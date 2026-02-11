Zodia câștigătoare a lunii martie. Nativul care va fi ajutat de Divinitate să scape de toate problemele și să-și schimbe viața în bine
Luna martie aduce vești extraordinare pentru nativii Berbec: astrele se aliniază perfect pentru a aduce oportunități neașteptate, sprijin divin și șansa de a transforma radical viața. Dacă ești Berbec, pregătește-te pentru o perioadă în care problemele se vor diminua, iar succesul vine.
Coafuri la modă în 2026. Stilul retro emblematic a revenit în tendințe. Te face să pari mai tânără cu ani buni # Click.ro
Anul 2026 aduce o revenire spectaculoasă a stilurilor retro, inspirate din epoca de aur a Hollywoodului, dar reinterpretate pentru femeia modernă. Coafurile care domină podiumurile sunt elegante, precise și radiind lux, oferind efectul unei întineriri vizibile fără intervenții complicate sau ore pie
Vitamina C a fost mult timp asociată cu prevenția răcelii și a gripei, dar cercetările recente arată că efectele sale în populația generală sunt mult mai nuanțate. Adevărul este că vitamina C nu previne răceala la majoritatea oamenilor
Imaginea superbă publicată de NASA de Ziua Îndrăgostiților. Unde se flă lacul roz în formă de inimă # Click.ro
De-a lungul lumii există nenumărate lacuri superbe, a căror frumusețe este apreciată de turiști din întreaga lume. Însă, unele locuri de acest fel sunt foarte puțin cunoscute, pe lângă faptul că sunt și foarte dificil de vizitat.
Dan Negru, indignat după ce a fost nevoit să își plătească taxele. Ce spune despre digitalizare: „Nu e progres! E minciuna-scuză ca să dați oameni afară!” # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) a postat un mesaj plin de indignare și nemulțumire, după ce a fost nevoit să își plătească singur taxele și impozitele, „ajutat” de digitalizare. Prezentatorul TV a povestit experiența sa și concluziile la care a ajuns.
Descoperirea care a fascinat experții din întreaga lume. Arheologii au adus la lumină fragmente de zeci de tone din Farul din Alexandria # Click.ro
Farul din Alexandria era, cândva, una dintre cele șapte minuni ale lumii. Astăzi, această construcție impresionantă a dispărut complet, însă continuă să domine imaginația multor oameni din întreaga lume.
Cele mai populare remedii împotriva migrenelor nu funcționează. Un medic renumit avertizează că ar trebui evitate # Click.ro
Nenumărați oameni din întreaga lume se confruntă cu problema migrenelor, de multe ori chiar destul de des. Iar experții avertizează că cele mai multe remedii care promit să ne scape de durerile de cap nu numai că sunt complet inutile, dar pot chiar să aibă efectul complet opus.
Rețetele vedetelor cu numai 10 lei. Saveta Bogdan: „Tocăniță fără cărniță!” Cel mai ieftin desert: „Îl mâncam și în comunism, pe sărăcie, e cu apă chioară!” # Click.ro
Rețetele vedetelor cu numai 10 lei. Saveta Bogdan: „Tocăniță fără cărniță!” Cel mai ieftin desert: „Clătite cu apă minerală!”
Cauza decesului actriței Catherine O'Hara a fost făcută publică. De ce a murit mama lui Kevin din Singur Acasă # Click.ro
Actrița canadiană Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmele „Singur acasă”, a murit la sfârșitul lunii ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani. Autoritățile din comitatul Los Angeles au făcut public certificatul de deces, document care clarifică motivele dispariției sale.
Monica Pop și cele mai importante sfaturi pentru îngrijirea ochilor. Ce e interzis să facem # Click.ro
Monica Pop (72 de ani), cunoscută pentru cariera sa remarcabilă în domeniul oftalmologic, vine cu o serie de reguli și sfaturi de care trebuie să țină cont toate persoanele care își doresc să aibă ochii sănătoși.
