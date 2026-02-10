Două persoane arestate pentru trafic de droguri de mare risc

17:00

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere instituţiilor competente să ancheteze conducerile ASF şi FGA, despre and #8221;modul în care se fac afaceri de partid în cadrul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, pe ce criterii au fost făcute numirile politice din conducerea ASF, cum au ajuns la conducerea FGA persoane care nu au nicio legătură cu fondurile de garantare şi care este legătura între numirea în funcţie a actualului preşedinte al FGA şi împrumutul pe care i l-a acordat lui Cătălin Predoiu înainte de alegerile din 2024 and #8221;