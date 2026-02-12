O româncă stabilită în Reggio Emilia, desemnată Ambasador al Bucătăriei Italiene
PSNews.ro, 12 februarie 2026 18:20
O româncă stabilită Reggio Emilia, Dorina Burlacu, a primit recent titlul de „Ambasador al Bucătăriei Italiene”, o distincție acordată de Associazione Italiana Cuochi, una dintre cele mai importante organizații profesionale ale bucătarilor din Italia. Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Italia, care i-a transmis felicitări pentru succesul internațional. Originară din județul Bacău și […] Articolul O româncă stabilită în Reggio Emilia, desemnată Ambasador al Bucătăriei Italiene apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
18:20
Robert Negoiță a transmis primul mesaj public după ce Tribunalul București a revocat controlul judiciar: „Recunoștință maximă justiției din România”. Primarul Sectorului 3 a anunțat reluarea activității în primărie. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis un mesaj video pe Facebook în care și-a exprimat recunoștința față de susținătorii săi: „Înainte de orice, aș vrea […] Articolul Primul mesaj transmis de Robert Negoiță după revocarea controlului judiciar apare prima dată în PS News.
18:20
Marile proiecte care decid viitorul României: autostrăzi, metrou și trenuri de mare viteză # PSNews.ro
România are foarte mult de recuperat pentru a-și dezvolta propria infrastructură, iar cu ajutorul PNRR s-au făcut pași importanți, mai ales în Estul țării. Proiectele de infrastructură care depind de bugetul statului se dovedesc mult mai lente, iar unele riscă să nu se realizeze niciodată fără ajutorul UE. Cât de repede sunt construite autostrăzile Autostrada […] Articolul Marile proiecte care decid viitorul României: autostrăzi, metrou și trenuri de mare viteză apare prima dată în PS News.
18:20
Deputatul AUR Daniel Ciornei a mers, joi, să protesteze în faţa sediului Primăriei Baia Mare şi a adus cu el o capră, animalul fiind „îmbrăcat” cu sigla PSD. Parlamentarul a explicat că a făcut acest gest pentru că animalul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara […] Articolul Cine este parlamentarul AUR care a mers să protesteze cu o capră purtând sigla PSD apare prima dată în PS News.
18:20
18:20
Strategie controversată: USR, pe urmele AUR, cu demersuri la Bruxelles împotriva României # PSNews.ro
După ce l-au acuzat pe liderul AUR, George Simion, că ar fi făcut demersuri de lobby în SUA pentru scoaterea României din programul Visa Waiver, parlamentarii USR își mută ofensiva la nivel european, solicitând Comisiei Europene o atitudine mai fermă față de problemele din sistemul judiciar românesc. Joi, o delegație a USR a avut o […] Articolul Strategie controversată: USR, pe urmele AUR, cu demersuri la Bruxelles împotriva României apare prima dată în PS News.
18:20
Fostul președinte al Consiliului Județean Buzău Lucian Romașcanu a transmis pe Facebook primul mesaj după ce a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi. Romașcanu a spus că va reprezenta România „cu cinste”. Fost purtător de cuvânt al PSD și fost președinte al Consiliului Județean Buzău, Lucian Romașcanu a anunțat încă de la […] Articolul Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:20
„A fost chimie între noi la prima vedere”. Anunț surprinzător al lui Ciprian Ciucu. Cu cine va împărți biroul de la PMB # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că de joi va împărţi biroul cu Cathy, noua pisică pe care o are la Primăria Capitalei. Potrivit primarului, pisica a fost operată, după ce a fost lovită de o maşină. La sfârşitul anului trecut, Ciucu declara că nu o ia cu […] Articolul „A fost chimie între noi la prima vedere”. Anunț surprinzător al lui Ciprian Ciucu. Cu cine va împărți biroul de la PMB apare prima dată în PS News.
17:20
Termoenergetica – în pragul colapsului: Ne descurcăm de la o lună la alta, mult nu cred că mai putem continua așa # PSNews.ro
Termoenergetica se confruntă cu dificultăți financiare grave, încercând să funcționeze lunar în condițiile acumulării unor datorii uriașe către Electrocentrale București (Elcen). Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al companiei municipale, a declarat că datoria către producătorul de energie termică a ajuns la 1,8 miliarde de lei, față de 1,5 miliarde la sfârșitul anului trecut. Situația afectează […] Articolul Termoenergetica – în pragul colapsului: Ne descurcăm de la o lună la alta, mult nu cred că mai putem continua așa apare prima dată în PS News.
