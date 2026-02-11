Modificările la Legea minelor şi a actului normativ privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare sunt neconstituţionale, a decis Curtea Constituțională
G4Media, 11 februarie 2026 12:50
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că actul normativ de completare a Legii minelor şi a legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare a fost adoptat cu încălcarea principiului bicameralismului, ceea ce contravine dispoziţiilor constituţionale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al CCR transmis miercuri AGERPRES, judecătorii constituţionali, cu unanimitate de voturi, au admis […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
13:00
Consiliul Europei îi ridică imunitatea norvegianului Thorbjorn Jagland, fost secretar general al organizației, anchetat în ţara sa pentru legăturile sale anterioare cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein # G4Media
Consiliul Europei a anunţat miercuri ridicarea imunităţii fostului său secretar general, norvegianul Thorbjorn Jagland, care face obiectul unei anchete în ţara sa pentru legăturile sale anterioare cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Secretar general al instituţiei cu sediul la Strasbourg din 2009 până în 2019, Thorbjorn Jagland […] © G4Media.ro.
13:00
O elevă din Suceava, calificată la Campionatul Mondial al tăietorilor de lemne din Slovenia / Se reunesc în martie cei mai buni tăietori de lemne din lume # G4Media
O elevă din județul Suceava va reprezenta România la Campionatul Mondial al tăietorilor de lemne, competiție care va avea loc în Slovenia, în perioada 12–15 martie 2026, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Este vorba despre Mihaela Boca, elevă în clasa a XII-a A la Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc. Directorul […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:50
Modificările la Legea minelor şi a actului normativ privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare sunt neconstituţionale, a decis Curtea Constituțională # G4Media
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că actul normativ de completare a Legii minelor şi a legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare a fost adoptat cu încălcarea principiului bicameralismului, ceea ce contravine dispoziţiilor constituţionale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al CCR transmis miercuri AGERPRES, judecătorii constituţionali, cu unanimitate de voturi, au admis […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:40
Situație fără precedent în învățământul superior: Înalta Curte impune numirea Ramonei Lile, pentru care există decizie de plagiat, în funcția de rector al Universității Aurel Vlaicu din Arad # G4Media
Ramona Lile, fost rector al Universității Aurel Vlaicu (UAV) din Arad, care a câștigat un nou mandat în 2023, dar nu a fost numită pe post din cauza unei decizii de plagiat în cazul său, trebuie numită acum, după mai bine de doi ani, în această funcție, ocupată între timp de altcineva. Așa a decis […] © G4Media.ro.
12:40
Iazul de minereu neferos Bozânta Mare va fi ecologizat / De-a lungul anilor a devenit o uriaşă problemă de mediu care pune în pericol sănătatea populaţiei, culturile agricole din zonă şi mediul ambiant # G4Media
Iazul de decantare cu conţinut de minereuri neferoase situat în vecinătatea satului Bozânta Mare va intra în proces de ecologizare, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş, Dumitru Marinescu, transmite Agerpres. „Avem asigurarea Ministerului Economiei că iazul de decantare şi haldele de minereu steril de la Bozânta Mare vor intra într-un amplu proces […] © G4Media.ro.
12:40
SURSE De ce s-a întors din concediul paternal judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani: ca să depună și el o cerere de sesizare a Curții de Justiție a UE pe legea pensiilor magistraților # G4Media
Judecătorul constituțional Gheorghe Stan zis Geani a depus cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu întrebări preliminare privind legea pensiilor magistraților, au declarat sursele G4Media. Amintim că judecătorul Gheorghe Stan a fost prezent la ședința de miercuri a CCR, deși intrase în conediu paternal. Marți, 10 februarie, Înalta Curte de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:20
Statele Unite au ridicat sancţiunile pentru exploatarea petrolului venezuelan de către companiile americane # G4Media
Washingtonul a continuat marţi să ridice sancţiunile pentru a facilita exploatarea petrolului venezuelean de către companiile americane, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. De la raidul militar american care a permis capturarea lui Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie, preşedintele Statelor Unite Donald Trump vrea să permită companiilor americane să preia conducerea în […] © G4Media.ro.
