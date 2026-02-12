JO patinaj artistic: Cuplul francez Fournier Beaudry/Cizeron a câştigat aurul la dans pe gheaţă
Bursa, 12 februarie 2026 06:50
Francezii Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron au câştigat miercuri medalia de aur la dans pe gheaţă, în competiţia de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, cu un total de 225,82 puncte.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
06:50
JO patinaj artistic: Cuplul francez Fournier Beaudry/Cizeron a câştigat aurul la dans pe gheaţă # Bursa
Francezii Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron au câştigat miercuri medalia de aur la dans pe gheaţă, în competiţia de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, cu un total de 225,82 puncte.
06:40
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, în finala Cupei Greciei, trecând în semifinale de Panathinaikos, scor general 3-0.
06:40
Vasile Marian Gîtlan şi Darius Lucian Şerban s-au clasat, miercuri, pe locul 17 în proba de sanie dublu masculin de la Jocurile Olimpice de iarnă.
Acum 8 ore
00:00
* Tranzacţii de 102 milioane lei, sub media zilnică a anului
00:00
Fraudarea celor 650 de miliarde de euro alocate de Comisia Europeană prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR) oferă un potenţial considerabil pentru activităţi frauduloase şi, de aceea, este necesar ca lupta împotriva fraudării acestor fonduri să fie cât mai eficientă, a afirmat ieri Katarina Kaszasova, membră a Curţii de Conturi Europene (ECA), cu prilejul prezentării raportului de audit privind MRR.
00:00
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii urmărind în continuare raportările companiilor din regiune.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,0004 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0914 lei/euro.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi în majoritatea zonelor.
00:00
TradeVille: Giganţii tehnologiei pregătesc investiţii totale de 650 miliarde dolari în noi centre de date # Bursa
* Suma este cu 60% mai mare faţă de 2025 * Amazon conduce cursa AI, cu 200 miliarde dolari alocaţi investiţiilor
00:00
Norma didactică de 20 de ore pe săptămână, în vigoare în prezent în România, reprezintă deja nivelul minim practicat în Europa, iar revenirea la 18 ore nu este posibilă, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din sistemul de învăţământ şi al avertismentelor sindicatelor privind o posibilă grevă generală.
00:00
Avocatul Poporului: Lipsa consilierilor şcolari şi accesul dificil la servicii psihologice lasă copiii vulnerabili în faţa violenţei # Bursa
Accesul limitat al copiilor la servicii de consiliere psihologică şi colaborarea deficitară între instituţii sunt printre cele mai grave probleme identificate de Avocatul Poporului în domeniul protecţiei drepturilor copilului, potrivit raportului privind cazuistica înregistrată în 2025.
00:00
Un studiu australian recent arată că animalele de companie, precum câinii şi pisicile, pot juca un rol neaşteptat în rezolvarea crimelor, deoarece pot transporta şi transfera ADN uman între persoane şi locuri.
00:00
Industria turistică gestionează astăzi cantităţi tot mai mari de date personale despre clienţi, de la informaţii de identificare şi contact până la preferinţe de consum, comportamente de călătorie sau detalii sensibile legate de deplasări.
00:00
SUPLIMENT VOIAJOR Destinaţii şi oferte pentru iubitorii de vacanţe, la Târgul de Turism al României # Bursa
Ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României (TTR I 2026), eveniment dedicat tuturor celor care îşi planifică vacanţele de vară din acest an, se derulează în perioada 12-15 februarie, la Centrul Expoziţional Romexpo.
00:00
SUPLIMENT VOIAJOR Selecţie structurată, predictibilă şi transparentă; Decizia ministerului de resort privind promovarea turismului românesc # Bursa
* MEDAT: and #8222;Promovarea României în turism se realizează pe bază de merit, performanţă şi responsabilitate în utilizarea fondurilor publice and #8221;Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a decis instituirea unor noi reguli pentru promovarea turismului românesc în cadrul evenimentelor internaţionale de profil, care se bazează pe derularea unui proces de selecţie structurat, predictibil şi transparent, de către o comisie stabilită anual, formată din responsabilii de stand.
00:00
SUPLIMENT VOIAJOR IRI Travel mizează pe pachete all-inclusive şi lansează vacanţe pe litoralul albanez # Bursa
* (Interviu cu Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel)Reporter: Cum a încheiat IRI Travel anul trecut?Lucian Bădîrcea: Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru IRI Travel, cu o creştere semnificativă a numărului de turişti şi a cererii pentru pachete turistice, atât internaţionale, cât şi interne.
00:00
Prudenţa şi strategiile defensive de investiţii câştigă teren; Cum se repoziţionează capitalul într-o piaţă tot mai instabilă # Bursa
*(Interviu cu Catalina Norena Valderrama, Popular Investor eToro)Reporter: În ce mod este influenţată piaţa de investiţii de condiţiile geostrategice şi macroeconomice deosebit de dificile cu care ne confruntăm?Catalina Norena Valderrama: În viitor, va fi o piaţă în continuă schimbare, iar investitorii trebuie să fie ingenioşi, răbdători şi rezilienţi, în acest context.
