Actorul James Van Der Beek, din Dawson’s Creek, a murit la 48 de ani. „Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și grație”
HotNews.ro, 11 februarie 2026 22:20
Actorul american James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul Dawson’s Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul colorectal, potrivit BBC și The…
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
Kievul are un nou plan împotriva bombardamentelor rusești, dar păstrează secretul în privința lui # HotNews.ro
Înalții oficiali ucraineni au convenit miercuri să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană în jurul capitalei Kiev pentru a contracara posibile noi atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice, a anunțat ministrul Energiei, Denis Șmîhal, potrivit Reuters.…
22:00
Alegeri în Ucraina doar cu o încetare focului și garanții de securitate, spune Zelenski: „Sunt foarte simplu de făcut” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că în Ucraina vor fi organizate alegeri doar după o încetare a focului în războiul cu Rusia și după ce țara sa va primi garanții de securitate, respingând sugestiile…
Acum 2 ore
21:40
Rușii au trimis rachete hipersonice Kinjal în plină zi asupra unui oraș din apropierea graniței cu Polonia # HotNews.ro
Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus miercuri două rachete hipersonice Kinjal, lansate de forțele ruse într-un atac în plină zi asupra orașului Liov, situat în extremitatea vestică a Ucrainei și aproape de granița cu Polonia, a…
21:30
Lindsey Vonn, a treia operație după căzătura teribilă de la Jocurile Olimpice. Mesajul și imaginile postate de schioarea americană, de pe patul de spital # HotNews.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, miercuri, în contextul accidentării violente pe care a suferit-o duminică pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo, în timpul probei olimpice de coborâre…
21:00
Reacție dură din PNL după ce Radu Oprea a comparat tăierile de posturi cu „Auschwitz”. Un vicepreședinte îl acuză „exces de ignoranță” și îi cere demisia # HotNews.ro
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a reacționat miercuri seară la declarația făcută pentru HotNews de secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, care a comparat tăierile de posturi din SGG cu „Auschwitz”. Liberalul îi cer demisia și…
20:50
Consilierul onorific al premierului, reclamat la CNCD după o declarație despre bugetari, în care spus că sunt „incompetenți, hoți sau nebuni”. Reacția lui Burduja # HotNews.ro
Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de către Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), conform unui comunicat transmis miercuri de…
Acum 4 ore
20:20
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri că există un „risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne, provocate de confruntările lui cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final riscă…
20:00
Mihai Rotaru, om de afaceri care a investit masiv în U Craiova, se afla în vacanță cu familia și a fost implicat într-un accident grav la schi, urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale, scrie…
20:00
Un nou serial thriller se bucură de un succes neașteptat pe cea mai ieftină platformă de streaming disponibilă în România # HotNews.ro
Cu o poveste palpitantă și rolul principal jucat de actrița britanică Sophie Turner, cunoscută pentru rolul Sansei Stark din serialul „Game of Thrones”, noua seria „Steal” (Jaful) e unul dintre marile succese ale începutului de…
19:40
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată, în fața copiilor # HotNews.ro
Bărbatul care, în vara anului trecut, a ucis-o cu un topor pe partenera sa însărcinată, în localitatea prahoveană Lipănești, a fost condamnat la detenție pe viață de Tribunalul Prahova. Hotărârea nu este definitivă. Un complet…
19:30
Ministerul Apărării a explicat cum au apărut resturi de dronă pe plaja din Mamaia. Cazul e în continuare cercetat # HotNews.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis miercuri o informare de presă în care afirmă că există posibilitatea ca resturi de dronă să fie aduse de valuri la mal, ca urmare a unui exercițiu multinațional care…
19:20
Companiile deținute de Lukoil în România intră sub supravegherea Guvernului / Cine va fi numit supraveghetor # HotNews.ro