17:20
Facturile viitoare la gaze: Există pericol ca, de la 1 aprilie, consumatorul să nu intre într-o piață ‘liberalizată’ # PSNews.ro
Vicepreședintele Consiliului Concurenței, Dan Pascu, a declarat că autoritatea se aștepta ca prețurile gazelor naturale să fie reliberalizate, însă este convins că întârzierea procesului a fost luată în urma unei analize serioase. „Ne-am fi așteptat la reliberalizare, însă decizia de temporizare pare fundamentată pe o evaluare atentă”, a explicat Pascu, potrivit Profit. O analiză realizată […] Articolul Facturile viitoare la gaze: Există pericol ca, de la 1 aprilie, consumatorul să nu intre într-o piață ‘liberalizată’ apare prima dată în PS News.
17:20
Reforma administrației va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, din motive de calendar, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. ‘Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanță de urgență, din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi (…), să producă efecte, […] Articolul Ioana Dogioiu, anunț de ultimă oră despre adoptarea reformei administrației apare prima dată în PS News.
17:20
Percheziții în clădirea Comisiei Europene din Bruxelles. Ancheta vizează vânzarea unor imobile de 1 miliard de euro # PSNews.ro
Clădirea Comisiei Europene din Bruxelles a fost vizată de percheziții efectuate de poliția belgiană, în cadrul unei anchete privind posibile nereguli în vânzarea unor proprietăți imobiliare, potrivit Financial Times, care citează surse apropiate investigației. Descinderile au vizat și departamentul responsabil cu bugetul, iar ancheta este coordonată de Parchetul European (EPPO). Investigația se referă la tranzacții […] Articolul Percheziții în clădirea Comisiei Europene din Bruxelles. Ancheta vizează vânzarea unor imobile de 1 miliard de euro apare prima dată în PS News.
17:20
Secretarul general al Guvernului regretă comparația concedierilor cu exterminarea evreilor. A fost interpretată greșit # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), şi-a cerut scuze public, joi, după ce, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la Secretariatul General al Guvernului a afirmat că nu face tăieri pentru că ”oamenii au fost numere doar la Auschwitz”. Oprea susţine că a pronunţat cuvinte care au fost interpretate […] Articolul Secretarul general al Guvernului regretă comparația concedierilor cu exterminarea evreilor. A fost interpretată greșit apare prima dată în PS News.
17:20
Blocaj la Palatul Victoria. Mai mulți demnitari se opun tăierilor și refuză să semneze ordonanța # PSNews.ro
Reducerea cheltuielilor la nivelul statului întâmpină rezistență din partea unor miniștri, punând în dificultate implementarea reformei administrației, care necesită avizul a zece ministere. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că nu va semna proiectul de ordonanță care prevede tăieri și solicită ca sectorul agriculturii să fie exceptat. Potrivit lui Barbu, exemplul său ar putea fi […] Articolul Blocaj la Palatul Victoria. Mai mulți demnitari se opun tăierilor și refuză să semneze ordonanța apare prima dată în PS News.
17:20
Mutarea strategică de la Ministerul Apărării. Adevărata miză a centrelor militare, explicată de un general # PSNews.ro
Centrele militare județene vor fi preluate în administrarea exclusivă a Ministerului Apărării începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan. Transferul, susținut de Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), ar urma să genereze economii pentru autoritățile locale, a declarat pentru „Adevărul” președintele CJ Brașov, Adrian Veștea. Dincolo de beneficiile financiare, […] Articolul Mutarea strategică de la Ministerul Apărării. Adevărata miză a centrelor militare, explicată de un general apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:10
VIDEO George Simion, la un protest organizat joi la Ploieşti. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a participat, joi, la un protest organizat în Ploieşti, unde sute de susţinători ai formaţiunii suveraniste au cerut demisia Guvernului şi au scandat „Călin Georgescu preşedinte”. Conform AUR, au avut loc proteste în mai multe oraşe, inclusiv în Bucureşti. Manifestaţia organizată de AUR la Ploieşti s-a desfăşurat în centrul municipiului Ploieşti, […] Articolul VIDEO George Simion, la un protest organizat joi la Ploieşti. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe apare prima dată în PS News.
