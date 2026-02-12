Hackerii au postat online milioane de melodii de pe Spotify

00:00

* MEDAT: and #8222;Promovarea României în turism se realizează pe bază de merit, performanţă şi responsabilitate în utilizarea fondurilor publice and #8221;Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a decis instituirea unor noi reguli pentru promovarea turismului românesc în cadrul evenimentelor internaţionale de profil, care se bazează pe derularea unui proces de selecţie structurat, predictibil şi transparent, de către o comisie stabilită anual, formată din responsabilii de stand.