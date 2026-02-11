Kris Richard a devenit cel mai bun marcator din istoria FIBA Europe Cup
Primasport.ro, 12 februarie 2026 00:30
Kris Richard a devenit cel mai bun marcator din istoria FIBA Europe Cup
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum o oră
00:40
Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu au adus cea mai bună clasare de până acum a României la JO 2026 # Primasport.ro
Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu au adus cea mai bună clasare de până acum a României la JO 2026
00:30
CSM Oradea încheie participarea în grupele Ligii Campionilor la polo cu o înfrângere # Primasport.ro
CSM Oradea încheie participarea în grupele Ligii Campionilor la polo cu o înfrângere
00:30
Kris Richard a devenit cel mai bun marcator din istoria FIBA Europe Cup
00:30
Bayern Munchen a învins Leipzig şi completează tabloul semifinalelor Cupei Germaniei # Primasport.ro
Bayern Munchen a învins Leipzig şi completează tabloul semifinalelor Cupei Germaniei
00:30
Lazio Roma s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei la lovituri de departajare
00:30
VIDEO | Athletic Bilbao – Real Sociedad 0-1. Calificarea se decide la returul din San Sebastian # Primasport.ro
VIDEO | Athletic Bilbao – Real Sociedad 0-1. Calificarea se decide la returul din San Sebastian
Acum 2 ore
00:20
Vasile Marian Gîtlan şi Darius Şerban, locul 17 la sanie dublu masculin, în concursul olimpic # Primasport.ro
Vasile Marian Gîtlan şi Darius Şerban, locul 17 la sanie dublu masculin, în concursul olimpic
00:20
CSO Voluntari, victorie cu liderul Syntainics MBC, în ENBL. Ilfovenii vor juca în play-off-ul competiţiei # Primasport.ro
CSO Voluntari, victorie cu liderul Syntainics MBC, în ENBL. Ilfovenii vor juca în play-off-ul competiţiei
11 februarie 2026
23:40
Sorin Cârţu nu s-a mai abţinut, după ce a văzut suspendarea lui Baiaram: ”S-a judecat foarte repede!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Sorin Cârţu nu s-a mai abţinut, după ce a văzut suspendarea lui Baiaram: ”S-a judecat foarte repede!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
23:20
Andrei Coubiş îşi face simţită prezenţa în România: ”Asta e! | VIDEO
23:00
Ovidiu Burcă s-a dezlănţuit, după ce Sepsi a pierdut cu Metalul Buzău: „Sunt extrem de mâhnit de ce s-a întâmplat pe teren” # Primasport.ro
Ovidiu Burcă s-a dezlănţuit, după ce Sepsi a pierdut cu Metalul Buzău: „Sunt extrem de mâhnit de ce s-a întâmplat pe teren”
23:00
Răzvan Lucescu, în finala Cupei Greciei cu PAOK Salonic
23:00
Laude pentru fotbalistul proaspăt adus în Superligă: ”Nu se sperie, are răbdare!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Laude pentru fotbalistul proaspăt adus în Superligă: ”Nu se sperie, are răbdare!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
VIDEO | Laszlo Balint nu s-a mai abţinut, după ce Oţelul a fost eliminată din Cupa României: „Suntem singura echipă care a jucat din trei în trei zile” # Primasport.ro
VIDEO | Laszlo Balint nu s-a mai abţinut, după ce Oţelul a fost eliminată din Cupa României: „Suntem singura echipă care a jucat din trei în trei zile”
22:10
VIDEO | ”U” Cluj - Oţelul Galaţi 2-0. ”Şepcile roşii” merg în sferturile Cupei
22:10
VIDEO | Metalul Buzău - Sepsi Sfântu Gheorghe 1-0. O nouă calificare pentru divizionara secundă # Primasport.ro
VIDEO | Metalul Buzău - Sepsi Sfântu Gheorghe 1-0. O nouă calificare pentru divizionara secundă
22:00
Bomba secolului în fotbalul mondial! Au început negocierile pentru transferul istoric! Cristiano Ronaldo şi Leo Messi, pentru prima dată la aceeaşi echipă # Primasport.ro
Bomba secolului în fotbalul mondial! Au început negocierile pentru transferul istoric! Cristiano Ronaldo şi Leo Messi, pentru prima dată la aceeaşi echipă
22:00
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! „U” Cluj şi Metalul Buzău se califică în sferturi # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! „U” Cluj şi Metalul Buzău se califică în sferturi
21:50
Anunţul antrenorului de la Craiova, înainte de marele meci cu FCSB: ”Să fiu sincer, suntem îngrijoraţi!” # Primasport.ro
Anunţul antrenorului de la Craiova, înainte de marele meci cu FCSB: ”Să fiu sincer, suntem îngrijoraţi!”