12:20
Rectorul Universității de Medicină din Cluj-Napoca, Anca Buzoianu, susține inițiativa premierului Ilie Bolojan: Ideea ca medicii să lucreze obligatoriu în România câțiva ani, după studii la stat, este legitimă # G4Media
Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Anca Dana Buzoianu, a declarat pentru Edupedu.ro, în contextul declarațiilor premierului Ilie Bolojan privind ideea ca absolvenții de Medicină cu studii finanțate de la buget și rezidențiat plătit de stat să aibă o obligație de a profesa câțiva ani în România, că „această propunere este […] © G4Media.ro.
12:10
Biroul lui JD Vance a șters o postare care făcea referire la „genocidul” armean, termen foarte sensibil pentru Turcia # G4Media
Casa Albă a șters marți o postare de pe contul vicepreședintelui JD Vance, care comemora masacrele armenilor drept un „genocid”, afirmând că mesajul, care contrazice poziția Turciei, aliată cu SUA, a fost publicat din greșeală, transmite Mediafax. JD Vance, aflat într-o vizită în Armenia, a vizitat Memorialul Genocidului Armean Tsitsernakaberd din capitala Erevan, în cadrul […] © G4Media.ro.
12:10
Von der Leyen în plenul Parlamentului European: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global # G4Media
UE trebuie să elimine obstacolele din piaţa unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global şi trebuie să facă progrese într-un fel sau altul, dacă nu este posibil cu toţi cei 27, atunci prin mecanismul cooperării consolidate, a declarat miercuri Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:00
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion: Încă o amânare la CCR pe legea pensiilor magistraților. În România nu poți face reformă câtă vreme Curtea Constituțională a României blochează sistematic orice tentativă de ajustare a privilegiilor # G4Media
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion îi acuză pe judecătorii Curții Constituționale, în special pe cei numiți de PSD, că se opun oricărei reforme a pensiilor speciale. „Încă o amânare la CCR pe legea pensiilor magistraților. Încă un termen. Încă o tergiversare. Am spus de nenumărate ori: în România nu poți face reformă câtă vreme […] © G4Media.ro.
12:00
Parlamentul a adoptat legea care stabilește dreptul la a doua opinie medicală decontată de sistemul public / Inițiator: „Reducem riscul erorilor de diagnostic, evităm intervențiile chirurgicale inutile și economisim resurse pe termen lung” # G4Media
Legea care stabilește dreptul la a doua opinie medicală decontată de sistemul public a trecut, miercuri, de votul final al Camerei Deputaților. „Reducem riscul erorilor de diagnostic, evităm intervențiile chirurgicale inutile și economisim resurse pe termen lung”, susține co-inițiatorul proiectului, deputatul PNL Ovidiu Cîmpean. „Am inițiat acest proiect alături de colegul meu, deputatul UDMR Dr. […] © G4Media.ro.
11:50
Statele Unite vor trimite 200 de militari în Nigeria pentru instruirea armatei în lupta împotriva militanților islamiști # G4Media
Statele Unite intenţionează să trimită circa 200 de militari în Nigeria, pentru a instrui armata acestei ţări africane în vederea luptei cu militanţii islamişti, a afirmat marţi un oficial american, conform agenţiei de știri Reuters, citate de Agerpres. În urmă cu câteva săptămâni, preşedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene care au vizat, după […] © G4Media.ro.
11:40
Primarul Capitalei: Modul în care e (sub)finanţată Primăria nu ne lasă altă opţiune, pe termen scurt, decât să discutăm cu băncile # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că este necesar să discute cu băncile despre finanţarea unor mari proiecte de infrastructură, din cauza subfinanţării cu care se confruntă instituţia, transmite Agerpres. Edilul general a transmis, miercuri, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. De asemenea, a cerut Direcţiei […] © G4Media.ro.
