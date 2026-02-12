Ruptură în fieful republican din Congresul SUA. Camera Reprezentanților blochează implementarea tarifelor lui Trump împotriva Canadei

22:20

Este recomandat să consumi pește de mai multe ori pe săptămână, pentru sănătatea inimii și a creierului, dar trebuie să ai mare grijă la microplastice, care pot contamina unele specii. Ca urmare, alege pește din surse sigure și variază tipurile pentru a reduce riscurile. Peștele este o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, acizi […]