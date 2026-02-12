Trump abrogă un text-cheie împotriva schimbărilor climatice

14:10

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că reforma administraţiei va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar, ea arătând că este nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, pentru a contribui la bugetul de anul viitor