Cu ce înlocuiește Elwira Petre salata clasică de varză. Vedeta propune o rețetă doar din ingrediente verzi, ideală pentru orice masă # Click.ro
Elwira Petre vine cu o nouă rețetă în atenția gospodinelor care s-au plictisit de salata clasică de varză și propune o variantă reinterpretată. Aceasta reprezintă o opțiune ideală de salată, ce poate fi servită alături de diverse tipuri de carne sau în alte combinații alimentare. Iată despre ce tip
Cum au primit părinții Dianei Dumitrescu vestea că actrița s-a pocăit: „E ceva greu de înțeles” # Click.ro
Diana Dumitrescu a făcut recent o serie de declarații surprinzătoare despre momentul în care a decis să se pocăiască și despre reacția familiei sale atunci când a aflat că actrița își schimbă religia.
Locul din Europa unde mașinile dispar sub ape. Turiștii se expun pericolului fără să își dea seama # Click.ro
Traeth y Graig Ddu, cunoscută mai bine sub numele de Black Rock Sands, este una dintre cele mai spectaculoase, dar și cele mai înșelătoare plaje din Marea Britanie.
Angela Similea îi simte lipsa soțului ei, Victor Surdu. Cum a fost surprinsă la mormântul acestuia? „Vine mereu aici. O văd tot timpul” # Click.ro
Angela Similea, sex-simbol al anilor ‘80 și o cântăreață desăvârșită, iubită de milioane de români, a avut la rândul ei o singură iubire de care își amintește mereu: Victor Surdu, bărbatul pentru care a avut cele mai puternice sentimente. Artista merge des la mormântul acestuia, iar când nu reușește
Horoscop miercuri, 11 februarie. Berbecii încheie relațiile tensionate, Balanțele trebuie să fie mai afectuoase cu partenerii # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 11 februarie.
Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Destinul unui mare actor al scenei românești, cu o carieră legendară # Click.ro
10 februarie este ziua în care s-a născut Victor Rebengiuc, un maestru al teatrului și o legendă a filmului românesc. Astăzi, marele actor împlinește remarcabila vârstă de 93 de ani.
Francisca și TJ Miles au devenit părinți de fetiță! Artista a izbucnit în lacrimi la spital: „Nu mă așteptam! Nu acum! Nu am avut timp să pun o geană…” # Click.ro
Francisca (32 de ani) și TJ Miles (37 de ani) au azi un motiv de bucurie. Ziua cea mare a venit și se pare că i-a luat puțin prin surprindere!
Un sportiv din Ucraina a provocat vâlvă la Olimpiada de iarnă.
Oana Lis, urmărită de trecutul violent și de traumele din copilărie. Vedeta a fost la un pas de moarte: „Tatăl meu a vrut să-mi dea foc” # Click.ro
Oana Lis (46 de ani), cea de-a treia soție a lui Viorel Lis (82 de ani), a avut o viață plină de traume care o urmăresc și în prezent. Copilăria acesteia a fost marcată de moartea mamei, de prezența unui tată violent și de episoade de suicid. Cu durere în suflet, femeia și-a deschis din nou sufletul
Ce a făcut Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV. Și-a îndeplinit o mare promisiune: „Sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat” # Click.ro
La scurt timp după ce emisiunea „La Măruță” a ieșit de pe post, prezentatorul TV a decis să își înceapă ziua într-o manieră inedită, așa cum și-a dorit: a mers la școală pentru a-și lua copii, pe Eva și pe David, de la școală.
Ce au descoperit muncitorii sub șantierul Autostrăzii Vestului. Surpriza apărută la tunelul de la Holdea. Video # Click.ro
Lucrările la ultimul tronson nefinalizat al Autostrăzii Vestului (A1 Lugoj – Deva) au scos la iveală detalii surprinzătoare despre structura subsolului din zona Holdea – Margina, o regiune cunoscută de secole pentru terenurile instabile, dar și pentru bogățiile geologice ascunse în adâncime.
La 82 de ani, Rodica Mandache e „fată verde cu părul pădure”. A fost feblețea lui Florin Piersic: „M-a iubit, eu îl iubesc și acum...” De ce refuză operațiile estetice? # Click.ro
La 82 de ani, Rodica Mandache e „fată verde cu părul pădure”. A fost feblețea lui Florin Piersic: „M-a iubit, eu îl iubesc și acum”
Procesul crimei lui Mario scoate la iveală detalii șocante. Ce a decis procurorul în privința părinților minorilor # Click.ro
Dosarul în cazul lui Mario, adolescentul ucis de prietenii săi minori, a intrat într-o nouă etapă procedurală, una care influențează direct modul în care familia victimei poate solicita despăgubiri în instanță.
