Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24.ro, 12 februarie 2026 11:50
O nouă controversă a fost generată în spațiul public de un test rapid antidrog pe care protestatarul Marian Ceaușescu l-a făcut cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. În această situație, Robert Negoiță a ieșit „pozitiv” la consumul de cocaină. Expertul Vlad Zaha a subliniat, însă, pentru Digi24.ro, că rezultatul acestui tip de test rapid antidrog nu este concludent, în ideea în care are „au rate mult prea mari de eroare”. „Testele nu țin loc de prevenire și gestionare reală a consumului, bazate pe comunicare, compasiune, înțelegere și suport”, a adăugat expertul.
Acum 10 minute
12:00
Un stat puternic s-a alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Document prezentat la Casa Albă: „Am semnat adeziunea” # Digi24.ro
Israelul s-a alăturat inițiativei „Consiliul pentru Pace” a președintelui american Donald Trump, a declarat miercuri premierul Benjamin Netanyahu în timpul vizitei sale la Washington, unde s-a întâlnit cu Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio. Imaginile difuzate miercuri, după întâlnirea dintre Netanyahu și Rubio, îi arată pe cei doi ținând în mână un document cu semnătura lui Netanyahu privind aderarea Israelului la consiliu, anunță Reuters.
Acum 30 minute
11:50
11:50
Operaţiuni „prea costisitoare şi prea poluante”. Companiile petroliere, reticente să revină în Venezuela, în ciuda dorinței lui Trump # Digi24.ro
TotalEnergies a declarat miercuri că nu intenţionează să revină în Venezuela, în ciuda solicitărilor preşedintelui american Donald Trump ca marile companii petroliere să investească masiv în reconstrucţia industriei energetice a ţării, relatează CNBC.
11:40
NATO ar trebui să se bazeze mai mult pe parteneriat decât pe dependență, susține un oficial de la Pentagon: „Avem o bază foarte solidă” # Digi24.ro
Creșterea cheltuielilor militare ale țărilor europene și ale Canadei va face ca aliații NATO să devină parteneri mai egali în cadrul alianței, a declarat joi subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, relatează Reuters.
11:40
Putin și Lukașenko nu merg la prima ședință a Consiliului Păcii convocată de Trump. Motivul invocat de către dictatori # Digi24.ro
Președinții Federației Ruse și Belarusului vor lipsi de la prima reuniune a organizației „Consiliul Păcii”, înființată de liderul american Donald Trump. Potrivit portalului Axios, evenimentul va avea loc pe 19 februarie la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru „Vedomosti” că „în agenda președintelui nu figurează” o vizită în SUA în perioada următoare.
11:40
Sportiv ucrainean, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la o cască dedicată victimelor războiului # Digi24.ro
Sportivul ucrainean de skeleton Vladîslav Heraskevîci a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială dedicată ucrainenilor uciși în războiul cu Rusia. Decizia, care implică retragerea acreditării și obligativitatea de a părăsi competiția, a stârnit controverse, în condițiile în care sportivul a anunțat că o va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar critici din lumea sportului susțin că sancțiunea este nedreaptă.
Acum o oră
11:30
JO 2025 Milano Cortina. Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu aduc cea mai bună clasare de până acum a României, la sanie # Digi24.ro
Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu au adus cea mai bună clasare de până acum la Jocurile Olimpice din Italia. România a încheiat pe locul 9 proba de sanie dublu feminin la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Cele două sportive au ocupat poziția a 9 în ambele manșe, reușind să mențină România în top 10 olimpic într-o competiție extrem de strânsă.
11:30
Alertă alimentară: peste 12 tone de fructe cu pesticide au ajuns la raft. Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa # Digi24.ro
Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat opt percheziţii la reprezentanţii unei societăţi comerciale care ar fi vândut unui lanţ de hypermarketuri fructe cu un conţinut ridicat de pesticide provenite din Egipt, prezentate ca fiind aduse din Grecia, prin falsificarea ambalajelor.
11:10
Venezuela și SUA încheie un parteneriat energetic. Delcy Rodriguez, despre o posibilă vizită la Washington: „La un moment dat” # Digi24.ro
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, şi secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, relatează EFE.
Acum 2 ore
11:00
Președintele Franței îl critică pe Elon Musk, pe care îl consideră „supra-subvenționat”. Replica afaceristului pentru Emmanuel Macron # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron l-a criticat miercuri pe Elon Musk, afirmând că afacerile acestuia au beneficiat de un nivel „supra-subvenționat” de sprijin public. Macron a făcut apel la consolidarea investițiilor de stat în industria europeană, anunță France24.
