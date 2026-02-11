Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta”

13:00

Două episoade pline de acțiune din TĂTUȚU’ vor putea fi urmărite în această seară de la ora 21:30, la PRO TV. Pe urmele lui Bebe Măcelaru se află atât brigada comisarului Costoiu, cât și Constănțeanu și oamenii săi, așa că fiecare mișcare a sa trebuie să fie analizată cu atenție, pentru că orice pas greșit îl poate compromite.