Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
14:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ideea de afacere prin care un antreprenor român aduce atmosfera de bar direct la sediile firmelor # HotNews.ro
Bogdan Chirilă (foto) este co-fondatorul Cocktailăria, un business bucureștean specializat în servicii de bar mobil și livrare de băuturi dedicate în principal segmentului business-to-business (B2B). Cu o pasiune pentru ospitalitate cultivată încă din copilărie și rafinată…
14:20
România a găsit „sfântul graal” al energiei: A învins poluarea mai rapid decât toată Europa, iar „tendința este ireversibilă” # HotNews.ro
Performanța de a separa creșterea economică de emisii plasează țara noastră pe un loc fruntaș în Europa, însă experții avertizează că, deși acest succes este istoric, procesul a avut un impact negativ asupra populației, și…
Acum o oră
14:00
Autopsiile migranților decedați în noul naufragiu din largul Greciei arată că majoritatea nu s-au înecat # HotNews.ro
Majoritatea celor 15 migranți afgani care au murit săptămâna trecută în largul insulei grecești Chios, după ce ambarcațiunea lor gonflabilă a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă, au decedat din cauza…
Acum 2 ore
13:30
Robert Negoiță, din nou la poliție: „Față de acuzațiile care mi se aduc sunt nevinovat” # HotNews.ro
Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, a mers miercuri din la sediul Poliției pentru a semna măsura controlului judiciar, dispus în cadrul dosarului în care este inculpat pentru pentru abuz în serviciu, în legătură…
13:30
Lia Savonea, despre cererea trimisă CCR cu o zi înaintea ședinței pe pensiile magistraților: „Nu a existat nicio intenție de a influența calendarul CCR” # HotNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, spune că „o decizie pronunțată rapid, dar în absența unei clarificări esențiale, poate genera consecințe mult mai grave pe termen lung”. Ea a explicat, astfel, pentru…
13:20
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară # HotNews.ro
Biroul președintelui ucrainean a negat miercuri informațiile conform cărora șeful statului, Volodimir Zelenski, ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale și un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, afirmând că situația de securitate…
13:10
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia # HotNews.ro
Consiliul Europei, principalul organism de pe continent pentru monitorizarea respectării drepturilor omului, a anunțat miercuri că a fost de acord să ridice imunitatea diplomatică a fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile…
12:40
Zborurile în apropiere de o importantă bază militară americană, interzise brusc din „motive de securitate” # HotNews.ro
Statele Unite au suspendat toate zborurile către și dinspre Aeroportul Internațional El Paso din Texas din „motive speciale de securitate”, a anunțat miercuri Administrația Federală a Aviației din SUA, fără a oferi mai multe detalii,…
12:40
Cancelaria lui Bolojan nu a tăiat 40% din posturi, cum a anunțat în iulie 2025: „Se așteaptă semnarea proiectului” / Ce economii a făcut # HotNews.ro
Reorganizarea Cancelariei premierului Ilie Bolojan, anunțată în vara anului trecut, care prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105, nu a putut fi implementată până acum, „întrucât se așteaptă semnarea proiectului…
Acum 4 ore
12:30
Guvernul Ungariei a permis ani de zile funcționarea unei uzine locale Samsung care își expunea angajații la substanțe toxice, dezvăluie o investigație de presă # HotNews.ro
Potrivit unei anchete publicate de site-ul Telex, guvernul a aflat despre încălcările grave ale regulilor de siguranță de la fabrica din orașul Göd, dar a ales să le acopere, pentru a nu speria investitorii și…
12:30
„Cea mai mare problemă”: Ce fac acum soldații nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei # HotNews.ro
Soldații nord-coreeni care luptă pentru Rusia continuă să creeze probleme forțelor ucrainene la mai bine de un an după ce au fost desfășurați pentru prima dată în sprijinul invaziei Moscovei, relatează Business Insider. Soldații nord-coreeni…
11:50
„Va dura cam doi ani amânarea”. Un fost președinte CCR explică ce se întâmpla dacă demersul ÎCCJ are succes # HotNews.ro
Dacă Curtea Constituțională va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru un punct de vedere pe legea privind pensiile magistraților, precum a cerut ÎCCJ, aceste demers va bloca o decizie pentru aproximativ doi ani,…
11:50
„Când fiica mea a plecat de acasă, câinele i-a ținut locul. Acum, el nu mai e, iar eu nu stiu să trăiesc fără cineva care să aibă nevoie de mine” # HotNews.ro
După ce Tyto, câinele nostru, a trecut podul curcubeului, mi-am dat seama că el a ținut locul copilului meu după ce acesta a părăsit cuibul. Și abia acum, când nu mai am cui să-i port…
11:30
Propunerea lui Ilie Bolojan, comparată cu o practică din comunism. „Scoasă de la sertar și reciclată” # HotNews.ro
Obligarea absolvenților de medicină să rămână în țară după terminare studiilor, idee înaintată de premierul Ilie Bolojan, a stârnit reacții în spațiul public.
11:30
History Channel, postul TV care de-a lungul anilor a difuzat o serie de emisiuni populare precum „Pawn Stars”, „Storage Wars” sau „American Pickers”, a anunțat miercuri că o altă serie apreciată a sa, „Ice Road…
10:50
Centrul de Excelență în Chirurgie Colorectală, locul unde peste 95% din pacienți sunt tratați minim invaziv. Prof. dr. Cătălin Copăescu: „Rata complicațiilor este de până la 10 ori mai mică comparativ cu centre obișnuite” # HotNews.ro
Cancerul colorectal este o problemă majoră în România. Deși statisticile sunt îngrijorătoare, existând anual circa 13.000 de cazuri noi, speranța de viață crește exponențial atunci când diagnosticul este pus la timp. La Ponderas Academic Hospital,…
10:50
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor # HotNews.ro
Rusia înregistrează un deficit de 2,3 milioane de muncitori, pe care sursele tradiționale nu îl mai pot acoperi. Autoritățile au apelat la un nou furnizor de forță de muncă, iar numărul permiselor aprobate pentru cetățenii…
10:50
Un castel din secolul XVI va găzdui întâlnirea pe care liderii UE o vor decisivă pentru viitorul blocului. Discuții despre rivalitatea cu SUA și China, după avertismentul sumbru al lui Emmanuel Macron # HotNews.ro
Liderii Uniunii Europene se vor întâlni joi într-un castel din Belgia pentru discuții în spatele ușilor închise privind modalitățile în care blocul comunitar poate concura economic cu un rival global precum China și cu un…
Acum 6 ore
10:30
Michael Douglas spune că regizorul filmului care avea să îi aducă Oscarul i-a spus că nu e suficient de bun: „A fost un ciocănit în ușă” # HotNews.ro
Michael Douglas a dezvăluit la recenta ediție a Festivalului de Film Clasic TCM de la New York că regizorul Oliver Stone a fost inițial atât de dezamăgit de jocul său actoricesc pentru lungmetrajul „Wall Street”…
10:00
Schoenherr obține câștig de cauză pentru Allianz-Țiriac Asigurări într-un litigiu de concurență # HotNews.ro
Schoenherr a asistat cu succes Allianz-Țiriac Asigurări într-un litigiu vizând anularea unei decizii de sancționare în materie de concurență în valoare de peste 8,6 milioane EUR. În 2018, în urma unei investigații desfășurate de către…
10:00
Liderul opoziției ungare Peter Magyar spune că un clip cu el în ipostaze intime va fi publicat înainte de alegeri / Acuzații la adresa partidului lui Viktor Orban # HotNews.ro
„Este bine ca toată lumea să știe că nu am cedat și nu voi ceda niciunui șantaj”, a declarat marți Peter Magyar, care a acuzat în mod direct partidul Fidesz, aflat la guvernare, de „o…
09:30
Pe 10 februarie, Parlamentul European a aprobat două amendamente‑cheie care trimit un semnal politic puternic de susținere pentru introducerea unui euro digital. Principalele puncte ale rezoluțiilor Eurodeputații au susținut explicit crearea unui euro digital, considerându-l…
09:20
Ramona Lile, confirmată ca plagiatoare, repusă în fruntea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad de Instanța Supremă # HotNews.ro
Ramona Lile, liderul PUSL Arad, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu”, va fi repusă în funcție, în urma unei hotărâri a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a anulat ordinul dat de Ministerul Educației…
09:10
Planul pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum național în Ucraina urmează să fie anunțat oficial de Volodimir Zelenski pe 24 februarie, au declarat surse diplomatice pentru Financial Times, potrivit Reuters. Momentul ales pentru acest anunț este unul…
08:50
Ucraina va organiza alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia # HotNews.ro
Ucraina plănuiește organizarea de alegeri prezidențiale și un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, după ce administrația Trump a presat Kievul să organizeze ambele scrutine până pe 15 mai, altfel riscând să…
08:40
În lumea de astăzi, criptomonedele reprezintă un activ extrem de valoros pentru infractori. Acestea sunt lichide, ușor de transferat și, odată efectuată o tranzacție, este aproape imposibil să o anulezi, arată specialiștii de la Binance…
Acum 8 ore
08:30
