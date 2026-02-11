Spaţiul aerian din El Paso, redeschis după incident cu drone
Bursa, 11 februarie 2026 18:50
Administraţia americană a Aviaţiei (FAA) anunţă miercuri că a ridicat închiderea temporară a spaţiului aerian, precizând că nu există vreun pericol la adresa zborurilor comerciale, şi că toate zborurile se reiau
Acum 15 minute
19:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa joi, 12 februarie 2026, la o reuniune informală a Consiliului European, convocată de Preşedintele Antonio Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Preşedintele în exerciţiu al Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul băncii centrale, Andrei Giurov, în funcţia de prim-ministru interimar, deschizând calea pentru formarea unui guvern provizoriu care să se ocupe de organizarea alegerilor parlamentare anticipate
18:30
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR, că nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie dar în egală măsură, însă, există o responsabilitate pentru timpul alocat, iar fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat, trebuie să reflecte o anumită activitate şi să asigure o anumită perspectivă
Acum 4 ore
17:00
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă, după o nouă amânare a deciziei privind reforma pensiilor magistraţilor, la Curtea Constituţională, că într-o Românie dezbinată, greu încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, un mesaj de condoleanţe, în urma evenimentelor tragice petrecute la o şcoală din Tumbler Ridge, Canada, şeful statului arătând că astfel de acte de violenţă sunt de neînţeles
16:20
Într-o lume a întâlnirilor programate mai degrabă online şi a presiunii de a lăsa o primă impresie perfectă, românii optează totuşi pentru autenticitate
16:10
NATO lansează misiunea and #8222;Arctic Sentry and #8221; în Groenlanda, Rusia ameninţă cu reacţii militare # Bursa
NATO a anunţat miercuri lansarea unei noi misiuni menite să întărească securitatea în Arctica, într-un demers care să liniştească temerile lui Donald Trump privind posibila anexare a Groenlandei.
16:10
Romanian Business Leaders (RBL) salută iniţiativa Ministerului Afacerilor Interne (MAI) de modificare a cadrului legislativ privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, printr-o abordare mai modernă şi proporţională, care reduce sarcinile administrative inutile pentru mediul privat şi permite alocarea eficientă a resurselor economice
15:50
Parlamentul European a aprobat, miercuri, împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina în confruntarea cu Rusia, în special pentru achiziţionarea de arme.
15:30
America de Nord: creşterea record a preţului argintului atrage un val de clienţi în magazinele de monede şi bijuterii # Bursa
Magazinele de monede şi bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanşă de clienţi care doresc să-şi vândă obiectele de colecţie, argintăria şi bijuteriile de familie, după o creştere istorică a preţului argintului.
Acum 6 ore
15:10
SGS a încheiat anul 2025 cu performanţe financiare record, marcând totodată implementarea integrală, înainte de termen, a tuturor pilonilor Strategy 27 şi consolidându-şi poziţia pentru următoarea etapă de creştere.
15:10
Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcţie pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România # Bursa
Hanwha Aerospace România a marcat astăzi începerea lucrărilor pentru noua sa facilitate de producţie de vehicule blindate în localitatea Petreşti, judeţul Dâmboviţa, un moment important în angajamentul pe termen lung al companiei faţă de România şi faţă de consolidarea capacităţilor industriale de apărare ale Europei
15:00
Hello Holidays, unul dintre cei mai importanţi touroperatori din România, organizează târg de turism cu oferte speciale construite pe baza preferinţelor exprimate de turiştii români în anul anterior
14:40
AmCham Romania, AmCham Moldova şi AmCham Ucraina, alături de organizaţiile reprezentative ale industriei IT - ANIS România, ATIC Moldova şi IT-Ukraine Association, anunţă organizarea, la Bucureşti, a celei de-a 3 ediţii a AI and amp; Big Data Conference - Regional AI Valley, o iniţiativă care reflectă viziunea mediului de afaceri privind necesitatea unei abordări regionale coordonate în domeniul inteligenţei artificiale, într-un context economic şi geopolitic marcat de transformări accelerate
14:30
Mâine îşi deschide porţile Antique Market I, evenimentul dedicat obiectelor cu istorie şi pieselor autentice, care transformă Pavilionul C2 de la ROMEXPO într-un spaţiu al eleganţei şi al descoperirilor speciale
14:30
Târgul de Turism al României - ediţia de primăvară 2026 îşi deschide porţile joi, la ROMEXPO, reconfirmându-şi statutul de cel mai important eveniment dedicat industriei turismului din România
14:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că Guvernul trebuie să aprobe acest pachet de reformă pe administraţie şi sunt la ultimele finisaje, astfel încât să evite orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă
14:20
Ministerul Educaţiei anunţă că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale # Bursa
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu
14:20
Vehiculele moderne au devenit extrem de complexe, cu multiple funcţii de comunicare la distanţă, prin prisma utilizării a numeroase dispozitive digitale, evoluţia aducând riscuri crescute ale atacurilor cibernetice asupra sistemelor conexe la care maşinile sunt integrat
14:10
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanţele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk
14:10
IRI Travel, principalul touroperator specializat pe litoralul bulgăresc şi românesc, anunţă lansarea Târgului de Turism Online (februarie 2026), o campanie amplă de reduceri dedicate sezonului estival 2026 şi mini-vacanţelor din primăvară, desfăşurată în parteneriat cu reţeaua naţională de agenţii colaboratoare
14:10
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergenţa instituţională şi internalizarea standardelor globale: efectele aderării României la OECD # Bursa
Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituţională care poate să optimizeze funcţia de producţie a economiei naţionale
14:10
Cushman and Wakefield Echinox: Dezvoltatorii au reluat dezvoltarea de clădiri de birouri în Bucureşti # Bursa
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din Bucureşti s-a animat pe parcursul anului trecut, portofoliul de proiecte aflate în construcţie depăşind 200.000 metri pătraţi suprafaţă închiriabilă, cel mai mare nivel din 2021 încoace, cu cel puţin 8 clădiri noi aşteptate să fie finalizate până la sfârşitul lui 2028, potrivit raportului Bucharest Office Marketbeat Q4 2025 realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman and Wakefield Echinox
14:00
Compania de consultanţă şi intermediere financiară SVN Credit Romania a raportat că în 2025 a intermediat finanţări totale de 326,5 milioane de euro, în creştere cu 40,7% faţă de anul precedent
13:50
ARCwaste Collection depăşeşte recordul de colectare DEEE, în ciuda lipsei infrastructurii municipale # Bursa
ARCwaste Collection a colectat şi tratat în 2025 peste 14.000 de tone de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE), un volum similar cu cel din 2024 şi cu aproximativ 4.000 de tone mai mare faţă de 2023
13:50
PayU a anunţat lansarea unui proces de onboarding complet automatizat şi fără întreruperi pentru magazinele online locale, menit să simplifice accesul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) la plăţile online şi să sprijine digitalizarea acestora
13:50
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Ariston Holding N.V., Olanda, intenţionează să preia Riello Group S.p.A., Italia, Riello America LLC., Statele Unite ale Americii, şi filialele şi sucursalele acesteia, inclusiv Riello RO SRL, care produc şi comercializează arzătoare, cazane, pompe de căldură şi sisteme de climatizare
13:50
MoonShotX 2026: 15 companii româneşti se pregătesc pentru pieţele din SUA, Austria, UK şi Japonia # Bursa
Raiffeisen Bank România, în parteneriat cu InnovX, a anunţat finalizarea selecţiei pentru etapa de internaţionalizare a programului MoonShotX 2025-2026
13:50
PPC Renewables România: Investiţie de 68.2 milioane de lei pentru extinderea capacităţii parcului eolian Sălbatica 1 # Bursa
PPC Renewables România va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh
13:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că, în perioada următoare, va promova în Guvern şi Parlament un proiect privind gestionarea inflaţiei printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare de pe teritoriul României, atunci când inflaţia depăşeşte 5%-6%
13:40
Aeroportul internaţional din Dubai (DXB) şi-a menţinut în 2025 titlul de cel mai aglomerat din lume, oficialii anunţând miercuri un nou record de pasageri, acesta fiind tranzitat pentru prima dată în istorie de peste 95 de milioane de pasageri, pe fondul boom-ului economic din Emiratele Arabe Unite
13:40
CEC Bank anunţă extinderea activităţii sale în zona protecţiei financiare, prin introducerea în portofoliu a unor noi produse de asigurare de tip and #8222;stand alone and #8221;, furnizate de OMNIASIG Vienna Insurance Group
13:40
AQUILA, distribuitor de bunuri de larg consum, cu operaţiuni în România, Republica Moldova şi Ungaria, a implementat soluţia integrată SincronHR pentru a-şi eficientiza procesele de resurse umane
13:40
Studiu UNSAR: O familie din România are nevoie de 165.400 lei pentru a face faţă riscurilor financiare # Bursa
Un studiu publicat de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), arată că populaţia ţării noastre este tot mai expusă riscurilor financiare generate de boală, accidente sau deces, iar într-un astfel de scenariu neprevăzut o familie ar avea nevoie, în medie, de 165.400 de lei pentru a face faţă situaţiei
13:30
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj au depistat în trafic un cetăţean bulgar căutat de autorităţile din Austria. Maşina la volanul căreia se afla, în valoare de aproximativ 170.000 de lei, era şi ea căutată de autorităţile austriece.
