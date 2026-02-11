RBL: Susținem eliminarea obligațiilor disproporționate privind analiza de risc la securitate fizică
Newsweek.ro, 11 februarie 2026 16:20
Romanian Business Leaders salută inițiativa Ministerului Afacerilor Interne de modificare a cadrului...
Acum 10 minute
16:30
Motivul pentru care un accident de mașină la 35 km/h poate fi mai periculos decât unul la 50 km/h # Newsweek.ro
Condusul cu viteză mai mică nu garantează întotdeauna o protecție mai bună în caz de accident. Un st...
Acum 30 minute
16:20
RBL: Susținem eliminarea obligațiilor disproporționate privind analiza de risc la securitate fizică # Newsweek.ro
Romanian Business Leaders salută inițiativa Ministerului Afacerilor Interne de modificare a cadrului...
16:20
Mai mulți reprezentanți de top ai mediului de afaceri au îndemnat miercuri Uniunea Europeană să acți...
16:10
Care angajați pierd 347 lei la salariu din februarie? Ei sunt primii angajați „loviți” de Ordonanța Trenuleț # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan urmează să pună în practică o reformă administrativă în care se urmărește o tăiere ...
Acum o oră
16:00
Cine tânăra din Iași care a creat gecile de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice? # Newsweek.ro
Gecile create de designerul Ilinca Lungu din Iași pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpic...
15:50
Primarul Ciprian Ciucu, despre transportul din București: „Din cele 400 de autobuze Otokar, 115 stau în garaj” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei spune că multe dintre autobuzele care ar trebui să asigure transpo...
15:50
Piața rezidențială din Iași începe să dea semne clare de încetinire: oferta de locuințe noi scade, i...
15:40
Cine este candidata la șefia DNA care are 1.000.000 euro în cont? Dosare de răsunet, rezultate modeste # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan va avea de ales pentru șefia Parchetului General între un procuror incomod ...
Acum 2 ore
15:20
Noul sistem laser „Sunray” dezvoltat de Ucraina, soluția low-cost care „prăjește” dronele rusești instantaneu # Newsweek.ro
Ucraina a dezvoltat un prototip de sistem de apărare aeriană cu laser, portabil și relativ ieftin, d...
15:20
Pericol pe drumurile publice. Șoferi beți, conduc TIR-uri cu marfă. Unele aveau defecțiuni tehnice # Newsweek.ro
Polițiștii au descoperit abateri grave în timpul unor razii la nivel național. Șoferi de TIR cu taho...
15:10
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei? # Newsweek.ro
Newsweek a prezentat poziția unui avocat care a susținut cu argumente că anularea indexării pensiilo...
15:00
Resource recovery Smmit 2026: România, punct de întâlnire pentru decidenți europeni în economia circulară # Newsweek.ro
România găzduiește, pe 18 martie, la București, Resource Recovery Summit 2026, eveniment internațion...
15:00
Pleci cu mașina la schi în Bulgaria? Harta radarelor de viteză medie, cum funcționează și cât sunt amenzile # Newsweek.ro
Bansko, Borovets, Pamporovo... Dacă pleci cu mașina în vacanța de schi în Bulgaria, trebuie să ai în...
14:50
Donald Tusk a anunțat că Polonia nu va adera la Consiliul Păcii momentan. Anunțul premierului polonez # Newsweek.ro
Donald Tusk, premierul Poloniei, a anunțat miercuri că Polonia nu va participa, în actualele condiți...
14:40
O pensionară de 75 de ani a rămas fără televizor după ce a primit în casă 2 tineri. I-au cerut mâncare # Newsweek.ro
O pensionară în vârstă de 75 de ani a rămas fără televizor după ce în casa ei au intrat doi tineri c...
Acum 4 ore
14:30
Ministerul Educației publică programele pentru simulările examenelor naționale. Calendarul probelor # Newsweek.ro
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor na...
