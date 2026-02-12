Motivul pentru care îți este mai multă foame iarna. Are legătură cu lumina soarelui
Newsweek.ro, 12 februarie 2026 19:20
Ți-ai mai fost foame în ultima vreme? Există un motiv pentru asta, potrivit experților în nutriție. ...
Acum 10 minute
19:40
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei caută drumul spre supravieţuirea economică a Europei, aflate în criză # Newsweek.ro
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei, întruniţi la Castelul Alden Biesen, în Belgia, caută drumul s...
Acum 30 minute
19:30
Percheziții la Comisia Europeană în cadrul unei anchete a EPPO privind vânzări imobiliare către statul belgian # Newsweek.ro
Au loc percheziții la Comisia Europeană, în cadrul unei anchete a EPPO (Parchetul European, condus d...
19:20
Ți-ai mai fost foame în ultima vreme? Există un motiv pentru asta, potrivit experților în nutriție. ...
Acum o oră
19:10
Cele „6 războaie” ale Chinei. Dacă Taiwan va cădea, Beijingul va captura Japonia și Filipine. Ce va face SUA? # Newsweek.ro
Președintele taiwanez Lai Ching-te a avertizat că țări precum Japonia și Filipine ar putea fi următo...
19:10
Un bărbat a încercat să aducă droguri în România, din SUA. A crezut că nu va fi prins însă anchetato...
18:50
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii # Newsweek.ro
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii...
Acum 2 ore
18:40
Leonardo Badea: Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali # Newsweek.ro
Prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, spune că statutul viitor al României, de membru OCDE, eli...
18:30
Patru tineri au fost prinși în flagrant întimp ce primeau droguri din Spania. Polițiștii și procuror...
18:20
Horoscop februarie de weekend: 4 zodii atrag abundență și noroc. Le ajută Mercur și Nodul Nord în Pești # Newsweek.ro
Patru semne zodiacale atrag abundența și norocul în luna februarie. Mercur se află în conjuncție cu ...
18:10
Dominic Fritz anunță planuri mari pentru Timișoara: orașul ar putea deveni un centru al industriei de apărare # Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a discutat, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, cu peste...
18:10
Raport servicii secrete: Rusia a produs 7.000.000 de proiectile pentru un război cu NATO. Cât răgaz are Europa # Newsweek.ro
Reorganizarea armatei Rusiei pe baza unităților de drone și a producției semnificative de muniție se...
17:50
Europa, în alertă după șocul Trump: liderii se reunesc la Munchen pe fondul tensiunilor transatlantice # Newsweek.ro
Șocate de tarifele vamale și politica dură a lui Trump, puterile Europei se reunesc la Conferința de...
Acum 4 ore
17:40
Retragere surpriză în Orientul Mijlociu. Armata SUA părăsește o bază strategică din Siria # Newsweek.ro
Armata americană s-a retras de la baza al-Tanf, importantă strategic, din Siria, situată la graniţel...
17:30
FOTO Ruina fostei fabrici de medicamente din centrul Bucureștiului, vândută cu 5.000.000 €. „Crește” un bloc # Newsweek.ro
La scurt timp după Revoluție, clădirea unei fabrici de medicamente aflată în centrul Bucureștiului, ...
17:20
PSD respinge tăierile de salarii la bugetari și propune impozitare progresivă: Tăierea nu e reformă! # Newsweek.ro
PSD a transmis că se opune tăierilor "fără excepţii" a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţ...
17:10
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize # Newsweek.ro
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize. Lideri...
17:00
Nuclearelectrica au aprobat continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de reactoare nucleare # Newsweek.ro
Acţionarii Nuclearelectrica au votat în AGA continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de...
17:00
FOTO Inspectorii „ISCTR” din Polonia, șocați de un camion din România. Mergea cu remorca de 25 tone fără frâne # Newsweek.ro
În cadrul unui control de rutină pe o autostradă, inspectorii ITD, echivalentul „ISCTR”-ului în Polo...