Ministerul Energiei a pus, miercuri, în dezbatere publică, un proiect de hotărâre care vizează instituirea supravegherii extinse asupra companiilor controlate de grupul rusesc Lukoil în România. Proiectul prevede și numirea lui Ion Bogdan Bugheanu în…
19:20
Câți români s-au uitat la telenovela care a intrat în locul lui Cătălin Măruță pe Pro TV # HotNews.ro
Emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla”, diferențele de audiență între cele producții nefiind foarte mari în primele două zile ale difuzării telenovelei, scrie miercuri Pagina de…
19:10
Zboruri anulate din cauza grevei de la Lufthansa. Compania critică sindicatele: „Escaladarea este complet inutilă” # HotNews.ro
Compania germană de aviație Lufthansa a criticat sindicatele pentru o grevă planificată joi, susținând că nu există „marja financiară” necesară pentru a le satisface revendicările, transmite Reuters. Sindicatul piloților germani VC a convocat o grevă…
19:00
Comisia Europeană „a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”. Ce urmează # HotNews.ro
„Comisia Europeană a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”, a declarat, pentru StartupCafe, un purtător de cuvânt al executivului comunitar, care a precizat ce analiză mai are de făcut…
18:50
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile # HotNews.ro
Autoritățile ruse intenționează să-i evacueze pe turiștii ruși din Cuba în zilele următoare și apoi să suspende toate zborurile către țara insulară din Caraibe până când criza de combustibil pentru avioane se va ameliora, a…
Acum 6 ore
18:30
Heineken concediază 6.000 de angajați la nivel global, pe fondul consumului scăzut de bere. Compania are patru fabrici în România # HotNews.ro
Heineken va reduce până la 6.000 de locuri de muncă la nivel global în următorii doi ani, aproape 7% din totalul angajaților, în contextul scăderii cererii de bere, conform The Guardian. Compania olandeză, care produce…
18:30
Ministerul Educației a publicat miercuri programa valabilă pentru simularea probelor scrise de la examenul național de bacalaureat din anul școlar 2025-2026. Simularea va avea loc în perioada 23-26 martie 2026. Instituția a precizat că disciplinele…
18:20
Probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a vor avea loc între 16 și 18 martie 2026, iar Ministerul Educației a publicat miercuri programa disciplinelor. În anul școlar 2025-2026, disciplinele la care…
18:10
Unde e granița dintre Rusia și Europa? De ce răspunsul la această întrebare poate însemna pacea pentru Ucraina # HotNews.ro
Europa se află în fața unei dileme privind războiul din Ucraina, iar fără un răspuns clar, conflictele vor reveni periodic, scrie Alina Mungiu Pipiddi, într-un articol de opinie pentru HotNews. Ea argumentează că soluția începe…
18:10
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse # HotNews.ro
Eliminarea acestei legături i-a pus pe ruși într-o situație dificilă în ceea ce privește comanda și controlul”, le-a spus oficialul NATO reporterilor, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din țările membre ale alianței.
18:00
VIDEO Procurorul care a cerut peste 2.000 de ani de închisoare pentru rivalul lui Erdogan, numit de președinte ministru al justiției. Violențe în parlament # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a numit miercuri ministru al justiției pe Akin Gurlek, procurorul-șef din Istanbul care s-a aflat în spatele represiunii fără precedent ce a vizat principalul partid de opoziție, potrivit Reuters. În…
17:40
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că „atât timp cât Rusia continuă să ucidă oameni și să ne distrugă infrastructura, nu va exista suficientă încredere publică pentru o diplomație activă”, potrivit The Guardian. „Este…
17:40
Fabrica din România unde va fi produs obuzierul autopropulsat K9 „Tunet”. „Va genera până la 2.000 de locuri de muncă” # HotNews.ro
Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima fabrică de producţie a companiei sud-coreene Hanwha din Europa, a început să fie construită, de miercuri, în Petrești, Dâmbovița. Uzina va susține producția în țară a…
17:20
VIDEO Furioși pe acordul cu Mercosur, fermierii spanioli au blocat Madridul cu sute de tractoare. „De la anul, fileul de vită s-ar putea să fie cu hormoni” # HotNews.ro
