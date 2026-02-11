Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta”
Sport.ro, 11 februarie 2026 18:50
Universitatea Craiova - FCSB este joi seară, de la 20:30.
• • •
Novak Djokovic (38 de ani) a participat ultima dată la Australian Open. A ajuns în finală, dar a fost înfrânt de Carlos Alcaraz după 6-2, 2-6, 3-6 și 7-5.
A venit nota de plată! Sancţiuni de peste 70.000 de lei pentru două echipe cu pretenții din Superliga # Sport.ro
De asemenea, Jandarmeria Bucureşti anunţă că a mai identificat 18 persoane care au comis fapte antisociale la meciul respectiv, urmând a fi luate măsurile legale în consecinţă.
La un pas de o revenire de senzație la Inter Milano! Cristi Chivu a primit vestea mult așteptată # Sport.ro
Cristi Chivu și Inter Milano au primit o veste importantă pentru restul sezonului.
Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta” # Sport.ro
Universitatea Craiova - FCSB este joi seară, de la 20:30.
Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa” # Sport.ro
Gigi Becali aplaudă posibila numire a lui Gică Hagi la națională. Patronul FCSB crede că Răzvan Burleanu ar face mutarea corectă prin care ar uni fotbalul românesc chiar înaintea barajului cu Turcia.
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan # Sport.ro
Dinamo a mai făcut un nou pas pentru construcția noului stadion din Ștefan cel Mare.
Alexandru Musi joacă la Dinamo din vara lui 2025.
Euroliga dă adrenalina: spectacol total în runda #27! Cum arată clasamentul + programul etapei 28 # Sport.ro
Euroliga de baschet se vede exclusiv pe VOYO în România, iar sezonul 2025–2026 confirmă așteptările.
Ce a spus tehnicianul Arne Slot cu privire la o posibilă demitere a sa de la Liverpool.
Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a renunțat la unul dintre cele mai importante proiecte ale sale din ultimii ani.
Liverpool a pierdut cu Manchester City în ultima etapă, scor 1-2, și se pregătește acum de următoarea rundă din Premier League.
Răzvan Lucescu, la un pas de istorie în Grecia! Românul e „stăpânul” Cupei și vizează o performanță de top # Sport.ro
Răzvan Lucescu poate bifa astăzi a zecea finală de cupă din cariera de antrenor. PAOK primește vizita lui Panathinaikos.
Fotbalistul poate debuta la noua echipă chiar împotriva fostului său club.
Zeljko Kopic, reacție fermă despre posibila numire a lui Gică Hagi la națională: „Este rege” # Sport.ro
Antrenorul croat Zeljko Kopic a comentat miercuri zvonurile privind venirea lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei, numindu-l o adevărată legendă a fotbalului românesc.
Cine e în pole position să-i ia locul lui De Zerbi la Marseille: ”Opțiunile sunt limitate” # Sport.ro
Ligue 1 se vede în exclusivitate pe VOYO.
Barcelona a primit o lovitură importantă înaintea semifinalei Cupei Regelui.
Ce a avut de zis Kopic despre Dennis Politic înainte de Dinamo - Hermannstadt: ”Nu mai contează asta acum” # Sport.ro
Dennis Politic, ex-Dinamo, a semnat în vară cu FCSB, iar acum a fost trimis sub formă de împrumut la FC Hermannstadt.
„Are viteza unui avion!” Detalii spectaculoase despre transferul fostului jucător de la FCSB în Israel # Sport.ro
Nana Antwi a semnat cu Beitar Ierusalim, iar agentul său a oferit detalii spectaculoase despre mutare. Raz Cohen susține că fundașul „are viteza unui avion” și este gata de debut.
Războiul FCSB - CSA Steaua se reia în instanță. Planul campioanei pentru a recupera marca # Sport.ro
Procesul în care CSA Steaua cere despăgubiri de 37 de milioane de euro de la FCSB se va relua în aprilie. Avocații lui Gigi Becali speră să recâștige sigla și numele la Curtea Constituțională.
Al-Ittihad, care tocmai a rămas fără vedeta sa numărul 1, pune la cale o mutare spectaculoasă despre care s-a tot vehiculat, în ultimele luni.
Pierdere imensă înainte de derby! Fotbalistul riscă o suspendare uriașă la Universitatea Craiova – FCSB # Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se vor duela de două ori în următoarele zile, mai întâi joi în Cupa României și, mai apoi, în campionat, duminică.
WOW! Franjo von Allmen a câștigat deja TREI medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina # Sport.ro
Performanță fantastică pentru schiorul elvețian.
Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază # Sport.ro
Liderul din Serie A pregătește deja campania de achiziții din vară.
Transfer de cinci stele la Real Madrid! Un fundaș de 55 de milioane de euro va ajunge pe ”Bernabeu” # Sport.ro
Real Madrid pregătește un transfer de cinci stele.
Cinci tricolori vor concura miercuri 11 februarie la JO de la Milano Cortina.
Formația din Gruia, „resuscitată“ sub comanda lui Daniel Pancu, a făcut o mutare menită să întărească ofensiva.
