Sclipirile Luminii: Parohia Iancu Nou-Bălăneanu din Bucureşti
Ziarul Lumina, 12 februarie 2026 19:50
Parohia Iancu Nou-Bălăneanu din Bucureşti, târnosită în 1873:
• • •
Gala de decernare a premiilor Teach For Romania va avea loc în 20 februarie, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Profesorii care predau în şcolile din mediul rural, „oameni care aprind scântei
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele după care se vor desfăşura simulările examenelor naţionale, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Acestea vor fi organizate la nivel na
Rezultatele celei mai recente cercetări sociologice realizate de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025 evidenţiază că aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nici o restricție de
JUDECATĂ (gr. κρίσις, lat. iudicium)În limbaj teologic, termenul de judecată are sensul de sentință, pedeapsă, dreptate și este folosit îndeosebi cu referire la două aspecte: judecata
Astăzi sunt cinstiți Sfinții Apostoli Acvila și soția sa, Priscila. Înainte de titlurile de apostoli, ei au constituit una dintre familiile creștine importante ale Bisericii primare, ctitoră de comunități
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. „Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani
Sala „Colloquium” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 12 februarie, lucrările Adunării Generale a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia
Klaus Schwab, fostul președinte al Forumului Economic Mondial de la Davos, organizație care adună oameni politici importanți, președinți de state și premieri, mari bancheri și CEO de companii multinaționale de
Astăzi se împlinesc 146 de ani de la naşterea lui Dimitrie Gusti, cărturarul care a lăsat urme semnificative în cercetarea sociologică, a înființat instituții noi pentru România începutului de secol XX și a
Catedrala Mitropolitană ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui un concert caritabil sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora locală 19:00. Mai mulți artiști ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, l-a primit în audiență joi, 12 februarie, în Sala „Sfântul Ioan Casian” a Palatului Patriarhiei, pe Preasfințitul Părinte Marcos,
La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în parohiile din protoieriile Târgoviște Sud și Pucioasa, județul Dâmbovița, au fost
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, miercuri, 11 februarie, cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, Protopopiatul Slobozia a organizat o nouă acțiune de
Biserica Ortodoxă l‑a pomenit astăzi, 12 februarie, pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei. Pentru că a apărat prin semne învățătura despre Sfânta Treime în timp ce un eretic i‑a acoperit
În cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost realizat volumul al VI-lea din
Marți, 10 februarie, în ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, la Parohia „Sfântul Ilie” din Lilieci, Bacău, a avut loc sinaxa preoților care coordonează centrele de socializare pentru
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, lansat în Episcopia Hușilor # Ziarul Lumina
Marți, 10 februarie, au avut loc, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși, lansarea și prezentarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia
La Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, județul Harghita, a avut loc miercuri, 11 februarie, Sinaxa monahală a Episcopiei Covasnei și Harghitei, la care au participat stareții, starețele
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a efectuat miercuri, 11 februarie, o vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul s‑a
Eveniment caritabil al ASCOR - filiala Oradea pentru o fetiţă diagnosticată cu cancer # Ziarul Lumina
Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Oradea, a organizat sâmbătă, 7 februarie, o seară caritabilă de muzică și dansuri tradiționale bihorene, intitulată „Dragostile noastre,
Tranzitul intestinal este influențat în mare măsură de ceea ce mâncăm. Totuși, dacă vă simțiți balonat și sunteți constipat, deși sunt multe alimente despre care se știe că pot cauza constipație, de vi
Medicii pediatri semnalează că, în plin sezon al virozelor, la unitățile de primiri urgențe au ajuns în ultima vreme tot mai mulți copii cărora părinții le-au dat preventiv antibiotice. În cazul virozelor
Observațiile unei echipe de cercetători americani ar putea schimba modul de abordare în recuperarea după un accident vascular cerebral. După cum reiese din datele publicate în revista de specialitate JAMA
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 321-322„Uneori (Sf. Cuv. Paisie de la Neamț) grăia către ucenicii săi aceste cuvinte:– Fraților,
Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei († 381), era de neam din Armenia. Părinţii săi au fost creştini, cu o viaţă închinată urmării lui Hristos. De la ei a primit valorile credinţei creştine, ca
„În vremea aceea arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și L-au dat lui Pilat. Și L-a întrebat Pilat: Tu ești Împăratul iudeilor? Iar El,