21:40
A fost numită echipa care îi pune piedică FCSB-ului din drumul către play-off: ”Mi-e foarte greu să cred!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost numită echipa care îi pune piedică FCSB-ului din drumul către play-off: ”Mi-e foarte greu să cred!” | EXCLUSIV
Acum 6 ore
20:50
Volei masculin | SCM Zalău, înfrângere în duelul cu Altekma Izmir în turul sferturilor Challenge Cup # Primasport.ro
Volei masculin | SCM Zalău, înfrângere în duelul cu Altekma Izmir în turul sferturilor Challenge Cup
20:40
E gata! Îşi face bagajele şi pleacă de la FCSB, după ce a intrat pe lista neagră a lui Charalambous # Primasport.ro
E gata! Îşi face bagajele şi pleacă de la FCSB, după ce a intrat pe lista neagră a lui Charalambous
20:10
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! ”U” Cluj - Oţelul şi Metalul Buzău - Sepsi se joacă ACUM # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! ”U” Cluj - Oţelul şi Metalul Buzău - Sepsi se joacă ACUM
19:50
Cum a reacţionat patronul Rapidului, după ce echipa a fost eliminată din cupă: ”N-am avut timp!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Cum a reacţionat patronul Rapidului, după ce echipa a fost eliminată din cupă: ”N-am avut timp!” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Veste şoc la Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident grav şi va ajunge direct pe masa de operaţie # Primasport.ro
Veste şoc la Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident grav şi va ajunge direct pe masa de operaţie
19:40
Nu a ezitat, după ce Rapid a fost eliminată din Cupă: ”Ăştia sunt jucătorii de elită din România!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu a ezitat, după ce Rapid a fost eliminată din Cupă: ”Ăştia sunt jucătorii de elită din România!” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! ”U” Cluj - Oţelul şi Metalul Buzău - Sepsi se joacă de la 20:00. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! ”U” Cluj - Oţelul şi Metalul Buzău - Sepsi se joacă de la 20:00. Echipele de start
Acum 8 ore
19:00
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Craiova - FCSB! Centralul partidei, persoana non-grata pentru Gigi Becali # Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Craiova - FCSB! Centralul partidei, persoana non-grata pentru Gigi Becali
18:50
Jucătorul care a ajuns la FC Barcelona, dar a rezistat doar câteva luni: ”Noaptea o sunam pe mama şi plângeam ca un copil” # Primasport.ro
Jucătorul care a ajuns la FC Barcelona, dar a rezistat doar câteva luni: ”Noaptea o sunam pe mama şi plângeam ca un copil”
18:50
Comitetul Olimpic Internaţional îi cere lui Vladyslav Heraskevich să concureze fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina # Primasport.ro
Comitetul Olimpic Internaţional îi cere lui Vladyslav Heraskevich să concureze fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina
18:20
Visul lui Florentino Perez a fost spulberat! Anunţul comun făcut de Real Madrid şi UEFA # Primasport.ro
Visul lui Florentino Perez a fost spulberat! Anunţul comun făcut de Real Madrid şi UEFA
17:40
VIDEO | Cupa României se vede pe PrimaSport! ”U” Cluj - Oţelul şi Metalul Buzău - Sepsi se joacă miercuri # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe PrimaSport! ”U” Cluj - Oţelul şi Metalul Buzău - Sepsi se joacă miercuri
17:40
Nu s-a abţinut când a aflat că Gică Hagi ar putea prelua echipa naţională: ”Ce pot spune?” # Primasport.ro
Nu s-a abţinut când a aflat că Gică Hagi ar putea prelua echipa naţională: ”Ce pot spune?”