Aproximativ 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor guvernului iberic, în centrul Madridului, față de acordul comercial între UE și țările blocului sud-american Mercosur și față de reducerea fondurilor în cadrul…
17:00
VIDEO Actrița folosită de guvernul Albaniei pentru „ministrul” AI acuză „o exploatare de identitate”. Acțiune în justiție # HotNews.ro
Actrița a cărei chip a fost folosit de guvernul albanez pentru un chatbot de inteligență artificială (AI) prezentat ca „ministru” al achizițiilor publice a declarat miercuri pentru AFP că a inițiat o acțiune în justiție…
17:00
Oficialii UE analizează un plan pentru aderarea parțială a Ucrainei încă din 2027. Republica Moldova, luată și ea în calcul / Viktor Orban acuză însă „o declarație de război” # HotNews.ro
Bruxellesul pregătește un plan care ar permite Kievului să beneficieze treptat de acces la statutul de membru deplin al Uniunii Europene, în cadrul unui format descris drept „extindere inversă”, scrie publicația Politico. Oficialii UE iau…
17:00
Proprietarii Dedeman – decizie strategică majoră pentru lanțul de magazine Praktiker, cea mai mare rețea de bricolaj din Grecia # HotNews.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat o decizie strategică pentru brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat în vară, majorându-i semnificativ capitalul social, cu peste 14 milioane…
16:50
Kristof Lajos, supranumit „antrenorul de genii”, condamnat definitiv pentru viol şi agresiune sexuală # HotNews.ro
Kristof Lajos, cunoscut în spațiul public drept „antrenorul de genii”, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, victime fiind doi frați minori. Decizia a…
Acum 8 ore
16:40
Rusia, dispusă facă un compromis în privința arsenalului său nuclear, după expirarea pactului cu SUA. Anunțul lui Lavrov # HotNews.ro
Tratatul semnat în 2010 a expirat pe 5 februarie, lăsând cele două mari puteri nucleare ale lumii fără restricții obligatorii asupra arsenalelor lor strategice, pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol.
16:30
Radu Oprea, secretarul general al guvernului și membru PSD, compară tăierile de posturi cu „Auschwitz” # HotNews.ro
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, a declarat miercuri pentru…
16:30
Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimente în funcție de inflație. „Nu trebuie să intervenim în piață” # HotNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a amintit că actualul mecanism de plafonare a adasoului comercial la produsele agroalimentare va expira la 31 martie, dar a spus că își dorește crearea unui sistem în care o astfel…
16:20
Ce aveau în comun fetele care au căzut în plasa lui Epstein? Și ce avem noi, părinții, de învățat din asta? # HotNews.ro
Când vorbim despre prădători sexuali, ne imaginăm violență și pericol clar. Ne gândim la răpiri, la monștri ușor de recunoscut. În realitate, multe abuzuri asupra fetelor încep cu ceva care nu pare periculos: o ofertă,…
16:10
Ministrul Justiției: CCR poate cere procedură accelerată la CJUE / Ce urmează după noua amânare a Curții Constituționale # HotNews.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat pentru HotNews că, în cazul în care va decide să sesizeze Curtea Europeană de Justiție, CCR poate cere o procedură accelerată. Întrebat de HotNews cât timp ar putea dura…
16:10
Moscova amenință cu contramăsuri de „ordin tehnico-militar” dacă Groenlanda se militarizează # HotNews.ro
Moscova pornește de la premisa că problema Groenlandei „nu privește direct” Rusia, a declarat ministrul de Externe Serghei Lavrov, dar poziția Rusiei este „Arctica trebuie să rămână o zonă a păcii și cooperării”, relatează Agerpres.…
16:00
Avertisment din BNR privind liberalizarea pieței gazelor. Ce efecte poate avea asupra inflației. „Cifra invocată nu este, din păcate, greu de atins” # HotNews.ro
Banca Națională a României a avertizat, prin vocea lui Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație, că există riscul ca inflația să depășească 10%, dacă piața gazelor va fi liberalizată la 1 aprilie, așa cum…
16:00
Doi dintre cei mai apropiați aliați ai SUA din Europa refuză invitația lui Donald Trump în Consiliul pentru Pace # HotNews.ro
Polonia și Italia, două dintre cele mai apropiate țări europene de Washington, au anunțat miercuri că nu se vor alătura Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, adăugându-se astfel pe lista aliaților SUA care…