Acum 45 de ani, cea mai valoroasă firmă din lume avea 400.000 de angajați. Campionul de azi valorează mult mai mult și este mai profitabilă cu doar 1/10 din personal # HotNews.ro
Bani mari merg către capital, nu către forță de muncă, subliniază WSJ într-o analiză în care explică cât de mult s-au schimbat lucrurile. Imaginea este izbitoare. La mijlocul anilor 1980, IBM, „motorul care a construit…
08:20
Decizia în prima cerere de suspendare a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, așteptată azi la Curtea de Apel București # HotNews.ro
Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe miercuri în dosarul deschis de avocata AUR Silvia Uscov, care vizează suspendarea decretelor de numire la Curtea Constituțională a judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Pronunțarea în această cauză a…
08:10
„Buton de panică” în UE contra hărțuirii online: Reguli noi pe internet, după ce 1 din 6 copii a fost agresat pe internet # HotNews.ro
Comisia Europeană lansează o aplicație unică de raportare a hărțuirii online și impune reguli noi pentru platformele sociale, într-un plan de urgență pentru protejarea tinerilor. Măsura vine în contextul în care 1 din 6 copii…
08:10
După recolte foarte bune, Europa se confruntă cu o criză de supraproducție a cartofilor, care provoacă o scădere puternică a prețurilor, suferită în primul rând de fermieri, scrie presa elenă. În România, potrivit celor mai…
08:00
Medic român din Germania, replică dură pentru Ilie Bolojan: „Statul nu mai știe să convingă și încearcă să constrângă” # HotNews.ro
Propunerea premierului Ilie Bolojan potrivit căreia absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să fie obligați să rămână să lucreze în România pentru câțiva ani după finalizarea studiilor a fost criticată puternic de un…
07:30
Masacru în Canada. O persoană a deschis focul într-un liceu, cel puțin 9 morți / Al doilea cel mai sângeros atac armat din istoria țării # HotNews.ro
Nouă persoane au fost ucise marți într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care șapte împușcate mortal într-un liceu și alte două găsite moarte într-o reședință din apropiere, a anunțat poliția, conform Reuters și AFP.…
07:00
Ofertă surpriză în factura de energie. PPC scade prețul spre pragul psihologic de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții # HotNews.ro
PPC Energie din grupul grec omonim, al doilea cel mai mare furnizor de profil din România, încearcă să-și păstreze clienții casnici care vor să plece la concurență cu o ofertă al cărei preț final se…
07:00
Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, susține că vede o singură situație în care un medic să poată fi obligat să rămână în România, după ce Ilie Bolojan a spus că „ai o obligație față de țara aceasta” # HotNews.ro
Prima reacție a oficialilor din Sănătate în urma declarațiilor premierului Bolojan, care a spus ca el consideră normal ca medicii să fie legați de România pentru un număr de ani. Este dificil „să îngrădești dreptul…
07:00
Curtea Constituțională, a cincea ședință pe pensiile magistraților. Ce se întâmplă azi, după ce un judecător și-a luat concediu, iar Lia Savonea a intervenit din nou # HotNews.ro
Judecătorii constituționali se reunesc astăzi, de la ora 10.00, pentru a discuta proiectul Guvernului Bolojan care scade pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Este așteptată o nouă amânare întrucât judecătorul Gheorghe Stan a intrat…
Acum 24 ore
01:30
Rămâne de văzut dacă cele trei mari puteri nucleare se îndreaptă spre o nouă cursă a înarmării sau dacă Trump încearcă astfel să impulsioneze negocierile pe tema unui nou acord, acum când ultimul tratat de…
00:00
Președintele Columbiei susține că a scăpat de o tentativă de asasinat. De cine se teme Gustavo Petro # HotNews.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că a scăpat unei tentative de asasinat luni în timpul unei călătorii cu elicopterul, notează AFP, preluată de Agerpres. În cursul unei şedinţe de cabinet transmise în direct,…
10 februarie 2026
23:40
Donald Trump își reiterează opoziția față de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează publicația americană Axios, citând surse de la Casa Albă, care spun că „o Cisiordanie stabilă menține Israelul în siguranță și este în…