16:10
Nicușor Dan, despre Europa cu două viteze: Nu trebuie să fim îngrijorați. Nu există o intenție pentru regimuri diferite # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la reuniunea informală a Consiliului European desfășurată la castelul Alden Biesen, că ideea unei „Europe cu mai multe viteze” nu presupune crearea unor regimuri diferite în interiorul Uniunii, ci reprezintă doar coordonări punctuale între state care împărtășesc aceleași priorități și doresc să promoveze împreună anumite inițiative. Șeful statului a […] Articolul Nicușor Dan, despre Europa cu două viteze: Nu trebuie să fim îngrijorați. Nu există o intenție pentru regimuri diferite apare prima dată în PS News.
16:10
Ce spune Dragoș Pavăl de la Dedeman despre achiziția celor 478 de magazine Carrefour din România # PSNews.ro
Carrefour România a anunțat joi, 12 februarie, că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding, grupul de investiții al fraților Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru vânzarea rețelei sale din România. Această etapă marchează extinderea antreprenorilor pe segmentul retailului alimentar. „Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea […] Articolul Ce spune Dragoș Pavăl de la Dedeman despre achiziția celor 478 de magazine Carrefour din România apare prima dată în PS News.
16:10
Judecătorii Tribunalului București au revocat controlul judiciar pe cauțiune impus de DNA primarului sectorului 3, Robert Negoiță, potrivit Mediafax. Procurorii Secției a II-a a DNA îl plasaseră pe 5 februarie pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei. Edilul este acuzat de potențiala săvârșire […] Articolul Robert Negoiță scapă de controlul judiciar apare prima dată în PS News.
16:10
Ministrul Muncii, despre munca la negru în ride-sharing: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul” # PSNews.ro
În ultimele două săptămâni, Inspecția Muncii a identificat peste 1.200 de persoane care prestau muncă nedeclarată în domeniul ride-sharing în județul Constanța, a anunțat joi ministrul Muncii, Florin Manole. În cadrul unei campanii naționale desfășurate între 2 și 6 februarie 2026, inspectorii au efectuat 1.834 de controale, aplicând 1.122 de sancțiuni și amenzi în valoare […] Articolul Ministrul Muncii, despre munca la negru în ride-sharing: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul” apare prima dată în PS News.
16:10
România are în prezent o problemă uriașă, pentru că nu vin suficienți bani în țară, iar relansarea economiei doar prin niște tăieri bugetare nu este o idee fezabilă, a afirmat, joi, fostul premier Victor Ponta, la evenimentul dedicat împlinirii a 15 ani de la listarea acțiunilor FP pe piața locală de capital. ‘Cred că România […] Articolul Ponta: Cred că România are o problemă uriașă, nu vin suficienți bani în țară apare prima dată în PS News.
16:10
ANAF: Criteriile pentru declararea inactivității fiscale rămân neschimbate în privința mandatului administratorilor # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a clarificat că regulile privind declararea inactivității fiscale a societăților comerciale nu s-au modificat în ceea ce privește mandatul administratorilor, contrar unor informații apărute în spațiul public. Instituția precizează că nu poate declara contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări în cazul în care mandatul administratorilor este stabilit pe […] Articolul ANAF: Criteriile pentru declararea inactivității fiscale rămân neschimbate în privința mandatului administratorilor apare prima dată în PS News.
15:10
Nu mai e mult! Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 – surse # PSNews.ro
Raportul privind alegerile prezidențiale din 2024, anulate de Curtea Constituțională într-o decizie fără precedent, ar putea fi făcut public în luna aprilie, potrivit unor surse de la Palatul Cotroceni. Documentul este așteptat să clarifice suspiciunile legate de finanțarea campaniei și posibilele ingerințe externe. Surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că raportul care vizează scrutinul prezidențial din […] Articolul Nu mai e mult! Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 – surse apare prima dată în PS News.
15:10
UDMR pune presiune pe premierul Ilie Bolojan în contextul dezbaterilor privind taxele locale și avertizează că ia în calcul inclusiv o analiză asupra rămânerii la guvernare, dacă solicitările sale nu sunt luate în considerare. Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că formațiunea nu exclude o astfel de discuție, însă a subliniat că, în acest moment, UDMR […] Articolul UDMR amenință cu ieșirea de la guvernare dacă premierul Bolojan nu reduce taxele apare prima dată în PS News.
