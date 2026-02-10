Avertismentul unui general: Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare
SportMedia, 11 februarie 2026 00:20
Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja arsenalul nuclear, a avertizat șeful Statului Major norvegian, generalul Eirik Kristoffersen. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, generalul a declarat că „armele nucleare" ale Rusiei sunt „singurul lucru" care „amenință cu adevărat Statele Unite". De aceea, Norvegia nu poate exclude posibilitatea unei invazii rusești. Practic, Moscova ar …
• • •
Acum 30 minute
00:20
Proteste violente în Albania față de guvernul acuzat de corupție. Mii de oameni în stradă, unii au aruncat cu cocktailuri Molotov (Video) # SportMedia
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliția în capitala Albaniei, Tirana, marți seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupție. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliția a răspuns folosind tunuri cu apă, în cel mai recent …
00:20
Avertismentul unui general: Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare # SportMedia
Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja arsenalul nuclear, a avertizat șeful Statului Major norvegian, generalul Eirik Kristoffersen. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, generalul a declarat că „armele nucleare” ale Rusiei sunt „singurul lucru” care „amenință cu adevărat Statele Unite”. De aceea, Norvegia nu poate exclude posibilitatea unei invazii rusești. Practic, Moscova ar … The post Avertismentul unui general: Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Poate dezbate CCR miercuri legea pensiilor magistraților? Ce spune fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean # SportMedia
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României Augustin Zegrean a comentat cele două evenimente de marți care pot avea impact asupra ședinței de miercuri a CCR privind pensiile magistraților. Este vorba despre anunțul judecătorului Gheorghe Stan că va intra în concediu paternal și decizia Înaltei Curți de a cere sesizarea Curții de Justiție a UE …
00:20
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în meciul Tottenham – Newcastle 1-2 din Premier League, un nou meci fără succes pentru echipa londoneză. Profitând de suspendarea lui Cristian Romero, Drăgușin a fost trimis din primul minut pe teren de Thomas Frank, iar fundașul român a avut o prestație bună, fără greșeală. El a …
Acum 4 ore
22:20
Horoscop zilnic pentru 11 februarie 2026.
22:20
Rusia șantajează rudele prizonierilor de război ucraineni, aflați în închisori rusești, pentru a obține acces la Starlink # SportMedia
Rusia a șantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăți comunicațiile între unitățile sale și a putea să-și dirijeze dronele, au denunțat marți autoritățile de la Kiev. "Căutând o ieșire din situația dificilă în care se …
22:20
Trump pregătește abrogarea unei legi-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice în SUA # SportMedia
Administrația președintelui american Donald Trump se pregătește să abroge săptămâna aceasta o lege care datează din timpul președintelui democrat Barack Obama și care servește drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite. Acesta va fi "cel mai mare act de dereglementare din istoria SUA", a declarat pentru Wall …
22:20
Cupa României: CFR Cluj și Rapid, remiză cu final încins. Ardelenii se califică în sferturile de finală # SportMedia
CFR Cluj și Rapid au remizat, marți, scor 1-1, în etapa a treia din grupele Cupei României. Echipa lui Daniel Pancu a obținut calificarea în sferturile competiției. Meriton Korenica a înscris primul gol al partidei, din penalty, în minutul 66, după ce Aliev a fost faultat în careu. Înaintea golului, Dobre, în minutul 6, și …
Acum 6 ore
20:20
Un primar a venit la întâlnirea cu Bolojan, de la Parlament, având la mână un ceas de 40.000 de euro: Care-i problema? # SportMedia
Aproximativ 20.000 de angajați din peste 1.500 de primării din țară au intrat pentru două ore, marți, în grevă de avertisment, din cauza planului Guvernului privind reforma administrației locale În paralel cu protestele, la Palatul Parlamentului a avut loc o întâlnire între premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și lideri politici, la care au participat …
20:20
Bolojan: Reducerile de personal nu sunt făcute cu barda. Oamenii pot să lucreze cu jumătate de normă, în două comune # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că reducerile de personal nu sunt făcute cu barda iar în unele locuri oamenii pot să lucreze cu jumătate de normă, în două comune alăturate. El a mai spus că trebuie să existe o legătură între cotele defalcate care vin de la guvern …
