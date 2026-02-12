Ruptură în fieful republican din Congresul SUA. Camera Reprezentanților blochează implementarea tarifelor lui Trump împotriva Canadei
Gândul, 12 februarie 2026 10:20
Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege care ar pune capăt tarifelor vamale impuse Canadei de președintele Donald Trump. Votul, susținut inclusiv de republicani, vine ca o lovitură grea la adresa liderului de la Casa Albă, pe fondul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului. Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a votat miercuri […]
• • •
Acum 30 minute
10:20
10:10
Modernizarea forțelor nucleare, obiectiv secundar al Kremlinului? „Putin este încrezător că echilibrul strategic global se schimbă în favoarea Rusiei” # Gândul
Pentru Vladimir Putin, modernizarea forțelor nucleare ale Rusiei era un obiectiv secundar. Scopul său principal era obținerea unui avantaj față de Occident, inclusiv prin consolidarea amenințării nucleare pe toate fronturile. Acest lucru a făcut ca dezvoltarea arsenalului de rachete și o nouă cursă a înarmărilor să fie inevitabile. În 2025 s-a înregistrat o contradicție în […]
Acum o oră
10:00
România se confruntă cu o scădere dramatică a natalității. Dacă în urmă cu un secol se nășteau peste 600.000 de copii pe an, în 2025 au venit pe lume doar 145.669. Este cel mai mic număr din ultimii 100 de ani. Datele INS arată că natalitatea este sub nivelul necesar pentru înlocuirea generațiilor, iar numărul […]
09:50
Gigantul francez Carrefour și-a anunțat ieșirea de pe piața din România. Toate magazinele vor fi preluate de frații Pavăl, patronii Dedeman. Știre în curs de actualizare
09:50
Este doliu în peisajul afacerilor locale din Constanța. Alexandru Marin, membru al Asociației Patronale RESTO Constanța și patronul unei cafenele cunoscute de pe Bulevardul Tomis, s-a stins din viață. Mesajul trist a fost făcut de reprezentanții asociației, pe Facebook, miercuri, 11 februarie 2026. Mesajul postat Asociația Patronală RESTO Constanța a strâns zeci de comentarii în […]
09:50
MApN sare în apărarea celor care vor să fugă de Ziua Îndrăgostiţilor. Îi trimite în tabără de supravieţuire, cu Forţele Speciale, la Braşov # Gândul
Ministerul Apărării a găsit soluţia ca să-i scape pe aceia care fug de Ziua Îndrăgostiţilor care va avea loc sâmbăta aceasta. În perioada 14-15 februarie, aceştia organizează Winter Bootcamp Challenge, un eveniment sportiv dedicat tuturor celor care vor să își testeze rezistența fizică și psihică împreună cu instructori din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale. Școala […]
09:40
Birocrația UE, sub „foc încrucișat”. Ursula von der Leyen: Liderii naționali, vinovați pentru blocajul economic al UE # Gândul
Președinta Comisiei Europene susține că statele membre nu pot transforma mereu Bruxelles-ul în „țap ispășitor” pentru birocrația excesivă și slăbiciunile pieței unice. Mesajul șefei CE vine exact înaintea reuniunii decisive a Consiliului European din Belgia. Președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment ferm către capitalele europene, afirmând că liderii naționali poartă […]
Acum 2 ore
09:30
Andrei Niculae și partenera sa, Claudia Cîrjan, și-au testat limitele la proba de cuplu de la ”Power Couple”. Aseară La ”Power Couple, cuplurile au ajuns în locul care-i sperie cel mai tare, la înălțime. ”Drumul e plin de obstacole, ca-n viață. Avem șapte, dar sunt cam sus: o anvelopă, un perete, un leagăn, o ramă, […]
09:30
Nu are treabă cu problema apei de la Curtea de Argeş, dar Diana Buzoianu ştie vinovaţii: „N-au mai făcut investiții de 50 de ani” # Gândul
Ministerul Mediului, Diana Buzoianu, îşi ia mâna de pe cetăţenii de la Curtea de Argeş şi spune că de vină este compania care administrează Barajul Vidraru, cât şi autorităţile locale care au în proprietate compania care furnizează apă în reţea. În timp ce aproape 50.000 de oameni stau fără apă de aproape 5 luni, iar […]
09:10
H.D. Hartmann: „Dosarele Epstein pot să doboare coroana britanică și l-au „omorât” pe Bill Gates” # Gândul