16:50
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE # Newsweek.ro
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE. În ciu...
16:40
Locatarii din bloc zic că că șefii Asociației de proprietari îi fură. Prime de sărbători, salariul casierului # Newsweek.ro
Plata întreținerii la bloc stârnește mari controverse. Mulți proprietari se simt furați ba la factur...
16:30
Elveţia va decide prin referendum propunerea extremei drepte de a limita populaţia la 10 milioane # Newsweek.ro
Elveţia va chema la urne alegătorii în această vară pentru a se pronunţa prin referendum asupra unei...
16:20
JO 2026 - Schi acrobatic: Surprinzătorul australian Cooper Woods, medaliat cu aur la movile masculin # Newsweek.ro
JO 2026 - Schi acrobatic: Surprinzătorul australian Cooper Woods, medaliat cu aur la movile masculin...
16:10
VIDEO Călătorie de 3.000 km, din Germania până la Capul Nord, cu o mașină electrică de familie. Cât a consumat # Newsweek.ro
O mașină electrică de familie, un Volkswagen ID.7 Tourer GTX (cea mai potentă versiune a Passat-ului...
15:50
Culmea licitațiilor de la Primărie: un singur loc de parcare scos la închiriat pentru locatari din 15 blocuri # Newsweek.ro
Procedurile lansate anul acesta de Serviciul Administrare Parcări al Primăriei Iași au avut cel mai ...
15:50
România, lider militar regional în ierarhia militară Global Fire Power. Ungaria, Bulgaria și Serbia, în urmă # Newsweek.ro
A apărut noul index, cel pe 2026, al Global Fire Power, iar România a pierdut un loc în ierarhia mil...
Acum 6 ore
15:30
Dosarul Flux-Chirica-Harabagiu: un pas mare spre prescriere? S-a cerut schimbarea încadrării juridice # Newsweek.ro
„Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: încetează procesul penal pornit împotriva inculpa...
15:30
În ce oraș au venit peste 10.000 de persoane numai în 2025. O treime din solicitări, pentru locuri de muncă # Newsweek.ro
În 2025, Iașul a fost pentru mai bine de 10.000 de cetățeni străini locul în care au venit să studie...
15:30
Ciprian Ciucu își împarte biroul cu o pisicuță: „O să-i spun Cathy”. Povestea tristă a ghemotocului de blană # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o nouă „angajată”: o pisicuță. „Am să-i...
15:00
Pensionar obligă Casa de Pensii să îi socotească 5 ani de condiții normale ca stagiu de cotizare grupa I. Cum? # Newsweek.ro
O victorie importantă pentru un pensionar. El a obligat Casa de pensii în instanță să îi socotească ...
15:00
Ilie Bolojan, întrevedere cu Comisarul European pentru justiție. Reforma pensiilor speciale, pe agendă # Newsweek.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit joi cu Comisarul European pentru justiție, Micha...
15:00
Piața imobiliară a luat-o razna în Bulgaria. În Sofia, prețul metrului pătrat a explodat cu 500 € într-un an # Newsweek.ro
Piața imobiliară a luat-o razna în Bulgaria. În Sofia, prețul metrului pătrat a explodat cu 500 € în...
14:30
FOTO Gropi, cratere... Bulevardele din București, ca după bombardament. Poliția a dat 7 amenzi Primăriei # Newsweek.ro
Bulevardele din București sunt pline de gropi și cratere, arată ca după bombardament, după ger și ni...
14:30
Campionul mondial şi olimpic la nataţie David Popovici s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc...
14:20
Patru case au fost evacuate în Prahova, după ce un autoturism a derapat şi a rupt o ţeavă de gaz # Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au evacuat preventiv, joi, patru locuinţe din comuna Păuleşti, după...