20:20
așteptată cu nerăbdare la București Gala Internațională de Balet „Balanchine's Legacy", care va avea loc la Sala Palatului miercuri, 11 februarie, de la ora 20:00, aduce la București esența baletului modern, așa cum a fost gândită de George Balanchine, coregraful care a redefinit dansul secolului XX și a pus bazele baletului american modern. Considerată pe …
20:20
Curtea de Apel Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DRGFP) Brașov, în contradictoriu cu familia Iohannis și a dispus ca procesul să se judece la Tribunalul Hunedoara și nu la cel din Sibiu. În toamna anului trecut, Statul Român, prin DRGFP …
20:20
UE înăsprește regulile privind imigrația. Ce modificări importante a adoptat Parlamentul European # SportMedia
Parlamentul European a adoptat două texte cheie care vor înăspri regulile privind imigrația. Statele membre ale UE vor putea de acum încolo să returneze solicitanții de azil în țări din care nu provin, dar pe care Europa le consideră „sigure" conform unei liste prestabilite, potrivit Le Figaro. Soluția a fost deja testată de premierul italian …
Acum 8 ore
18:20
Trump își amenință vecinul din Nord cu o lovitură „îngrozitoare”: Blocarea deschiderii podului dintre SUA și Canada # SportMedia
Președintele american Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui pod care leagă SUA și Canada până când Washingtonul va fi „complet compensat pentru tot" ce a oferit vecinului său din nord. Podul Internațional Gordie Howe, care leagă provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, nu se va deschide până când Ottawa „nu va …
18:20
Actorii au învins. Protestul lor l-a făcut pe ministrul Culturii să renunțe la proiectul-pilot care norma munca artiștilor # SportMedia
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă în instituțiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluții, deoarece problema rămâne. „Dacă este foarte vehement și foarte vocal domnul Andrei Ionescu (actorul Ioan Andrei Ionescu – …
18:20
România cade 5 locuri în topul mondial al corupției și e la egalitate cu două țări africane. Bulgaria și Ungaria stau cel mai rău din UE # SportMedia
România coboară în Indexul de percepţie a corupţiei pe anul 2025 întocmit de Transparency International și ocupă locul 70 din 182 de ţări. România a obținut un scor de 45 de puncte și a ajuns pe locul 70, în scădere cu cinci poziții faţă de clasamentul din anul precedent, fiind acum la egalitate cu două …
18:20
FCSB, întrebată dacă îl transferă pe Kennedy Boateng: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc # SportMedia
FCSB a fost întrebată dacă îl transferă pe Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central al lui Dinamo. Boateng își termină contractul cu Dinamo în vară și nu a bătut palma cu „câinii" pentru prelungire, deoarece își dorește un salariu peste media campionatului. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost întrebat …
18:20
Înalta Curte cere sesizarea Curții de Justiție a UE pe legea privind pensiile magistraților # SportMedia
Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, a solicitat marți Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților. "Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența …
Acum 12 ore
16:20
Muzeul Național al Țăranului Român vă așteaptă joi, 12 februarie 2026, de la ora 18.00, la Sala Media, la vernisajul expoziției Brâncuși: între modă și tehnologie (work in progress). Expoziția face parte din programul „Anul Constantin Brâncuși", pentru aniversarea a 150 de ani de la nașterea artistului. Curatori: Iulia Gorneanu (Institutul Național al Patrimoniului) Monica …
16:20
6 din 10 minori asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini # SportMedia
Rezultatele celei mai recente cercetări sociologice realizate de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025 conturează o radiografie alarmantă a vulnerabilității tinerilor în mediul virtual, într-o realitate în care aproape 80% dintre copii navighează pe Internet fără nicio restricție de acces, iar lipsa controlului parental devine tot mai accentuată pe măsură ce aceștia înaintează în …
16:20
Autoritățile dau asigurări că nu există niciun pericol pentru populație, după ce resturi metalice, posibil aparținând unei drone, au fost descoperite pe plaja din Mamaia. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, până în acest moment nu sunt indicii că aparatul ar proveni dintr-o zonă de conflict. Procurorii au precizat că se fac …
16:20
Primul model complet electric din istoria Ferrari se numește Luce. Constructorul italian a dezvăluit câteva detalii ale noii maşini, cu un design interior inspirat din aviație. Ferrari a anunțat în cadrul unui eveniment desfășurat luni la San Francisco numele primului său vehicul electric – "Luce", care în italiană înseamnă "lumină". De asemenea, a arătat și …