H.D. Hartmann în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 a discutat despre scandalul prințului Andrew și Bill Gates legat de Jeffrey Epstein, bazându-se pe recentele dezvăluiri din documente oficiale. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann afirmă că prințul Andrew este „terminat” din cauza unui scandal atât de mare încât riscă […]
09:10
Doliu național în Canada după atacul armat de la școala din Tumbler Ridge. Ce a făcut atacatorul înainte să deschidă focul? # Gândul
Canada este în doliu național după unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă. Mica comunitate din Tumbler Ridge își plânge victimele, un profesor și cinci elevi. Sute de persoane au participat miercuri seara la o veghe cu lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru victimele atacului armat de la școala din […]
09:00
Ce audiențe a înregistrat serialul turcesc „Leyla”, care rulează în locul emisiunii „La Măruță”, la Pro TV. Care sunt cifrele oficiale # Gândul
În locul emisiunii „La Măruță” rulează, acum, serialul turcesc „Leyla”. Iată ce audiențe au fost înregistrate în zilele de luni și marți, 9 și 10 februarie 2026, în intervalul 15:00 – 16:00. Emisiunea „La Măruță” a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla”. Datele arată că există diferențe de audiență între emisiunea pe care o prezenta […]
09:00
În ianuarie 2026, românii au primit pensii medii de 2.819 lei. În același timp, pensiile speciale au trecut de 25.000 de lei. În total, avem mai bine de 4,5 milioane de pensionari în țară, iar privind distribuția pe categorii și județe vedem cât de mari sunt diferențele între pensiile normale și cele speciale. Datele oficiale […]
09:00
Fuga bogaților. Unde își mută marile averi miliardarii lumii. Migrație fără precedent a banilor # Gândul
Tot mai multe familii bogate își schimbă țara de rezidență. Fenomenul a atins un nivel fără precedent în 2025, potrivit CNBC. Cererea pentru relocare, rezidență și cetățenie a crescut puternic pe fondul tensiunilor geopolitice și al schimbărilor rapide de politică economică. Un raport UBS arată că 36% dintre cei 87 de miliardari intervievați s-au mutat […]
08:50
Şeful ANAF, Adrian Nica, a cerut scenarii pentru desfiinţarea regionalelor şi administraţiilor fiscale judeţene # Gândul
ANAF pregăteşte o restructurare de amploare şi zeci de servicii fiscale ANAF ar fi în curs de desființare. Ar fi vorba despre regionalele și județenele Fiscului. Potrivit celor de la profit.ro, direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor […]
08:40
Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți” # Gândul
Un document al FBI recent descoperit despre o declarație a lui Donald Trump de acum 20 de ani aruncă în aer dosarul Epstein. Potrivit unui interviu FBI, Trump ar fi spus în 2006 că „toată lumea știa” despre comportamentul lui Jeffrey Epstein. Un document al Biroului Federal de Investigații (FBI) făcut public recent, redeschide controversa […]
Acum 4 ore
08:30
Un kilogram de roșii românești a ajuns să coste 58 de lei într-un supermarket din România. Reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor (APC) din România au postat o nouă imagine dintr-unul dintre magazine, prețul stârnind o întrebare. Și anume, dacă țara noastră „a intrat în recesiune economică”. Reprezentanții APC România au încărcat o nouă postare pe […]
08:20
Fost ministru al Justiţiei, optimist în privinţa eliminării pensiilor speciale. Tudorel Toader: „Cred că se va da o decizie” # Gândul
„Eu personal nu cred că se vor pierde bani” spune fostul ministru Tudorel Toader, despre pensiile de serviciu ale magistraţilor. Ba mai mult, acesta consideră că „se va da o decizie pe care societatea civilă o va primi pozitiv şi că forurile europene vor găsi soluţia pentru deblocarea sumei”. Tudorel Toader a declarat, pentru B1Tv, […]
08:20
Imagini de poveste au fost surprinse în aceste zile de februarie pe plaja din Eforie Sud, acolo unde zeci de lebede s-au adunat la malul Mării Negre, oferind un adevărat spectacol pentru turiști și localnici, deopotrivă. Clipul postat pe grupul de Facebook „Litoral Marea Neagră”, însoțit de mesajul „Paradisul albastru al lebedelor prietenoase”, a atras […]