11:40
Centrele militare județene vor trece de la consiliile județene la Ministerul Apărării din 2027, anunță premierul Ilie Bolojan # G4Media
Centrele militare județene ar urma să treacă din 1 ianuarie 2027 de la consiliile județene la Ministerul Apărării Naționale (MApN), a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan, citat de Mediafax. Șeful Guvernului a făcut anunțul la întâlnirea cu președinții consiliilor județene din țară. „Înțelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer […] © G4Media.ro.
11:40
Persoane înşelate în Prahova prin mesaje din partea „fiului” sau „fiicei” / Prejudiciul depășește 80.000 de lei # G4Media
Mai multe persoane au fost înşelate prin intermediul unor mesaje false primite din partea altora care pretindeau a fi fiul sau fiica acestora, prejudiciul stabilit de anchetatorii prahoveni fiind de peste 80.000 de lei, transmite Agerpres. Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au pus în aplicare, joi dimineaţă, şapte […] © G4Media.ro.
11:40
Încă o accidentare teribilă la JO Milano Cortina: Starul Cam Bolton, transportat cu elicopterul la spital # G4Media
Cam Bolton, una dintre vedetele echipei Australiei de la JO Milano Cortina, a fost transportat cu elicopterul la spital după o căzătură suferită în timpul antrenamentelor. Vorbim despre două fracturi la gât, conform The Guardian. Echipa Australiei de la Milano Cortina a primit o veste dură prin accidentarea lui Cam. Sportivul a suferit două fracturi […] © G4Media.ro.
11:40
Loialitatea în turism, în declin: Clienții preferă cele mai bune oferte și sunt atenți la recompense # G4Media
Fidelitatea pe bandă rulantă a clienților față de programele de loialitate ale liniilor aeriene și hotelurilor pare să fie de domeniul trecutului. O cercetare recentă dezvăluie că 84% dintre amatorii de turism își elaborează tactici pentru a obține maximum de puncte și avantaje, arată Euronews citat de Mediafax. O analiză a firmei de studii de […] © G4Media.ro.
11:30
Cancelaria Prim-Ministrului anunță economii după tăierile operate de Ilie Bolojan la transport și cheltuielile de protocol | Șoferii au dispărut, demnitarii urcă la volanul Daciilor, aproape 10 milioane lei economisiți în 2025 # G4Media
Flota oficială a cancelariei a fost redusă de la 30 de autoturisme cu șofer la 17 Dacii fără șofer, conduse de demnitari, iar mesele și cheltuielile de protocol au fost temperate. Aceste măsuri, alături de reducerile salariale și limitarea deplasărilor, au adus Cancelariei Prim-Ministrului economii de 9,97 milioane lei în 2025, ceea ce înseamnă o […] © G4Media.ro.
11:30
Troleibuzele din Ploiești, oprite în garaje / Poliția a descoperit că nu aveau ITP / Primar: ”Sunt două legi care se bat cap în cap: una spune că este necesar ITP, alta nu” # G4Media
Trei troleibuze care circulau în Ploiești au rămas marți fără certificatele de înregistrare din cauza lipsei Inspecției Tehnice Periodice (ITP), anunță Observatorul Prahovean. Pentru a evita sancționarea șoferilor și reținerea certificatelor de înregistrare și a celorlalte troleibuze, 17 la număr, conducerea societății de transport public (TCE Ploiești), a decis retragerea acestora din circulație. Pe mai […] © G4Media.ro.
11:20
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 # G4Media
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 ianuarie 2027, a declarat premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres. Precizările au fost făcute miercuri dimineaţă, în debutul discuţiilor dintre premier şi reprezentanţii consiliilor judeţene. „Unul dintre subiectele ridicate de UNCJR la multe întâlniri a fost transferul centrelor […] © G4Media.ro.
11:10
STUDIU | Câinii îți protejează inima: De ce prezența unui cățel reduce riscul de boli cardiovasculare # G4Media
Un nou studiu realizat de American Heart Association (AHA) arată că proprietarii de câini au un risc mai scăzut de deces din cauze cardiovasculare și beneficii evidente pentru sănătatea inimii. În timp ce luna februarie marchează Luna Sănătății Inimii, dovezile științifice confirmă că prezența unui cățel în viața noastră poate fi mai mult decât reconfortantă – poate fi […] © G4Media.ro.
11:10
Rezervaţia naturală protejată de origine vulcanică ce formează Coloanele Limpedea va fi pusă în valoare şi introdusă în circuitul turistic cât mai curând posibil, a declarat miercuri, pentru Agerpres, viceprimarul municipiului Baia Mare, Pap Zsolt Istvan. „Situl aşezat în cartierul Ferneziu, în zona muntoasă a oraşului, va fi pus în valoare pe parcursul acestui an […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:00
Trump ia în considerare să trimită încă un portavion în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor dintre SUA și Iran # G4Media
Preşedintele american ia în considerare să trimită încă un portavion în Orientul Mijlociu, pe fondul tensionării situaţiei din regiune, a relatat marţi portalul de ştiri Axios, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. ”Avem o armada care se îndreaptă spre acel loc şi încă una ar putea merge” acolo, a spus Trump […] © G4Media.ro.
11:00
BREAKING Încă o amânare la Curtea Constituțională pe pensiile magistraților: următorul termen este 18 februarie # G4Media
Curtea Constituțională a decis, miercuri, să amâne cu încă o săptămână decizia pe pensiile magistraților, următorul termen fiind 18 februarie. Anunțul a fost făcut de Biroul de presă al CCR. Ședința Curții Constituționale s-a desfășurat în prezența tuturor judecătorilor. În sală a fost prezent și judecătorul Gheorghe Stan zis Geani, care intrase în concediu paternal, […] © G4Media.ro.
10:50
Uniunea Europeană discută despre noi ajutoare militare pentru Ucraina, la patru ani de la începutul războiului # G4Media
Miniştrii apărării din Uniunea Europeană se întâlnesc miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre noi ajutoare militare pentru Ucraina, la aproape patru ani de la începutul războiului declanşat de invazia rusă în această ţară, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Cei 27 încearcă să stabilească termenii unui nou pachet de împrumuturi în valoare […] © G4Media.ro.
10:50
Scenariu propagandistic al unei publicații rusești referitor la Transnistria: De ce România ar putea deveni o țintă prioritară pentru Rusia? # G4Media
Germania a îndemnat desfășurarea forțelor NATO în Transnistria. Experții consideră că, dacă forțele NATO atacă gruparea militară rusă din Transnistria, acest pas va duce la utilizarea armelor nucleare, relatează publicația rusească News.ru. Cât de realist este acest lucru și de ce România ar putea deveni o țintă prioritară pentru Rusia, se mai întreabă publicația rusească, […] © G4Media.ro.
10:50
Primăria Brașov cumpără energie electrică pentru tunurile de zăpadă din Poiană de la gigantul energetic de stat al Ungariei / Contract de 1,3 milioane de lei # G4Media
MVM Future Energy Technology din Miercurea Ciuc este compania care furnizează energie electrică pentru instalațiile de schi din Poiana Brașov, anunță Biz Brașov. Energia electrică e necesară atât pentru alimentarea instalațiilor de producerea a zăpezii artificiale, cât și de cea pentru alimentarea instalațiilor de transport pe cablu deținute de municipalitate și cele de nocturnă. Contractul […] © G4Media.ro.
