Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”

14:20

Într-o localitate din România, un apartament cu trei camere se vinde la prețul de 16.500 de euro. Pentru prețurile pieței, acesta este unul extrem de mic, însă în anunț este specificat faptul că suprafața acestuia este de 88 metri pătrați. Potrivit site-ului de imobiliare, Storia, un apartament este scos la vânzare cu suma de 16.500 de euro, […]