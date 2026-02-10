Power Couple România, 10 februarie 2026. Răzvan Bănică, luptă intensă, fără greșeală, în arena gladiatorilor

19:40

Apar informaţii noi despre crimele misterioase din Bulgaria, petrecute la nici 200 de kilometri de graniţa cu România. Cei trei bărbaţi găsiţi fără suflare într-o cabană şi-ar fi luat rămas bun unul de la celălalt înainte să moară. Tot ei ar fi incendiat încăperea. Şi în cazul celor trei cadavre descoperite în rulotă pe vârful unui munte, poliţiştii par tot mai convinşi că au de-a face fie cu o dublă crimă urmată de o sinucidere, fie cu o sinucidere în grup. Cert e că cei care au trecut prin tabără spun că atmosfera de la cabana de lângă Petrohan era una lugubră, că se discuta mult despre moarte drept soluţie la toate problemele şi că practicile budiste erau obligatorii.