00:00
SUPLIMENT VOIAJOR Paralela45 accelerează expansiunea - destinaţii noi, zboruri charter în premieră şi creştere cu 60% a capacităţii turistice # Bursa
* (Interviu cu Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45)Reporter: Cu ce rezultate aţi încheiat anul trecut?Ioana Burcea: În ultimul an, Paralela45 a crescut cu 22% numărul angajaţilor la nivel naţional, depăşind 175 de persoane. Agenţia continuă angăjările şi prevede o creştere de resurse umane de peste 25% până la sfârşitul anului 2026, o necesitate în derularea planurilor de dezvoltare la nivel naţional prin extinderea reţelei şi diversificarea ofertei de călătorie.
00:00
Croazierele turistice reprezintă o zonă cu un potenţial mare de dezvoltare în industria de profil din ţara noastră, atât timp cât doar 37.000 de români au ales să îşi petreacă vacanţa astfel în 2025, ceea ce reprezintă doar 0,17% din numărul turiştilor din România, au afirmat reprezentanţii Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, în cadrul unui eveniment organizat la Bucureşti, la care au participat peste 100 de parteneri din turism şi reprezentanţi mass-media.
00:00
* (Interviu cu Sorin Stoica, CEO Eturia)Reporter: Care sunt cele mai căutate destinaţii în acest sezon? Este luna ianuarie o prelungire a perioadei de sărbători ca în alţi ani?
00:00
Scăderea puternică recentă a acţiunilor din sectorul software nu este un avertisment, ci o oportunitate, consideră echipa grupului financiar JPMorgan, care enumeră cinci motive în acest sens, scrie Business Insider.
00:00
Preşedintele BCE, Christine Lagarde, a declarat recent că liderii UE trebuie treacă la 'acţiuni colective coordonate şi decisive' pentru consolidarea creşterii economice.
00:00
SUPLIMENT VOIAJOR and #8222;Christian Tour se pregăteşte să devină o firmă de tehnologie cu aplicaţii în turism and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Cristian Pandel, fondator şi CEO Christian Tour)* Christian Tour face tranziţia de la turoperatorul clasic către un model de Online Travel Agency * 'Avem mai mulţi programatori decât agenţi de turism and #8221; * Premieră pe piaţa turismului - abonamente pentru vacanţe prin programul de loializare Travel Prime * 'România turistică and #8221; - proiectul de ţară al companiei
00:00
SUPLIMENT VOIAJOR and #8222;Ne dorim ca AnimaWings să crească prin calitate şi să devină mândria aviaţiei româneşti and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Marius Pandel, CEO AnimaWings)Reporter: A trecut un an de când AnimaWings a intrat pe piaţa aviaţiei. Ce realizări aveţi după acest an?Marius Pandel: La un an de când am început să funcţionăm în formatul nou avem cinci aeronave în flotă (iar trei se află pe drum, cu date fixe de livrare - una în februarie şi celelalte două în aprilie) şi peste 20 de rute pe care le operăm în momentul acesta.
00:00
SUPLIMENT VOIAJOR Turismul local pierde viteză sub impactul inflaţiei şi al fiscalităţii; preţul devine criteriul dominant # Bursa
* (Interviu cu Alin Burcea, preşedintele ANAT)Reporter: Cum au încheiat operatorii din turism anul trecut?Alin Burcea: Anul 2025 a fost, în general, unul destul de bun pentru turoperatorii români - pentru unii mai bun, pentru unii mai puţin... dar, în general, un an bun - nu foarte bun.
00:00
Dacă turismul de incoming pare să fie într-un impas, având în vedere contextul macroeconomic, românii care aleg să-şi petreacă vacanţele în afara ţării caută experienţe memorabile, personalizate şi cu sens.
00:00
Presiunea pe cash şi volatilitatea fiscală schimbă piaţa birourilor - coworking-ul, în ascensiune # Bursa
Piaţa spaţiilor de coworking din ţara noastră intră într-o etapă nouă de creştere, pe măsură ce tot mai multe companii îşi regândesc structura de costuri, iar Capitala devine tot mai atractivă pentru investitori.