Potrivit Indicelui de Percepţie a Corupţiei (IPC) 2025 lansat marți de Transparency International, corupţia în sectorul public se agravează la nivel global. În clasament, care acordă puncte de la 0 (foarte
Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, potrivit ministrului de externe, Oana Ţoiu, care a vizitat marți Lectoratul de limba română de la Universitatea
Proiecte de apă în valoare totală de 9,68 miliarde de euro sunt în prezent în derulare, din care 4,65 miliarde de euro sunt bani accesați prin programe naţionale, iar 5 miliarde din fonduri europene. Lucrările
România a implementat, în premieră în Europa, o soluţie de localizare avansată a apelantului la numărul 112, a anunțat acum două zile Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), care a prezentat şi opţiunea
Termoenergetica Bucureşti a adus clarificări privind calculul facturii de energie termică, arătând că, potrivit contractului semnat cu asociaţiile de proprietari şi consumatorii casnici, are anumite obligaţii de
Datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că mai mult de o treime din cazurile de cancer diagnosticate la nivel global ar putea fi prevenite prin schimbarea unor obiceiuri dăunătoare, prin
Deși putem opera, la o primă privire, anumite delimitări între literatura cu tematică religioasă și marea literatură clasică românească, între aceste două tărâmuri se întinde o punte tainică,
În mentalitatea contemporană, satisfacerea simțurilor reprezintă nu doar expresia unei alegeri individuale, ci și principala filosofie existențială a epocii. Marketingul, dacă doriți, spre aceasta țintește și
Iubirea este adesea percepută ca forța principală care apropie doi oameni, însă, din perspectivă psihologică, ea reprezintă doar nucleul afectiv care stă la baza constituirii unei familii. Aceasta necesită susținerea în timp printr-o serie de procese, precum reglarea emoțională, comunicarea conștientă și capacitatea de a gestiona conflictele. În același timp, tradiția teologică vede legătura conjugală ca pe o lucrare continuă a inimii, o chemare la jertfă, răbdare și creștere lăuntrică. Menținerea comuniunii într-o familie presupune un exercițiu zilnic de responsabilitate, discernământ și orientare reciprocă spre bine.
La Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din municipiul Hunedoara, Parohia Hunedoara 7, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în data de 2 martie 2026, începând cu ora 12:00, o licitație pentru
Parohia Ortodoxă Română Hărman II (gradul I rural), Protopopiatul Prejmer-Săcele, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în str. Aleea 14 nr. 23, comuna Hărman, județul Brașov, având hramul „Învierea
Biserica „Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie”, din piaţa centrală a oraşului Galaţi, reuneşte în rugăciune şi fapte bune, an de an în ziua de sărbătoare a ocrotitorului spiritual, foarte mulţi
Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie”, construită în anul 1852 în municipiul Giurgiu, și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual în ziua de marți, 10 februarie. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte
Ce lucru rar și binecuvântat să fii sora unei sfinte, să știi că se roagă cineva la tronul dumnezeiesc pentru tine! Așa simte monahia Nectaria Lazăr, sora noii sfinte, Cuvioasa Elisabeta de la Pasărea.
În parohiile celor cinci protoierii ale Arhiepiscopiei Târgoviștei a fost organizată recent, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh
Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, își va sărbători hramul anul acesta prin aducerea cinstitului cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință,
Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie a fost cinstit marți, 10 februarie, în Biserica Ortodoxă Română. Cu acest prilej, slujitorii și credincioșii Bisericii Flămânda din apropierea centrului Capitalei l‑au
Mănăstirea Rătești din satul omonim al comunei buzoiene Berca și‑a sărbătorit cel de‑al doilea ocrotitor marți, 10 februarie, în ziua de cinstire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Cu acest prilej,
Aleasă bucurie duhovnicească a trăit anul acesta și Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din comuna Greci, județul Tulcea, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ei spiritual. Marți, 10 ianuarie, î
Duminică, 8 februarie, la Mănăstirea Paltin - Petru Vodă, s‑a desfășurat simpozionul național dedicat memoriei arhimandritului Justin Pârvu, organizat la împlinirea a 107 ani de la nașterea sa.
Luni, 9 februarie, la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, Protopopiatul Moinești, a avut loc conferința intitulată „Familia creștină în era însingurării colective”, un
Luni dimineață, 9 februarie, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Broscăuți, județul Botoșani, s‑a desfășurat Conferința preoțească semestrială a Protopopiatului Dorohoi, prezidată de
În Duminica a 34‑a după Rusalii (a Întoarcerii fiului risipitor), 8 februarie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit la Mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul
