Ai pus prea multă sare în ciorbă? Ce trebuie să faci ca să o salvezi
Click.ro, 12 februarie 2026 01:10
Sarea în exces poate transforma rapid o supă sau ciorbă într-un preparat aproape imposibil de savurat. Însă nu totul este pierdut: există soluții simple și la îndemâna oricui pentru a corecta gustul fără a începe de la zero.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
01:10
Sarea în exces poate transforma rapid o supă sau ciorbă într-un preparat aproape imposibil de savurat. Însă nu totul este pierdut: există soluții simple și la îndemâna oricui pentru a corecta gustul fără a începe de la zero.
Acum 2 ore
00:10
Usturoiul este nelipsit din bucătărie, dar păstrarea lui alături de alte legume poate avea efecte neașteptate. Mirosul puternic și compușii aromatici ai usturoiului pot pătrunde rapid în legumele din apropiere, modificând aroma și scurtând perioada în care acestea rămân proaspete
Acum 4 ore
23:10
Laura Cosoi recunoaște că nu are o căsnicie perfectă. Ce probleme există între actrița însărcinată pentru a cincea oară și soțul ei # Click.ro
Laura Cosoi (44 de ani) face noi dezvăluiri despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean, bărbatul alături de care și-a format o numeroasă familie. Vedeta mărturisește că relația lor nu este una perfectă, însă există anumite reguli după care aceștia se ghidează pentru a rezolva momentele tensionate care, i
22:10
S-a sinucis sau nu Kurt Cobain? Noi dovezi arată că biletul de adio ar fi fost falsificat # Click.ro
Moartea lui Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, care a șocat lumea muzicii în aprilie 1994, revine în atenția publicului după ce o echipă de experți criminaliști contestă concluzia oficială a anchetei, potrivit căreia artistul s-ar fi sinucis.
Acum 6 ore
20:00
Tenorul Ștefan von Korch, mai îndrăgostit ca niciodată! Ce surpriză are pentru iubita sa de Valentine`s Day: „Iubirea este respirația sufletului” # Click.ro
Tenorul Ștefan von Korch, mai îndrăgostit ca niciodată!
19:50
Călin Donca spune adevărul despre scandalurile cu Cristian Boureanu: „Este singur, foarte singur” # Click.ro
Călin Donca a fost eliminat de la „Survivor 2026”, din cauza unor probleme medicale apărute în urma unei accidentări în cadrul reality-show-ului difuzat de Antena 1. Afaceristul a povestit cum a fost parcursul său, aducând în discuție conflictul cu Cristian Boureanu.
Acum 8 ore
19:30
O armă de top NATO va fi produsă într-o comună din România. Sistemul poate lansa trei obuze în doar 15 secunde # Click.ro
România intră oficial pe harta producției europene de armament greu, după ce compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a început construcția unei fabrici moderne în comuna Petrești, județul Dâmbovița.
19:20
Andreea Esca rezistă de 30 de ani la Știrile PRO TV. Explicația lui Dan Negru: „Are capacitatea de a transmite....”. Vă mai amintiți însă de Radu Coșarcă, marele ei rival? # Click.ro
Andreea Esca rezistă de 30 de ani la Știrile PRO TV. Explicația lui Dan Negru: „Are capacitatea de a transmite....”. Radu Coșarcă a fost marele ei rival
19:10
Care sunt cele 9 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Motivele pot părea cu adevărat incredibile # Click.ro
Deși Ziua Îndrăgostiților este una dintre cele mai populare sărbători romantice la nivel global, există state unde autoritățile sau grupurile religioase și conservatoare privesc această zi cu reticență sau chiar au impus interdicții oficiale.
19:10
Motivul pentru care Laura Andreșan s-a despărțit de Grasu XXL: „Eram ori să plec, ori să trăiesc” # Click.ro
Laura Andreșan și Grasu XXL, pe numele său real Dragoș Nechifor, s-au despărțit după 12 ani de relație. Cei doi au împreună o fetiță, pe Maria, care după separare a rămas în grija mamei. Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță și difuzată de Kanal D2, Lau
19:00
Sănătatea și fericirea Mariei Vidu stă în mâinile noastre. Familia tinerei de 31 de ani cere ajutorul oamenilor: „Se luptă de aproape șase ani cu o boală cumplită, care a progresat alarmant de rapid: tumoare cerebrală” # Click.ro
Maria Vidu are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor celor care ne putem răpi puțin din timp pentru a-i cunoaște povestea și a o împărtăși mai departe. Familia tinerei de 31 de ani solicită sprijinul persoanelor care pot dona, astfel încât Maria să beneficieze de tratamentul costisitor din Israel pe
18:50
Povestea fantastică a Arhiducesei care a ucis o actriță și a sfidat naziștii. A murit într-un mormânt nemarcat # Click.ro
Viața arhiducesei Elisabeth Marie a Austriei pare desprinsă dintr-un roman istoric plin de contraste: fast imperial și tragedii personale, scandaluri mondene și opțiuni politice radicale, iubire, pierdere și, în cele din urmă, o alegere deliberată a simplității.
18:50
Gabriela Lucuțar, dezvăluiri cutremurătoare din viața sa: „Voiam să fac avort pentru că în mintea mea era suficient” # Click.ro
Gabriela Lucuțar și-a deschis sufletul în podcastul lui Bursucu și a făcut mărturisiri neașteptate pentru publicul de acasă. Cea supranumită „Regina Întunericului” declară că a fost pe punctul de a face întrerupere de sarcină, însă un preot a ajutat-o să se răzgândească.
18:30
Gala Premiilor Literare Bookzone confirmă interesul pentru lectură: eveniment sold-out și un an record pentru vânzările de carte din România. Peste 60.000 de români au desemnat cele mai apreciate cărți ale anului # Click.ro
Opera Națională București a fost aseară gazda celei de-a treia ediții a Galei Premiilor Literare Bookzone – un eveniment care confirmă, de la an la an, că literatura adună oameni în jurul ideilor, emoției și dialogului autentic. Seara a reunit autori, invitați speciali, lideri de opinie și cititori
Acum 12 ore
17:40
Orlando Bloom (49 de ani) și modelul elvețian Luisa Laemmel (28 de ani) au fost văzuți mergând braț la braț la ieșirea de la Super Bowl, la Levi’s Stadium din Santa Clara, California, duminică seara. D
16:40
Cum e viața de cuplu a lui Vlad Gherman cu Oana Moșneagu: „Întotdeauna ne forțăm să ne ridicăm reciproc” # Click.ro
Vlad Gherman (32 de ani) joacă în primul lui lungmetraj, “În pielea mea” și este foarte fericit pentru această realizare.
16:20
Totul a început cu o idee… sau mai degrabă cu o promisiune făcută în 2016: „Vom construi un submarin galben!”. Un vis aparent bizar a devenit realitate, iar „Yellow Submarine”, numit după celebra piesă a trupei Beatles, se numără astăzi printre cele mai interesante cazări Airbnb din lume.
16:20
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca” # Click.ro
Victorie in instanță pentru Niculina Stoican, după ce în anul 2021 Olguța Berbec a acuzat-o de plagiat. Artista a dat-o în judecată pe fosta manageră a Ansamblului Maria Tănase din Craiova, susținând că i-ar fi furat piesa „Dragoste veche și nouă”. De asemenea, Olguța a susținut că este autoarea lin
16:10
Cei mai bogați oameni din lume sunt extrem de zgârciți! Cât a donat Elon Musk de-a lungul vieții sale # Click.ro
Se pare că cei mai bogați oameni din lume sunt și cei mai zgârciți! O demonstrează noul top Forbes al celor mai generoși 25 de bogătași, care și-au donat părți din avere unor cauze nobile.
16:00
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 12 februarie.
16:00
Atac armat într-un liceu din Canada cu nouă morți și cel puțin 25 de răniți. Suspecta ar fi o „femeie în rochie” # Click.ro
Un atac armat produs marți într-un liceu din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu nouă persoane decedate și cel puțin 25 de răniți, potrivit autorităților.
15:50
România oferă în iarna 2026 stațiuni de schi ideale pentru familii, cu pârtii pentru toate nivelurile de experiență, activități extra pentru copii și opțiuni de cazare accesibile. Părinții pot combina sportul cu distracția, iar copiii se pot iniția în schi sau snowboarding sub supraveghere atentă.
15:40
O femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari a avut parte de o surpriză uriașă. Ce a aflat când a ajuns acasă # Click.ro
Atunci când a mers în oraș pentru câteva cumpărături de rutină, o femeie din Statele Unite nu și-a imaginat niciodată că urma să facă o descoperire ce avea să facă înconjurul lumii.
