Medicul care salvează îngeri, avertisment pentru părinții din România. Dr. Mihai Craiu: „Sunt boli care nu ar trebui să mai existe”
Fanatik, 12 februarie 2026 19:50
Doctorul Mihai Craiu, medicul care are grijă de îngerași, trage un semnal de alarmă pentru părinții din România: marele pericol care ne paște din punct de vedere sanitar
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
20:00
Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din runda a 3-a a grupelor Cupei României, a adus o schimbare de ultim moment pentru bucureșteni în formula de start.
Acum 30 minute
19:50
Medicul care salvează îngeri, avertisment pentru părinții din România. Dr. Mihai Craiu: „Sunt boli care nu ar trebui să mai existe” # Fanatik
Doctorul Mihai Craiu, medicul care are grijă de îngerași, trage un semnal de alarmă pentru părinții din România: marele pericol care ne paște din punct de vedere sanitar
Acum o oră
19:40
Fanatik SuperLiga, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Universitatea Craiova – FCSB și FC Hermannstadt – Dinamo # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Marius Mitran, Sabin Ilie și Super-Gigi.
19:40
Cum a apărut Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova – FCSB la o zi după suspendarea primită la Comisia de Disciplină. Video exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină pentru că a scuipat un suporter dinamovist, dar nu putea lipsi de la U Craiova - FCSB din Cupa României Betano. Cum a apărut starul oltean
Acum 2 ore
19:00
Universitatea Craiova fără patru titulari cu FCSB! „Greii” care nu au prins lotul în meciul de Cupă # Fanatik
Mai mulți jucători foarte importanți de la Universitatea Craiova au fost lăsați în afara lotului de către antrenorul Filipe Coelho pentru partida cu FCSB din Cupa României Betano. Despre cine este vorba.
18:50
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință” # Fanatik
Universitatea București se confruntă cu acuzații fără precedent de discriminare și hărțuire din partea unei masterande la Facultatea de Matematică și Informatică
18:50
Scandal la Dinamo – Hermannstadt. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie la marginea terenului. Politic a intervenit în conflict. Video # Fanatik
Un nou scandal antrenor - jucător, gata să explodeze în Cupa României Betano. Danny Armstrong a avut un gest golănesc la adresa antrenorului lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu
18:40
Nu l-au iertat! Fanii lui Dinamo, primire „specială” pentru Dennis Politic. Jucătorul de la FCSB, într-o imagine alături de Gigi Becali. Foto # Fanatik
Dennis Politic, cel care a fost căpitan al lui Dinamo în sezonul trecut, a avut parte de o primire specială din partea suporterilor bucureșteni la duelul din Cupa României.
Acum 4 ore
18:00
Autoritățile din Curtea de Argeș cer, de urgență, două milioane de euro de la Ilie Bolojan, în criza apei. Când se termină lucrările la Barajul Vidraru: „S-au dat socotelile peste cap” # Fanatik
Autoritățile de la Curtea de Argeș, unde oamenii nu mai au apă potabilă la robinet de mai bine de 4 luni, cer bani, în regim de urgență, de la premierul Bolojan. Noutăți de la fața locului
18:00
Dacia Sandriders se retrage din Dakar după victoria din 2026! Reacţia constructorului român. Exclusiv # Fanatik
Decizie confirmată! După succesul răsunător de la începutul anului 2026, Dacia Sandriders alege să se retragă din faimosul Raliu Dakar. Primele reacții din partea constructorului
17:30
După Bolojan, urmează Nicușor Dan. Cum s-a schimbat puterea pe scena politică. „Un președinte slab devine o țină automat” # Fanatik
Evenimentele ultimelor luni arată o schimbare a polilor de putere pe scena politică. Cu un premier încolțit, următorul la rând este șeful statului, care plătește greșelile trecute
17:20
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte # Fanatik
Aflată în compania partenerului de viață a mărturisit că îl adoră pe jucătorul de tenis Novak Djokovic. Pasul pe care vrea să-l facă tânăra din Serbia.