08:10
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău # Gândul
Marius Lazurca – actual consilier prezidențial pentru securitate națională și vehiculat în pole position pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE) – seamănă izbitor de mult cu unul dintre personajele serialului moldovenesc „Plaha”. Producția spune povestea corupției și a crimei organizate care a pus stăpânire pe Republica Moldova, sub bagheta lui Vladimir Plaha, personaj inspirat de […]
08:10
Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America # Gândul
Valentin Stan a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 9 februarie 2026 despre acuzațiile la adresa politicienilor americani implicați în raportul privind România. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat diferențele dintre practicile din SUA și România, criticând lipsa unor standarde similare în Parlamentul României. Profesorul Valentin Stan mai explică […]
08:10
Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei” # Gândul
Premierul maghiar Viktor Orban acuză Bruxellesul și Kievul că pregătesc un plan politic și militar ostil Ungariei. Liderul de la Budapesta susține că strategia „în cinci puncte” privind aderarea Ucrainei la UE vizează eliminarea guvernului său și anularea dreptului de veto, despre care Gândul a scris acum două zile. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat […]
08:00
Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență” # Gândul
Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, crede că sunt anumite jocuri de culise contra oltenilor. Baiaram, om de bază al Craiovei, a fost suspendat înaintea meciului de azi cu FCSB, din Cupa României. Ștefan Baiaram a scuipat un suporter al lui Dinamo, după ce acesta a procedat la fel, iar Comisia de Disciplină a […]
07:40
Dan Dungaciu: „Europenii nu o să facă parte din negocierile de pace. Ei doar trebuie să dea bani Ucrainei” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu comentează dorința europenilor de a se implica în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, prof. univ. dr. Dan Dungaciu afirmă că Europa nu a făcut altceva decât să finanțeze Ucraina, […]
07:40
Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Nu scăpăm de iarnă, în pofida anunțului că vremea se îmbunează. Va ninge 11 zile fără oprire în România, potrivit meteorologilor Accuweather, care anunță și data când vine „furia albă”. La munte este așteptat un nou episod de ninsori prelungite, cum rar se vede într-un singur interval. Când vin ninsorile Potrivit prognozei AccuWeather, în unele […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 12 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Josh Brolin este un actor american cunoscut pentru rolurile sale puternice și carisma impunătoare. Născut pe 12 februarie 1968, în California, el a atras atenția publicului încă din adolescență, odată cu apariția […]
07:20
Președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune, invocând securitatea națională. Măsura vizează acorduri pe termen lung pentru bazele militare și marchează o nouă „ofensivă împotriva” energiilor regenerabile. Președintele Donald Trump a cerut miercuri Departamentului Apărării să se aprovizioneze cu energie electrică provenită din centrale pe cărbune, într-o nouă încercare […]
07:10
H.D. Hartmann: „Atunci când a fost arestat prima dată Epstein, nu a știut nimeni de amploarea rețelei și a dispărut scandalul” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Epstein a primit primul avertisment în anul 2008. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Îl aveam deja pe Donald Trump care dădea din coadă să fie candidat la președinție. […]
06:50
Stoichiță anunță care e SITUAȚIA acum a lui Mircea Lucescu, după problemele de sănătate ale selecționerului # Gândul
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a anunțat care e starea lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. Mihai Stoichiță este în Belgia, la Bruxelles, unde joi are loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, ediția 2026-2027, naționala noastră fiind în urna a treia a Ligii B. Naționala […]
06:40