16:20
FCSB l-a cedat pe Nana Antwi (25 de ani), un fotbalist cu care credea că a dat lovitura când l-a adus. Transferat de la FC Urartu, din Armenia, Nana Antwi n-a reușit să se impună și a fost cedat sub formă de împrumut la Hermannstadt, iar acum a plecat definitiv. Antwi a fost prezentat oficial …
16:20
Bolojan reia ideea „legării de glie” a medicilor formați din bani publici: Să lucreze câțiva ani în țară # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a relansat marţi ideea că medicii care beneficiază de pregătire plătită din bugetul statului – inclusiv rezidențiatul – ar trebui să aibă o obligație de a lucra în România „cel puțin câțiva ani" după terminarea studiilor, pentru a „da înapoi societății ceea ce a investit în pregătirea lor". Bolojan a susținut această …
16:20
Există o presiune mediatică și politică asupra președintelui Nicușor Dan de a accepta invitația lui Donald Trump pentru Consiliul Păcii de la Washington, deși deocamdată toate marile puteri europene au refuzat. Cum ia decizia de participare președintele? Aparent ar vrea să-și asume singur întreaga responsabilitate pentru această hotărâre de politică externă și a explicat că …
16:20
Dacian Dragoș rămâne judecător al Curții Constituționale. Curtea de Apel a sesizat CCR. Mâine e alt proces cu aceeași miză, la aceeași instanță # SportMedia
Curtea de Apel București a respins, marţi, solicitarea avocatei AUR de a suspenda decretul de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător CCR. Asta înseamnă că Dacian Dragoș rămâne judecător constituțional, cel puțin până miercuri, când se judecă cererea de anulare a decretului prezidențial, solicitare făcută de aceeaşi avocată – Silvia Uscov. E …
16:20
Americanca Serena Williams a fost declarată eligibilă să revină tenisul profesionist începând cu data de 22 februarie, de către organismul de testare antidoping al acestui sport (ITIA), dar rămâne neclar dacă fostul lider al clasamentului WTA își va face o revenire uimitoare în circuitul feminin, informează Reuters. Jucătoarea în vârstă de 44 de ani a …
14:20
Decizie finală într-un dosar mai vechi de 10 ani: Statul păstrează păduri de 300 de milioane de euro, retrocedate ilegal de un judecător șpăgar # SportMedia
Statul a câștigat definitiv unul dintre cele mai lungi litigii forestiere din România. Peste 43.000 de hectare de pădure, evaluate la aproximativ 300 de milioane de euro și aflate în centrul unui dosar care durează de mai bine de zece ani, rămân în proprietatea publică a statului, după ce Tribunalul Mureș a respins definitiv cererile …
14:20
JO 2026 – Schi fond: Românii au ratat calificarea în sferturile probei de sprint clasic # SportMedia
Sportivii români au ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de sprint clasic, din concursul de schi fond, atât la feminin, cât și la masculin, marți, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. La feminin, Delia Reit (22 ani), debutantă la Jocurile Olimpice, a ocupat locul 85 din 89 de participante, la Tesero, …
14:20
Decizia CCR pe pensiile magistraților, blocată după ce un judecător numit de PSD a intrat brusc în concediu… paternal # SportMedia
Decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților rămâne incertă, după ce judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal, blocând pronunțarea unei hotărâri. Surse apropiate CCR explică pentru ProTV şi G4Media că absența sa face imposibilă adoptarea unei decizii, deoarece, potrivit procedurilor Curții, toți magistrații care au participat la deliberările inițiale trebuie să fie prezenți pentru …
14:20
Mai există rușine, dar nu peste Ocean: Aproape nimic nu mai e scandalos în America, dar „Prințul Întunericului” îl trage pe Starmer după el # SportMedia
Cazul Epstein continuă să-i amenințe pe oamenii politici. Însă nu în Statele Unite, cum ar fi de așteptat. Există o ironie a nemuritorului scandalul Jeffrey Epstein: s-ar putea să nu fie vreodată mai mult decât o supărare trecătoare pentru președintele Donald Trump, care îl cunoștea bine pe Epstein, dar l-ar putea înlătura de la putere …
14:20
Regele Charles intervine în scandalul Epstein: E „gata să sprijine” Poliția împotriva fratelui său # SportMedia
Regele Charles al III-lea a intervenit public pentru prima
14:20
Ursula von der Leyen susține Europa „cu mai multe viteze” înainte de summit-ul economic de la castel # SportMedia