15:50
Cea mai mare companie feroviară din Franța este interesată să testeze un mod inedit de a produce energie # HotNews.ro
O companie din Elveția face teste și a instalat panouri solare între șinele de cale ferată, pe o scurtă porțiune unde circulă zeci de trenuri de pasageri. Compania spune că liniile de cale ferată devin…
15:50
Mihai Bendeac, acuzat de Centrul FILIA că a hărțuit o tânără. Actorul a reacționat revoltat: „Aveți o problemă” # HotNews.ro
Mihai Bendeac a avut, după o proiecție a filmului său „Băieți de oraș” la Ploiești, de acum câteva zile, o interacțiune cu o fană care fost reclamată public de Centru Filia ca fiind un abuz.…
15:50
În ultimii ani, prețurile de transfer au devenit una din principalele surse de dispute fiscale transfrontaliere, atât pentru grupurile multinaționale, cât și pentru administrațiile fiscale din diverse jurisdicții. Intensificarea controalelor fiscale, schimbul automat de informații…
15:10
VIDEO „Peștele vampir”. Un nou tip de dronă subacvatică, ce se atașează singură de submarine sau de corpul navelor # HotNews.ro
Producătorul american de armament Lockheedn Martin a prezentat o nouă clasă de drone submarine inteligente, discrete și multifuncționale, construite pentru a perturba și a respinge forțele inamice pe mare. Denumită Lamprey, după chișcar sau „peștele…
15:00
Ministrul Dragoș Pîslaru spune că România a pierdut cele 231 de milioane de euro din PNRR, după noua amânare a deciziei pe modificările la pensiile magistraților # HotNews.ro
Ministrul Investițiilor Europene a criticat miercuri, într-o postare pe Facebook, noua amânare dată de Curtea Constituțională pe legea care scade pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. „România a pierdut oficial 231 de milioane de…
15:00
Primul la rezidențiat în 2025, despre propunerea lui Bolojan: „Un pansament superficial pus peste o rană foarte adâncă” # HotNews.ro
Andrei Trifu, absolventul de medicină care a obținut cel mai mare punctaj la concursul de rezidențiat anul trecut, consideră că este nevoie de soluții pe termen lung pentru a fi atrași medicii să profeseze și…
15:00
Fotbal se joacă peste tot în lume, dar în Europa are o cu totul altă energie. Mulți jucători visează să ajungă la echipele mari de pe vechiul continent. Iar rezultatele din ultimii ani arată de…
Acum 12 ore
14:40
Medicii rezidenți resping propunerea lui Ilie Bolojan: „Un medic are dreptul fundamental de a-și exercita profesia acolo unde poate evolua și este motivat” # HotNews.ro
Medicii rezidenți resping propunerea lui Ilie Bolojan, care ar vrea ca ei să rămână să lucreze în sistemul de sănătate din România o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire, și îi transmit premierului…
14:40
BREAKING: Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore, a decis CNA. Sancțiunea va fi pusă în aplicare într-una dintre zilele viitoare # HotNews.ro
CNA a decis sancţionarea televiziunii deținute de familia Păcuraru cu una dintre cele mai dure amenzi ale sale: suspendarea emisiei pentru trei ore, scrie PaginadeMedia. Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore joi, pe…
14:40
VIDEO Salut regal la Lago di Tesero: Regele Carl XVI Gustaf a celebrat victoria feminină la sprint clasic # HotNews.ro
Regele Carl XVI Gustaf a asistat marți din tribunele stadionului din Lago di Tesero la proba feminină de sprint clasic, în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, potrivit Eurosport.ro și Reuters. Prezența suveranului, care și-a cunoscut soția la…
14:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ideea de afacere prin care un antreprenor român aduce atmosfera de bar direct la sediile firmelor # HotNews.ro
Bogdan Chirilă (foto) este co-fondatorul Cocktailăria, un business bucureștean specializat în servicii de bar mobil și livrare de băuturi dedicate în principal segmentului business-to-business (B2B). Cu o pasiune pentru ospitalitate cultivată încă din copilărie și rafinată…
14:20
România a găsit „sfântul graal” al energiei: A învins poluarea mai rapid decât toată Europa, iar „tendința este ireversibilă” # HotNews.ro
Performanța de a separa creșterea economică de emisii plasează țara noastră pe un loc fruntaș în Europa, însă experții avertizează că, deși acest succes este istoric, procesul a avut un impact negativ asupra populației, și…