Animalul rar zărit în România. Are un farmec aparte, unii îl consideră chiar urât, iar la noi în țară mai trăiesc doar câteva exemplare # Click.ro
În pădurile din America de Nord, întâlnirea cu un elan nu este ceva neobișnuit. În România însă, animalul dispăruse de secole, motiv pentru care o apariție recentă în Transilvania a stârnit entuziasm în rândul specialiștilor în conservarea naturii.
Mihai Trăistariu dă uitării dezamăgirile din trecut și își dorește să se așeze la casa lui. Artistul este pregătit pentru nouă relație: „Îmi doresc o familie mare, uriașă“ # Click.ro
Mihai Trăistariu (49 de ani) vine cu un nou anunț: este un bărbat liber de contract, în căutarea femeii potrivite, care să-l iubească și să-l facă tătic. În urma declarațiilor controversate în care artistul dezvăluia nemulțumiri din fostele relații, de data aceasta și-a schimbat așteptările.
Bolojan: absolvenţii de medicină plătiţi de stat „au o obligația față de țara asta” să profeseze în România # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat marţi, la Parlament, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat ar trebui să profeseze în România pentru o perioadă de cel puțin câțva ani după finalizarea studiilor.
Un avion ușor a aterizat de urgență, luni, într-o intersecție aglomerată din Statele Unite. Înainte de incident, pilotul și-a luat rămas-bun de la familie, crezând că nu va supraviețui.
Vacanța de schi acasă! Cum pot părinții să organizeze un program echilibrat cu joacă, activități și odihnă # Click.ro
Pentru elevii care au rămas acasă în vacanța de schi, zilele libere pot deveni mai mult decât simple momente de pauză de la școală: ele pot fi transformate într-o perioadă de explorare, joacă inteligentă și dezvoltare personală, prin activități atent alese și timp de calitate.
Angelina Jolie (50 de ani) a oferit o lecție de eleganță! Actrița, care are o avere de 120 de milioane de dolari, a sosit pe covorul roșu la premiera filmului „Couture” de la Paris, luni, purtând o rochie argintie semi-transparentă de la Givenchy
„Inima Tudorilor”, un pandantiv extrem de rar, descoperit în 2019, rămâne definitiv la British Museum # Click.ro
British Museum a reușit să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a păstra definitiv un pandantiv de aur asociat cu regele Henric al VIII-lea și prima sa soție, Katherine de Aragon. Obiectul, cunoscut sub numele de „Inima Tudorilor”,
Un bărbat, de 59 de ani, și-a pierdut viața pe unul dintre cele mai cunoscute trasee montane din județul Brașov, după ce a căzut într-o zonă periculoasă din Cheile Zărneștiului, în afara unui traseu turistic marcat, intervenția salvatorilor fiind în zadar.
Ioana Ginghină, la brațul soțului pe covorul roșu! Ce spune despre lungmetrajul în care joacă: „Femeia poate la orice vârstă!” # Click.ro
Ioana Ginghină (48 de ani) a șocat luni seară printr-o apariție de senzație.
Moneda românească din 2002 care se vinde cu mii de lei. Dacă o ai acasă, poți să te îmbogățești # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că unele monede se pot vinde cu sume de-a dreptul incredibile. Însă, nu trebuie să uităm că nu numai piesele vechi de secole sau milenii sunt căutate de către colecționari.
Diana Dumitrescu, dispusă să ierte infidelitatea în cuplu. Ce spune despre relația cu soțul său, Alin Boroi: „Când iubești, faci și compromisuri și sacrificii” # Click.ro
Diana Dumitrescu a devenit cunoscută datorită carierei sale remarcabile în actorie, însă, în ultimii ani, a plasat pe locul al doilea viața profesională, familia pe care și-a creat-o fiind mult mai importantă. Vedeta este căsătorită cu Alin Boroi, iar împreună au un băiat, pe Carol. Recent, Diana a
Ce au în comun altitudinile extreme, drumețiile solicitante, temperaturile scăzute și dansul la bară? Răspunsul este Fiona Caffin (57 de ani), o dansatoare din Australia care și-a testat limitele realizând un dans la bară la o altitudine amețitoare.
