Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec
Cancan.ro, 10 februarie 2026 22:50
Toamna trecută, fix la prima ploaie serioasă, când Bucureștiul își aduce aminte că trotuarele pot deveni sport extrem, am deschis o umbrelă veche din arhiva CANCAN.RO. Și minune! Din ea a plutit ușor o fotografie […]
Acum 30 minute
23:00
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri # Cancan.ro
Administrația Trump ar fi autorizat accesul la informații clasificate dsepre OZN-uri și extratereștri unui cunoscut membru al Congresului. Congresmanul de Missouri Eric Burlison, care face parte din Comitetul de Supraveghere al Congresului care investighează Fenomenele […]
22:50
Acum o oră
22:40
Mama lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu, nu-și poate reveni nici acum din șoc: ”Ea trece tot prin camera lui, vorbește cu el” # Cancan.ro
Au trecut doi ani și jumătate de la tragedia din 2 Mai, dar pentru familia lui Sebastian timpul pare că s-a oprit în loc. Invitat prin intervenție video în emisiunea lui Dan Capatos, Valentin Olariu […]
22:40
Cum și-a construit Dragoș Sprînceană imperiul de carton din America. Ies la iveală dosare de agresiune și învârteli de milioane de dolari # Cancan.ro
Dragoș Sprînceană, constănțeanul cu părul geluit și zâmbet de milionar, a intrat în atenția publicului din România odată cu anularea alegerilor din 2024. Stabilit în Statele Unite, acesta și-a cultivat imaginea unui antreprenor de succes, […]
22:30
Probleme grave de sănătate în familia lui Florin Salam. Diagnosticul pus de medici este îngrijorător! # Cancan.ro
În timp ce Florin Salam își vede de evenimente și concerte, apariția sa în filmul lui Mihai Bendeac- Băieți de oraș a surprins pe toată lumea, iar Betty și Roberto, noul lui ginere, i-au fost […]
22:20
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul este, însă, căsătorit # Cancan.ro
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, în vârstă de 70 de ani, pare că are o relație amoroasă cu Gloria-Sophie Burkandt, fiica în vârstă de 27 de ani a premierului Bavariei, Markus Söder, cei doi […]
Acum 2 ore
22:10
Vali Ene îl pune la zid pe Dorian Popa, din cauza strategiei sale de promovare: ”Un copil de 15 ani n-ar trebui să viseze la Lamborghini” # Cancan.ro
Vali Ene l-a pus la zid pe Dorian Popa, în direct, la Dan Capatos Show! Acesta a vorbit despre modul în care influencerul își face promovarea, despre responsabilitatea față de publicul tânăr și despre limitele […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland Garros și Wimbledon joacă tare # Cancan.ro
Simona Halep a fost surprinsă de CANCAN.RO fix înaintea unui moment de răsfăț maxim. Spunem „maxim” pentru că, privită de la distanță, viața fostului număr 1 mondial pare să fie, de ceva vreme, un răsfăț […]
22:10
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași # Cancan.ro
Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. […]
22:00
Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între el și Dorian Popa la Asia Express, de fapt # Cancan.ro
Scandal reaprins în platoul lui Dan Capatos! Cătălin Moroșanu a rupt tăcerea despre conflictul cu Dorian Popa și a explicat, pas cu pas, ce s-a întâmplat de fapt la Asia Express, competiția care i-a pus […]
21:50
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: ”Lumea spunea, dar eu nu credeam” # Cancan.ro
La aproape trei ani de la moartea lui Adrian Kreiner, noi informații dinamitează cazul. Cei trei criminali, care se află în custodia autorităților, au venit cu o nouă variantă a poveștii, care pare că se […]
21:50
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt # Cancan.ro
S-a aflat cauza oficială a morții actriței Catherine O’Hara. Cunoscută pentru rolurile sale din Schitt’s Creek și Home Alone, actrița a murit la vârsta de 71 de ani, la finalul lunii ianuarie. De atunci și […]
Acum 4 ore
20:40
Ultimul mesaj postat de Sorin Iacob, afaceristul mort în accidentul cumplit din Iași. Ți se rupe sufletul! # Cancan.ro
Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. […]
20:40
De ce primește Rică Răducanu bani cu porția de la soție: „Cum prind niște bănuți, cum mă duc la..” # Cancan.ro
Rică Răducanu (79 de ani) a vorbit liber și deschis despre cum decurge căsnicia sa, cum stă treaba cu economiile în familie, dar și care este motivul pentru care primește bani cu porția de la […]
20:20
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români. A ajuns rapid în topuri, iar povestea te ține cu sufletul la gură # Cancan.ro
Deși lansată în urmă cu mai bine de doi ani, coincidență sau nu (odată cu apropierea zilei Îndrăgostiților), o comedie romantică și plină de suspans a revenit în atenția cinefililor. Escapada amoroasă a unei jurnaliste […]
20:10