10:40
Scriitorul Mircea Cărtărescu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Republica Moldova # G4Media
Profesor emerit al Universității din București, scriitorul Mircea Cărtărescu a primit Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a avut loc în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, organizată cu prilejul prezenței sale la Chișinău. Distincția a fost acordată în semn de înaltă apreciere pentru contribuția la dezvoltarea […] © G4Media.ro.
10:40
Proteste organizate joi în cinci mari orașe ale României față de o posibilă amânare a pronunțării Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților # G4Media
Organizația „Corupția ucide” organizează joi, 12 februarie, începând cu ora 18.00, proteste în Timișoara, Brașov, Iași, Craiova și Arad față de o posibilă amânare a pronunțării Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. „Decizie amânată, reformă sabotată! Curtea Constituțională a României ia în considerare să amâne din nou pronunțarea deciziei privind pensiile speciale, judecătorul Gheorghe Stan […] © G4Media.ro.
10:40
Cum a ratat Bulgaria prima ședință a Consiliului pentru Pace al lui Trump / „Cartoful fierbinte” rămâne pentru următoarea guvernare de la Sofia # G4Media
Cabinetul demisionar de la Sofia a desecretizat decizia privind aderarea Bulgariei la Consiliul pentru Pace, dar continuă să se distanțeze de etapele ulterioare, lăsând astfel „cartoful fierbinte” guvernului interimar, relatează Mediapool. Decizia a fost învăluită într-un mare secret până de curând și nu a fost niciodată clar când și cum prim-ministrul demisionar de la Sofia, […] © G4Media.ro.
10:30
Se extinde domeniul schiabil din Predeal: Consiliul Local vrea să exproprieze 15.000 de metri pătrați de teren # G4Media
Stațiunea Predeal face un nou pas în direcția dezvoltării domeniului schiabil, autoritățile locale reluând procedura de expropriere necesară pentru extinderea pârtiilor, anunță Bună Ziua Brașov. Este vorba despre o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren, situată în zona Clăbucet Sosire. Demersul face parte dintr-un proiect mai amplu prin care administrația locală își […] © G4Media.ro.
10:30
Surpriză la Curtea Constituțională: Judecătorul Gheorghe Stan zis Geani, care intrase în concediu paternal, a venit la ședința pe pensiile magistraților / Toți judecătorii CCR sunt prezenți # G4Media
Ședința Curții Constituționale în care ar urma să fie luată o decizie pe reforma pensiilor magistraților a început, miercuri, în prezența tuturor judecătorilor. În sală este prezent și judecătorul Gheorghe Stan zis Geani, care intrase în concediu paternal, potrivit surselor G4Media. Sesizarea la CCR privind reforma pensiilor magistraților a fost depusă de Înalta Curte condusă […] © G4Media.ro.
10:20
75 de milioane de fire de flori, exportate din Turcia în Europa de Ziua Îndrăgostiților: garoafele rosii, pe primul loc / România, între țările unde s-au făcut livrări intensive # G4Media
Președintele consiliului de administrație al Asociației Exportatorilor de Plante și Produse Ornamentale Ismail Yılmaz a declarat că în apropierea Zilei Îndrăgostiților, sărbătorită pe 14 februarie, au fost exportate în aproape 30 de țări europene aproximativ 75 de milioane de fire de flori, în valoare de 10 milioane de dolari, relatează Milliyet, citată de Rador Radio […] © G4Media.ro.
10:10
Intră România în recesiune? Care sunt cele mai importante semne de criză și de ce o corecție era necesară # G4Media
Institutul Național de Statistică (INS) urmează să publice vineri datele care arată dacă economia României a intrat în recesiune. Date cheie din economie, precum consumul și industria, indică șanse ridicate ca România să treacă printr-o recesiune tehnică. Totuși, o corecție era necesară și ar putea fi șansa pentru România să corecteze o serie de dezechilibre […] © G4Media.ro.