Rețeta tradițională din Oltenia pe care trebuie să o încerci! Cum se pregătește ușor ostropiorul de pui # Click.ro
Este o rețetă pe care gospodinele din Oltenia o cunosc foarte bine, însă pe care cei mai mulți români din alte regiuni ale țării nu au avut încă oportunitatea de a o savura.
„Ametistul blestemat”, cunoscut și sub numele de Safirul Mov Delhi, pentru că în mod eronat piatra a fost inițial considerată un safir, este o piatră prețioasă deosebit de frumoasă, foarte valoroasă si blestemată. Legenda ei este îngrozitoare.
Reacția lui Dorel Vișan, după protestul actorilor: „Nu ești muncitor la uzină, ca să ai normă de 8 ore!” Cu câți bani era plătit în comunism: „La fel de prost, numai că...” # Click.ro
Reacția lui Dorel Vișan după protestul actorilor: „Nu e ca la uzină, să ai normă de 8 ore!” Cu câți bani era plătit în comunism: „La fel de prost, numai că...”
Ce medicament controversat a folosit Serena Williams pentru a slăbi uluitor de mult. Sportiva nu exclude revenirea în tenis la 44 de ani. Video # Click.ro
Chiar și după retragerea din circuitul profesionist, Serena Williams rămâne una dintre cele mai urmărite figuri din sportul mondial. Aparițiile sale publice continuă să genereze dezbateri, iar cea mai recentă campanie publicitară în care a fost implicată a readus-o în centrul atenției.
Max, băiețelul Cristinei Cioran împlinește un an pe 14 februarie! Cum se simte vedeta și cum îl va sărbători pe mezinul familiei # Click.ro
Cristina Cioran (48 de ani) este în cea mai bună formă a ei. Mămică de doi copii, actrița și vedeta TV se pregătește să își sărbătorească băiețelul, pe Max, mezinul familiei, care urmează să împlinească un anișor pe 14 februarie, chiar de Valentine’s Day.
Preparatul făcut la stână în munți care i-a cucerit pe toți străinii. Este mai puțin cunoscut de orășenii din România # Click.ro
În timp ce mămăliga sau sarmalele au devenit deja simboluri culinare cunoscute peste hotare, există preparate autentice românești care încă surprind turiștii atunci când ajung în zonele montane.
Cafeaua și ceaiul, aliați neașteptați ai creierului. Ce au descoperit cercetătorii după 40 de ani de studiu # Click.ro
Departe de a fi doar ritualuri de dimineață sau momente de răsfăț, cafeaua și ceaiul ar putea avea un rol mult mai important decât se credea până acum: acela de a susține sănătatea creierului pe termen lung.
Trucul care face ciorba mai gustoasă fără adaos de vegeta sau concentrat. Numai gospodinele bătrâne de la țară îl știu # Click.ro
În bucătăriile de la sat, unde ciorba fierbe molcom pe sobă și ingredientele sunt simple, dar curate, gustul nu vine din plicuri sau concentrate, ci din tehnici vechi, transmise din generație în generație.
Mărturii terifiante. Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat serialul „Squid Game” # Click.ro
Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului că adolescenţi şi chiar elevi de gimnaziu au fost executaţi public, trimişi în lagăre de muncă
Cele 3 zodii care vor ajunge din iad în rai după 11 februarie. Viața lor nu va mai fi la fel # Click.ro
După o perioadă încărcată de tensiuni, blocaje și decizii dificile, astrele schimbă direcția pentru câteva semne zodiacale care au avut impresia că nimic nu le mai iese.
Top 10 sportivi de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 care domină Instagramul cu milioane de urmăritori # Click.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, găzduite de Milano și Cortina d’Ampezzo, nu mai sunt doar o competiție a performanței sportive, ci și o scenă globală unde imaginea, influența digitală și carisma contează aproape la fel de mult ca medaliile.
Ana Maria Barnoschi, cu soțul de mână la medicul estetician! Ce tratamente și-au făcut înainte de Ziua Îndrăgostiților? # Click.ro
Ana Maria Barnoschi are mare grijă de tenul ei în anotimpul rece.
Mihaela Bilic, sfaturi pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie să marinezi carnea # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic (55 de ani) oferă câteva sfaturi în materie de grătar. Specialistul în sănătate explică ce trebuie să facem pentru ca grătarul să fie mult mai gustos și savuros prin marinare în vin sau bere.
Schioarea americană a impresionat o lume întreagă.
