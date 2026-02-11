Tabară de iarnă 2026. Cât trebuie să plătească un copil pentru 7 zile la munte
Cancan.ro, 11 februarie 2026 23:20
Odată cu venirea iernii, mulți părinți se gândesc cum să-și țină copiii ocupați și activi în timpul vacanței școlare (și nu numai). Ideea de a trimite copiii într-o tabără de iarnă poate fi atât incitantă, […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
23:40
Concediul pentru creșterea copilului se acordă timp de doi ani de la naștere, respectiv 3 ani în cazul minorilor cu handicap. De regulă, această perioadă începe după finalizarea concediului de maternitate, care include 42 de […]
Acum o oră
23:20
Odată cu venirea iernii, mulți părinți se gândesc cum să-și țină copiii ocupați și activi în timpul vacanței școlare (și nu numai). Ideea de a trimite copiii într-o tabără de iarnă poate fi atât incitantă, […]
23:00
Orlando Bloom are o nouă relație? Actorul, surprins alături de un supermodel la Super Bowl # Cancan.ro
Seattle Seahawks și New England Patriots nu au fost singurele nume care au atras atenția în weekend la Super Bowl. Actorul Orlando Bloom, în vârstă de 49 de ani, și modelul elvețian Luisa Laemmel, în […]
Acum 2 ore
22:40
Dezvăluirile momentului despre scandalul dintre Alex Bodi și Meko: ”Nu intervine nimeni!” # Cancan.ro
Invitat în platoul lui Dan Capatos, Ion Migdală a venit să vorbească despre scandalul dintre Meko și Alex Bodi! Acesta a vorbit despre efectele conflictului asupra comunității și în special asupra tinerilor nevinovați care sunt […]
22:40
Lino Golden se pregătește de cununia civilă, la jumătate de an după divorț! Ce spune despre femeia care i-a schimbat viața # Cancan.ro
Cel mai recent an din viața lui Lino Golden poate fi rezumat simplu: Anul schimbărilor majore. Artistul a divorțat de fosta soție, Delia Salchievici, și-a cunoscut actuala parteneră pe care a și cerut-o în căsătorie […]
22:40
James Van Der Beek, actorul din Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după o lungă perioadă de suferință. Vestea a fost confirmată de soția sa, Kimberly, într-o postare din spațiul public. […]
22:30
S-au încins spiritele în platoul emisiunii de la Antena Stars. Amalia Bellantoni a iscat un scandal monstru în direct! # Cancan.ro
A fost mare scandal în platoul unei emisiuni de la Antenă. Amalia Bellantoni și influencerița Andreea BLD s-au luat la harță și s-au jignit ca la ușa cortului. Natalia Mateuț a încercat să aplaneze conflictul, […]
22:20
După descalificarea de la Survivor 2026, Călin Donca îl face praf și pe Marian Godină: ”Nu înțeleg cum poate un polițist să fie trimis la o emisiune” # Cancan.ro
Călin Donca, atac frontal la Marian Godină, la Dan Capatos Show! Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Călin Donca a vorbit fără ocolișuri despre dezamăgirile pe care le-a trăit după experiența Survivor. Acesta a vorbit […]
22:20
Țara europeană în care amenzile date în trafic sunt „progresive”. Valoarea lor depinde în primul rând de veniturile persoanei # Cancan.ro
Amenzile de circulație sunt printre cele mai întâlnite probleme în rândul șoferilor din întreaga lume, iar în România există discuții cum că amenzile, care sunt egale indiferent de venituri, pentru unii pot fi mari, iar […]
22:20
Presiuni asupra judecătorilor în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner? Necropsia milionarului a fost contestată! # Cancan.ro
Cazul milionarului Adrian Kreiner, din Sibiu, ucis în 2023, ia o turnură șocantă: fosta sa concubină a fost arestată într-un alt dosar de omor, iar suspiciunile planează acum asupra ei și în acest caz. În […]
22:10
Alice, tânăra implicată în scandalul cu Mihai Bendeac, sare în apărarea actorului: ”S-a exagerat foarte mult!” # Cancan.ro
Tânăra despre care se spune că a fost hărțuită de Mihai Bendeac sare în apărea actorului. Ea susține că episodul care s-a petrecut între ei a fost inițiat de ea și nu a fost nicidecum […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Ruxandra Luca, prima apariție după episodul din benzinărie. Și-a luat măsuri de precauție și a schimbat strategia # Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost pe buzele tuturor după episodul exploziv în care a fost surprinsă în timpul unei partide de amor pe bancheta din spate a mașinii alături de un chirurg căsătorit. Aventura din benzinărie […]
22:00
Cum l-a cunoscut Călin Donca pe Dorian Popa, de fapt. Dezvăluiri neștiute la Dan Capatos Show # Cancan.ro
Călin Donca face lumină! Invitat în platoul emisiunii Dan Capatos Show, acesta a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Dorian Popa. Omul de afaceri a explicat cum a ajuns să-l primească pe Dorian […]
Acum 4 ore
21:30
Securea războiului n-a fost îngropată! Andreea Bostănică, noi acuzații la adresa Iulianei Beregoi: ”Îi dai follow fostului meu iubit pe TikTok?!” # Cancan.ro
Andreea Bostănică nu se lasă până nu o desființează de tot pe Iuliana Beregoi. Influencerița a scos de la „sertar” artileria grea și își acuză rivala că ar căuta prietenie și băgare de seamă cu […]
20:50
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România # Cancan.ro
Femeile care alegeau să meargă în străinătate și să îngrijească bătrâni sunt tot mai puține. Salariile tot mai bune din România, în acest domeniu, le fac să rămână în țară. Chiar dacă fac aceeași muncă, […]
20:30
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil # Cancan.ro
Nici traiul în penitenciar nu mai e ce era odată. Sătui de meniul sărăcăcios de la cantina închisorii, unii deținuți din penitenciarul Jilava și-au depășit condiția și au început să își comande mâncare de la […]
20:10
Carnea de porc, un aliment de bază pentru români, se vinde în magazin cu un preț mult mai mic, o situație mai rar întâlnită. Cu toate acestea, producătorii locali trag un semnal de alarmă. Ei […]
20:00
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului își dispută coroana! # Cancan.ro
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi se află în centrul unui scandal de proporții, pe cât de neașteptat, pe atât de urmărit. Cândva apropiate, cele două artiste din Republica Moldova, cam de aceeași vârstă, una blondă, […]
Acum 6 ore
19:30
Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț” # Cancan.ro
Diana Dumitrescu dă cărțile pe față și spune tot despre relația cu Florin Ristei. Înainte ca actrița să bifeze al doilea mariaj, se zvonea că între cei doi s-a înfiripat o idilă. Diana Dumitrescu și […]
19:30
Conform previziunilor astrologice pentru viitorul apropiat, în special pentru 2026 și mai departe, mai multe semne zodiacale vor avea parte de noroc, expansiune și schimbări semnificative, datorită tranzitelor planetare favorabile, precum cele ale lui Jupiter, […]
19:10
Este doliu la Opera Națională București! Soprana Liliana Dumitrache a murit la vârsta de 72 de ani. Irina Baianț deplânge trecerea în neființă a celei pe care o consideră unul dintre mentorii săi. Duminică, 8 […]
18:50
Dacă ai lucrat mult și nu ai reușit să te bucuri de concediu în ultimii doi ani, nu trebuie să îți faci probleme. Până la jumătatea anului, poți bifa vacanța dorită. Zilele din 2024 nu […]
18:10
Angajații care primesc prime de aproape 15.000 de euro. Compania consideră ca așa este corect # Cancan.ro
După un an plin în care au înregistrat câștiguri de ordinul miliardelor de euro, reprezentanții unei companii italiene și-au răsplătit cei 5.000 de nagajați cu prime în valoare de 15.000 de euro, cu 500 de […]
Acum 8 ore
17:50