23:30
Disputa dintre SUA și Canada privind podul de la Detroit rămâne nesoluționată. Noi amenințări de la Casa Albă # HotNews.ro
După ameninţările lui Donald Trump împotriva unui nou pod între Canada şi Statele Unite, premierul canadian Mark Carney a asigurat marţi că situaţia „va fi rezolvată”, dar Casa Albă şi-a reiterat condiţiile privind controlul asupra…
23:10
JD Vance, despre negocierile cu Groenlanda: Dacă vom plăti o mulţime de bani pentru securitatea Arcticii, cred că SUA ar trebui să obţină unele beneficii din asta # HotNews.ro
Aflat în Armenia, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc „în următoarele câteva luni”, insistând că SUA ar trebui să „obţină anumite…
23:00
Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim” # HotNews.ro
În cazul izbucnirii unui război nuclear, Rusia ar putea să-și concentreze primul atac terestru astfel încât să-și protejeze capacitățile nucleare, ceea ce ar însemna ocuparea unor teritorii din Norvegia, a afirmat Eirik Kristoffersen, șeful armatei…
22:20
Trump se pregăteşte să abroge legislația lui Obama privind obiectivele climatice. „Va fi cel mai mare act de dereglementare din istoria SUA” # HotNews.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump se pregăteşte să abroge săptămâna aceasta o lege care datează din timpul preşedintelui democrat Barack Obama şi care serveşte drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de…
21:50
FOTO Proteste violente în Albania. Un scandal de corupție afectează guvernul premierului aflat la putere de 13 ani # HotNews.ro
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters,…
21:30
Cum încearcă Rusia să obțină acces la Starlink. „Amenință și şantajează rudele prizonierilor de război” # HotNews.ro
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a…
21:10
Cât trebuie să plătească Moldova ca să iasă din organizația patronată de Rusia. Ministrul de Externe: „Să fim cu inima împăcată” # HotNews.ro
Republica Moldova și-a propus să iasă definitiv din Comunitatea Statelor Independente până la finalul anului, însă pentru finalizarea procesului mai trebuie să denunțe o serie de acorduri și să plătească o restanță de 100.000 de…
20:50
Propagandă ISIS pe TikTok. Cel puțin 15 persoane au fost arestate în Olanda pentru „incitare la terorism” # HotNews.ro
Un număr de 15 persoane au fost arestate în Olanda, marți, fiind suspectate că au răspândit propagandă pentru gruparea Stat Islamic (ISIS) pe rețeaua socială TikTok și că au încercat să convingă oameni să comită…
20:40
„Să înceapă de acolo de sus – ministere, agenții”. Nemulțumirile primarilor care s-au întâlnit cu Bolojan și Grindeanu / Ce note dau Guvernului # HotNews.ro
Peste 500 de primari au participat marți la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor. Atât premierul Bolojan, cât și Sorin Grindeanu au fost criticați de primarii prezenți. HotNews a vorbit cu șase dintre ei despre măsurile…
20:30
Ce poate urma la CCR, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE. „De ce nu au făcut-o până acum?” / Ce s-a întâmplat în două cazuri când s-a mai făcut această solicitare # HotNews.ro
Decizia Instanței Supreme de a cere Curții Constituționale a României (CCR) sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cu o zi înainte de ședința CCR pe tema pensiilor magistraților, este văzută de juriști drept…
20:10
„Copiii sataniști ai diavolului vin la Istanbul”. Turcia interzice concertele a două formații de metal # HotNews.ro
Un district din Istanbul a anulat, marți, concertele a două formații de metal acuzate de „satanism” de către mișcările islamiste și a dispus închiderea temporară a arenei care urma să găzduiască concertele, scrie AFP. Guvernoratul…
19:50
„O distribuire mai echitabilă a sarcinilor”. Germania va deține mai multe poziţii de vârf în structura de comandă militară a NATO decât SUA # HotNews.ro
Germania va ocupa în curând mai multe poziţii de vârf în structura de comandă militară a NATO decât Statele Unite, ca urmare a unei noi distribuiri a responsabilităţilor, au declarat marţi surse pentru agenția germană…
