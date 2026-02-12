Hackerii au postat online milioane de melodii de pe Spotify
Bursa, 12 februarie 2026 10:20
Hackerii care au spart sistemele Spotify şi au copiat zeci de milioane de melodii, au publicat acum online o parte dintre acestea, unde sunt disponibile gratuit
Ciolacu: and #8221;Rămân în continuare premierul cu cei mai mulţi kilometri de autostradă and #8221; # Bursa
Fostul premier Marcel Ciolacu îl critică în termeni duri pe prim-ministrul Ilie Bolojan, vorbind, fără a pronunţa numele şefului Guvernului, despre and #8221;şmecherii contabiliceşti and #8221; legate de cifrele privind deficitul cash şi despre ipocrizie
Ucraina: Încă 2.600 de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după bombardamentele ruse nocturne # Bursa
Aproximativ 2.600 de clădiri rezidenţiale suplimentare din Kiev au rămas fără încălzire din cauza loviturilor nocturne efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunţat joi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, potrivit AFP.
Formaţia Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei Germaniei, trecând în sferturi de RB Leipzig, scor 2-0
Piaţa cripto trece de la faza de experimentare la una bazată pe cerere reală şi venituri concrete, în ciuda scăderilor şi a volatilităţii recente.
Aplicaţia de mesagerie WhatsApp a denunţat, miercuri, o încercare a autorităţilor ruse de a-i bloca funcţionarea pentru a-i forţa pe utilizatori să migreze către un serviciu concurent, controlat de stat, numind-o un and #8222;pas înapoi and #8221;
Echipa SCM Zalău a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formaţia turcă Altekma Izmir, scor 2-3, în manşa tur din sferturile Challenge Cup. SCM Zalău este ultima reprezentantă a României în cupele europene
Campioana U BT Cluj s-a calificat în optimile BKT EuroCup, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, în faţa a 10.000 de fani, formaţia Aris Salonic, scor 111-92 (55-43), în ultimul meci din grupa A, decisiv pentru faza următoare, care va debuta în 10 martie
Baschet masculin: Kris Richard, de la CSM Oradea, devine cel mai bun marcator al FIBA Europe Cup # Bursa
Jucătorul Kris Richard, component al vicecampioanei CSM Oradea şi al naţionalei României, a devenit, miercuri seară, în meciul cu Cedevita din FIBA Europe Cup, cel mai bun marcator al competiţiei, atingând borna de 1.000 de puncte
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia germană Syntainics MBC, scor 87-83 (43-39), în ultimul meci din sezonul regulat al ENBL
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei la o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti
Polo: Campioana CSM Oradea încheie participarea în grupele Ligii Campionilor cu o înfrângere # Bursa
Campioana CSM Oradea a pierdut şi ultimul meci din grupa C, în deplasare, cu AN Brescia, scor 13-17. CSM Oradea va continua în optimile LEN EuroCup
Formaţiile Universitatea Cluj şi Metalul Buzău s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României Betano, încheind pe primele două poziţii în Grupa C
Marea Britanie contribuie cu 150 de milioane de lire la livrările de arme americane pentru Ucraina # Bursa
Ministrul apărării britanic John Healey a anunţat miercuri că Londra se angajează să contribuie cu 150 de milioane de lire sterline (205 milioane de dolari) la mecanismul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), menit să asigure livrarea de arme americane Ucrainei, transmite Reuters.
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro, potrivit DPA.
Apărarea europeană şi sprijinul pentru Ucraina, pe agenda reuniunii miniştrilor apărării din NATO # Bursa
Miniştrii apărării din ţările NATO se întâlnesc joi la Bruxelles pentru a discuta despre apărarea Europei şi sprijinul pentru Ucraina, confruntându-se cu presiuni tot mai mari pentru a-şi asuma responsabilităţi suplimentare în contextul mutării priorităţilor SUA către alte regiuni, transmite DPA.
Câştigul salarial mediu net în România, în decembrie 2025, a fost de 5.914 lei, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna precedentă, arată datele Institutului Naţional de Statistică.
Profitul Mercedes-Benz AG aproape s-a înjumătăţit în 2025, deoarece taxele vamale, fluctuaţiile valutare şi concurenţa intensă în China au afectat rezultatele grupului german.