Kaufland România nu îi uită pe producătorii locali și lansează o campanie care le e dedicată. Compania vrea să îi sprijine și să le ofere șansa de a ajunge cu produsele lor mai ușor pe […]
17:40
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită # Cancan.ro
Apar noi detalii despre accidentul rutier în care a murit omul de afaceri Sorin Iacob. Afaceristul vasluian a intrat frontal în mașina unui alt milionar, Vlad Ciuburciu, director al unui gigant producător de mezeluri din […]
17:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:20
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! ”-Uite, dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni! -Era un dulap! -Ah… și […]
17:20
CANCAN.RO îți propune unul dintre cele mai virale teste de inteligență. Crezi că reușești să îți dai seama câți de 16 sunt, în total, în imaginea de mai sus? Dacă da, spor la treabă! Timpul […]
17:20
Cele 5 zodii care dau lovitura în weekendul 14-15 frebruarie. Răsturnare de situație pentru acești nativi! # Cancan.ro
Câteva zodii simt din plin prosperitatea în perioada care se apropie. Gesturile sunt sincere, discuțiile deschise, totul merge ca pe roate, banii vin și relațiile devin tot mai profunde. Leii primesc o veste bună, Peștii […]
17:20
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata # Cancan.ro
În urma presiunii din domeniul învățământului și a unei viitoare greve la care vor să participe 77% dintre dascălii care au răspuns unui chestionar realizat de FSE „Spiru Haret”, potrivit Edu.Pedu, Ministerul Finanțelor a emis […]
17:10
Concurenta de la Asia Express 2025 intră la Survivor 2026, în echipa Faimoșilor. Surpriză de proporții pentru fani! # Cancan.ro
Surprizele se țin scai de concurenții de la Survivor România 2026. Producătorii de la Antena 1 au făcut deja câteva schimbări și reorganizări în tabăra Faimoșilor și Răzvoinicilor, însă nu au de gând să se […]
17:00
Ce se întâmplă cu soțul lui Emily Burghelea, după rezultatele primite de la medici: „Mi s-au înmuiat picioarele, efectiv” # Cancan.ro
După ce, în urmă cu doar câteva zile, soțul lui Emily Burghelea, Andrei, a primit un diagnostic care le-a dat lumea peste cap, un chist arahnoidian la nivel cerebral, descoperit în urma unui RMN, viața […]
16:40
Anunțul viral al unui sibian: „O fată simpatică cu care să merg în Philippine, găsesc? Ofer..” # Cancan.ro
Anunțul unui bărbat de pe un site de matrimoniale din Sibiu s-a viralizat pe o rețea de socializare. Acesta caută o companie feminină pentru a petrece câteva zile de vacanță în Philippine, însă are anumite […]
16:40
Descalificat de la Survivor, Călin Donca îl face praf pe Gabi Tamaș. Ce a zis despre fostul lui coleg # Cancan.ro
Călin Donca îl atacă pe Gabi Tămaș, colegul lui de la Survivor. Afaceristul susține că a fost apropiat de fostul fotbalist în timpul competiției, de aceea a rămas șocat atunci când a văzut ce declară […]
16:40
Un american s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată, și a avut parte de o surpriză: „Nu m-am așteptat la asta” # Cancan.ro
Viza iubitei a expirat, ceea ce a făcut-o să se reîntoarcă în țara natală, iar el a părăsit America și a urmat-o în România, aici unde totul este diferit. Martel Metellus a schimbat continentul și […]
16:30
Cum a reacționat fosta iubită înșelată a lui Sturla Holm Laegreid la mărturisirea lui. Ce mesaj i-a transmis, după momentul de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # Cancan.ro
După ce a luat medalia de bronz la proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, norvegianul Sturla Holm Laegreid a declarat că și-a înșelat iubita, după doar trei luni de […]
16:00
Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată pe fostul ei prieten, artist de muzică populară # Cancan.ro
