PAOK, în finala Cupei Greciei Răzvan Lucescu, dublă victorie în fața echipei antrenate de legendarul Rafa Benitez: „Avem o motivație uriașă”

Golazo.ro, 12 februarie 2026 10:20

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în finala Cupei Greciei, după ce a trecut de Panatinaikos, scor 3-0 la general.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 10 minute
10:30
Biletul Zilei XBets.ro joi, 12 februarie 2026 – cota 10.00 din 3 meciuri Golazo.ro
Azi, 12 februarie, se dispută ultimele 5 meciuri din a 3-a rundă din faza grupelor din Cupa României, ultimul meci din runda a 26-a din Premier League, dar și meciul tur din semifinala Copa del Rey dintre Atletico Madrid și FC Barcelona.
Acum 30 minute
10:20
PAOK, în finala Cupei Greciei Răzvan Lucescu, dublă victorie în fața echipei antrenate de legendarul Rafa Benitez: „Avem o motivație uriașă” Golazo.ro
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în finala Cupei Greciei, după ce a trecut de Panatinaikos, scor 3-0 la general.
10:10
Ceahlăul a rămas fără antrenor Cristi Pustai și-a dat demisia: „Ne-am înțeles verbal să reziliem contractul” Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că antrenorul Cristi Pustai (58 de ani) nu va mai continua pe banca divizionarei secunde.
Acum o oră
10:00
„Guler, hărțuit la Real Madrid” Acuzații serioase din Turcia. Adversarul României la barajul din martie, victima mobbingului în vestiarul blanco Golazo.ro
Fostul șef al scouterilor de la Fenerbahce, Serhat Pekmezci, face afirmații șocante: Arda Guler (20 de ani) ar fi hărțuit în vestiarul lui Real Madrid!
10:00
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor” Golazo.ro
Ania Caill, campioană națională la slalom uriaș, proba tehnică, în 2023, nu e prezentă nici la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă. Mai exact, FRSB a exclus probele în care concurează Ania Caill din cele eligibile pentru calificarea la JO. Mai multe detalii ne-a oferit chiar sportiva, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.
Acum 2 ore
08:40
Badea bate în retragere de la Dinamo  Presat să bage bani în club, omul de afaceri riscă să piardă acțiunile. Când se va lua decizia finală Golazo.ro
După „resetul” financiar din noiembrie și pregătirea majorării de capital, pachetul de acțiuni deținut de Nicolae Badea la Dinamo 1948 riscă să devină nesemnificativ.
Acum 12 ore
23:50
De ce mizează Kopic 100% pe Boateng Ce a remarcat antrenorul la stoperul care a refuzat prelungirea cu Dinamo: „Nu e ușor” Golazo.ro
Kennedy Boateng, 29 de ani, va părăsi Dinamo în vară, foarte probabil, la sfârșitul contractului, dar Zeljko Kopic insistă să-i dea încredere totală, deși știe că fundașul central ar putea fi afectat de ofertele mari pe care le primește
23:50
Pierde FCSB o șansă imensă? Se prefigurează surprize mari în Europa și, implicit, cele mai accesibile preliminarii de Champions League Golazo.ro
Dacă FCSB ar câștiga titlul și în preliminarii ar participa, din celelalte țări, echipele care acum sunt pe primul loc, traseul în Champions League ar fi unul facil pentru roș-albaștri.
23:30
„Ar trebui să demisioneze!” Presiuni pe șeful comitetului de organizare a JO de la Los Angeles, după apariția în dosarele Epstein » Reprezintă nume mari din fotbal Golazo.ro
Abby Wambach (45 de ani), legendă a naționalei SUA de fotbal feminin, a părăsit agenția Wasserman, care reprezintă fotbaliști cunoscuți la nivel mondial, după ce numele fondatorului a apărut în dosarele Epstein.
23:30
„Nimeni nu știe cât ne sacrificăm” Paul Iacob a răbufnit după acuzațiile de blat primite de Oțelul Galați pentru meciul cu FCSB Golazo.ro
U Cluj - Oțelul Galați 2-0. Paul Iacob (29 de ani), jucătorul gălățenilor, a reacționat la finalul partidei legat de acuzațiile de blat primite după meciul anterior, 1-4 cu FCSB.
23:30
Furt de identitate Un „angajat FRF” a vândut bilete la barajul Turcia - România  pe OLX, cu 600 de lei Golazo.ro
O persoană care s-a dat drept angajat FRF a vândut bilete la barajul Turcia - România pe site-ul OLX, cu 600 de lei.
22:40
Nici la Steaua, nici la FCSB Decizie radicală, după discuțiile cu FRF » Unde apare trecută Cupa Campionilor Europeni din 1986  Golazo.ro
Portalul Transfermarkt, specializat în stabilirea cotelor de piață, a luat decizia de a crea o a treia entitate în ceea ce privește palmaresul echipei Steaua București.
22:20
Șantierul Dinamo, vizitat de primar Unde s-a ajuns cu demolarea în Ștefan cel Mare: „Mult contestată și profund nepopulară” Golazo.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din Capitală, a mers la șantierul de la Stadionul Dinamo pentru a verifica modul în care se mișcă lucrările.
22:10
Bublik, exasperat de adversar VIDEO. A izbucnit în timpul meciului:  „Eu sunt Djokovic,  în comparație cu tipul ăsta” Golazo.ro
Alexander Bublik a avut o ieșire în stilul său caracteristic, miercuri, la turneul ATP 500 de la Rotterdam. Ținta kazahului a fost Hubert Hurkacz, adversarul său.
22:00
Jocurile Olimpice Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina! Golazo.ro
Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al delegației României de la Jocurile Olimpice 2026.
Acum 24 ore
21:30
U-BT Cluj s-a calificat în optimile EuroCup VIDEO+FOTO. Prestație de senzație a campioanei României în duelul cu Aris Salonic Golazo.ro
U-BT Cluj Napoca a obținut calificarea în optimile de finală ale EuroCup, după ce s-a impus fără drept de apel în fața celor de la Aris Salonic, scor 111-92.
21:20
Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile Golazo.ro
Mirela Nunweiller, fiica legendarului fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, a pierdut primul proces împotriva clubului Dinamo și a firmei soției lui Nicolae Badea.
21:10
Japonia a eliminat remizele! VIDEO. Niponii vor să revoluționeze fotbalul » Cum e decisă câștigătoarea și ce se întâmplă cu punctele Golazo.ro
Rezultatele de egalitate au fost eliminate în timpul sezonului de tranziție din prima ligă a Japoniei. Cum va fi stabilită câștigătoarea și cum vor fi împărțite punctele.
20:50
Susținere maximă pentru Bergodi FOTO. Mesajul afișat de fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Oțelul Galați, din Cupa României Golazo.ro
Fanii celor de la U Cluj au afișat un banner de susținere pentru Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” înaintea meciului cu Oțelul Galați, din etapa #3 a Cupei României.
20:30
„M-am uitat la «Cei 7 magnifici»”  Sorin Cârțu, insinuări de blat la Oțelul - FCSB 1-4: „Cam multe coincidențe” Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani) a venit cu o serie de insinuări după meciul dintre Oțelul Galați și FCSB, scor 1-4.
20:20
„Speranțe pentru viitor” Entuziasm ridicat după cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice 2026: „Peste 4 ani putem să facem o surpriză” Golazo.ro
Daniela Toth (28 de ani) a vorbit despre evoluția României în finala pe echipe mixte la sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice.
20:20
Sancțiuni aspre  Ce amendă a primit clubul Rapid după derby-ul cu Petrolul + Csikszereda nu a scăpat nici ea Golazo.ro
Rapid a primit nota de plată după incidentele de la derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, din etapa #26 a Ligii 1.