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se declară în favoarea ideii unei Europe „cu mai multe viteze”, propusă de Germania. Ea consideră că membrii UE ar trebui să avanseze în grupuri mici pe anumite probleme economice, în loc să aștepte ca toate cele 27 de state să ajungă la un acord, dacă nu există … The post Ursula von der Leyen susține Europa „cu mai multe viteze” înainte de summit-ul economic de la castel appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, și-a decis viitorul după incidentele reprobabile în care a fost implicat la finalul meciului pierdut cu CFR Cluj (2-3, în Superliga). Fluierul de final al derby-ului CFR Cluj – U Cluj 3-2 a adus o bătaie generală iscată după ce Cristiano Bergodi s-a legat de Andrei … The post Cristiano Bergodi și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Curtea de Apel București a respins, marți, ca neîntemeiată, cererea a 155 de angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) care solicitau suspendarea hotărârii de reorganizare a instituției. Aceasta prevedea reduceri de posturi și diminuări salariale. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare. Cererea fusese depusă pe … The post Curtea de Apel respinge acțiunea angajaților ASF împotriva tăierilor de salarii appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Invocă pierderi salariale de până la 30%. Rogobete: Mă opun tăierii # SportMedia
Federaţia Solidaritatea Sanitară a decis să notifice Guvernul privind intenția de a declanșa greva generală, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale Executivului. Sindicaliștii invocă, drept temei juridic principal, proiectul de lege inițiat de Guvern privind reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, care ar duce la pierderea unor drepturi prevăzute în … The post Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Invocă pierderi salariale de până la 30%. Rogobete: Mă opun tăierii appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Sting va concerta anul acesta la festivalul UNTOLD de la Cluj-Napoca, au anunţat marţi organizatorii. Festivalul din această vară are loc între 3 şi 6 august. Cu peste 100 de milioane de discuri vândute, 17 premii Grammy şi un loc de seamă în Rock and Roll Hall of Fame, Sting este un artist unic, indiferent … The post Sting va cânta la UNTOLD appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ziua 1448 Rusia vrea și ea „garanții de securitate”. Ucraina dizolvă pe ascuns legiunea străină. Japonia trimite arme neletale # SportMedia
În ziua 1448 de război aflăm că Moscova insistă pentru a obține și ea garanții de securitate în cadrul unui eventual acord de pace. Un înalt oficial rus a admis că o soluționare pașnică a conflictului trebuie să ia în considerare interesele de securitate ale Ucrainei, dar s-a plâns că nimeni nu vorbește despre garanțiile … The post Ziua 1448 Rusia vrea și ea „garanții de securitate”. Ucraina dizolvă pe ascuns legiunea străină. Japonia trimite arme neletale appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Under Destruction. Raportul Conferinței de Securitate de la München arată ce înseamnă „politica demolării” # SportMedia
Conferinţa de securitate de la München, care va avea loc între 13 și 15 februarie, începe într-un moment în care Europa se confruntă cu o realitate strategică dureroasă: vechea ordine de securitate, construită în urma celor două războaie mondiale şi consolidată sub umbrela Statelor Unite ale Americii, nu mai este privită ca un garant automat … The post Under Destruction. Raportul Conferinței de Securitate de la München arată ce înseamnă „politica demolării” appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Antonio Cassano (43 de ani) a făcut o declarație plină de sinceritate la adresa lui Cristi Chivu, după primele luni ale antrenorului român pe banca lui Inter. Fostul atacant, coleg cu Chivu la AS Roma, s-a declarat impresionat de una dintre calitățile pe care consideră că românul le are. În plus, Cassano a spus că, … The post Antonio Cassano face o declarație plină de sinceritate la adresa lui Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Invocă pierderi salariale de până la 30% # SportMedia
Federaţia Solidaritatea Sanitară a decis să notifice Guvernul privind intenția de a declanșa greva generală, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale Executivului. Sindicaliștii invocă, drept temei juridic principal, proiectul de lege inițiat de Guvern privind reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, care ar duce la pierderea unor drepturi prevăzute în … The post Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Invocă pierderi salariale de până la 30% appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Statele Unite exportă mai multe arme decât orice altă țară. Datele arată care regiuni cumpără cele mai multe arme fabricate în SUA, iar experții discută strategii pentru a scăpa de dependență. Când liderii lumii se vor reuni vineri la Conferința de Securitate de la München din 2026, subiectele interconectate privind politica de securitate transatlantică și … The post UE vrea autonomie, dar SUA și China domină sectorul apărării appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Scenariu halucinant în presa din Rusia: „Moartea României”. Experți militari propun un atac nuclear asupra Bucureștiului # SportMedia