Fabulos! Mama și fiul, concurenți în aceeași probă la Jocurile Olimpice: ”Este încă un pic obraznic” # Sport.ro
Moment inedit la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Alesio Pambuca a semnat cu Farul. Povestea fundașului stânga, istorisită de tatăl său, fost component al clubului AS Roma și al lotului național al României. "Vrea să ajungă în vârful piramidei / Roberto Carlos e idolul lui" # Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu tatăl fotbalistului transferat de Farul, internațional de juniori, fost fotbalist la Lecce.
Tottenham, bună de plată! Suma pe care Thomas Frank o primește după demiterea de la echipă # Sport.ro
Tottenham l-a demis pe Thomas Frank în cursul zilei de miercuri.
"Dispărut" de la FCSB: fotbalistul cu 50 de meciuri la națională i-a îngrijorat pe cei din țara natală # Sport.ro
FCSB a definitivat lotul pentru a doua parte a acestui sezon, după cele trei transferuri făcute în fereastra de mercato din iarnă.
Sunderland – Liverpool, de la ora 22:15 pe VOYO: Slot simte cum îi fuge pământul de sub picioare # Sport.ro
În Premier League, transmis live și în exclusivitate de VOYO, „ghilotina“ a tot căzut în acest sezon. Iar antrenorul campioanei e și el cu „sabia deasupra capului“.
Fabio Cannavaro și-a trimis vedeta la operație în Italia pentru a putea juca la Cupa Mondială # Sport.ro
Competiția găzduită de SUA, Mexic și Canada se desfășoară în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.
Bologna - Lazio, cu Maldini în atac, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:00! Aflăm ultima echipă calificată în semifinalele Coppa Italia # Sport.ro
Coppa Italia este transmisă în exclusivitate de VOYO.
Manchester City – Fulham, de la ora 21:30 pe VOYO: Guardiola simte presiunea clasamentului # Sport.ro
Premier League e transmis live și în exclusivitate de VOYO.
TĂTUȚU’ în episoadele din această seară: „După ce m-am ferit toată viața mea de gabori, e greu să-mi pun baza în vreo unul” # Sport.ro
Două episoade pline de acțiune din TĂTUȚU’ vor putea fi urmărite în această seară de la ora 21:30, la PRO TV. Pe urmele lui Bebe Măcelaru se află atât brigada comisarului Costoiu, cât și Constănțeanu și oamenii săi, așa că fiecare mișcare a sa trebuie să fie analizată cu atenție, pentru că orice pas greșit îl poate compromite.
Formația londoneză a aruncat o avere, pentru despărțirea de antrenorul din sezonul trecut și instalarea celui la care tocmai a renunțat, după doar opt luni!
Belinda Balluku, vicepremierul Albaniei, mărul discordiei! Proteste violente la Tirana din cauza corupției # Sport.ro
Revolte în capitala Tirana, unde protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine.
Finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, a fost unul incendiar.
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga! # Sport.ro
"Submarinul Galben" a serbat depășirea pragului de 42 de puncte.
Formația londoneză, un colos decăzut în Premier League, a renunțat la danezul Thomas Frank (52 de ani), în această dimineață.
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român # Sport.ro
România va înfrunta Turcia la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League # Sport.ro
Thomas Frank (52 de ani) a fost demis de Tottenham, miercuri, la o zi după eșecul cu Newcastle din Premier League, scor 1-2.
Emoții pentru România: se trag la sorți grupele Nations League! Posibile adversare ale tricolorilor # Sport.ro
Bruxelles (Belgia) va găzdui, joi, de la ora 19:00, primul moment mare pentru naționala noastră, în 2026.
Campion olimpic, Baumgartner vrea să concureze până la 52 de ani! ”Știm cu toţii ce înseamnă asta” # Sport.ro
Americanul a câștigat titlul la snowboard cros la Jocurile Olimpice din 2022 de la Beijing, când avea 40 de ani.
Reacția lui Denis Drăguș, după ce a fost la un pas să fie ”linșat” de un adversar: ”Erau supărați și frustrați” # Sport.ro
În inferioritate numerică, Gaziantep s-a impus în fața celor de la Kasimpașa cu scorul de 2-1, în etapa 21 din campionatul Turciei.
Timotej Jambor (22 de ani) a plecat de la Rapid, la doar câteva zile după ce a înscris primul său gol în Superliga.
Campioana Napoli, eliminată dramatic din Coppa Italia de revelația sezonului! Coșmar pe ”Stadio Diego Armando Maradona” # Sport.ro
Como a mai făcut o victimă, de data aceasta în Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
Derby-ul primelor două clasate din Primeira Liga a adus acuzații incredibile.
Se lungește lista incidentelor nefericite la Milano-Cortina. După ce a pățit americanca Lindsey Vonn (41 de ani), acum și australianul Cameron Bolton (35 de ani) a ajuns la spital.
Corina Buzățoiu a izbucnit în lacrimi la final! Pe ce loc a încheiat românca în proba de sanie de la Jocurile Olimpice # Sport.ro
Aurul i-a revenit sportivei germane Julia Taubitz.