11:00
Percheziţii la persoane care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci” # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti, la două persoane suspectate că l-au ameninţat pe actorul Victor Regengiuc cu violenţe extreme. După ce a anunţat că va participa, în decembrie 2024, înainte de anularea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, la o manifestare pentru a susţine calea pro-europeană a României, actorul a primit un mesaj în care i se spunea că „vede comunişti peste tot” şi că, dacă nu lasă pe toată lumea să voteze cu cine doreşte va fi atacat cu toporul, informează Digi24.
11:00
Purtătorul de cuvânt al USR îi cere lui Radu Oprea să demisioneze din Guvern, după de a comparat tăierile de personal cu Auschwitz # Digi24.ro
Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, îi cere lui Radu Oprea să se retragă din funcția de secretar general al Guvernului, după ce social-democratul a comparat tăierile de cheltuieli și de personal din instituții cu Auschwitz. „Răul absolut nu poate fi banalizat”, susține acesta.
11:00
Robert Negoiță vrea să revină la primărie. Judecătorii Tribunalului București analizează, astăzi, contestația la controlul judiciar # Digi24.ro
Judecătorii de la Tribunalul București analizează, astăzi, contestația depusă de primarul Sectorului 3 la controlul judiciar. Inițial, magistrații au stabilit un termen pentru 17 februarie în dosarul în care procurorii DNA îl acuză pe Robert Negoiță, printre altele, că a construit un drum din bani publici pe un șantier al fratelui său.
10:50
Ucraina, sub atacuri masive: încă 2.600 de clădiri fără încălzire în Kiev. La Odesa, 300.000 de persoane au rămas fără curent şi apă # Digi24.ro
Aproximativ 2.600 de clădiri rezidenţiale suplimentare din Kiev au rămas fără încălzire din cauza loviturilor nocturne efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunţat joi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. În Odesa, aproape 300.000 de persoane au rămas fără electricitate şi apă, după un atac rusesc masiv.
10:50
Nicușor Dan ia în calcul două variante pentru organizarea referendumului în Justiție privind modul de acționare a CSM (surse) # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan ia în calcul două moduri de organizare a referendumului din Justiție, care ar putea avea loc fie prin corespondență, fie online, spune surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Președintele Nicușor Dan a anunțat în decembrie că în luna ianuarie va iniția o consultare printre magistrați, sub forma unui referendum, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public.
10:40
Stenoza aortică severă este o afecțiune care poate limita rapid capacitatea de efort și poate crește riscul de complicații dacă nu este tratată la timp. Deși discuția despre intervenție a fost mult timp dominată de vârstă, criteriile actuale includ anatomia, severitatea bolii, simptomele și perspectiva pe termen lung. Tot mai frecventă la tineri, stenoza aortică necesită rezolvări moderne, minim invazive, care să rezolve problema pe termen lung.
10:20
Președintele României analizează încă dacă va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington, pe 19 februarie. Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Digi24 că Nicușor Dan înclină să nu participe la această reuniune, fiind un format în care țările care nu au decis să adere oficial la Consiliu ar fi în plan secund, ținute „pe margine”.
10:10
Marea Britanie alocă 150 de milioane de lire pentru arme americane destinate Ucrainei. Londra cere consolidarea apărării antiaeriene # Digi24.ro
Regatul Unit va contribui cu 150 de milioane de lire sterline (aproximativ 205 milioane de dolari) la un mecanism internațional menit să asigure livrarea de armament american către Ucraina, a anunțat miercuri ministrul britanic al apărării, John Healey. Fondurile vor sprijini în special achiziția de sisteme de apărare antiaeriană, în contextul intensificării atacurilor ruse și al nevoii urgente de protecție a infrastructurii critice ucrainene, potrivit Reuters și Agerpres.
10:10
Rector demis pentru plagiat, repus în funcție în urma deciziei ÎCCJ. Ramona Lile revine la șefia Universității „Aurel Vlaicu” din Arad # Digi24.ro
După un plagiat academic confirmat, liderul PUSL Arad, revine la conducerea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-o decizie definitivă a Instantei Supreme, aceeași instanță care confirmase plagiatul. Ramona Lile a primit sancțiuni care includeau interdicția de a ocupa funcții de conducere timp de 5 ani, decizii pe care le-a contestat succesiv prin tribunale, anunță Digi24. Însă, de curând, Instanța a anulat Ordinul Ministerului Educației din 2023, iar acum Lile își poate exercita funcția.