17:40
Djokovic s-a retras de la turneul de la Doha din cauza oboselii
Acum 12 ore
17:00
Bombă la Craiova! Filipe Coelho, pe picior de plecare din Bănie! Fostul selecţioner al României, alesul lui Mihai Rotaru pentru a-i lua locul portughezului # Primasport.ro
Bombă la Craiova! Filipe Coelho, pe picior de plecare din Bănie! Fostul selecţioner al României, alesul lui Mihai Rotaru pentru a-i lua locul portughezului
16:40
Lovitură pentru Craiova! Ştefan Baiaram şi-a aflat pedeapsa după ce a scuipat un suporter dinamovist # Primasport.ro
Lovitură pentru Craiova! Ştefan Baiaram şi-a aflat pedeapsa după ce a scuipat un suporter dinamovist
16:30
Surpriză! Ce a decis Comisia de Disciplină în cazul scandalului dintre Bergodi şi Cordea # Primasport.ro
Surpriză! Ce a decis Comisia de Disciplină în cazul scandalului dintre Bergodi şi Cordea
15:50
Andrei Cordea a ieşit de la Comisia de Disciplină! Ce a spus fotbalistul CFR-ului
15:20
Snoop Dogg va asista pentru prima dată la un meci al echipei Swansea
15:20
Starul australian de snowboard Cam Bolton, transportat cu elicopterul la spital. El are două fracturi la gât # Primasport.ro
Starul australian de snowboard Cam Bolton, transportat cu elicopterul la spital. El are două fracturi la gât
15:00
Cordea a ieşit de la Comisia de Disciplină! Ce a avut de spus fotbalistul CFR-ului în faţa jurnaliştilor # Primasport.ro
Cordea a ieşit de la Comisia de Disciplină! Ce a avut de spus fotbalistul CFR-ului în faţa jurnaliştilor
14:30
Roberto De Zerbi nu mai este antrenorul echipei Olympique Marseille. Eşecul la scor cu PSG i-a fost fatal # Primasport.ro
Roberto De Zerbi nu mai este antrenorul echipei Olympique Marseille. Eşecul la scor cu PSG i-a fost fatal
14:20
Sarah Schleper, în vârstă de 46 de ani, alături fiul său Lasse Gaxiola scriu istorie în Italia # Primasport.ro
Sarah Schleper, în vârstă de 46 de ani, alături fiul său Lasse Gaxiola scriu istorie în Italia
14:10
Radu Drăguşin a rămas fără antrenor la Tottenham! Cine l-ar putea antrena pe român
13:50
CFR Cluj şi-a luat atacant! Sub comanda lui Pancu ajunge un internaţional moldovean
13:20
Programul de miercuri al sportivilor români la JO de iarnă
13:20
Federaţia Română de Şah şi Fundaţia Dragic lansează bursele de 100.000 de euro
13:20
După ce a câştigat o medalie, biatlonistul norvegian Laegreid a mărturisit că şi-a înşelat iubita. ”Este femeia vieţii mele” # Primasport.ro
După ce a câştigat o medalie, biatlonistul norvegian Laegreid a mărturisit că şi-a înşelat iubita. ”Este femeia vieţii mele”
13:10
Gest de aplaudat făcut de fanii CFR-ului, în condiţiile în care clubul se confruntă cu dificultăţi financiare! # Primasport.ro
Gest de aplaudat făcut de fanii CFR-ului, în condiţiile în care clubul se confruntă cu dificultăţi financiare!
Acum 24 ore
11:50
Lovitură de proporţii pregătită de Federaţie! Hagi selecţioner, Popescu şi un câştigător al Balonului de Aur la Farul # Primasport.ro
Lovitură de proporţii pregătită de Federaţie! Hagi selecţioner, Popescu şi un câştigător al Balonului de Aur la Farul
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.