10:10
Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein, rostogolită de simpatizanți, site-uri și membrii ai polului extremist din România # G4Media
O imagine trucată cu ajutorul AI, în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski apare alături de traficantul de persoane pedofil Jeffrey Epstein (mort în 2019), circulă pe internet de la începutul lunii februarie. Fotografia alterată digital a fost dezmințită la scurt timp după ce a început să fie postată de conturi care difuzau propagandă în limba […] © G4Media.ro.
10:10
Tribunalul Bihor plătește chirie firmei unui fost vicepreședinte al Consiliului Județean 12 mii de euro pe lună / Arhiva instituției e găzduită într-un imobil deținut de firma politicianului # G4Media
Tribunalul Bihor achită aproximativ 126.000 de euro pe an pentru chiria spațiului în care este depozitată arhiva de conservare, într-o clădire deținută de firma lui Traian Bodea, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, anunță Bihoreanul, care citează Public Record. „Arhiva Tribunalului și Judecătoriei Oradea au sediul într-o clădire deținută de Ghenau Trade SRL, care primește […] © G4Media.ro.
10:00
Un prototip de reactor nuclear răcit cu plumb va fi dezvoltat până în 2034 / Acord european pentru construirea Landrea: din consorțiu face parte și România # G4Media
Startup-ul italian Newcleo și Consorțiul European Eagles – care include Ansaldo Nucleare și ENEA pentru Italia, Raten pentru România și SCK CEN pentru Belgia – au semnat un acord de colaborare pentru construirea Leandrea, un prototip de reactor nuclear care va fi dezvoltat până în 2034 la institutul de cercetare belgian SCK CEN, transmite ANSA, […] © G4Media.ro.
10:00
Dragoș Pîslaru: Încrederea Comisiei Europene în România că vom livra reforma pensiilor magistraților este foarte scăzută # G4Media
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat miercuri, la Digi24, că încrederea Comisiei Europene în România este „foarte scăzută”, pe fondul întârzierilor repetate în adoptarea reformei pensiilor magistraților. Acesta a reamintit și efectele bugetare ale unei noi amânări, transmite MEDIAFAX. Dragoș Pîslaru a afirmat, înainte de ședința CCR care are pe ordinea de […] © G4Media.ro.
09:50
„A încercat să fure echipa” – Helmut Marko, acuzații la adresa lui Christian Horner după moartea patronului RedBull # G4Media
Helmut Marko, fostă persoană importantă în conducerea RedBull Racing preț de 20 de ani, face afirmații explozive despre o luptă în culise pentru preluarea controlului echipei din Milton Keynes. Austriacul transmite că fostul șef Christian Horner a încercat „să fure„ echipa după moartea lui Dietrich Mateschitz din 2022. McLaren surprinde în Bahrain: Strategie atipică de […] © G4Media.ro.
09:30
Controlorii de pe autobuzele din Sibiu nu mai pot amenda călătorii prinși fără bilet care au noile cărți de identitate electronice / Inspectorii așteaptă să fie fi dotați cu tehnologie nouă # G4Media
Controlorii de pe autobuzele Tursib, compania de transport public din Sibiu, nu mai pot amenda persoanele care dețin noile cărți electronice de identitate, anunță Turnul Sfatului. Acestea nu mai au adresa de domiciliu tipărită fizic pe card, aceasta fiind stocată în CIP, prin urmare autoritățile trebuie să aibă un cititor de card pentru a vedea […] © G4Media.ro.
09:30
România este a doua cea mai mare piață pentru companiile grecești de construcții / Companiile Aktor și Terna au contractat proiecte mari în această țară balcanică – presă # G4Media
România a preluat deja rolul de a doua cea mai importantă piață, după Grecia, pentru grupurile de construcții grecești. Deși în mod evident accentul în perioada actuală este pus pe piața greacă, unde s-a acumulat un volum record de lucrări în curs de execuție ce depășește 17 miliarde de euro, acest lucru nu înseamnă că […] © G4Media.ro.