Acum 4 ore
10:00
La 25 de ani de la înființare, SANADOR marchează nu doar o aniversare, ci un parcurs care a schimbat vizibil standardele medicinei din România. Într-un sistem aflat permanent sub presiune, dezvoltarea unei structuri medicale complexe, capabile să gestioneze cazuri de mare dificultate, a însemnat mai mult decât investiții și infrastructură. A însemnat consecvență, viziune și responsabilitate.
09:50
Elveția votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE # Digi24.ro
Elvețienii sunt chemați la urne pe 10 iunie pentru a decide asupra unei inițiative lansate de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune de extremă dreaptă, care propune limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori. Referendumul, contestat de guvern, parlament și mediul de afaceri, ar putea avea consecințe majore asupra relațiilor cu Uniunea Europeană și asupra economiei, în condițiile în care măsura prevede restricții dure privind imigrația și chiar retragerea din acordul de liberă circulație dacă pragul demografic este depășit.
09:40
Reformele economice, noua linie de apărare a UE în fața Chinei și a politicilor lui Trump. Pe ce soluție mizează Ursula von der Leyen # Digi24.ro
Eliminarea barierelor interne, eliminarea sarcinilor administrative şi protejarea produselor „Fabricat în Europa”: cele 27 de state membre se reunesc joi în Belgia pentru a accelera reformele menite să redreseze competitivitatea economiei europene, copleşită de concurenţa acerbă din China şi de hiperputerea americană neîngrădită, anunță AFP.
09:40
Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp. Kremlinul intensifică presiunile pentru controlul total al internetului # Digi24.ro
Rusia încearcă să „blocheze complet” WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din țară, într-o mișcare care alimentează temerile privind extinderea controlului statului asupra comunicării online. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, tentativa ar face parte din strategia Kremlinului de a direcționa utilizatorii către aplicația susținută de stat, Max, și de a construi un „internet suveran”, mai puțin dependent de tehnologia occidentală. Cu peste 100 de milioane de utilizatori în Rusia, WhatsApp joacă un rol esențial în comunicarea zilnică, iar restricționarea accesului ar putea avea un impact major asupra securității și libertății digitale, pe fondul unei campanii mai ample a autorităților împotriva platformelor sociale străine.
09:40
Kurt Cobain ar fi putut fi ucis, arată un nou raport criminalistic. „Sinuciderile sunt murdare, aceasta a fost o scenă foarte curată” # Digi24.ro
La aproape 30 de ani de la moartea solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, un nou raport criminalistic sugerează că moartea muzicianului ar fi putut fi o omucidere înscenată drept sinucidere, scrie Euronews.
09:30
Președintele Israelului avertizează asupra unui antisemitism „înfricoșător și îngrijorător” în Australia, după atacul de la Bondi Beach # Digi24.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog, aflat în vizită în Australia pentru a sprijini comunitatea evreiască afectată de atentatul de la Bondi, a calificat joi antisemitismul din această ţară drept „înfricoşător şi îngrijorător”, deşi există „o majoritate tăcută de australieni care doresc pacea”, anunță France24.
09:30
Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding. Când va avea loc tranzacția de peste 800 de milioane de euro # Digi24.ro
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat, joi, vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, grup controlat de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro.
09:30
România preia, de la 1 iulie, conducerea Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est. Care sunt prioritățile mandatului # Digi24.ro
România va prelua de la Bulgaria, începând cu 1 iulie, preşedinţia în exerciţiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP), mandatul fiind până la 30 iunie 2027.
09:30
Kim Jong Un se pregătește să-i paseze puterea de la Phenian fiicei sale. Cum e numită Ju Ae în presa de stat # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregătește să o desemneze moștenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae, a spus joi parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, citat de AFP, după o informare a serviciului național de informații NIS din Coreea de Sud.
09:20
Limba rusă şi-a păstrat statutul de limbă oficială pentru utilizare în cadrul instituţiilor publice din Kazahstan, alături de limba kazahă, potrivit proiectului noii Constituţii, publicat de ziarul Kazahstanskaya Pravda, conform TASS.
09:10
Rezultate LOTO - Joi, 12 februarie 2026: Report la 6/49 de peste 4,38 milioane de euro. Sumă uriașă în joc la Joker # Digi24.ro
Joi, 12 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, Loteria Română a acordat 35.272 de câștiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.
