VIDEO. Toni Neacşu: Este evident că decizia privind pensiile a devenit o miză personală a premierului Bolojan. Premierul vrea să justifice apoi o raţionalizare şi a altor forme de pensii speciale
Primanews.ro, 11 februarie 2026 20:50
VIDEO. Toni Neacşu: Este evident că decizia privind pensiile a devenit o miză personală a premierului Bolojan. Premierul vrea să justifice apoi o raţionalizare şi a altor forme de pensii speciale
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale"
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale"
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
Donald Tusk avertizează asupra unui „risc real” ca Polonia să părăsească UE
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 7 sau de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 7 sau de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale. Este clar că trebuie găsită o soluţie"
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale. Este clar că trebuie găsită o soluţie"
Moartea lui Kurt Cobain, contestată după 30 de ani. Experţi criminalişti spun că solistul trupei Nirvana ar fi fost ucis
Moartea lui Kurt Cobain, contestată după 30 de ani. Experţi criminalişti spun că solistul trupei Nirvana ar fi fost ucis
CAB respinge cererea de suspendare din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş
CAB respinge cererea de suspendare din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş
Ora 20: Proiect de Ţară: România – Amânările de la CCR, conflictele politice cu Bolojan şi criza fermierilor
Ora 20: Proiect de Ţară: România – Amânările de la CCR, conflictele politice cu Bolojan şi criza fermierilor
Măsură majoră în magazine. Preţuri limitate la alimente raportat la inflaţie
Profesori umani sau roboţi? Un IT-ist din Chişinău a rescris integral cu ajutorul AI manualul de Istorie de clasa a VI-a, pentru fiul său: „AI-ul are intuiţia mai bună decât omul cu privire la ce poate să înţeleagă un copil"
Profesori umani sau roboţi? Un IT-ist din Chişinău a rescris integral cu ajutorul AI manualul de Istorie de clasa a VI-a, pentru fiul său: „AI-ul are intuiţia mai bună decât omul cu privire la ce poate să înţeleagă un copil”
Mark Carney, vedeta de la Davos, nu va participa la Conferinţa de la München din cauza atacului armat de la şcoala din Tumbler Ridge
Mark Carney, vedeta de la Davos, nu va participa la Conferinţa de la München din cauza atacului armat de la şcoala din Tumbler Ridge
Von der Leyen, în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global
Von der Leyen, în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global
Ministrul Investiţiilor, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR: Şansele de a recupera banii din jalonul PNRR pentru această reformă sunt extrem de reduse
Ministrul Investiţiilor, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR: Şansele de a recupera banii din jalonul PNRR pentru această reformă sunt extrem de reduse
Reducerea de posturi de la cancelaria lui Bolojan, pusă pe hold
Când ar urma să anunţe Zelenski planul pentru alegeri şi referendum
CCR amână din nou verdictul privind pensiile magistraţilor
VIDEO. De ce România ezită să dea un raspuns invitaţiei lui Trump: "Nimeni nu ştie cum să se poziţioneze"
VIDEO. De ce România ezită să dea un raspuns invitaţiei lui Trump: ”Nimeni nu ştie cum să se poziţioneze”
VIDEO. "Rubio vine să tempereze tensiunile cu Europa". Întrebările cheie la Consiliul de Securitate de la München
VIDEO. ”Rubio vine să tempereze tensiunile cu Europa”. Întrebările cheie la Consiliul de Securitate de la München
VIDEO. Primar PSD: Faţă de anul trecut, avem cu 40% mai puţini cetăţeni care au plătit taxele
VIDEO. Primar PSD: Faţă de anul trecut, avem cu 40% mai puţini cetăţeni care au plătit taxele
VIDEO. Primar liberal, atac la Kelemen Hunor
VIDEO. Tudorel Toader: CCR poate să dezbată şi să voteze o decizie sau alta şi fără judecătorul Stan
VIDEO. Tudorel Toader: CCR poate să dezbată şi să voteze o decizie sau alta şi fără judecătorul Stan
Justiţia şi banii primarilor, sub lupă la „Proiect de Ţară România”
Savonea, încă o încercare de a bloca tăierea pensiilor speciale. Cere sesizarea CJUE
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre posibilitatea plecării lui Ilie Bolojan. Cât mai rezistă coaliţia?
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre posibilitatea plecării lui Ilie Bolojan. Cât mai rezistă coaliţia?