09:20
Peste 11.000 de persoane din Zaporojie au rămas fără curent, în ger, în urma unor atacuri rusești cu drone # G4Media
Peste 11.000 de consumatori din orașul ucrainean Zaporojie au rămas fără energie electrică în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat autoritățile regionale ucrainene, transmite Mediafax. În urma atacului care a vizat infrastructură energetică, 11.000 de persoane au rămas fără energie electrică. De asemenea, au fost vizat […] © G4Media.ro.
09:20
Faza zilei la JO: A câștigat medalie la Milano Cortina, iar la interviu a mărturisind plângând că și-a înșelat iubita # G4Media
Sturla Holm Laegreid a câștigat medalia de bronz la JO Milano Cortina, iar la interviul de final a recunoscut, cu ochii în lacrimi, că și-a înșelat iubita. Topul celor mai bogați sportivi prezenți la Milano Cortina 2026 Biatlonistul norvegian a cucerit bronzul în proba individuală masculină (20 de kilometri), iar la interviul de după ceremonie […] © G4Media.ro.
09:20
Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule a avut loc, miercuri dimineaţă, pe DN 1, la Comarnic, un bărbat decedând în urma impactului, transmite Agerpres. „Din primele cercetări, poliţiştii au constatat că un bărbat de 64 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E60), către Bucureşti, iar în […] © G4Media.ro.
09:10
AUDIO ”A vorbi în limba maghiară în autobuzul din Cluj, în 2026, nu este permis!”/ Poliția a deschis o anchetă din cauza unui incident anti-maghiar comis de fani ai Universității Cluj # G4Media
Poliția clujeană a deschis o anchetă din oficiu cu privire la un alt incident anti-maghiar, comis de fani ai Universității (U) Cluj, potrivit victimelor, sub suspiciunea de instigare la ură și discriminare, a declarat deputatul Botond Csoma, care a precizat că și ministrul de interne a fost informat despre incident, relatează MTI, citată de Rador […] © G4Media.ro.
09:10
Ajutorul militar pentru Ucraina, la cel mai mic nivel în 2025 și aproape exclusiv din Europa, arată o analiză a Institutului Kiel din Germania # G4Media
Ajutorul militar pentru Ucraina a atins nivelul cel mai scăzut în 2025, alimentat aproape exclusiv de către ţările europene, ale căror eforturi pentru a compensa dezangajarea americană au permis să se evite o desprindere completă, a anunţat miercuri Institutul Kiel (Germania), informează AFP, citată de Agerpres. În cursul anului trecut, aliaţii Kievului au alocat 36 […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:00
Miercuri debutează primul din cele două teste de Formula 1 din Bahrain, iar McLaren a ales o strategie total diferită față de rivalele din Marele Circ. Echipa „papaya” va folosi în această săptămână mult mai puține cauciucuri de tip C3, cele mai moi produse de Pirelli. Sume amețitoare în Marele Circ: Salariile piloților din F1 […] © G4Media.ro.
08:50
De ce nu a fost victoria socialistului António Seguro în Portugalia atât de “zdrobitoare”: Cum s-a strecurat extrema dreaptă într-o țară considerată imună la asta / Corupția și contextul economic # G4Media
Mare parte a presei internaționale a scris, luni, despre victoria “zdrobitoare” a socialistului António José Seguro în fața candidatului de extremă dreapta André Ventura la alegerile prezidențiale din Portugalia. Cu peste 66% din voturi, Seguro a obținut un rezultat istoric, însă victoria mult mai importantă a fost cea a extremei drepte: partidul Chega, întemeiat de […] © G4Media.ro.
08:40
Sportivii din delegația „Team România” vor participa miercuri, 11 februarie, în probele de biatlon și sanie de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. Anastasia Tolmacheva va lua startul la biatlon 15 km individual feminin, concursul fiind programat la ora 15:15, la Tesero Cross Country Skiing Stadium. Marius Gîtlan şi Darius Şerban vor participa la sanie […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.