15:10
Pagube de peste 3 milioane de euro după vandalizarea echipamentelor pentru energia eoliană din mai multe județe # PSNews.ro
Investitorii în energie eoliană atrag atenția că, în ultimul timp, asistă la o campanie, posibil concertată, de distrugere a mai multor echipamente – turnuri meteo și anemometre – în mai multe județe din țară, o situație nemaintâlnită până acum în România. Cer Guvernului să ia măsuri. Fiecare echipament vandalizat costă sute de mii de euro. […] Articolul Pagube de peste 3 milioane de euro după vandalizarea echipamentelor pentru energia eoliană din mai multe județe apare prima dată în PS News.
15:10
Radu Miruță, la Bruxelles: România se angajează în dezvoltarea unei industrii de apărare competitive până în 2030 # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut o întrevedere cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Dialogul dintre cei doi oficiali a evidențiat importanța implementării inițiativelor europene dedicate creșterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu foaia de parcurs „Defence Readiness Roadmap 2030”, conform Gândul. Miruţă şi Kubilius „au subliniat nevoia de consolidare a […] Articolul Radu Miruță, la Bruxelles: România se angajează în dezvoltarea unei industrii de apărare competitive până în 2030 apare prima dată în PS News.
15:10
Nicușor Dan, despre summitul Consiliului de Pace: „E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înaintea reuniunii informale a Consiliului European, că România nu a luat încă o decizie privind participarea la summitul Consiliului pentru Pace convocat de președintele american Donald Trump pe 19 februarie, la Washington. Șeful statului a explicat că sunt în desfășurare discuții cu partea americană pentru a clarifica rolul pe […] Articolul Nicușor Dan, despre summitul Consiliului de Pace: „E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii” apare prima dată în PS News.
15:10
„Cârțită a sistemului”. Scandal între foști colegi din USR: Ghinea îl atacă pe Vlad Gheorghe, acesta îi răspunde # PSNews.ro
Conflictul dintre foști colegi din USR a escaladat în declarații dure. Fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, îl cataloghează pe Vlad Gheorghe, noul consilier al premierului Ilie Bolojan, drept „cârtiță a sistemului” și „ticălos”. La rândul său, Gheorghe îl acuză pe Ghinea că urmărește aceeași agendă politică cu Hubert Thuma, principalul rival din PNL […] Articolul „Cârțită a sistemului”. Scandal între foști colegi din USR: Ghinea îl atacă pe Vlad Gheorghe, acesta îi răspunde apare prima dată în PS News.
15:10
PSD transmite joi că se opune tăierilor „FĂRĂ EXCEPŢII” a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţine o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar. Formaţiunea solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină […] Articolul PSD anunţă că se opune tăierilor „FĂRĂ EXCEPŢII” a salariilor din sistemul bugetar apare prima dată în PS News.
15:10
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Europa trebuie să devină mai competitivă pentru a nu pierde cursa cu SUA # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan participă joi, în Belgia, la o dezbatere importantă cu liderii europeni despre creșterea competitivității Uniunii Europene, subliniind necesitatea armonizării reglementărilor și reducerii fragmentării pieței pentru a sprijini dezvoltarea marilor companii europene și creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Șeful statului a transmis, într-o postare pe Facebook, că UE trebuie să își reevalueze […] Articolul Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Europa trebuie să devină mai competitivă pentru a nu pierde cursa cu SUA apare prima dată în PS News.
15:10
Reforma administrativă, blocată în coaliție. Proiectul nu se află pe ordinea de zi a ședinței de guvern # PSNews.ro
Sunt tensiuni tot mai mari în coaliție din cauza reformei privind administrația publică, prin care cheltuielile cu angajații ar trebui reduse cu 10%. Social-democrații nu acceptă noi tăieri, iar în ședința executivului de astăzi, joi, 12 februarie, proiectul nu a fost introdus pe ordinea de zi. O nouă ședință ar urma să aibă loc luni, […] Articolul Reforma administrativă, blocată în coaliție. Proiectul nu se află pe ordinea de zi a ședinței de guvern apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:10
Victor Negrescu lansează un demers strategic pentru viitorul Parlamentului European până în 2040 # PSNews.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat stabilirea principalelor teme de analiză pentru Grupul de reflecție privind viitorul Parlamentului European, în cadrul celei de-a doua reuniuni de lucru organizate la Bruxelles, pe 10 februarie, transmite Calea europeană. Inițiativa, lansată de europarlamentarul român și aprobată de Biroul PE, vizează elaborarea unui document amplu cu scenarii de […] Articolul Victor Negrescu lansează un demers strategic pentru viitorul Parlamentului European până în 2040 apare prima dată în PS News.