Acum 12 ore
21:40
Zelenski: 'Ucraina va ţine alegeri doar după încetarea focului şi cu garanţii de securitate' # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după and #8221;o încetare a focului and #8221; cu Rusia şi obţinerea unor and #8221;garanţii de securitate and #8221;, în urma unor informaţii de presă potrivit cărora Kievul intenţionează să organizeze în curând alegeri prezidenţiale şi un referendum
21:30
Deputaţi turci din partidele Republican al Poporului (CHP, opoziţie) şi Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, la putere) s-au bătut la o ceremonie de depunerea jurământului de către noul ministru al Justiţiei, Akin Gurlek
21:10
O hotăre în procesul în apel al asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (FN, extremă dreapta, actualul RN) urmează să fie pronunţată la 7 iulie, la ora locală 13.30 (14.30, ora României)
20:50
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că Autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş se află într-un punct critic, iar sectorul montan riscă să rămână fără finanţare pentru exproprieri în 2026
20:40
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, după noul termen dat de CCR pentru proiectul pensiilor magistraţilor, că parcă întrevede dorinţa unei soluţii, unei finalizări a acestui demers
20:30
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, le-a transmis miercuri preşedinţilor de Consilii Judeţene că ministerul este pregătit să dea, anul acesta, în exploatare un număr important de km de drumuri de mare viteză şi că 255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026, singura condiţie fiind asigurarea bugetului de investiţii
20:10
Prim-vicepreşedintele PNL Adrian Veştea repinge o posibilă guvernare PNL-AUR, după 2028, el afirmând că PNL nu ia în calcul nicio formă de colaborare cu formaţiuni extremiste iar asemenea declaraţii vin într-un moment în care observăm tot mai des o apropiere între PSD şi AUR
19:50
Senatorul UDMR Lorant Antal a declarat, miercuri, că trebuie să se revină asupra acelei decizii eronate privind taxele locale şi este clar că trebuie găsită o soluţie, el arătând că nu au cum să facă politici fiscale, politici publice împotriva cetăţenilor, împotriva oamenilor
19:30
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut miercuri o întrevedere cu omologul ucrainean, Mykhailo Fedorov, la Bruxelles, discuţiile vizând evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre şi sprijinul acordat Ucrainei pentru consolidarea capacităţilor de apărare
19:20
Recent, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat o decizie a Curţii de Apel Timişoara, cu relevanţă semnificativă pentru litigiile privind preţurile de transfer grefate pe recalificarea profilului funcţional al unei societăţi din cadrul unui grup multinaţional, din cel de producător independent în acela de producător aflat sub controlul deplin al grupului
19:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa joi, 12 februarie 2026, la o reuniune informală a Consiliului European, convocată de Preşedintele Antonio Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei
18:50
Administraţia americană a Aviaţiei (FAA) anunţă miercuri că a ridicat închiderea temporară a spaţiului aerian, precizând că nu există vreun pericol la adresa zborurilor comerciale, şi că toate zborurile se reiau
18:40
Preşedintele în exerciţiu al Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul băncii centrale, Andrei Giurov, în funcţia de prim-ministru interimar, deschizând calea pentru formarea unui guvern provizoriu care să se ocupe de organizarea alegerilor parlamentare anticipate
Acum 24 ore
18:30
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR, că nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie dar în egală măsură, însă, există o responsabilitate pentru timpul alocat, iar fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat, trebuie să reflecte o anumită activitate şi să asigure o anumită perspectivă
17:00
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă, după o nouă amânare a deciziei privind reforma pensiilor magistraţilor, la Curtea Constituţională, că într-o Românie dezbinată, greu încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, un mesaj de condoleanţe, în urma evenimentelor tragice petrecute la o şcoală din Tumbler Ridge, Canada, şeful statului arătând că astfel de acte de violenţă sunt de neînţeles
16:20
Într-o lume a întâlnirilor programate mai degrabă online şi a presiunii de a lăsa o primă impresie perfectă, românii optează totuşi pentru autenticitate
16:10
NATO lansează misiunea and #8222;Arctic Sentry and #8221; în Groenlanda, Rusia ameninţă cu reacţii militare # Bursa
NATO a anunţat miercuri lansarea unei noi misiuni menite să întărească securitatea în Arctica, într-un demers care să liniştească temerile lui Donald Trump privind posibila anexare a Groenlandei.
16:10
Romanian Business Leaders (RBL) salută iniţiativa Ministerului Afacerilor Interne (MAI) de modificare a cadrului legislativ privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, printr-o abordare mai modernă şi proporţională, care reduce sarcinile administrative inutile pentru mediul privat şi permite alocarea eficientă a resurselor economice
15:50
Parlamentul European a aprobat, miercuri, împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina în confruntarea cu Rusia, în special pentru achiziţionarea de arme.
15:30
America de Nord: creşterea record a preţului argintului atrage un val de clienţi în magazinele de monede şi bijuterii # Bursa
Magazinele de monede şi bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanşă de clienţi care doresc să-şi vândă obiectele de colecţie, argintăria şi bijuteriile de familie, după o creştere istorică a preţului argintului.
15:10
SGS a încheiat anul 2025 cu performanţe financiare record, marcând totodată implementarea integrală, înainte de termen, a tuturor pilonilor Strategy 27 şi consolidându-şi poziţia pentru următoarea etapă de creştere.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.