13:20
Fraudele financiare sunt tot mai frecvente în Europa, implicit în România.
Acum 8 ore
13:00
Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa
12:50
Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional and #8222;Avram Iancu and #8221; Cluj-Napoca au depistat un cetăţean român, pe numele căruia autorităţile din Austria au emis un mandat european de arestare pentru infracţiuni contra patrimoniului. Acesta a fost predat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, pentru continuarea procedurilor legale.
12:40
Numărul trimiterilor poştale înregistrate în România, în 2025, a depăşit 600 de milioane, iar creşterea constantă a traficului poştal din ultimii ani reflectă dezvoltarea comerţului electronic şi utilizarea tot mai frecventă a serviciilor poştale, se arată într-un comunicat de presă al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
12:40
Jucătoarea română de tenis Irina Bara s-a calificat, alături de belarusa Irina Şimanovici, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după o victorie cu 7-6 (8/6), 3-6, 14-12 în faţa taiwanezelor I-Hsuan Cho/Yi-Tsen Cho
12:40
Bolojan: 'Centrele militare judeţene vor trece în administrarea MApN începând cu anul 2027 and #8221; # Bursa
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 ianuarie 2027, a declarat premierul Ilie Bolojan
12:40
Preţurile apartamentelor din marile oraşe ale României continuă să evidenţieze diferenţe importante între centrele urbane, nu doar din perspectiva costurilor de achiziţie, ci şi a nivelului de trai resimţit de locuitori.
12:30
Von der Leyen: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global # Bursa
Ursula von der Leyen a declarat miercuri în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg că Uniunea Europeană trebuie să elimine obstacolele din piaţa unică care o împiedică să devină un veritabil gigant global şi să facă progrese într-un fel sau altul, dacă nu este posibil cu toţi cei 27 de membri, transmite AGERPRES.
12:30
Marea Britanie prelungeşte licenţa pentru activităţile entităţilor deţinute de Lukoil în Bulgaria # Bursa
Marea Britanie a decis să extindă validitatea licenţei speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat Ministerul Energiei din Bulgaria, informează Novinite.
12:30
Toate zborurile către şi dinspre Aeroportul Internaţional El Paso din Texas au fost suspendate din and #8222;motive speciale de securitate and #8221;, iar măsura este valabilă timp de 10 zile, a annunţat miercuri dimineaţă Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA)
12:20
Cariera lui LeBron James în NBA a fost pe cât de lungă, pe atât de fructuoasă, ceea ce înseamnă că starul american poate revendica multe recorduri
12:20
Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, miercuri, oficiali ai CCR
12:20
Virgil Popescu: and #8221;Finalizarea Uniunii Energetice este un obiectiv pe care îl susţin ferm and #8221; # Bursa
Europarlamentarul Virgil Popescu declară miercuri că finalizarea Uniunii Energetice este un obiectiv pe care îl susţine ferm, în deplină convergenţă cu acţiunile concrete deja demarate de Comisia Europeană, el precizând că este esenţial faptul că recunoaştem energia nucleară drept o sursă de energie cu emisii reduse de carbon şi susţinem creşterea producţiei acesteia, pentru a contribui la reducerea şi mai accentuată a preţurilor la energie
12:10
Ciucu: Modul în care e (sub)finanţată Primăria nu ne lasă altă opţiune, pe termen scurt, decât să discutăm cu băncile # Bursa
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că este necesar să discute cu băncile despre finanţarea unor mari proiecte de infrastructură, din cauza subfinanţării cu care se confruntă instituţia, transmite news.ro.