Experți militari citați de presa rusă dezbat un scenariu în care România ar deveni ținta principală a Kremlinului, invocând informații false privind o posibilă desfășurare a trupelor NATO în Transnistria. Această acțiune a Occidentului ar fi provocatoare și ar duce la folosirea armelor nucleare împotriva Bucureștiului, consideră ei. Într-un articol intitulat „Moarte României: De ce … The post Scenariu halucinant în presa din Rusia: „Moartea României”. Experți militari propun un atac nuclear asupra Bucureștiului appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Conflict deschis între Bolojan și Grindeanu, la Adunarea Comunelor: Șeful PSD face șantaj pe buget. Premierul anunță noi modificări de taxe (Video) # SportMedia
Președinții PNL și PSD, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, au participat, marți, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, desfășurată la Palatul Victoria, într-un context tensionat, marcat de nemulțumirile primarilor și de divergențele dintre partenerii de guvernare privind reforma administrației. Sute de primari din toată țara au participat la dezbatere pentru a-l convinge pe … The post Conflict deschis între Bolojan și Grindeanu, la Adunarea Comunelor: Șeful PSD face șantaj pe buget. Premierul anunță noi modificări de taxe (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Bloomberg: UE ia în calcul acordarea treptată a unor drepturi de membru pentru Ucraina, ca parte a unui acord de pace # SportMedia
Uniunea Europeană pregătește mai multe opțiuni pentru a include aderarea Ucrainei la UE într-un viitor acord de pace, inclusiv variante care ar permite Kievului acces anticipat la anumite drepturi de membru. Potrivit unei analize Bloomberg, care citează surse familiare cu discuțiile din acest moment, Bruxelles-ul analizează posibilitatea ca Ucraina să beneficieze încă dintr-o fază intermediară … The post Bloomberg: UE ia în calcul acordarea treptată a unor drepturi de membru pentru Ucraina, ca parte a unui acord de pace appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
10:20
Un fotbalist de la FCSB a ascuns pentru mult o problemă medicală gravă. Este vorba despre Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central din Africa de Sud, care nu a înștiințat clubul că are probleme la genunchi. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a spus că Ngezana urmează să se opereze la … The post Stafful FCSB, descoperire șocantă: Un jucător a ascuns mult timp o accidentare gravă appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Lindsey Vonn a fost supusă unei noi operații după accidentul grav de la Jocurile Olimpice 2026 # SportMedia
Vedeta americană a schiului alpin Lindsey Vonn a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale luni la Spitalul Ca’ Foncello din Treviso, după ce și-a rupt piciorul în urma unei grave căzături, duminică, la începutul cursei feminine de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina 2026, informează agenția ANSA. Vonn, care a … The post Lindsey Vonn a fost supusă unei noi operații după accidentul grav de la Jocurile Olimpice 2026 appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Cercetători din Coreea de Sud au creat un spray experimental care poate opri aproape instantaneu sângerările severe, o tehnologie cu potențial major pentru utilizarea în situații de urgență, de la câmpul de luptă până la intervențiile medicale civile. Informația este prezentată de New York Post, pe baza unui studiu științific recent. O soluție gândită pentru … The post A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB s-a răzgândit în cazul lui Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central accidentat grav la genunchi. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Mihai Popescu are șanse să primească o ofertă de prelungire a contractului. Asta după ce anunțase că este gata să renunțe la serviciile sale, având … The post FCSB s-a răzgândit în cazul lui Mihai Popescu appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Deși România nu mai are ministru al Educației din decembrie, iar sistemul intră în grevă, PNL încă își face calculele. Premierul Ilie Bolojan anunță că va mai dura „săptămâni” până când partidul va reuși să nominalizeze un nou șef la Educație. Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că nominalizarea pentru portofoliul Educației va fi … The post PNL încă își caută ministrul Educației. Bolojan: E vorba de săptămâni appeared first on spotmedia.ro.