14:10
Alertă alimentară: peste 12 tone de fructe cu pesticide au ajuns la raft. Percheziții în mai multe județe # PSNews.ro
Opt percheziții au loc joi dimineață în București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar în care reprezentanții unei firme sunt suspectați că au comercializat peste 12 tone de portocale cu un conținut ridicat de pesticide, schimbând ambalajele și etichetele pentru a indica în mod fals că fructele provin din Grecia, deși fuseseră importate […] Articolul Alertă alimentară: peste 12 tone de fructe cu pesticide au ajuns la raft. Percheziții în mai multe județe apare prima dată în PS News.
14:10
Remus Pricopie vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Politologul Remus Pricopie, rector SNSPA, este invitat, joi, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Remus Pricopie vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
14:10
Rusia ar folosi mișcări „pacifiste” pentru a organiza proteste anti-Ucraina în Germania, potrivit serviciilor ucrainene # PSNews.ro
Serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) avertizează asupra unei noi campanii hibride a Kremlinului în Germania, menită să submineze sprijinul pentru Ucraina chiar înaintea și în timpul Conferinței de Securitate de la München (13–15 februarie 2026), conform Adevărul. Potrivit GUR, serviciile speciale ruse pregătesc o operațiune de amploare care va folosi mișcări „pacifiste” pro-Kremlin […] Articolul Rusia ar folosi mișcări „pacifiste” pentru a organiza proteste anti-Ucraina în Germania, potrivit serviciilor ucrainene apare prima dată în PS News.
14:10
ANALIZĂ Peste 140.000 de cetăţeni din afara UE muncesc în România. De unde vin, în ce domenii activează și în ce orașe # PSNews.ro
Peste 148.000 de cetățeni din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Elveției aveau permis de ședere în scop de muncă la finalul anului 2025, potrivit unei analize Economica realizate pe baza datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Aproape jumătate dintre aceștia provin din Nepal și Sri Lanka. Numărul străinilor cu permis de […] Articolul ANALIZĂ Peste 140.000 de cetăţeni din afara UE muncesc în România. De unde vin, în ce domenii activează și în ce orașe apare prima dată în PS News.
14:10
Precedent major pentru viitorul fondurilor UE: Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi 10 miliarde de euro # PSNews.ro
Comisia Europeană ar putea fi obligată să recunoască faptul că a greșit atunci când a deblocat, în 2023, 10 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri blocate anterior din cauza problemelor privind statul de drept. Un consilier juridic senior al Curții de Justiție a UE recomandă anularea deciziei, ceea ce ar putea forța Budapesta să returneze […] Articolul Precedent major pentru viitorul fondurilor UE: Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi 10 miliarde de euro apare prima dată în PS News.
14:10
Programul SAFE: UE aprobă investiții de 38 miliarde euro în apărare pentru România și alte șapte state # PSNews.ro
Uniunea Europeană a aprobat miercuri primele planuri naționale de investiții în apărare în cadrul programului SAFE, instrument financiar în valoare totală de 150 de miliarde de euro. Decizia permite demararea primelor plăți către statele membre incluse în această etapă. Planurile Belgiei, Bulgariei, Danemarcei, Spaniei, Croației, Ciprului, Portugaliei și României valorează împreună 38 de miliarde de euro, se arată într-un comunicat oficial. „Deciziile de astăzi arată că […] Articolul Programul SAFE: UE aprobă investiții de 38 miliarde euro în apărare pentru România și alte șapte state apare prima dată în PS News.