Veste cruntă pentru Niky Salman, imediat după eliminarea de la Survivor 2026: ”Urma să înceapă tratamentul de chimioterapie” # Cancan.ro
Eliminarea de la Survivor nu a fost, de fapt, cel mai greu duel pentru Niky Salman! Adevărata bătălie o aștepta acasă. Războinica pleacă din competiție după confruntarea cu Lucian Popa, dar se întoarce într-o realitate […]
20:00
O mai ții minte pe Karla din Clona?! Cum arată și cu ce se ocupă Juliana Paes la 46 de ani # Cancan.ro
Juliana Paes (46 de ani) este cea care a interpretat rolul Karlei din telenovela Clona. Cum arată și cu ce se ocupă focoasa braziliancă acum, la 25 de ani de la lansarea serialului? Juliana Paes […]
19:50
După un proces de renovare de cinci ani, Cazinoul din Constanța a fost redeschis publicului pe 21 mai 2025, cu ocazia Zilelor orașului. Mulți vizitatori i-au trecut pragul, iar cum un nou proiect ia naștere […]
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 6 ore
19:00
Yasmin Awad s-a numărat printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Survivor. Dornică de aventură, influencerița s-a descurcat foarte bine la probe, însă parcursul ei în competiție s-a terminat brusc și nu așa […]
18:30
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta # Cancan.ro
Francezul Pierre Wolnik (37 de ani), campionul mondial la parașutism, a murit în timpul unui salt îndrăzneț cu parașuta deasupra munților Mont Blanc din Franța. Campionul mondial și-a pierdut viața pe data de 7 februarie […]
18:30
Dacă nu ai consumat substanțe interzise, dar urmezi un anumit tip de tratament, riscurile sunt aceleași dacă te urci la volan. Uneori, pastile pe care le iei pot influența testele antidrog. Ba mai mult și […]
18:10
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele # Cancan.ro
Tranzitele astrologice din această perioadă aduc lecții importante pentru unii nativi, dar și numeroase vești bune pentru alții. După data de 15 februarie, trei semne zodiacale renasc. Acești nativi scapă de ghinion. Cine sunt norocoșii […]
18:00
Este doliu la Hollywood! Un cunoscut actor s-a stins din viață. Acesta a murit subit, la vârsta de numai 33 de ani. Familia și fanii sunt șocați de decesul prematur, iar mesajele de condoleanțe au […]
17:50
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași # Cancan.ro
Tragedie fără margini în familia lui Sorin Iacob (45 de ani), afaceristului din Vaslui mort în accidentul rutier petrecut în județul Iași. Soția lui însărcinată se afla pe scaunul din dreptul șoferului și a scăpat […]
17:50
Cântăreața columbiană Shakira a suferit o căzătură urâtă în timpul unui concert live, în acest weekend, artista scrântindu-și glezna în mijlocul spectacolului. Vedeta columbiană, în vârstă de 49 de ani, cânta sâmbătă în San Salvador, […]
17:50
Creștinii ortodocși din România se pregătesc să marcheze Moșii de iarnă, unul dintre cele mai importante momente dedicate pomenirii celor adormiți. În 2026, această zi va fi celebrată pe 14 februarie, cu o zi înainte […]
17:50
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește scump # Cancan.ro
Dacă te deplasezi cu mașina pe drumurile publice, trebuie să ai Inspecția tehnică periodică (ITP) făcută. Altfel, ești bun de plată. Dacă pentru verificarea mașinii scoți din buzunar puțin bani, amenda te poate ustura rău […]
17:50
Dacă aranjezi bancnotele în ordine crescătoare în portofel, îți place să controlezi lucrurile, cel puțin asta spun experții. Potrivit specialiștilor în comportament, cei care pun mai întâi o bancnotă de 1 dolar, urmată de 5 […]
17:40
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Tu ai habar care sunt unitățile de măsură în 2026? Dacă nu, te invităm să citești cea mai amuzantă glumă. Spor și voie bună! Unități de măsură: […]
17:30
Tragedia care s-a abătut asupra familiei Larisei Udilă: „Are antecedente în familie. Atât tatăl, cât și unchiul lui au suferit” # Cancan.ro
Larisa Udilă se confruntă cu o situație critică! Soțul faimoasei influencerițe a fost depistat cu anumite probleme de sănătate, iar acestea par a avea o puternică legătură genetică cu tatăl acestuia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, […]
Acum 8 ore
17:10
Vremea se schimbă, din nou, în România. Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza meteo și anunță că de miercuri, 11 februarie, temperaturile încep, din nou, să urce. Meteorologii anunță valori mai ridicate decât normalul […]
17:10
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
16:40
Cu ce se ocupă Andreea Munteanu de la Survivor 2026. Ce palmares are noua concurentă de la Faimoși # Cancan.ro
Andreea Munteanu trece, la 27 de ani, prin cele mai mari provocări. Fosta gimnastă a venit la Survivor ca să își testeze rezistența și se află acum în fața celor mai mari încercări. Andreea a […]
16:40