09:10
Șeful NATO consideră că țările europene trebuie să decidă singure dacă vor să reia dialogul cu Kremlinul: „Nu este treaba mea” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut că fiecare țară europeană trebuie să decidă singură dacă va relua dialogul cu Kremlinul, la aproape patru ani după ce invazia rusă în Ucraina a dus la întreruperea aproape totală a contactelor bilaterale, relatează The Moscow Times.
09:10
Incident extern de violent într-o stație de autobuz din Paris. Un bărbat a fost împușcat de polițiști în momentul în care i-a amenințat cu un cuțit.
09:00
Liderii UE au căzut de acord: reformele nu mai pot fi amânate. Macron, în conflict cu Merz pe tema „Cumpărați produse europene” # Digi24.ro
Mai mulţi lideri europeni au constatat miercuri „urgenţa” unor reforme cu scopul de a evita declinul economic şi de a deveni „o putere independentă”, însă preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au apărat soluţii divergente, care prefigurează dezbateri germano-franceze aprige în săptămânile viitoare. Macron a revenit la campania sa „Fabricat în Europa” în ajunul unei reuniuni importante a Uniunii Europene, intrând în conflict cu Merz cu privire la cea mai bună modalitate de a aborda problemele economice ale Europei, arată Bloomberg.
08:50
Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea informală a Consiliului European. Consolidarea Pieței Unice, printre priorități # Digi24.ro
Nicușor Dan participă astăzi, 12 februarie, la reuniunea informală a Consiliului European de la castelul Alden Biesen. Conform Administrației Prezidențiale, subiectul principal al reuniunii vizează dezbaterea, în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, a modalităților de a crea mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni, în contextul global marcat de transformări majore.
08:50
Hackerii care au piratat catalogul Spotify au postat online 2,8 milioane de melodii. Unde au fost publicate piesele # Digi24.ro
Hackerii care au spart sistemele Spotify şi au copiat zeci de milioane de melodii, au publicat acum online o parte dintre acestea, unde sunt disponibile gratuit.
08:40
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în cursul nopţii de miercuri spre joi la o instalaţie militară din sudul Rusiei, determinând autorităţile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a afirmat guvernatorul regional, Andrei Botcearov, notează AFP.
08:30
Descinderi într-un dosar de evaziune fiscală: 40 de percheziții în Capitală și 6 județe. Cum acționau suspecții # Digi24.ro
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş fac joi dimineaţă 40 de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de lei. Cele mai multe percheziţii au loc în Mureş, unde se află şi coordonaturii grupului de firme care timp de cinci ani au înregistrat în evidenţele fiscale facturi fătă conţinut real, conform anchetatorilor.
08:10
Acum 6 ore
07:10
După cât timp se prescriu amenzile primite acasă. Termenul legal până când statul poate cere plata # Digi24.ro
Amenzile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de șase luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la cinci ani de la momentul aplicării.
07:10
„Ar putea fi nevoită să facă concesii care îi afectează suveranitatea”. Costul ascuns al războiului din Ucraina: o Rusie mai dependentă # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a caracterizat din ce în ce mai mult războiul său împotriva Ucrainei ca o luptă pentru „suveranitate”, însă câștigurile teritoriale limitate pe care Rusia le-a obținut din 2022 sunt nesemnificative în comparație cu dependența uriașă de China care a luat naștere, scrie Kyiv Independent.
07:10
„Va trebui să folosim porumbei călători”. Soldații ruși, în haos după ce accesul la Telegram și Starlink le-a fost blocat în Ucraina # Digi24.ro
Soldații ruși se confruntă cu o întrerupere a comunicațiilor după ce Telegram a fost blocat, iar terminalele Starlink au fost dezactivate. Întreruperea comunicațiilor a paralizat unitățile de luptă și a dus chiar la incidente mortale de foc prietenos (friendly fire), scrie Kyiv Post.
07:10
Care sunt statele care au contribuit cel mai mult la cumpărarea de arme americane pentru Kiev # Digi24.ro
Alona Hetmanchuk, ambasadorul Ucrainei la NATO, a enumerat țările care au contribuit cel mai mult la achiziționarea de arme americane extrem de necesare pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană, în cadrul mecanismului Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).
07:10
Comisarul european Michael McGrath, în vizită la București. Discuții astăzi cu Bolojan, Țoiu și Marinescu despre statul de drept # Digi24.ro
Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor Michael McGrath are astăzi o vizită oficială la București. El are întrevederi cu premierul Ilie Bolojan, ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu și ministrul Justiției Radu Marinescu, iar temele abordate vor fi axate pe consolidarea democrației și a statului de drept. Discuțiile sunt parte a pregătirii Raportului anual al CE privind statul de drept în țările membre ale UE.
