Acum 30 minute
19:20
„Joia gurmanzilor” la Sfântu Gheorghe; bonusuri şi reduceri de până la 25% Covasna Media
„Joia gurmanzilor” la Sfântu Gheorghe; bonusuri şi reduceri de până la 25%
Acum 4 ore
17:30
Tânăr lovit de mașină în timp ce traversa pe strada 1 Decembrie 1918 Covasna Media
Tânăr lovit de mașină în timp ce traversa pe strada 1 Decembrie 1918
17:20
Salvatorii SMURD Covasna, 14 ani de misiuni contracronometru pentru viață Covasna Media
Salvatorii SMURD Covasna, 14 ani de misiuni contracronometru pentru viață
16:50
Structuri ale Forţelor Terestre participă la exerciţii militare în Poligonul de la Sfântu... Covasna Media
Structuri ale Forţelor Terestre participă la exerciţii militare în Poligonul de la Sfântu...
Acum 12 ore
07:00
Andrea: „După ce am devenit mamă, nu mai văd paciente, ci femei” Covasna Media
Andrea: „După ce am devenit mamă, nu mai văd paciente, ci femei”
Acum 24 ore
06:40
Horoscop 11 februarie 2026 (miercuri) Covasna Media
Horoscop 11 februarie 2026 (miercuri)
10 februarie 2026
21:10
Incendiu într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș. Două persoane au ajuns la spital Covasna Media
Incendiu într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș. Două persoane au ajuns la spital
19:50
Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea... Covasna Media
Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea...
Ieri
18:10
Șoferii Bolt din Sfântu Gheorghe, nemulțumiți de comisioane și tarife Covasna Media
Șoferii Bolt din Sfântu Gheorghe, nemulțumiți de comisioane și tarife
16:50
Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale Covasna Media
Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale
16:30
Anul trecut au avut loc peste 280 de incendii în județul Covasna. Scurtcircuitul electric este... Covasna Media
Anul trecut au avut loc peste 280 de incendii în județul Covasna. Scurtcircuitul electric este...
13:00
Expoziția Henning Lajos 65 la Galeria de Artă „Kádár László” din orașul Covasna Covasna Media
Expoziția Henning Lajos 65 la Galeria de Artă „Kádár László” din orașul Covasna
12:50
„Dacă aș fi un pârâu…”: concurs de creație literară pentru elevi, lansat de Hydrokov Covasna Media
„Dacă aș fi un pârâu…”: concurs de creație literară pentru elevi, lansat de Hydrokov
07:00
Din Sfântu Gheorghe, direct pe scena Eurovision. Interviu cu Razi, artistul care vrea să cucerească Europa Covasna Media
Din Sfântu Gheorghe, direct pe scena Eurovision. Interviu cu Razi, artistul care vrea să cucerească Europa
07:00
Asociația Izsák Művek continuă să sprijine persoanele aflate în nevoie, dar are nevoie de susținerea comunității Covasna Media
Asociația Izsák Művek continuă să sprijine persoanele aflate în nevoie, dar are nevoie de susținerea comunității
07:00
Aproape 10.000 de voturi în 4 zile. Superlativele OCV 2025 au pus județul în mișcare Covasna Media
Aproape 10.000 de voturi în 4 zile. Superlativele OCV 2025 au pus județul în mișcare
06:40
Horoscop 10 februarie 2026 (marți) Covasna Media
Horoscop 10 februarie 2026 (marți)
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
A început votarea proiectelor înscrise în Programul de bugetare participativă susţinut de... Covasna Media
A început votarea proiectelor înscrise în Programul de bugetare participativă susţinut de...
17:00
Măsuri de prevenire pe fondul temperaturilor scăzute din județul Covasna Covasna Media
Măsuri de prevenire pe fondul temperaturilor scăzute din județul Covasna
16:00
Zăbala: șofer fără permis, cu mașină neînmatriculată și plăcuțe false, urmărit de... Covasna Media
Zăbala: șofer fără permis, cu mașină neînmatriculată și plăcuțe false, urmărit de...
15:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
11:20
Atenționări Cod galben de ger, vânt puternic și viscol Covasna Media
Atenționări Cod galben de ger, vânt puternic și viscol
07:00
Tóth-Birtan Csaba, omul care nu caută aplauze Covasna Media
Tóth-Birtan Csaba, omul care nu caută aplauze
07:00
Verdict final pentru Winter Rally Covasna 2026: competiția a fost anulată Covasna Media
Verdict final pentru Winter Rally Covasna 2026: competiția a fost anulată
06:40
Horoscop 9 februarie 2026 (luni) Covasna Media
Horoscop 9 februarie 2026 (luni)
7 februarie 2026
21:40
Cine sunt câștigătorii premiilor Best of Sepsi 2025 Covasna Media
Cine sunt câștigătorii premiilor Best of Sepsi 2025
06:40
Horoscop 7-8 februarie 2026 (previziuni pentru weekend) Covasna Media
Horoscop 7-8 februarie 2026 (previziuni pentru weekend)
6 februarie 2026
10:50
Măgar „recidivist” pe străzile orașului: Poliția Locală trage un semnal de alarmă Covasna Media
Măgar „recidivist” pe străzile orașului: Poliția Locală trage un semnal de alarmă
07:10
1,3 milioane de lei pentru noua suprafață de joc de la Arena Sepsi Covasna Media
1,3 milioane de lei pentru noua suprafață de joc de la Arena Sepsi
07:00
Start vot! Descoperă nominalizații la Superlativele OCV 2025 Covasna Media
Start vot! Descoperă nominalizații la Superlativele OCV 2025
07:00
Start la vot și la planuri de ieșit din casă Covasna Media
Start la vot și la planuri de ieșit din casă
06:40
Horoscop 6 februarie 2026 (vineri) Covasna Media
Horoscop 6 februarie 2026 (vineri)
5 februarie 2026
18:30
Lipsa medicilor anesteziști limitează activitatea Spitalului Municipal Târgu Secuiesc Covasna Media
Lipsa medicilor anesteziști limitează activitatea Spitalului Municipal Târgu Secuiesc
15:10
Pompierii din Covasna, în pregătire continuă pentru siguranța comunității Covasna Media
Pompierii din Covasna, în pregătire continuă pentru siguranța comunității
15:00
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
14:40
Val de controale pe linie silvică în județul Covasna: amenzi de 41.000 de lei Covasna Media
Val de controale pe linie silvică în județul Covasna: amenzi de 41.000 de lei
14:20
Apel de participare la ediția 2026 a Concursului de Artă Plastică Contemporană Kőrösi Csoma... Covasna Media
Apel de participare la ediția 2026 a Concursului de Artă Plastică Contemporană Kőrösi Csoma...
14:00
Comunicat de presă de început: „Creşterea productivităţii prin digitalizarea proceselor şi... Covasna Media
Comunicat de presă de început: „Creşterea productivităţii prin digitalizarea proceselor şi...
13:40
Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe își deschide porțile pentru vizite educative... Covasna Media
Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe își deschide porțile pentru vizite educative...
11:50
Coduri galbene de ploi, ninsori și vânt în mai multe judeţe; la munte se va depune strat nou de... Covasna Media
Coduri galbene de ploi, ninsori și vânt în mai multe judeţe; la munte se va depune strat nou de...
07:00
Cine preia ștafeta excelenței? Cinci ani de poveste înainte de „Covăsneanul Anului 2025” Covasna Media
Cine preia ștafeta excelenței? Cinci ani de poveste înainte de „Covăsneanul Anului 2025”
07:00
Un nou Târg al Produselor Tradiționale, în orașul Covasna Covasna Media
Un nou Târg al Produselor Tradiționale, în orașul Covasna
06:40
Horoscop 5 februarie 2026 (joi) Covasna Media
Horoscop 5 februarie 2026 (joi)
4 februarie 2026
14:10
Tineri din județul Covasna, în pregătire pentru misiuni de salvare Covasna Media
Tineri din județul Covasna, în pregătire pentru misiuni de salvare
14:10
Programul Cinemascop s-a încheiat la Baraolt – filmul ca oglindă a comunității Covasna Media
Programul Cinemascop s-a încheiat la Baraolt – filmul ca oglindă a comunității
13:40
Bilanț TEGA: sute de metri cubi de material antiderapant folosit și precizări importante despre... Covasna Media
Bilanț TEGA: sute de metri cubi de material antiderapant folosit și precizări importante despre...
10:00
Furnizarea căldurii, întreruptă în Întorsura Buzăului din cauza unei avarii Covasna Media
Furnizarea căldurii, întreruptă în Întorsura Buzăului din cauza unei avarii
07:00
De la Sfântu Gheorghe spre Europa. Un nume care schimbă minifotbalul Covasna Media
De la Sfântu Gheorghe spre Europa. Un nume care schimbă minifotbalul
07:00
Sâmbătă se dă startul concursului de schi „Profesor Iordan Popica” la Valea Mare Covasna Media
Sâmbătă se dă startul concursului de schi „Profesor Iordan Popica” la Valea Mare
06:40
Horoscop 4 februarie 2026 (miercuri) Covasna Media
Horoscop 4 februarie 2026 (miercuri)