Zodia blestemată de Univers în februarie 2025. Cristina Demetrescu: „Boală, singurătate, dușmănii” # Cancan.ro
Săptămâna 9–15 februarie 2026 este marcată de o schimbare astrologică importantă, generată de finalul tranzitului lui Saturn prin zodia Pești și intrarea sa în Berbec, o poziție care va influența ritmul colectiv pentru următorii peste […]
16:40
Vești bune vin pentru o parte dintre pensionari. Aceștia pot câștiga 3.000 de lei. Mai exact, pensionarii care îşi încasează veniturile prin pachetul Pensia Activă sunt cei care pot beneficia de această sumă în plus […]
16:40
Nicu de la Survivor, amenințat cu divorțul, din România, de Bella Santiago: „Dacă faci asta, plec înapoi în Filipine!” # Cancan.ro
Bella Santiago se împacă greu cu lipsa soțului ei de acasă, Nicu Grigore concurează în aceste zile la Survivor. Artista îl urmărește cu sufletul la gură pe partenerul ei de viață în competiție. E uimită […]
15:40
Drama trăită de familia lui Sorin, afaceristul mort în accidentul din Iași. Tatăl bărbatului e devastat: „Pe mama lui abia am îngropat-o” # Cancan.ro
Un grav accident rutier a zguduit marți, 10 februarie, comunitatea din Vaslui și Iași, după ce un om de afaceri de 45 de ani și familia sa au fost implicați într-o coliziune frontală între două […]
15:40
Ce spune Vlad Gherman despre scena nud din film. Primul lungmetraj, prima apariție fără inhibiții: „O să vedeți live” # Cancan.ro
Vlad Gherman, unul dintre actorii cei mai apreciați ai noii generații, continuă să surprindă publicul, atât prin proiectele profesionale, cât și prin sinceritatea și deschiderea cu care abordează orice subiect pe plan personal. De curând, […]
15:20
Noua metodă prin care bătrânii sunt tâlhăriți în propria lor casă. Ce a pățit o pensionară de 75 de ani din București # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 75 de ani din București a trecut printr-o experiență traumatică, după ce a fost jefuită chiar în propria locuință de doi tineri care s-au prezentat drept comercianți. Aceștia au reușit […]
Acum 12 ore
15:00
Pericolul descoperit în apa potabilă din Curtea de Argeș! Cei 40.000 de locuitori sunt sfătuiți să nu o consume timp de 30 de zile # Cancan.ro
Autoritățile locale din Curtea de Argeș au instituit o stare de alertă valabilă pentru următoarele 30 de zile, ca urmare a unei situații grave legate de aprovizionarea cu apă potabilă. În urma analizelor recente efectuate […]
15:00
În această după-amiază, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de excepţie, care îţi va ridica cu siguranţă starea de spirit. Iată cum a reuşit un copil să primească bani de la tatăl său. Metoda te va […]
14:50
Vedeta TV care a ajuns la capătul puterilor: dependența fiicei sale a făcut-o de nerecunoscut. Alexa a rămas fără dinți # Cancan.ro
Fiica unei cunoscute vedete de televiziune din Statele Unite trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de dependență, pierderi personale și probleme grave de sănătate. Alexa, în vârstă de 33 de ani, se confruntă cu […]
14:40
City break-ul nu mai este demult sinonim doar cu marile capitale europene sau cu destinații urbane aglomerate. Tot mai mulți români aleg, în ultimii ani, o variantă diferită: city break-ul la munte. Este genul de […]
14:40
De ce Bianca Drăgușanu nu merge gratis la podcasturi. Șatena a izbucnit: „Îmi iau amendă 250 de lei” # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu pune preț pe imagine, de aceea nu face nimic gratis. Vedeta nu acceptă să meargă la podcasturi dacă nu este remunerată, deoarece nu vrea să își piardă timpul inutil. Bianca Drăgușanu susține că […]
14:40
Ce au început românii să facă în parcurile din țară, în fiecare duminică. Imaginile s-au viralizat pe internet # Cancan.ro
Într-o perioadă în care tot mai multe persoane aleg să își petreacă timpul în casă, mai ales pe timpul iernii, a apărut o inițiativă care îi scoate pe oameni din rutină și îi aduce din […]
14:30
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea # Cancan.ro
Pentru mulți proprietari de case, gardul care separă două curți poate fi sursă de conflicte neașteptate. De la simple deteriorări și căderi, până la riscuri pentru siguranța locatarilor, problemele apar frecvent atunci când unul dintre […]
14:30
Zodiile trec printr-o perioadă de transformare. Nativii trebuie să ia anumite decizii, iar acestea le vor schimba toată viața. Astrologii susțin că din 15 februarie încolo totul este posibil. Jumătatea lunii vine cu surprize pe […]
14:20
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect # Cancan.ro
Ediţia de astăzi a emisiunii Dan Capatos Show aduce noi informaţii din cadrul anchetei crimei din Cenei, în urma căreia Mario, un adolescent de 15 ani, a murit de mâna prietenilor săi. Toate detaliile de […]