14:10
Guvernul înăsprește regimul plantelor și substanțelor stupefiante. Ce schimbări anunță Ioana Dogioiu # PSNews.ro
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, a prezentat astăzi principalele proiecte adoptate în ședința Executivului. Printre acestea se numără un proiect de lege care modifică regimul juridic al substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. Reguli mai stricte pentru substanțele stupefiante Potrivit Ioanei Dogioiu, proiectul de lege „clarifică regimul juridic al preparatelor care conțin […] Articolul Guvernul înăsprește regimul plantelor și substanțelor stupefiante. Ce schimbări anunță Ioana Dogioiu apare prima dată în PS News.
14:10
Test antidrog „pozitiv” pentru Robert Negoiță, după provocarea lui Marian Ceaușescu. Ce spun specialiștii # PSNews.ro
Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, a acceptat să facă un test rapid antidrog, pus la dispoziție de protestatarul Marian Ceaușescu, iar rezultatul a indicat „pozitiv” la cocaină. Negoiță neagă că ar fi consumat droguri și s-a prezentat ulterior la spital și la INML pentru analize, în timp ce specialiștii avertizează că testele rapide […] Articolul Test antidrog „pozitiv” pentru Robert Negoiță, după provocarea lui Marian Ceaușescu. Ce spun specialiștii apare prima dată în PS News.
13:10
Cristian Socol acuză consolidarea fiscală: Povara a fost pusă pe clasa de mijloc și pe românii vulnerabili # PSNews.ro
Profesorul universitar Cristian Socol explică, într-o analiză pentru Mediafax, că există un consens larg privind necesitatea reducerii deficitului bugetar, însă problema majoră este modul în care a fost realizată consolidarea fiscal-bugetară. „Orice om rațional și toate partidele politice recunosc nevoia de reducere a deficitului bugetar. România nu poate funcționa pe termen mediu și lung cu […] Articolul Cristian Socol acuză consolidarea fiscală: Povara a fost pusă pe clasa de mijloc și pe românii vulnerabili apare prima dată în PS News.
13:10
Organizațiile fermierilor cer majorarea sprijinului pentru legume și cartofi: Dependența de importuri va crește # PSNews.ro
O structură reprezentativă la nivel național a organizațiilor fermierilor din România cere guvernului majorarea sprijinului acordat pentru legumele cultivate în spații protejate și a sprijinului pentru cultivatorii de cartof, altfel dependența de importuri va crește și mai mult. Fermierii care cultivă legume și cartofi atrag atenția că fără sprijin suplimentar din partea statului vor rămâne […] Articolul Organizațiile fermierilor cer majorarea sprijinului pentru legume și cartofi: Dependența de importuri va crește apare prima dată în PS News.
13:10
Scandal la o biserică din R. Moldova: Munteanu cere respectarea legii după intrarea forțată a unui grup de persoane # PSNews.ro
Alexandru Munteanu afirmă că autoritățile nu se amestecă în treburile bisericești, subliniind că legea trebuie respectată, după ce un grup de oameni a intrat forțat în biserică, unde este baricadat preotul Mitropoliei Moldovei, alături de familie, pe fondul soluției instanței potrivit căreia lăcașul de cult a fost dat în folosință Mitropoliei Basarabiei. „Noi, ca autorități, […] Articolul Scandal la o biserică din R. Moldova: Munteanu cere respectarea legii după intrarea forțată a unui grup de persoane apare prima dată în PS News.
13:10
Analiză France Presse: Meloni – Merz, noul cuplu de forță al UE. Axa franco-germană, sub semnul întrebării # PSNews.ro
Germania și Italia își consolidează tot mai mult cooperarea pe marile dosare europene, de la comerț și industrie auto până la migrație și apărare, ceea ce ar putea diminua rolul tradițional al axei franco-germane, potrivit unei analize France Presse citate de Agerpres. La summitul liderilor UE de joi, premierul italian Giorgia Meloni și cancelarul german […] Articolul Analiză France Presse: Meloni – Merz, noul cuplu de forță al UE. Axa franco-germană, sub semnul întrebării apare prima dată în PS News.