Valentin Stan: La câteva ore după declarațiile lui Sprâneană, Țoiu nu mai știe nimic despre vizita lui Nicușor în SUA # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat mecanismul prin care o acuzație neverificată poate fi transformată rapid într-o certitudine mediatică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Vrem să îl luăm pe interviu pe domnul Sprânceană Valentin Stan susține că […]
06:40
Dinamo joacă în Cupa României. Ce spune Zeljko Kopic despre meciul cu Hermannstadt, echipa fostei vedete a roș-albilor Dennis Politic # Gândul
Dinamo joacă joi, de la ora 18:00, pe stadionul Arcul De Triumf, cu FC Hermannstadt, în grupa D a Cupei României. Zeljko Kopic a spus că obiectivul lui Dinamo e câștigarea Cupei. A discutat și despre eliminarea Rapidului din competiție, dar și despre Dennis Politic, fost jucător al roș-albilor, acum la Hermannstadt. Dinamo joacă în […]
Acum 6 ore
06:10
Proaspăt instalat în funcție, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a găsit dușmanul și motivul pentru care primăria nu are bani – mămicile din București. Voucherele Materna nu se mai plătesc. Gândul publică mesajul Primăriei către o mămică # Gândul
Ciprian Ciucu, noul primar liberal al Bucureștiului, s-a aliniat măsurilor de austeritate ale liderului de partid, Ilie Bolojan, și a tăiat voucherele Materna rezervate femeilor însărcinate. O gravidă a trimis un mesaj pe mail-ul Primăriei Capitalei, privind neplata acestui ajutor, iar Ciucu i-a confirmat că instituția pe care o conduce nu are, momentan, bani pentru […]
06:10
Valentin Stan: În documentul Congresului american se stipulează că rușii nu au intervenit în alegerile din România # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum raportul SUA dezminte implicarea rușilor în alegerile din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mizeria împuțită prin care Uniunea Europeană încearcă să pună bocancul jegos […]
06:10
Ministrul Justiției adoptă un buget de „austeritate inteligentă”. Radu Marinescu explică, la Gândul Exclusiv, cum funcționează Comitetul lui Bolojan pentru reforma Legilor Justiției # Gândul
Justiția continuă să fie subiect de dezbatere incendiară, în condițiile în care materialul Recorder a ascuțit cuțitele între magistrați, unii dintre ei situându-se de partea criticilor, alții de partea apărării imaginii sistemului, pe care o consideră degradată cu intenție de către unii procurori sau judecători care ar face un joc politic murdar. Cele mai importante […]
05:10
Cum au reușit românii să fraudeze sistemul de credite universitare din Marea Britanie. Metoda prin care „studenții” reușeau să obțină până la 12.000 de lire pe an # Gândul
Mai mulți români s-au dat drept studenți pentru a frauda sistemul de împrumuturi universitare din Marea Britanie, iar modul de acțiune este destul de simplu, întrucât e facilitat chiar de sistemul academic. Gândul a documentat mai multe mărturii ale studenților români din Marea Britanie și se pare că un credit pentru studii universitare nu este […]
Acum 12 ore
00:10
Putin și Lukașenko spun pas primei reuniuni a „Consiliului de Pace” al lui Trump. Niciunul nu vrea să participe. Care sunt motivele invocate # Gândul
Vladimir Putin nu intenționează să participe la primul summit al „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, care este programat să aibă loc pe 19 februarie în SUA. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că problema „este în lucru la Ministerul rus de Externe”. Mai mult, nici Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, nu […]
11 februarie 2026
23:40
De Valentine’s Day 2026, prețul florilor va crește cu până la 20-30%. Cât costă acum un buchet, la piață sau în supermarket # Gândul
Odată cu venirea primăverii, dar mai ales acum în „luna iubirii”, afacerile cu flori… înfloresc. Primele comenzi au început deja să fie plasate pentru Valentine’s Day, sărbătoarea dragostei care este aniversată în fiecare an, pe 14 februarie. În acest context, vânzătorii le recomandă clienţilor să-şi rezerve buchetele din timp, mai ales că sâmbătă preţul florilor […]
23:40
Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre programul SAFE de înarmare și apărare, și motivele pentru care președintele Poloniei, Karol Nawrocki, refuză ca Polonia să ia parte la acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. […]
23:40
Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați” # Gândul
Aproximativ 2.500 de fermieri și 370 de tractoare au luat cu asalt capitala Spaniei într-o demonstrație de forță din partea sectorului agricol. Obiectivul lor este unul clar: respingerea categorică a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, scrie presa spaniolă. Fermierii spanioli au ieșit miercuri pe străzile din Madrid pentru a protesta împotriva acordului […]
23:40
Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii # Gândul
Trei sferturi dintre români (76%) au foarte puțină încredere în premierul Ilie Bolojan, iar 78% sunt nemulțumiți de activitatea acestuia în fruntea Executivului, arată un sondaj realizat de ARA Public Opinion, potrivit Antena 3 CNN. La doar opt luni de la preluarea mandatului, premierul Ilie Bolojan a devenit cel mai nepopular politician al momentului, după […]
23:30
Furtunile de iarnă din Europa scot la iveală povești uitate. În sudul Angliei, valurile au aruncat la țărm rămășițe unei nave legendare. Arheologii cred că ar fi vorba despre „The Fame”, un velier din secolul al XVII-lea. Epava sa îi fascinează pe cercetători de ani de zile, relatează National-Geographic.pl. Furtunile violente au aruncat pe plaje […]
23:20
Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear # Gândul
Pentagonul a instruit grupul de luptă al portavionului USS George H.W. Bush să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescute cu Teheranul. Decizia vine în contextul în care Donald Trump a avertizat că statele Unite sunt pregătite să atace Iranul dacă negocierile privind programul său nuclear eșuează, scrie The […]
23:10
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene. „Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare a examenului […]
23:10
Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA și să bage și România în această situație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Și dacă federalizezi, nici nu […]
22:50
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a călătorit la Washington pentru a discuta cu administrația Trump despre negocierile în curs dintre Statele Unite și Iran pe tema armelor nucleare și a rachetelor balistice, scrie BBC. Benjamin Netanyahu a mers personal în Statele Unite pentru a convinge Washingtonul ca, în cadrul discuțiilor pe care le are în curs […]
22:40
Actorul James Van Der Beek, îndrăgit de publicul român pentru rolul său principal din serialul Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. „Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, a anunțat familia sa într-un comunicat postat […]
22:30
Starul de la Hollywood, James Van Der Beek, a murit la vârsta de 48 de ani. Îndrăgit de români în serialul „Dawson’s Creek” # Gândul
Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul său principal din drama americană pentru adolescenți Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. „Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, a anunțat familia sa într-un […]
22:20
Consumul regulat de pește este recomandat pentru sănătatea inimii și a creierului, dar unele specii pot fi contaminate. La ce trebuie să fii atent # Gândul
Este recomandat să consumi pește de mai multe ori pe săptămână, pentru sănătatea inimii și a creierului, dar trebuie să ai mare grijă la microplastice, care pot contamina unele specii. Ca urmare, alege pește din surse sigure și variază tipurile pentru a reduce riscurile. Peștele este o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, acizi […]
22:20
Avertisment UNSAR. Deficitul de protecție financiară al românilor este imens. De câți bani ar trebui să dispună o familie într-o situație extremă # Gândul
Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, potrivit unui studiu realizat la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Potrivit studiului, diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de 165.400 lei, […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
