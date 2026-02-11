Spaţiul aerian din El Paso, redeschis după incident cu drone

12:20

Europarlamentarul Virgil Popescu declară miercuri că finalizarea Uniunii Energetice este un obiectiv pe care îl susţine ferm, în deplină convergenţă cu acţiunile concrete deja demarate de Comisia Europeană, el precizând că este esenţial faptul că recunoaştem energia nucleară drept o sursă de energie cu emisii reduse de carbon şi susţinem creşterea producţiei acesteia, pentru a contribui la reducerea şi mai accentuată a preţurilor la energie