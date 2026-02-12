JO patinaj artistic: Cuplul francez Fournier Beaudry/Cizeron a câştigat aurul la dans pe gheaţă

00:00

* (Interviu cu Marius Pandel, CEO AnimaWings)Reporter: A trecut un an de când AnimaWings a intrat pe piaţa aviaţiei. Ce realizări aveţi după acest an?Marius Pandel: La un an de când am început să funcţionăm în formatul nou avem cinci aeronave în flotă (iar trei se află pe drum, cu date fixe de livrare - una în februarie şi celelalte două în aprilie) şi peste 20 de rute pe care le operăm în momentul acesta.