17:10
Tragedie fără margini! 1 mort și 32 de răniți după ce un autobuz care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat # Fanatik
Sportul american a fost lovit de o veste tragică. Un accident de autobuz s-a soldat cu un deces și 32 de persoane rănite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:40
Structura anului școlar 2026-2027. Când sunt anunțate vacanțele și ce îi îngrijorează pe părinți # Fanatik
Ministerul Educației a publicat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027, care a fost și avizată. Ce spun părinții și ce îngrijorări au cu privire la calendar
16:30
Lisav Eissat este unul dintre jucătorii despre care s-a vorbit intens în această perioadă de mercato. Iată că acum a venit și anunțul că internaționalul român a semnat.
16:20
Al Hazem – Al Okhdood, live video în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică vrea să pună capăt serie de meciuri fără victorie # Fanatik
Marius Șumudică își continuă lupta pentru a o salva de la retrogradare pe Al Okhdood. Urmează meciul din deplasare cu Al Hazem, din etapa a 22-a a campionatului Arabiei Saudite. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Acum 6 ore
16:00
Adrian Mititelu, ajutor pentru FCSB înainte de derby-urile cu rivalul Mihai Rotaru: „Îi așteptăm și pe cei de la Dinamo să se antreneze la bază!”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mititelu a oferit un ajutor pentru FCSB înainte de derby-urile cu CSU Craiova. Ce mesaj a transmis patronul FCU Craiova rivalului Mihai Rotaru.
15:50
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră # Fanatik
Tranzacția anului în România, preluarea de Carrefour de către Pavăl Holding, intră direct în Top 5 al celor mai mari tranzacţii de pe piaţa internă şi pe locul 2 în topul achiziţiilor făcute de o companie românească.
15:10
Oltenii iau cu asalt „Ion Oblemenco”! Câți fani vor fi prezenți la Universitatea Craiova – FCSB și ce se întâmplă cu Peluza Nord # Fanatik
Oltenii se pregătesc să ia cu asalt „Oblemenco” la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, însă prezența Peluzei Nord rămâne incertă. Câți suporteri sunt anunțați la ora meciului.
14:50
Tone de portocale periculoase în România, cu etichetă de Grecia: „Statul să modifice legislația”. Cum ajung atât de ușor fructele cu pesticide în țară # Fanatik
Peste 12 tone de portocale importate din Egipt au ajuns în România cu etichete false „origine Grecia” Cine e vinovat și cum ajung astfel de produse pe raft?
14:40
„Vom înainta o plângere către CNCD!”. Dinamo primește o lovitură, după scandalul dintre Baiaram și suporteri # Fanatik
Controversa de după Dinamo - Universitatea Craiova continuă. Ștefan Baiaram este protejat după ce a primit o suspendare de două etape. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:30
Un club important din SuperLiga a intrat în insolvență după o decizie luată săptămâna trecută de instanță. Cum au comentat șefii grupării această hotărâre.
14:20
Lewis Hamilton, pus la zid pentru relația cu Kim Kardashian. Cuplul anului 2026, sortit eșecului? # Fanatik
Lewis Hamilton este criticat dur după ce s-a afișat cu Kim Kardashian. Cea mai nouă relație din showbiz, la un pas să se strice din cauza comentariilor?
Acum 8 ore
14:00
Profitabilitate și transferuri pe baza raportului UEFA! Campionatele surpriză care înregistrează pierderi uriașe și exemplul „Jambor – Rapid”. Analiză Bogdan Baratky # Fanatik
Analiză Bogdan Tudor Baratky pe baza raportului UEFA! Care sunt campionatele care se situează pe plus și care sunt ligile care suferă pierderi importante.
13:40
Dezvăluiri explozive din vestiarul lui Real Madrid! Jucătorul hărțuit de colegi: ”Este o victimă. Nu l-au acceptat!” # Fanatik
Real Madrid este considerat cel mai mare club din lume, dar lucrurile nu sunt deloc roz. Au apărut acuzații că un jucător important este hărțuit de colegi.