15:30
Cel mai înspăimântător moment din cariera Gabrielei Lucuțar. Cum a reacționat când decedatul a început să dea semne de viață: „Se mai aude o dată ca un mieunat” # Click.ro
Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului”, cunoscută pentru înmormântările fastuoase pe care le organizează pentru celebrități și nu numai, a povestit recent o întâmplare șocantă prin care a trecut la începutul carierei sale în domeniul funerar.
15:20
Un norvegian e în centrul atenției la Olimpiadă, după mărturisirile făcute.
15:10
Exercițiul de clasa a 2-a care a stârnit certuri printre români. Cum se desparte corect în silabe cuvântul „fereastră”? # Click.ro
Exercițiul de clasa a 2-a care a stârnit certuri printre români. Cum se desparte corect în silabe cuvântul „fereastră”?
15:10
Cum a devenit jocul responsabil parte din politica de brand în cazul operatorilor iGaming # Click.ro
De la o simplă anexă a domeniului de cazino tradițional și o nișă îngustă în spațiul divertismentului digital, industria iGaming s-a transformat în ultimii ani într-un sector matur, atent reglementat, orientat tot mai mult spre sustenabilitate.
15:10
La prima aniversare fără Mihai Leu, Anna, iubita lui soție, vorbește deschis despre durere, amintiri și legătura puternică dincolo de moarte, într-un interviu acordat pentru Click! prin www.businesslounge.ro.
15:10
Alimentele pe care nu trebuie să le ții în frigider. Temperaturile reci le vor modifica gustul și textura # Click.ro
Atunci când revenim de cumpărături, primul instinct pe care îl avem este să punem cele mai multe dintre produsele pe care le-am luat în frigider. Însă, acest lucru nu este întotdeauna necesar, chiar și în anumite cazuri aparent surprinzătoare.
15:10
Un sportiv din echipa Australiei a trecut prin clipe dificile.
15:00
Se știu trei echipe calificate în următoarea rundă a competiției.
14:50
Ce diagnostic dur a primit Victor Rebengiuc, la 93 de ani: „Fără baston, nu am echilibru!” Secretul căsniciei de 60 de ani cu Mariana Mihuț, marea lui dragoste # Click.ro
Ce diagnostic dur a primit Victor Rebengiuc la 93 de ani: „Fără baston, nu am echilibru!” Secretul căsniciei de 60 de ani cu Mariana Mihuț
14:40
Răsturnare dramatică în cazul accidentului din Ciortești. Ce au înregistrat camerele de bord # Click.ro
Ancheta privind accidentul rutier devastator produs la Ciortești, în urma căruia și-au pierdut viața afaceristul Sorin Iacob și soția sa însărcinată, Diana, capătă o nouă turnură după ultimele verificări făcute de autorități.
14:40
Moșii de Iarnă 2026. Ce este complet interzis să dai de pomană - se abate năpastă grea dacă faci asta # Click.ro
Printre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox se numără Moșii de Iarnă, cunoscută în popor și sub denumirea de Sâmbăta Morților și precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. În anul 2026, sărbătoarea va fi pe 14 februarie, iar credincioșii oferă de pomană mâncare și obiecte, ca semn
14:40
O femeie a primit două facturi uriașe cu suma totală de 56.000 de euro. Locuiește singură și are un salariu de 1.200 de euro # Click.ro
O femeie din Italia a fost nevoită să treacă printr-un adevărat șoc atunci când a primit o factură uriașă. Femeia locuiește singură și are un salariu de 1.200 de euro, însă a rămas fără cuvinte după ce a primit două facturi a căror valoare totală ajungea la aproximativ 56.000 de euro.
14:00
Un episod de vertij i-a dat agenda peste cap DJ-iței Harra Motivul pentru care sexy artista a refuzat toate evenimentele timp de 6 luni # Click.ro
În ultimele 6 luni, DJ Harra (40 de ani) și-a pus toată activitatea pe hold din cauza unor probleme de sănătate.
14:00
Uleiul de tamanu, ingredientul-vedetă pentru piele. Te ajută să ai un ten ferm și să scapi de cicatrici # Click.ro
În ultimii ani, uleiul de tamanu a devenit un adevărat fenomen în industria cosmetică și în rutinele de îngrijire a pielii, fiind promovat ca un remediu natural cu efecte antiinflamatoare și regeneratoare.