Polonia creează un 'Consiliu al Viitorului' pentru a deveni o putere tehnologică
Scandal în Ungaria înainte de alegeri. Ministrul de externe, plângere penală împotriva liderului opoziţiei
Scandal în Ungaria înainte de alegeri. Ministrul de externe, plângere penală împotriva liderului opoziţiei
PE adoptă clauzele bilaterale la acordul UE-Mercosur pentru produsele agricole, menite să-i protejeze pe fermierii europeni
PE adoptă clauzele bilaterale la acordul UE-Mercosur pentru produsele agricole, menite să-i protejeze pe fermierii europeni
SURSE. Un judecător CCR a intrat în concediu. Decizia pe legea pensiilor magistraţilor s-ar putea amâna din nou
SURSE. Un judecător CCR a intrat în concediu. Decizia pe legea pensiilor magistraţilor s-ar putea amâna din nou
România, singura ţară UE care-l apreciază pe Trump
SUA vor finanţa iniţiative pentru libertatea de exprimare în Europa, anunţă la Budapesta un oficial al administraţiei Trump
SUA vor finanţa iniţiative pentru libertatea de exprimare în Europa, anunţă la Budapesta un oficial al administraţiei Trump
ANALIZĂ. Săptămână decisivă pentru UE. Liderii îşi negociază viitorul economic şi militar
ANALIZĂ. Săptămână decisivă pentru UE. Liderii îşi negociază viitorul economic şi militar
Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, după care va merge în Ungaria şi Slovacia
Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, după care va merge în Ungaria şi Slovacia
Sorin Grindeanu: Să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste. S-a încercat diabolizarea primarului din România
Sorin Grindeanu: Să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste. S-a încercat diabolizarea primarului din România
Macron îndeamnă la suveranism european: Tensiunile cu SUA vor reapărea
VIDEO. Bolojan afirmă că, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune
VIDEO. Bolojan afirmă că, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune
Frauda la telefon cu voce clonată, noua metodă de înşelăciune
YouTube Music restricţionează accesul la versurile melodiilor
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" a decis notificarea Guvernului privind intenţia de a declara greva generală în sectorul sanitar
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" a decis notificarea Guvernului privind intenţia de a declara greva generală în sectorul sanitar
Grevă de avertisment de două ore, în peste 1.500 de primării de comune
VIDEO. Alexandru Lăzescu: "E un fel de imitare a ezitării intrării în Consiliul de Pace. 99% Nicuşor Dan nu se va duce în America"
VIDEO. Alexandru Lăzescu: "E un fel de imitare a ezitării intrării în Consiliul de Pace. 99% Nicuşor Dan nu se va duce în America"
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre moţiunile de cenzură: Sunt o formă de a amenda lipsa de comunicare / Se vede şi duplicitatea PSD
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre moţiunile de cenzură: Sunt o formă de a amenda lipsa de comunicare / Se vede şi duplicitatea PSD
VIDEO. Programul de relansare economică, în dezbatere: poziţia PSD faţă de propunerile lui Alexandru Nazare
VIDEO. Programul de relansare economică, în dezbatere: poziţia PSD faţă de propunerile lui Alexandru Nazare
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre protestele primarilor: "PSD blochează reforme"
VIDEO. Ştefan Avramescu, purtător de cuvânt AUR, după ce toate moţiunile de cenzură au picat: "PSD dimineaţa este la guvernare, seara este în opoziţie". Cum se apără PSD?
VIDEO. Ştefan Avramescu, purtător de cuvânt AUR, după ce toate moţiunile de cenzură au picat: "PSD dimineaţa este la guvernare, seara este în opoziţie". Cum se apără PSD?
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media
Senatul a respins toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie, inclusiv cea împotriva lui Ilie Bolojan
Senatul a respins toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie, inclusiv cea împotriva lui Ilie Bolojan
VIDEO. Lavrin Covaci (PSD) şi Gabriel Şteţco (PNL) analizează moţiunile care au loc astăzi în Parlament. De ce nu avem încă un ministru la Educaţie?
VIDEO. Lavrin Covaci (PSD) şi Gabriel Şteţco (PNL) analizează moţiunile care au loc astăzi în Parlament. De ce nu avem încă un ministru la Educaţie?
Clever Group, perfornamţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media
Clever Group, perfornamţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media
VIDEO. Metroul din Cluj-Napoca avansează vizibil