14:10
Extremiștii proruși din Europa, aliniați ideologiei MAGA, vor să creeze o „miliție” ICE pe modelul lui Trump # Newsweek.ro
Mai multe partide extremiste din Europa, apropiate de ideologia MAGA a lui Donald Trump, dar și al r...
13:50
20 de mașini de lux, furate din România, găsite într-un sat din Italia. Valorează 1.700.000 €. Cine le-a dus? # Newsweek.ro
20 de masini din România au fost descoperite într-un garaj din Italia. Acestea au fost cumpărate în ...
13:50
Doi bărbați au fost găsiți morți într-o casă din județul Alba. S-ar fi intoxicat cu gaz # Newsweek.ro
Doi bărbați de 66 și 76 de ani au fost găsiți miercuri morți într-o casă din localitatea Cenade, jud...
13:40
România a trimis o delegație oficială la o competiție de lupte din Rusia. Invitați de un apropiat al lui Putin # Newsweek.ro
Răzvan Lucian Pîrcălăbu, președintele Federației Române de Lupte, alături de cei doi vicepreședinți ...
13:30
Ministrul Pîslaru, după ședința CCR: Șansele de a recupera fondurile europene sunt extrem de reduse # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la noua amânare a Curț...
13:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, miercuri, că au fost semnalate e...
13:00
Planuri de Valentine s Day? Și o călătorie cu mașina poate fi romantică. 8 sfaturi de la o expertă în relații # Newsweek.ro
Nu ai planuri de Valentine s Day? Un studiu comandat de Ford arată că deplasările cu mașina creează ...
12:40
Bucureştiul a înregistrat 1.878.099 de sosiri ale turiştilor în primele 11 luni din 2025, potrivit d...
Acum 6 ore
12:30
Doi schiori din Mexic, Sarah Schleper şi Lasse Gaxiola, vor scrie o pagină de istorie la Jocurile Ol...
12:20
Pensiile speciale rămân 25.000 lei. CCR a amânat tăierea lor. Cât 9 pensii normale sau 25 de invaliditate # Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României a amânat pentru a cincea oară pronunțarea asupra reformei pensiilo...
12:10
Trump nu renunță la Groenlanda. JD Vance: Dacă vom investi în securitatea Arcticii, e corect să avem beneficii # Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că negocierile cu Groenlanda vor avea loc în următoarele luni...
12:00
Injecție de 10.000.000 € via PNRR, în promovarea turismului în România. Ce trebuie să facă OMD-urile? # Newsweek.ro
Organizaţiile de management al destinaţiei (OMD) din România vor avea la dispoziție 10.000.000 € via...
11:40
Europenii, prima rachetă hipersonică. De șase ori viteza sunetului, o tonă greutate. Când va fi gata de luptă # Newsweek.ro
Un prototip al unei rachete hipersonice de la compania germano-britanică Hypersonica, care a atins o...
11:40
Lucrări „de calitate”, pe Autostrada Moldovei. După 1-2 ani se repară asfaltul, balizele antiorbire # Newsweek.ro
Pe patru loturi ale Autostrăzii Moldovei, A7, inaugurate de doar 1-2 ani, lucrările au fost „foarte ...
11:20
Industria care a adus 44.000.000.000 € în România în 2025 pornește prost în 2026: -6,6% în ianuarie # Newsweek.ro
Industria care a adus 44.000.000.000 € în România în 2025, fiind motorul principal al exporturilor, ...
11:10
VIDEO Incendiu uriaș la rafinăria Lukoil din Volgograd, Rusia după al nouălea atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Rafinăria Lukoil din Volgograd a fost atacată cu drone în noaptea de 11 februarie, fiind pentru a no...
11:00
Probleme în traficul feroviar. O locomotivă s-a defectat. Circulația trenurilor, afectată # Newsweek.ro
Circulația trenurilor este afectată după ce o locomotivă s-a defectat, anunță CFR Călători.