Cântăreața de muzică populară Teodora Pană a sărit din scandal în scandal în ultima perioadă. Artista a fost acuzată, în urmă cu un an, că ar fi vrut să fure dintr-un hypermarket din Târgu Jiu […]
Acum 12 ore
15:40
Umorul reduce tensiunea dintr-o încăpere și este cea mai bună formă de comunicare. Dacă ai o zi dificilă, CANCAN.ro te distrează cu o glumă bună. În mod sigur, vei râde cu poftă. Dacă folosești lumânări […]
15:30
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată # Cancan.ro
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre funcționează de fiecare dată. Spune adio produselor scumpe de îndepărtare a petelor. Soluția e mai aproape decât crezi. Ba mai mult, se află […]
15:20
Elevii din Cluj, Timiș și Bistrița Năsăud sunt primii care se bucură de vacanța de schi din februarie 2026, iar cei din școlile și liceele din restul țării vor avea parte de vacanță începând cu […]
15:10
Unde a fost găsit bărbatul de 72 de ani din comuna Ulmu, dat dispărut în septembrie 2025. Descoperirea a fost făcută de către un vecin # Cancan.ro
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, dispărut de mai bine de patru luni, a fost găsit fără viață chiar în propria locuință, în comuna Ulmu din județul Brăila. Descoperirea a fost făcută în […]
15:10
Olga Verbițchi a pus ‘tunurile’ pe Iuliana Beregoi! Părinții ei sunt implicați în atitudinea blondinei?! „Facem tot posibilul să călcăm peste tot” # Cancan.ro
Iuliana Beregoi este în centrul unui alt scandal exploziv! CANCAN.RO are toate detaliile, informații noi care îi zdruncină ca un cutremur imaginea artistei. După ce rivala numărul 1, Andreea Bostănică, a rupt tăcerea și a […]
15:10
Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat” # Cancan.ro
Moartea subită a fiului unei influencerițe cunoscute din Germania a provocat un val de reacții și întrebări în mediul online. Băiețelul, în vârstă de doar patru luni, a murit în mod neașteptat, iar familia a […]
15:00
Spectacol ceresc impresionant pe 28 februarie. Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se aliniază pe cer. Fenomenul astronomic este considerat unic. Pasionații de astronomie se vor bucura de o experiență deosebită la sfârșitul acestei […]
14:40
Cristina Șișcanu, martora unei scene desprinse din filme la o terasă din Atena: „S-au oprit, a fost o explozie” # Cancan.ro
Cristina Șișcanu este cunoscută în mediul online ca fiind adepta destinațiilor de vacanță colorate și călduroase. După perioadele lungi de muncă, vedeta caută mereu locuri de relaxare în afara țării. Recent, prezentatoarea TV a călătorit […]
14:40
În ultimii ani, Dedeman a devenit unul dintre cei mai mari și mai apreciați angajatori din retailul de bricolaj din România, iar interesul pentru salariile și beneficiile oferite de companie este în continuă creștere. Mulți […]
14:10
Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am trecut printr-o cumpănă foarte mare” # Cancan.ro
Geanina Ilieș a trecut prin clipe extrem de dificile, după ce mama ei s-a confruntat cu grave probleme de sănătate și a fost supusă unei operații complicate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta Antena Stars vorbește despre […]
14:10
De ce Călin Donca nu o place pe Larisa Uță deloc. A recunoscut ce i-a făcut: „A fost un moment foarte dureros” # Cancan.ro
Călin Donca a avut parte de mai multe tensiuni în cadrul competiției, iar unul dintre cele mai vizibile conflicte a fost cu Larisa Uță. După eliminarea sa din emisiune, afaceristul a decis să vorbească deschis […]
14:00
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea # Cancan.ro
Un accident rutier extrem de grav produs pe DN24, în zona localității Ciortești din județul Iași, continuă să fie analizat de autorități, în timp ce declarațiile martorilor conturează un posibil scenariu care ar fi dus […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.