13:40
Victimele lui Kristof Lajos, ”antrenorul de genii”, revoltate de sentința dată de instanță. De ce i s-au redus anii de pușcărie și ce face familia fraților agresați: „Decizia e blândă” # Fanatik
Nemulțumire după decizia definitivă a Curții de Apel București în dosarul abuzatorului Kristof Lajos, cunoscut ca ”antrenorul de genii”. Ce pregătește familia victimelor
13:30
Fotbalistul atipic din Superligă. „Maestru” în Football Manager, inspirat de Kobe Bryant: „Am citit cărțile despre el” # Fanatik
„Sentimentul de a fi campion e unic”, ne-a spus mijlocașul de 23 de ani, care a câștigat titlul în Superliga alături de Farul, echipa la care a crescut. Ajuns în Giulești în 2024, Grameni a […]
13:20
Titlul, marea dorință din Bănie! Silviu Lung ridică miza înainte de „dubla“ Universitatea Craiova – FCSB: „Ni-l dorim foarte mult!“. Exclusiv # Fanatik
Silviu Lung vorbește înainte de „dubla“ Universitatea Craiova – FCSB despre marele atu al oltenilor, orgoliile unui astfel de derby și obiectivul suprem din Bănie: titlul de campioană.
13:10
Universitatea Craiova – FCSB, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Derby cu calificarea pe masă! # Fanatik
Universitatea Craiova - FCSB este meciul de joi seară din cadrul etapei a 3-a din grupele Cupei României Betano. Vezi toate detaliile legate de acest meci, de la scor, la marcatori, la reacții după fluierul final.
12:50
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a lansat o nouă profeție fabuloasă. Cine este jucătorul pe care îl vede următorul mare portar al echipei naționale a României.
12:50
Un întreg sector industrial se prăbușește, numărul falimentelor a explodat. Sunt zeci de mii de concedieri, România e afectată direct # Fanatik
Unul dintre sectoarele strategice ale economiei pierde tot mai mult teren în Europa, iar România resimte deja impactul prin opriri de producție și scăderi masive de personal.
12:20
Cine arbitrează U Craiova – FCSB în Cupa României Betano! I-a scos din minți pe jucători, iar Gigi Becali a vrut să se retragă din cauza lui # Fanatik
S-a aflat cine arbitrează U Craiova - FCSB în Cupa României Betano. „Centralul” i-a scos din minți pe jucătorii roș-albaștrilor la ultimul meci, iar Gigi Becali amenința că se retrage din fotbal.
12:20
Dan Petrescu este pe punctul să revină pe banca tehnică. Anunțul a fost oferit chiar de antrenor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre situația în care se află fostul internațional.
Acum 12 ore
12:10
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se aduc în instanță # Fanatik
Petru-Gabriel Negrea, deputat AUR de Suceava, nu a fost lăsat să intre în Ucraina din cauza declarațiilor sale. El are probleme în instanță cu un vecin.
11:40
Situație bizară în SuperLiga! Clubul care abia și-a inaugurat stadionul, obligat din nou să joace pe alt teren # Fanatik
Etapa 28 din SuperLiga scoate în relief o situație bizară. Deși o echipă și-a inaugurat stadionul în 2026, aceasta este nevoită să joace pe altă arenă. Care e motivul din spatele deciziei.
11:20
Bombă în Giulești: Daniel Sandu, la un pas de plecarea de la Rapid! Prima reacție a directorului de scouting. Exclusiv # Fanatik
Veste de ultimă oră de la Rapid! FANATIK a aflat că Daniel Sandu, actualul șef al scoutingului din Giulești, ar fi aproape de plecarea de la Rapid.