07:10
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc # Digi24.ro
Bloomberg, citând surse, a raportat că două țări UE au devenit principalul obstacol în calea propunerii Uniunii de a înlocui plafonul de preț pentru petrolul rusesc cu o interdicție privind serviciile necesare pentru transportul combustibilului.
07:10
Rusia este la un pas de ocuparea totală a trei orașe strategice din Ucraina, după un an de asalturi neîncetate. Care va fi noua țintă # Digi24.ro
De mai bine de un an, trupele lui Putin nu au mai reușit să cucerească nicio „fortăreață” urbană din Ucraina, înaintarea lor pe câmpul de luptă fiind una foarte lentă. Acum, însă, Rusia este pe cale să finalizeze ocuparea a trei zone strategice pe care le va putea folosi pentru a lansa alte ofensive și pentru a-și crea un nou avantaj în negocierile de pace intermediate de SUA, potrivit mai multor experți militari și observatori independenți ai conflictului din Ucraina.
07:10
Trenuri de tezaur, adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune” # Digi24.ro
Statul român își bate joc de propriul patrimoniu național. Trenul regal și alte două trenuri istorice clasate în categoria Tezaur au fost transformate în adăposturi pentru animale. În vagoanele folosite odinioară de regii și reginele României dorm acum pisicile maidaneze. Mobilierul și țesăturile se degradează, iar în unele compartimente au apărut și cuiburi de viespi. Trenurile aparțin unei companii a Ministerului Transporturilor aflată în faliment. Deși lichidatorul judiciar vrea să le doneze statului pentru a fi mai bine întreținute și valorificate turistic, birocrații ministerului amâna de peste un an de zile procedurile. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la Stat”.
07:10
Un diplomat francez a fost vizat în 2013 de o anchetă a FBI și a ONU, unde era în funcție, pentru suspiciuni de consultare a site-urilor cu pornografie infantilă, înainte de a părăsi în grabă Statele Unite. Documentele divulgate de justiția americană recent, din cadrul dosarelor referitoare la defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, arată astăzi apropierea sa de infamul finanțist american. Potrivit investigațiilor Mediapart și Franceinfo, Fabrice Aidan, diplomat francez, apare în numeroasele documente dezvăluite de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, referitoare la un scandal privind consultarea imaginilor pedopornografice, precum și la legăturile sale private cu infractorul sexual. Invitat marți dimineață la emisiunea matinală a RTL, ministrul francez al Afacerilor Externe Jean-Noël Barrot s-a declarat „consternat” de aceste dezvăluiri și a anunțat că s-a adresat justiției franceze.
07:10
„E dezastru!”. Șofatul, sport extrem după deszăpeziri. Cum se gândesc să protesteze șoferii din Galați față de drumurile ciuruite # Digi24.ro
Înghețul a lăsat străzile din mai multe orașe din țară într-o stare deplorabilă. Șoferii se plâng că își distrug mașinile în craterele din asfalt și mulți sunt hotărâți să nu plătească taxele și impozitele, până când autoritățile nu vor lua măsuri. În Arad, podul hobanat, dat în folosință înainte de Sărbători, arată jalnic, iar de vină ar fi tot vremea extremă: betonul se sfărâmă pur și simplu, iar vopseaua se exfoliază. „Tipic românesc”, spun dezamăgiți localnicii.
07:10
De la acorduri comerciale la automobile, şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi cancelarul german Friedrich Merz îşi unesc din ce în ce mai mult forţele pentru a orienta agenda europeană, cu riscul de a estompa rolul preşedintelui francez Emmanuel Macron, precizează o analiză France Presse preluată de Agerpres.
07:10
Donald Trump mută focusul strategic, China câștigă: Asia, marea miză economică ignorată de Washington. La cât se ridică pierderile SUA # Digi24.ro
Diplomația bazată pe forța militară a lui Donald Trump, concentrată în emisfera vestică și în Orientul Mijlociu, ar putea oferi Chinei un avantaj economic uriaș în Asia, o regiune mult mai valoroasă strategic. În timp ce flota americană patrulează în Caraibe și în largul Iranului, riscul este ca SUA să ignore rolul crucial al prezenței lor în prevenirea conflictelor în zonele care contează cel mai mult, scriu jurnaliștii Bloomberg.