13:10
Sectorul public, între expansiune și incertitudine: recrutările cresc, în ciuda planurilor de reducere a cheltuielilor # PSNews.ro
Sectorul bugetar pare să funcționeze ca un balon care se umflă și se dezumflă în funcție de context, dacă ne raportăm la numărul de joburi scoase la concurs în ultimele luni, potrivit datelor platformelor de recrutare online, analizate de Mediafax. Instituțiile publice au început anul 2026 cu intenții de extindere a echipelor, publicând peste 1.500 […] Articolul Sectorul public, între expansiune și incertitudine: recrutările cresc, în ciuda planurilor de reducere a cheltuielilor apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:10
Ciolacu pune tunurile pe Ilie Bolojan și-l acuză de sărăcirea populației: „Consumul a scăzut cinci luni la rând” # PSNews.ro
Marcel Ciolacu îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză că, prin majorarea taxelor și reducerea pensiilor, a sărăcit populația. Fostul premier susține că, în perioada în care a condus Guvernul, a reușit să scoată din sărăcie aproximativ 1,4 milioane de români, potrivit România TV. Ciolacu respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi […] Articolul Ciolacu pune tunurile pe Ilie Bolojan și-l acuză de sărăcirea populației: „Consumul a scăzut cinci luni la rând” apare prima dată în PS News.
12:00
Surse Cotroceni: Cel mai probabil reforma pensiilor speciale va fi trimisă la CJUE. Ce se întâmplă cu referendumul # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan crede că reforma pensiilor speciale, pe care insistă premierul Ilie Bolojan, va fi trimisă la CJUE, arată surse din Administrația Prezidențială. În tot acest timp, Palatul Cotroceni nu renunță la referendumul pentru Justiție, anunțat de șeful statului. Reforma pensiilor speciale, pe care insistă premierul Ilie Bolojan, ar urma să fie trimisă la […] Articolul Surse Cotroceni: Cel mai probabil reforma pensiilor speciale va fi trimisă la CJUE. Ce se întâmplă cu referendumul apare prima dată în PS News.
12:00
Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, îi cere lui Radu Oprea să se retragă din funcția de secretar general al Guvernului, după ce social-democratul a comparat tăierile de cheltuieli și de personal din instituții cu Auschwitz. „Arată dispreț față de victimele Holocaustului”, susține acesta. „Am fost personal față în față cu mai mulți supraviețuitori […] Articolul Scandal în coaliție: USR îi cere demisia lui Radu Oprea apare prima dată în PS News.
12:00
Marcel Ciolacu îndeamnă coaliția la dialog: „Trebuie cumva găsită o coerență. În acest ritm nu va rezista coaliția.” # PSNews.ro
Marcel Ciolacu atrage atenția că actualul ritm de guvernare pune în pericol atât coeziunea coaliției, cât și stabilitatea economică a țării. Președintele CJ Buzău susține că nu se poate guverna doar după dorințele premierului Ilie Bolojan și că este necesar ca măsurile să sprijine economia reală. „Reziștii spun ca Ciolacu a bagat tara în faliment […] Articolul Marcel Ciolacu îndeamnă coaliția la dialog: „Trebuie cumva găsită o coerență. În acest ritm nu va rezista coaliția.” apare prima dată în PS News.
12:00
Ursula Von der Leyen critică „fragmentarea” UE: Economia europeană funcționează cu „frâna de mână trasă” # PSNews.ro
Ursula von der Leyen declară că Uniunea Europeană „trebuie să dărâme barierele care îi împiedică dezvoltarea” și să lucreze la o aprofundare a piețeu unice, „pentru a deveni un veritabil gigant economic global”, potrivit Profit.ro. „Avem a doua cea mai mare economie din lume, dar o conducem cu frâna de mână trasă. Vestea bună este […] Articolul Ursula Von der Leyen critică „fragmentarea” UE: Economia europeană funcționează cu „frâna de mână trasă” apare prima dată în PS News.
12:00
Comisia Europeană analizează dacă menține suspendarea a 231 de milioane de euro din PNRR după amânarea CCR # PSNews.ro
Comisia Europeană a transmis miercuri seară că „a luat act” de noua amânare decisă de CCR în dosarul privind reforma pensiilor speciale, potrivit Adevărul. Într-un răspuns pentru Digi24, oficialii europeni precizează că analizează în continuare situația și că urmează să decidă dacă mențin sau nu suspendarea sumei de 231 de milioane de euro din Planul Național […] Articolul Comisia Europeană analizează dacă menține suspendarea a 231 de milioane de euro din PNRR după amânarea CCR apare prima dată în PS News.