10:40
Cancelaria prim-ministrului, economii de 10 milioane de lei în 2025. Ce a făcut cu banii? # Newsweek.ro
Cancelaria prim-ministrului anunță o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 de lei în 2025, re...
Acum 8 ore
10:30
O aplicație populară transformă mii de telefoane mobile într-o mină de aur pentru hackeri. Cum îți fură tot? # Newsweek.ro
Două defecte critice ale unei aplicații pentru afaceri ar putea transforma mii de telefoane mobile î...
10:20
O fabrică de lămpi cu halogen anunță reduceri masive. Vrea să dea afară 2.000 de angajați la nivel mondial # Newsweek.ro
O companie cunoscută plănuiește reduceri masive de locuri de muncă, în ciuda îmbunătățirii cifrelor ...
10:10
Pensiile magistraților, din nou pe masa CCR. Judecătorii trebuie să ia o decizie însă ar putea amâna din nou # Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României urmează să ia în discuție miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casa...
10:10
VIDEO Ilie Bolojan, întâlnire cu președinții Consiliilor Județene. Anunț impotrant despre bani # Newsweek.ro
Ilie Bolojan s-a întîlnit cu președinții Consiliilor Județene. Evenimentul vine la o zi după ce șefu...
10:00
Călin Georgescu, la CAB în dosarul tentativei de lovitură de stat. Instanța decide azi dacă începe judecata # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, pentru a treia zi la rând, miercuri dimineață, la Curtea de Apel Bucu...
09:50
Românii primesc mii de euro de la stat dacă grădinile le-au fost afectate de vremea rea. Care sunt condițiile # Newsweek.ro
În primăvara anului 2025, frigul și grindina au distrus culturile multor români. În acest sens, stat...
09:50
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card? # Newsweek.ro
Un număr de 2.400.000 de pensionari așteaptă să primească pensia pe card. Este vorba de pensia afere...
09:30
O companie americană își mută fabrica din Ungaria în România. 200 de oameni au fost lăsați pe drumuri # Newsweek.ro
Presa maghiară scrie că o companie americană a decis că îbnchidă o fabrică cu 200 de angajați din Un...
09:30
Samsung lansează seria Galaxy S26. Cât vor costa noile smartphone-uri. Când are loc lansarea oficială # Newsweek.ro
Samsung va lansa oficial seria Galaxy S26 pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment Unpacked organiz...
09:20
Germania se pregătește de război. Nemții au comandat drone de atac de 536.000.000 de euro # Newsweek.ro
Germania va achiziționa drone de atac în valoare de 536 milioane de euro de la startupurile Helsing ...
09:10
Tragedie în Canada. Atac armat la un liceu din Columbia Britanică, soldat cu 10 morți și 25 de răniți # Newsweek.ro
Nouă persoane au fost ucise într-un atac armat produs marți într-un liceu din vestul Canada. Șapte v...
09:00
Scandal în Ungaria. Un clip cu liderul opoziției făcând dragoste va fi făcut public. E mâna lui Viktor Orban? # Newsweek.ro
Liderul opoziției maghiare și favorit în sondaje, Péter Magyar, a anunțat că urmează să apară un cli...
08:50
Ce ajutoare primesc persoanele cu dizabilități? Ce impozite noi plătesc de la 1 ianuarie? # Newsweek.ro
Ce ajutoare primesc persoanele cu dizabilități? Ce impozite noi plătesc de la 1 ianuarie? Președinta...
Acum 12 ore
08:30
Germania se înarmează accelerat: guvernul investește 536 de milioane de euro în drone de atac # Newsweek.ro
Guvernul german intenţionează să achiziţioneze drone de atac în valoare de 536 milioane de euro de l...
08:30
Guvernul tranșează luna aceasta soarta a 22 de companii: „Statul nu este un bun manager” # Newsweek.ro
Statul este un manager slab, spune vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor...
08:10
Decizia care a șocat industria muzicală: Britney Spears își vinde drepturile pentru 200 de milioane $ # Newsweek.ro
Superstarul pop Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, transmite ...