România va prelua preşedinţia în exerciţiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) de la Bulgaria începând cu 1 iulie, mandatul urmând să dureze până la 30 iunie 2027.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca orice acord de pace care va pune capăt războiului din Ucraina să includă un calendar exact al aderării ţării sale la Uniunea Europeană, transmite DPA.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregăteşte să o desemneze moştenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae, a afirmat parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, citat de AFP, după o informare a serviciului naţional de informaţii NIS din Coreea de Sud.
Există pericolul ca la 1 aprilie 2026, consumatorul casnic de gaze din România să nu intre într-o piaţă and #8222;liberalizată and #8221;, ci într-o piaţă opacă, în care preţul real nu mai este o valoare afişată, ci rezultatul unui proces de interpretare, transmite Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
Acordul lui Trump pentru petrolul venezuelean ridică întrebări privind guvernul pe care SUA îl recunosc # Bursa
Decizia administraţiei Trump de a direcţiona 500 de milioane de dolari din veniturile petroliere ale Venezuelei către Qatar deschide o serie de întrebări fundamentale despre viitorul ţării după înlăturarea fostului preşedinte Nicolas Maduro.
Donald Trump a ordonat, miercuri, Departamentului Apărării să se aprovizioneze cu energie electrică provenită din centrale pe cărbune, o nouă încercare a preşedintelui american de a relansa o industrie costisitoare, în declin, care contribuie în mod semnificativ la încălzirea globală, informează AFP.
Cotaţiile petrolului au crescut miercuri cu aproape 2%, investitorii fiind preocupaţi de tensiunile în creştere dintre Iran şi Statele Unite, chiar înainte de reluarea negocierilor dintre cele două ţări, transmite Reuters.
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în cursul nopţii de miercuri spre joi la o instalaţie militară din sudul Rusiei, determinând autorităţile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a afirmat guvernatorul regional Andrei Botcearov, potrivit AFP.
Producţia netă de energie electrică a Hidroelectrica a scăzut cu 15% anul trecut, la 11.847 GWh, pe fondul declinului cu 15% al producţiei de energie din surse hidro, care a totalizat 11.585 GWh, potrivit indicatorilor operaţionali-cheie preliminari, publicaţi miercuri de companie pe Bursa de la Bucureşti, transmite Agerpres.
Eliminarea barierelor interne, eliminarea sarcinilor administrative şi protejarea produselor and #8222;Made in Europe and #8221;: cele 27 de state membre se reunesc joi în Belgia pentru a accelera reformele menite să redreseze competitivitatea economiei europene, copleşită de concurenţa acerbă din China şi de hiperputerea americană neîngrădită, potrivit AFP.
Norvegia and #8222;nu exclude ca Rusia să fure teritorii and #8221; norvegiene şi anticipează o invazie rusă nordului ţării, cu scopul de and #8222;a-şi proteja capacităţile nucleare and #8221;, subliniază şeful armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen.
SUA promit că vor plăti în curând datoriile de miliarde către ONU, dar cer reforme în organizaţie # Bursa
Statele Unite vor începe să plătească miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite and #8222;în câteva săptămâni and #8221;, continuând totodată să solicite reforme, a declarat miercuri ambasadorul SUA la ONU.
Mai mulţi lideri europeni au constatat împreună miercuri and #8222;urgenţa and #8221; unor reforme cu scopul de a evita declinul şi a deveni and #8222;o putere independentă and #8221;, însă preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au apărat soluţii uneori divergente, care prefigurează dezbateri germano-franceze aprige în săptămânile viitoare.
JO patinaj artistic: Cuplul francez Fournier Beaudry/Cizeron a câştigat aurul la dans pe gheaţă # Bursa
Francezii Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron au câştigat miercuri medalia de aur la dans pe gheaţă, în competiţia de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, cu un total de 225,82 puncte.
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, în finala Cupei Greciei, trecând în semifinale de Panathinaikos, scor general 3-0.
Vasile Marian Gîtlan şi Darius Lucian Şerban s-au clasat, miercuri, pe locul 17 în proba de sanie dublu masculin de la Jocurile Olimpice de iarnă.
* Tranzacţii de 102 milioane lei, sub media zilnică a anului
Fraudarea celor 650 de miliarde de euro alocate de Comisia Europeană prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR) oferă un potenţial considerabil pentru activităţi frauduloase şi, de aceea, este necesar ca lupta împotriva fraudării acestor fonduri să fie cât mai eficientă, a afirmat ieri Katarina Kaszasova, membră a Curţii de Conturi Europene (ECA), cu prilejul prezentării raportului de audit privind MRR.