10:40
Pavlo Isenko, pe banca de rezerve după greșeala din Farul – Universitatea Craiova 4-1! Motivul pentru care a fost scos din poartă # Fanatik
Pavlo Isenko a fost doar rezervă în meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Adevăratul motiv pentru care ucraineanul nu a fost titularizat de Filipe Coelho.
10:20
Vladislav Blănuță a jucat foarte puțin la Dinamo Kiev după transferul din vară. Ucrainenii au anunțat ce se va întâmpla cu atacantul în a doua parte a sezonului.
10:10
Au vrut să dea lovitura în ultima zi de transferuri! Negocieri cu fotbalistul care are peste 400 de meciuri în SuperLiga # Fanatik
Deși a anunțat că va miza doar pe fotbaliști tineri, cu foame de rezultate și posibilități de afirmare pe viitor, echipa din SuperLiga a fost la un pas de a face un transfer de efect
09:50
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor, schimbate dramatic după tragedie: „Unde să ne mai ducem?” # Fanatik
De aproape patru luni, familiile din blocul explodat din Rahova trăiesc printre ruine și amintiri pierdute. Bunurile lor încă nu au fost recuperate, iar promisiunile autorităților întârzie să se materializeze.
09:50
PAOK Salonic va juca cu trofeul pe masă, având șansa de a câștiga Cupa Greciei, în anul în care sărbătorește Centenarul și visează și la un nou titlu de campioană
09:40
Veste excelentă pentru FCSB! Fundașul de națională este pe cale să revină după o absență de 4 luni. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre situația jucătorului.
09:20
Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Singurul scenariu prin care ambele ar trece de grupe. Toate calculele # Fanatik
Universitatea Craiova și FCSB se luptă pentru calificarea în sferturile Cupei României Betano. Toate scenariile din Grupa B, calcule, criterii de departajare.
09:10
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali # Fanatik
FCSB s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off, dar Mitică Dragomir e de părere că formația patronată de Gigi Becali va avea o misiune foarte dificilă până la finalul sezonului.
08:50
Victor Pițurcă îl face praf pe ministrul Radu Miruță pentru declarațiile despre Steaua: „Este domnul Nimeni în materie de sport!” # Fanatik
Victor Pițurcă nu a avut milă de ministrul Apărării după inexactitățile din discursul său despre Steaua. Ce a declarat fostul selecționer al României, susținător al proiectului din Liga a II-a
08:40
Steven Nsimba, refuzat de Dinamo: „Ne dorim altceva”. De ce nu a ajuns atacantul Universității Craiova în „Ștefan cel Mare” # Fanatik
Fotbalistul care a impresionat în SuperLiga României în tricoul Universitatății Craiova putea ajunge la Dinamo. Care a fost motivul pentru care „câinii” l-au refuzat
08:20
Decizia luată de Inter Miami, după ce Messi s-a accidentat cu zece zile înaintea startului noului sezon din MLS # Fanatik
Starul argentinian care a câștigat primul lui titlu de campion MLS suferă din cauza unei probleme musculare, determinându-i pe șefii clubului să ia o decizie importantă
08:10
A doua opinie medicală, gratuită pentru românii asigurați. Medicii de familie avertizează: „Avem resurse limitate” # Fanatik
Românii asigurați vor avea dreptul și la o a doua opinie, care să fie acoperită de Casa de Asigurări. Medicii avertizează că, pe lângă beneficiile acestei legi, există și riscuri
07:50
Prima reacție din partea conducerii Rapidului după eliminarea din Cupa României Betano: „O să avem o discuție” # Fanatik
Au venit și primele reacții din partea conducerii Rapidului după ce echipa antrenată de Costel Gâlcă a fost eliminată din Cupa României Betano. Ce a declarat Victor Angelescu după nici 24 de ore
07:40
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!” # Fanatik
Legendarul Ionel Augustin a vorbit, la FANATIK, despre ratarea sa uriașă de pe Anfield din semifinala Cupei Campionilor Europeni Liverpool - Dinamo din 1984. Cât de mult a suferit ”Oneață” după acest moment.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.