20:10
Conte a erupt! VIDEO. Arbitrul nu a auzit insultele, însă imaginile TV l-au dat de gol pe antrenorul lui Napoli: „Mergi la VAR, tâmpitule!” . Ce riscă Golazo.ro
Antonio Conte, antrenorul echipei Napoli, riscă să fie suspendatm după ce a insultat arbitrul partidei cu Como, scor 1-1 și 6-7 la loviturile de departajare, din sferturile Cupei Italiei.
20:00
Mesajul lui Angelescu Președintele de la Rapid, după eliminarea giuleștenilor din Cupa României: ce le transmite suporterilor Golazo.ro
CFR CLUJ - RAPID 1-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, s-a declarat dezamăgit de eliminarea din Cupa României.
19:30
Veste teribilă la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident grav la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, a suferit un accident îngrozitor în Franța.
19:20
Cine arbitrează U Craiova - FCSB  „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali: „Am ajuns să am tensiunea 16 din cauza lui” Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB. Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) pentru a conduce derby-ul din ultima fază a grupelor din Cupa României.
19:20
Coelho, îngrijorat  Ce îl preocupă pe tehnicianul de la U Craiova înaintea derby-ului din Cupă cu FCSB: „Vom face tot posibilul” Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat partida cu FCSB din grupele Cupei României.
19:10
ICE, rol-cheie la CM 2026 Directorul temutei agenții, interogat: „Încrederea fanilor vizitatori e în cădere liberă,  turneul e pus în pericol” Golazo.ro
Todd Lyons, directorul Serviciului de Imigrări și Vamă al Statelor Unite (ICE), a anunțat că agenții federali vor constitui o „parte esențială” a securității la Cupa Mondială din această vară.
19:00
A jefuit-o, apoi a învins-o la Jocurile Olimpice Situație bizară la Milano-Cortina: o sportivă condamnată pentru furt a câștigat aurul în fața victimei! Golazo.ro
Julia Simon (29 de ani) a câștigat medalia de aur în proba de 15km individual feminin la biatlon de la Jocurile Olimpice de iarnă. Triumful vine la numai 4 luni după ce a fost condamnată pentru furt și fraudă bancară.
18:40
 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari” Golazo.ro
Andrei Bendeac (25 de ani), head performance analyst la Dinamo, a explicat motivul pentru care „câinii” au refuzat să-l transfere în vara anului trecut pe Steven Nsimba (29 de ani), atacant ajuns la Universitatea Craiova.
18:30
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești Golazo.ro
Gâlcă a cerut jucători de calitate, care să facă diferența la Rapid. Un mijlocaș și un vârf. I-a primit pe Moruțan și pe Paraschiv. Amândoi, fără reușite până acum
18:30
„Nu-i voi trăda” Gestul unui sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice, în memoria celor decedați în război, deși a fost interzis de CIO: „Ar trebui să-mi permită” Golazo.ro
Vladyslav Heraskevych (27 de ani), sportiv uncrainean de skeleton, le-a adus un omagiu mai multor sportivi din țara natală, la antrenamentul său de marți, de la Jocurile Olimpice de Iarnă.
18:20
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția despre cazul de la Paris: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!” Golazo.ro
O informație a TFE a vizat-o pe Sabrina Voinea. Magistrații nu au luat în calcul contestația acesteia, depusă de avocații români, deci revizuirea și recursul au fost respinse. Astfel, Sabrina nu mai are nicio șansă la o intra în posesia medaliei de bronz din finala de la sol a JO de la Paris 2024. Unul dintre avocații părții române, Sabin Gherdan, clarifică decizia TFE pentru GOLAZO.ro
18:00
„Vom face modificări” Zeljko Kopic, înainte de partida din Cupa României: „Unii jucători au nevoie de odihnă după derby-ul cu Craiova” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo a vorbit despre meciul împotriva celor de la Hermannstadt, mâine, de la ora 18:00, în runda #3 din Cupa României.
17:50
Ironie în peluză  FOTO. Ce au scris suporterii lui U Cluj pe scaune la derby-ul cu CFR Golazo.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj (3-2), de sâmbătă, din etapa #26 din Liga 1, a fost unul plin de incidente.
