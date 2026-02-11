Modificările la Legea minelor şi a actului normativ privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare sunt neconstituţionale, a decis Curtea Constituțională

09:20

Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule a avut loc, miercuri dimineaţă, pe DN 1, la Comarnic, un bărbat decedând în urma impactului, transmite Agerpres. „Din primele cercetări, poliţiştii au constatat că un bărbat de 64 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E60), către Bucureşti, iar în […] © G4Media.ro.