;un pas în lateral and #8221;, însă subliniază că în toate funcţiile pe care le-a ocupat a încercat să ducă lucrurile la bun sfârşit
17:20
Aflat în Armenia, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc and #8222;în următoarele câteva luni and #8221; insistând că SUA ar trebui să and #8222;obţină anumite beneficii and #8221; pentru investiţiile în securitatea Arcticii
17:20
Cseke Attila: and #8222;Principala provocare pentru programul Anghel Saligny va fi bugetul pe 2026 and #8221; # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ceea ce priveşte Anghel Saligny, marea provocare va fi bugetul pe 2026. Ministrul a adăugat că speră că această etapă va fi depăşită în câteva săptămâni, odată cu finalizarea legii bugetului de stat
17:20
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că îşi doreşte reluarea dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un cadru and #8222;bine organizat and #8221; la nivel european, dar cu un număr limitat de interlocutori
17:20
Virgil Popescu: and #8221;Am votat astăzi regulamentul prin care UE poate suspenda preferinţele tarifare prevăzute în acordul cu Mercosur and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară că a votat, marţi, alături de colegii din PPE, noul regulament care stabileşte clar modul în care Uniunea Europeană poate suspenda temporar preferinţele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur
17:20
Deputatul AUR Mihail Neamţu critică propunerea Ministerului Culturii ca artiştii să raporteze zilnic activitatea, considerând-o and #8222;mai mult decât o gafă administrativă and #8221;
17:10
Formaţia Petrolul Ploieşti a învins, marţi, echipa Sănătatea Cluj, scor 3-1, în ultima etapă a grupei B a Cupei României
17:10
Schi alpin: Austriecele Ariane Raedler şi Katharina Huber au câştigat aurul la proba combinată pe echipe # Bursa
Austriecele Ariane Raedler şi Katharina Huber au câştigat, marţi, medalia de aur la proba combinată pe echipe
17:10
Dentaplus: Pacienţii apelează tot mai mult la controale preventive şi tratamente dentare moderne # Bursa
Clinica stomatologică Dentaplus din Bucureşti a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 2,4 milioane de euro, marcând o creştere de 60% faţă de anul precedent
17:00
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia Curţii de Apel Timişoara privind raportul Agenţiei Naţionale de Integritate, care a constatat că s-ar fi aflat într-un conflict de interese în 2020
17:00
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere instituţiilor competente să ancheteze conducerile ASF şi FGA, despre and #8221;modul în care se fac afaceri de partid în cadrul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, pe ce criterii au fost făcute numirile politice din conducerea ASF, cum au ajuns la conducerea FGA persoane care nu au nicio legătură cu fondurile de garantare şi care este legătura între numirea în funcţie a actualului preşedinte al FGA şi împrumutul pe care i l-a acordat lui Cătălin Predoiu înainte de alegerile din 2024 and #8221;
16:50
Acum 6 ore
16:10
Dosarul care are ca obiect and #8222;acţiune în răspundere delictuală and #8221; şi and #8222;îmbogăţirea fără justă cauză and #8221; deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara
16:00
Statele Unite ale Americii vor finanţa iniţiative care promovează libertatea de exprimare în ţările occidentale aliate, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, în cadrul unei vizite în Europa
16:00
Agenţia rusă de ştiri, RIA, a informat că aplicaţia de mesagerie Telegram riscă amenzi de până la 64 de milioane de ruble (820.000 de dolari) în urma a opt şedinţe de judecată care vor avea loc în Rusia. Decizia a venit în urma eşecurilor aplicaţiei de a elimina informaţiile cerute de legislaţia rusă
15:50
Anunţ de recrutare pentru 2 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome RASIROM # Bursa
Serviciul Român de Informaţii anunţă declanşarea procedurii de selecţie de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome RASIROM
15:40
RisCo: Datoriile firmelor către stat şi bugetele sociale au ajuns la 77,8 miliarde lei în T4/2025 # Bursa
Datoriile firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, arată datele RisCo.
15:30
Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, marţi, că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici, el arătând că în 2021, când liderul UDMR, Kelemen Hunor, a pus această problemă, i s-a răspuns: Ce, Hunor, unde am ajuns să trăiască primarul din salariu? Tanczos Barna a mai afirmat că impozitul pe venit trebuie să rămână în propoziţie de 100% la nivel local iar acest lucru trebuie continuat şi în 2026
15:30
BizzOS a fost lansat oficial ca primul Management Operating System (MOS) din lume - o nouă categorie de software care digitalizează, pentru prima dată, modul în care este operat managementul unei companii, nu doar activităţile sau datele acesteia.
15:20
Valul de inovaţie AI a ajuns să influenţeze piaţa, fiecare model nou având potenţialul de a modifica rapid estimările de profit ale companiilor.
14:50
SGS România anunţă că îşi consolidează parteneriatul cu mediul de afaceri prin afilierea cu Federaţia Romalimenta şi Camera Franceză de Comerţ, Industrie şi Agricultură din România (CCIFER)
14:50
Bolojan avertizează primarii de comune: and #8222;Fondurile de transfer nu mai pot fi menţinute and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, primarilor de comune, că faţă de anii trecuţi, capacitatea de a mai asigura la fel de mult fonduri de transfer către administraţiile locale nu mai există
14:50
Turiştii români care sunt în etapa de planificare a vacanţei de vară pot găsi, în perioada 12-15 februarie, la Târgul de Turism al României organizat la Romexpo, precum şi în agenţiile din ţară şi online, pe christiantour.ro, o serie de oferte şi facilităţi care le permit să îşi asigure din timp sejururile dorite şi să îşi gestioneze mai eficient bugetul de vacanţă.
14:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că măsurile privind administraţia locală ar fi trebuit adoptate mai din timp, astfel încât să existe timpul necesar pentru eventuale corecţii
14:40
Colliers anunţă că piaţa spaţiilor industriale şi logistice din România şi-a continuat creşterea în 2025, cu peste 300.000 de metri pătraţi de noi spaţii livrate, ducând stocul total la aproximativ 8 milioane de metri pătraţi
14:40
Renault intenţionează să cumpere participaţiile deţinute de Volvo Group şi de compania de transport maritim CMA CGM în proiectul lor comun pentru vehicule comerciale uşoare electrice, Flexis
14:40
Romsilva anunţă că a obţinut decizia definitivă favorabilă în dosarul având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcţia Silvică Bacău
Acum 8 ore
14:30
Premierul Ilie Bolojan propune ca absolvenţii facultăţilor de medicină de stat să fie obligaţi să profeseze în România câţiva ani după terminarea studiilor
14:20
Administraţia Trump va finanţa iniţiative pentru promovarea libertăţii de exprimare în ţările aliate cu SUA, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, în timpul unei vizite europene axate pe respingerea unor reglementări online considerate de americani cenzurante
14:00
Vicepremierul PSD Marian Neacşu a declarat, marţi, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, că reforma administrativă aflată în discuţie din august nu a ajuns încă la forma finală, deşi a intrat în circuitul de avizare, urmând noi discuţii în perioada imediat următoare
13:50
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România are nevoie de o nouă lege a salarizării, care să includă atât majorări, cât şi reduceri acolo unde situaţia o impune, conform Agerpres. Totodată, şeful Guvernului a apreciat că anumite măsuri ar putea genera reticenţă, motiv pentru care aplicarea noii legi va fi realizată treptat
13:40
13:30
Problema echilibrului dintre viaţa profesională şi cea personală este mai veche decât am crede şi nu a apărut dintr-o dată, dar în ultimii ani, cel puţin post-pandemici, discuţiile au căpătat amploare şi mai multe nuanţe, conform Claudiei Sofianu, Partener, People Advisory Services Leader, EY România.
13:20
Investiţiile record în AI din ultimii ani par să înceapă să dea rezultate, reflectate în profituri solide pentru giganţii din sectorul tehnologic în ultimul trimestru.
13:00
În 2026, piaţa imobiliară intră într-o etapă de maturizare, cumpărătorii analizează mai atent opţiunile disponibile, iar sustenabilitatea nu mai este un trend, ci un criteriu de decizie
13:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat marţi, pe pagina sa de Facebook, că Garda Forestieră Naţională a descoperit tăieri ilegale şi furt de lemn din aria protejată Podişul Hârtibaciului, din judeţul Braşov
13:00
Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat date conform cărora sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ în luna decembrie 2025, în condiţiile în care numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât cel al născuţilor-vii
13:00
Vice-ministrul rus de externe, Alexander Grushko a declarat că un eventual acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să includă garanţii de securitate pentru Rusia
12:50
Pe măsură ce echipele de vânzări intră în 2026 cu ţinte tot mai ambiţioase, acestea se orientează către inteligenţa artificială, în special către agenţii AI, pentru a-şi atinge obiectivele.
12:40
Iranul cere Washingtonului să se opună 'influenţelor distructive' asupra dialogului bilateral # Bursa
Iranul le-a cerut marţi Statelor Unite, unde este aşteptat premierul israelian Benjamin Netanyahu, să se opună and #39; and #39;influenţelor distructive and #39; and #39; ce ar putea afecta negativ reluarea dialogului între cele două ţări, potrivit diplomaţiei iraniene, transmite Agerpres.
Acum 12 ore
12:30
Fostul sportiv american şi concurent la slopestyle pentru Marea Britanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, Gus Kenworthy a primit ameninţări cu moartea după criticile sale usturătoare la adresa Serviciului de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE).
12:30
AREVDD lansează programul educaţional and #8222;Eroii energiei and #8221; pentru elevii din ciclul primar # Bursa
Asociaţia Română pentru Energie Verde şi Dezvoltare Durabilă (AREVDD), parte din Grupul Simtel, anunţă lansarea programului educaţional and #8222;Eroii energiei and #8221;.
12:30
Guvernul de la Berlin intenţionează să comande drone de atac în valoare de 536 de milioane de euro de la două firme germane noi, Helsing şi Stark Defence, în cadrul unui efort de reînarmare după invazia rusă în Ucraina, transmite Reuters marţi, după consultarea unor documente care prezintă contractele respective, potrivit Agerpres.
12:30
Câinii-roboţi vor asista poliţia mexicană în timpul Cupei Mondiale, au anunţat luni autorităţile din Guadalupe, un oraş din nord-estul ţării care găzduieşte unul dintre stadioanele Cupei Mondiale din 2026.