17:50
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Bairam : „Urât de tot” Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a reacționat vehement în urma suspendării primite de Ștefan Baiaram (23 de ani).
17:30
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit Golazo.ro
Clubul Dinamo a fost citat la ședința Comisiei de Disciplină de miercuri, dar cazul a fost amânat pentru săptămâna viitoare
16:30
Nu orice scuipat e sancționat Baiaram a fost suspendat două etape. Un caz identic, cu un fotbalist de la FCSB, a fost tratat complet diferit Golazo.ro
Universitatea nu-l va putea folosi pe Baiaram în cele două derby-uri cu FCSB: joi, în Cupa României și duminică, în Liga 1.
16:20
Prinse că au trișat!  Două schioare au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce substanță au folosit Golazo.ro
Schioarele Han Dasom și Lee Eui-jin au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauză că pe echipamentul lor s-a descoperit o substanță interzisă.
16:00
„Nu are geniul lui Messi” Fostul antrenor de la Real Madrid, declarații surprinzătoare despre Cristiano Ronaldo: „Nu se compară cu el” Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani), fost antrenor italian, și-a exprimat părerea despre Cristiano Ronaldo și a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat Real Madrid.
15:30
„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere” Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte” Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a comentat săptămâna dificilă pe care o au oltenii. După remiza de pe 9 februarie cu Dinamo, scor 1-1, echipa va da piept cu FCSB pe 12 și 15 februarie, mai întâi în Cupa României, apoi în Superliga.
15:20
„O lecție pentru mine” VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte” + „Pancu ține cu adevărul” Golazo.ro
Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost prezent, astăzi, la Comisia de Disciplină din cadrul LPF pentru audieri în privința incidentelor din meciul CFR - U Cluj 3-2.
15:20
De ce tace Bergodi Antrenorul italian a explicat, pentru GOLAZO.ro, de ce n-a răspuns mesajului trimis de Andrei Cordea, care i-a cerut scuze Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) rămâne ferm pe poziții. E convins că Andrei Cordea l-a înjurat și pe el, nu doar pe Dan Nistor.
15:00
Man. United l-a sabotat! FOTO. Era live în fața a 260.000 de oameni când i s-a spulberat visul. Continuă „chinul” fanului care nu s-a mai tuns de aproape 500 de zile Golazo.ro
West Ham - Manchester United 1-1. Frank Illett, fanul „diavolilor roșii”, va mai avea de așteptat până se va tunde din cauza rezultatului de marți din Premier League.
14:50
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB Golazo.ro
Ștefan Baiaram și-a aflat pedeapsa, după ce a fost protagonistul unui incident la finalul meciului cu Dinamo, când s-a scuipat cu unul dintre suporterii roș-albilor.
14:30
LIVE CSM Slatina - Metaloglobus, în runda #3 din Cupa României Golazo.ro
CSM Slatina joacă ACUM împotriva celor de la Metaloglobus, în runda #3 din Cupa României. La ora 20:00, U Cluj va juca împotriva Oțelului Galați, Metalul Buzău o va înfrunta Sepsi, iar Sporting Liești va evolua contra celor de la Csikszereda.
14:20
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă Golazo.ro
Roberto De Zerbi, 46 de ani, nu mai este tehnicianul lui Olympique Marseille. Demis miercuri în Franța. Italianul a fost demis după 0-5 cu PSG, în mijlocul unui cazan în clocot la club
14:00
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR” Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, i-a oferit un răspuns lui Daniel Pancu, actualul tehnician al „feroviarilor”.
13:50
Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui Golazo.ro
Cam Bolton, starul australian la snowboard, a suferit o accidentare teribilă în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.
13:40
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua Golazo.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță (40 de ani) a trimis Corpul de Control la CSA Steaua. Acesta suspectează un caz de corupție și vrea să afle cum e folosit bugetul uriaș al clubului.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.