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii urmărind în continuare raportările companiilor din regiune.
Euro a crescut, ieri, cu 0,0004 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0914 lei/euro.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi în majoritatea zonelor.
TradeVille: Giganţii tehnologiei pregătesc investiţii totale de 650 miliarde dolari în noi centre de date # Bursa
* Suma este cu 60% mai mare faţă de 2025 * Amazon conduce cursa AI, cu 200 miliarde dolari alocaţi investiţiilor
Norma didactică de 20 de ore pe săptămână, în vigoare în prezent în România, reprezintă deja nivelul minim practicat în Europa, iar revenirea la 18 ore nu este posibilă, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din sistemul de învăţământ şi al avertismentelor sindicatelor privind o posibilă grevă generală.
Avocatul Poporului: Lipsa consilierilor şcolari şi accesul dificil la servicii psihologice lasă copiii vulnerabili în faţa violenţei # Bursa
Accesul limitat al copiilor la servicii de consiliere psihologică şi colaborarea deficitară între instituţii sunt printre cele mai grave probleme identificate de Avocatul Poporului în domeniul protecţiei drepturilor copilului, potrivit raportului privind cazuistica înregistrată în 2025.
Un studiu australian recent arată că animalele de companie, precum câinii şi pisicile, pot juca un rol neaşteptat în rezolvarea crimelor, deoarece pot transporta şi transfera ADN uman între persoane şi locuri.
Industria turistică gestionează astăzi cantităţi tot mai mari de date personale despre clienţi, de la informaţii de identificare şi contact până la preferinţe de consum, comportamente de călătorie sau detalii sensibile legate de deplasări.
SUPLIMENT VOIAJOR Destinaţii şi oferte pentru iubitorii de vacanţe, la Târgul de Turism al României # Bursa
Ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României (TTR I 2026), eveniment dedicat tuturor celor care îşi planifică vacanţele de vară din acest an, se derulează în perioada 12-15 februarie, la Centrul Expoziţional Romexpo.
SUPLIMENT VOIAJOR Selecţie structurată, predictibilă şi transparentă; Decizia ministerului de resort privind promovarea turismului românesc # Bursa
* MEDAT: and #8222;Promovarea României în turism se realizează pe bază de merit, performanţă şi responsabilitate în utilizarea fondurilor publice and #8221;Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a decis instituirea unor noi reguli pentru promovarea turismului românesc în cadrul evenimentelor internaţionale de profil, care se bazează pe derularea unui proces de selecţie structurat, predictibil şi transparent, de către o comisie stabilită anual, formată din responsabilii de stand.
SUPLIMENT VOIAJOR IRI Travel mizează pe pachete all-inclusive şi lansează vacanţe pe litoralul albanez # Bursa
* (Interviu cu Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel)Reporter: Cum a încheiat IRI Travel anul trecut?Lucian Bădîrcea: Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru IRI Travel, cu o creştere semnificativă a numărului de turişti şi a cererii pentru pachete turistice, atât internaţionale, cât şi interne.
Prudenţa şi strategiile defensive de investiţii câştigă teren; Cum se repoziţionează capitalul într-o piaţă tot mai instabilă # Bursa
*(Interviu cu Catalina Norena Valderrama, Popular Investor eToro)Reporter: În ce mod este influenţată piaţa de investiţii de condiţiile geostrategice şi macroeconomice deosebit de dificile cu care ne confruntăm?Catalina Norena Valderrama: În viitor, va fi o piaţă în continuă schimbare, iar investitorii trebuie să fie ingenioşi, răbdători şi rezilienţi, în acest context.
SUPLIMENT VOIAJOR Paralela45 accelerează expansiunea - destinaţii noi, zboruri charter în premieră şi creştere cu 60% a capacităţii turistice # Bursa
* (Interviu cu Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45)Reporter: Cu ce rezultate aţi încheiat anul trecut?Ioana Burcea: În ultimul an, Paralela45 a crescut cu 22% numărul angajaţilor la nivel naţional, depăşind 175 de persoane. Agenţia continuă angăjările şi prevede o creştere de resurse umane de peste 25% până la sfârşitul anului 2026, o necesitate în derularea planurilor de dezvoltare la nivel naţional prin extinderea reţelei şi diversificarea ofertei de călătorie.