14:00
Vineri 13 aduce mult ghinion peste 3 zodii! Pentru ele, mijlocul lui februarie vine cu certuri și tensiuni # Click.ro
Ziua de vineri, 13 februarie 2026, aduce energie intensă pentru trei zodii ale horoscopului european. Pot apărea conflicte, discuții aprinse și pot fi luate decizii pe moment. Cei trei nativi care sunt vizați în ziua de vineri sunt: Berbecii, Racii și Capricornii. Iată cu ce vești vin astrele pentru
14:00
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple # Click.ro
Această rețetă de colțunași este foarte populară în țări precum Republica Moldova, Ucraina și Rusia. Ea este pregătită și de către gospodinele din România, din zona Deltei Dunării și este, din fericire, foarte ușor de făcut chiar și de cei care nu au foarte multă experiență în bucătărie!
13:40
Rezultatul oficial al autopsiei afaceristului din Vaslui, mort în accidentul de mașină din Iași. Familia este în stare de șoc: „Mi-am dorit din tot sufletul să vii pe pământ” # Click.ro
Autopsia lui Sorin Iacob, afaceristul din Vaslui care și-a pierdut viața în accidentul rutier cumplit produs la Ciortești, județul Iași, a fost finalizată, iar medicii legiști au stabilit cauza exactă a decesului.
13:30
Șacalii creează îngrijorare în mai multe zone din sudul țării, în special în comunitățile din apropierea Dunării, unde atacurile asupra animalelor din gospodării s-au înmulțit. Localnicii spun că prădătorii apar aproape în fiecare noapte, iar autoritățile analizează măsuri pentru limitarea lor.
13:30
Banca Națională a României a publicat cursul valutar pentru miercuri, 11 februarie 2026, iar datele anunțate arată o nouă zi dificilă pentru moneda națională în raport cu unele dintre cele mai importante valute internaționale.
13:20
O companie uriașă olandeză prezentă şi în România anunță concedieri masive: până la 6.000 de angajați vor fi disponibilizați la nivel global # Click.ro
Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume și una dintre companiile cu o prezență solidă inclusiv pe piața din România, a anunțat un amplu plan de restructurare care prevede reducerea a până la 6.000 de locuri de muncă la nivel global.
13:10
Un traseu superb din România a fost inclus în topul celor mai bune destinații de vacanță în 2026. Cum îl descriu experții britanici # Click.ro
Acest traseu turistic din România este relativ nou, însă conduce turiștii de-a lungul unor zone de o frumusețe rară, de care deja s-au îndrăgostit și vizitatorii din afara țării. Traseul a fost inclus de către publicația britanică The Times în topul celor mai bune destinații de vacanță în 2026.
13:10
Schmbările importante pe care turiștii care ajung în această destinație populară trebuie să le știe. Ce restricții introduc autoritățile # Click.ro
Insula Capri este, fără doar și poate, una dintre cele mai faimoase și mai populare destinații turistice din întreaga lume.
13:10
Cine este concurentul care s-a întors mai gras de la „Desafio: Aventura”? „Credeam că mă întorc cu mușchi de acolo!” Bettyshor, eliminată de Babasha! # Click.ro
Cum a reușit Babasha să se îngrașe jumătate de kilogram în Thailanda?
13:10
Mihai Bendeac face primele declarații după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără: „Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meeting-uri” # Click.ro
Mihai Bendeac (42 de ani) face primele declarații după ce a fost acuzat de Centrul Filia, o organizație importantă din România care se ocupă cu promovarea drepturilor femeilor și egalitatea de gen, că a hărțuit o tânără la premiera filmului său „Băieți de oraș”.
12:50
Excrocherie prin SMS. Metoda „sunt copilul tău” face victime în Prahova. Părinți păcăliți să vireze peste 80.000 de lei # Click.ro
O schemă de înșelăciune prin mesaje text a șocat recent județul Prahova. Mai multe persoane au fost convinse să transfere bani în conturi bancare ale unor terți, după ce infractorii s-au dat drept copiii lor.
12:50
Tragedie în Iași! Un om de afaceri din Vaslui a făcut infarct la volan. În urma accidentului a murit și soția lui, însărcinată # Click.ro
Un grav accident rutier produs marți pe DN 24, în județul Iași, s-a transformat într-o dramă cumplită pentru două familii din Vaslui, după ce două persoane și-au pierdut viața, printre victime aflându-se și o femeie însărcinată.
Acum 24 ore
12:10
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc # Click.ro
Pe măsură ce anul chinezesc 2026, anul Calului de Foc, se apropie de debutul său oficial pe 17 februarie, astrologia orientală indică un context favorabil pentru anumite semne zodiacale care vor beneficia de oportunități financiare deosebite.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.