14:10
Alertă pe litoralul românesc. O dronă a fost descoperită pe o plajă dintre Costinești și Tuzla # Newsweek.ro
Autoritățile au declanșat verificări pe litoralul românesc după ce o dronă a fost descoperită pe pla...
14:00
Furtuni de vară în plină iarnă și zăpadă neașteptată lovesc sud-estul României. Meteorologii fac avertizarea # Newsweek.ro
Furtuni de vară în plină iarnă și zăpadă neașteptată lovesc sud-estul României. Meteorologii lanseaz...
13:50
FOTO Primăriile din București, amendate de Poliție pentru gropile din asfalt. 30.000 de lei au de plată # Newsweek.ro
Drumurile în București arată ca după bombardament. Sunt pline de gropi și pun în pericol siguranța c...
Acum 8 ore
13:30
Câte zile libere au românii de Paște? Cum trebuie compensați angajații, dacă muncesc în aceste zile? # Newsweek.ro
În 2026, Paștele Ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie, iar românii vor beneficia de un weekend prel...
13:30
Cenzură totală în Rusia. Putin interzice WhatsApp, YouTube și Facebook. Călin Georgescu: E dictatură-n România # Newsweek.ro
Regimul de la Kremlin a blocat complet accesul la WhatsApp, YouTube și Facebook, eliminându-le din s...
13:20
SUA și Iranul, pe picior de război. Trump, gata să al doilea portavion de atac în Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Pentagonul a ordonat pregătirea unui al doilea grup de portavioane pentru Orientul Mijlociu, în timp...
13:10
Pensie de handicap crescută cu 1.000 lei. I-a fost plătită pensia greșit timp de 7 ani. Cum a fost posibil? # Newsweek.ro
O pensionară cu grad de handicap a povestit pe un grup de Facebook cum pensia sa a fost recalculată ...
13:00
China îl acuză pe preşedintele taiwanez Lai Ching-te că este un provocator de crize şi instigator la războaie # Newsweek.ro
China l-a acuzat joi pe preşedintele taiwanez Lai Ching-te că este un provocator de crize şi instiga...
12:50
Mii de șoferi români, inconștienți. 4.697 din mașinile controlate de RAR în 2025, cu risc iminent de accident # Newsweek.ro
România e campioană în UE la accidente rutiere mortale, iar o cauză e și inconștiența unor șoferi ro...
12:40
Copaci care „văd” viitorul? Molizii ar fi reacționat la o eclipsă solară înainte să se producă. Cum e posibil? # Newsweek.ro
Un nou studiu face vâlvă: se spune că molizii au „simțit” o eclipsă solară. Acum, cercetătorii oferă...
12:30
Zeci de mii de maşini sunt exportate din China către Rusia prin scheme de importuri paralele care de...
12:20
Protestul lui George Simion, eșec total. Piața Victoriei, aproape goală. În țară se strigă Călin Georgescu # Newsweek.ro
Protestul convocat de liderul extremiștilor AUR, George Simion, s-a dovedit un nou eșec de mobilizar...
12:10
Ju Ae, prima „lideră supremă”. Dictatorul Kim Jong Un vrea să-i lase moștenire puterea fiicei sale # Newsweek.ro
Ju Ae va deveni prima „lideră supremă”. Dictatorul Kim Jong Un vrea să-i lase moștenire puterea în C...
11:50
Va participa Nicușor Dan la Consiliul de Pace pentru Ucraina al lui Trump? Președintele încă analizează # Newsweek.ro
Administrația Trump l-a invitat pe președintele României să participe la prima reuniunea a Consiliul...
Acum 12 ore
11:40
Danemarca a preluat conducerea contra petrolierelor Rusiei. Marea Britanie le atacă în Canalul Mânecii # Newsweek.ro
Danemarca a preluat conducerea în combaterea flotei din umbră a Rusiei și a reunit un grup de țări p...
11:30
Pacienții vor avea dreptul la o a doua opinie medicală. Consultația va fi decontată de către stat # Newsweek.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede că pacienții asigurați...
