Trump abrogă un text-cheie împotriva schimbărilor climatice
Bursa, 12 februarie 2026 21:30
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că abrogă un text adoptat la începutul preşedinţiei lui Barack Obama - care serveşte drept fundament în lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite -, un pas înapoi major care urmează să aplice o lovitură puternică luptei împotriva modificărilor climatice ale primei puteri mondiale
Acum 10 minute
21:40
Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează decizia Curţii Constituţionale de a amâna din nou luarea unei decizii privind constituţionalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraţilor drept o and #8221;tergiversare and #8221; şi aminteşte că societatea românească îşi doreşte o tranşare a problemei pe care instanţa nu o dezleagă din punctul de vedere al constituţionalităţii de mai multe luni
Acum 30 minute
21:30
21:20
Nicuşor Dan: 'Comisia va propune scăderea preţului energiei şi un sistem unic pentru companii' # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, după participarea la reuniunea informală a Consiliului European, că printre subiectele abordate se numără competitivitatea statelor europene în competiţia economică globală, sistemul unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, dar şi politicile economice care să contracareze practicile neconcurenţiale
21:20
Nicuşor Dan: 'Trecerea la euro creşte productivitatea firmelor prin integrarea economică mai largă' # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că aderarea României la zona euro ar fi benefică pentru companiile româneşti cărora le-ar creşte productivitatea
Acum o oră
21:10
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a avut, joi, o primă întâlnire cu reprezentanţii Sindicatului funcţionarilor parlamentari şi al personalului contractual din AEP pe tema măsurilor de reducere a cheltuielilor publice şi de ajustare a structurii personalului
20:50
Kremlinul a declarat joi că analizează ce sprijin poate oferi Cubei, afectată de o criză severă de combustibil, şi a respins ameninţările preşedintelui american Donald Trump privind impunerea de tarife ţărilor care furnizează petrol insulei din Caraibe
Acum 2 ore
20:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au venit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi, la castelul belgian Alden Biesen, o încercare de a minimaliza divergenţe de fond între Franţa şi Germania cu privire la o relansare a economiei europene
20:30
Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, joi, că nu crede că este momentul acum ca UDMR să iasă de la guvernare
20:20
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea procedurii de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027
20:10
Un protest spontan a fost declanşat joi la Complexul Energetic Oltenia, unde sute de mineri au oprit activitatea în cariere, nemulţumiţi că nu au primit bonurile de masă
20:00
Ţara noastră şi Bulgaria construiesc and #8222;autostrada albastră and #8221;, proiect strategic pentru comerţ # Bursa
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu, anunţă că s-au depus oferte pentru proiectarea şi execuţia proiectului and #8221;Fast Danube 2 and #8221;, proiect supranumit şi and #8221;autostrada albastră and #8221;
Acum 4 ore
19:40
Compania Conpet, cel mai mare transportator de ţiţei din România, anunţă că, în urma atacului cibernetic care a avut loc la începutul acestei luni asupra infrastructurii IT a societăţii, este posibil ca date personale aflate în computerele firmei să fi intrat în posesia hackerilor
19:30
Investitorii în energie eoliană atrag atenţia că asistă la o campanie de distrugere a mai multor echipamente, printre care turnuri meteo şi anemometre, în mai multe judeţe din ţară, o situaţie nemaiîntâlnită până acum în România
19:10
Compania antreprenorială, Electro-Alfa International, a încheiat Oferta Publică Iniţială (IPO) la Bursa de Valori Bucureşti şi a marcat una dintre cele mai importante listări antreprenoriale din România. Compania a atras aproximativ 580 milioane RON (echivalentul a 115 milioane EUR) prin emiterea a circa 66 milioane de acţiuni
19:00
Acţionarii Nuclearelectrica aprobă investiţia finală în reactoarele modulare mici de la Doiceşti # Bursa
Acţionarii SN Nuclearelectrica SA au aprobat astăzi, 12 februarie 2026, decizia finală de investiţie în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti
18:50
Proiectul SMR de la Doiceşti primeşte decizia finală de investiţie şi intră în etapa a treia # Bursa
18:40
În sectorul construcţiilor industriale, logistice şi comerciale, deciziile au fost mult timp dominate de un indicator simplu: preţul pe metru pătrat. Presiunea bugetelor şi a termenelor de livrare a făcut ca acest criteriu să pară suficient, mai ales în cazul proiectelor de mari dimensiuni
18:00
După şapte ani, aşteptarea a luat sfârşit - WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air, cea mai importantă companie aeriană din România, invită studenţii curajoşi şi creativi din Europa şi din întreaga lume să păşească pe scena internaţională şi să modeleze viitorul aviaţiei
Acum 6 ore
17:20
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,59 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României
17:20
Sediile Comisiei Europene au fost percheziţionate joi la Bruxelles în cadrul unei anchete a Parchetului European privind posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului
17:10
Alesonor desemnează STRABAG România pentru construcţia Fazei a II-a a complexului Amber Forest # Bursa
Dezvoltatorul imobiliar Alesonor desemnează STRABAG România în calitate de antreprenor general pentru construcţia Fazei a II-a a proiectului suburbiei Amber Forest
17:10
Rezultatele studiului Sustainability Sector Index 2026, realizat de Kantar arată că îngrijorările legate de război, siguranţă şi presiunea economică ocupă tot mai mult din atenţia oamenilor, ceea ce îi face să se simtă epuizaţi cu privire la problemele climatice
17:10
Colliers transmite că piaţa birourilor din Bucureşti a înregistrat în 2025 primul an din ultimele peste două decenii fără livrări de proiecte noi, cererea totală de închiriere fiind redusă cu aproximativ 25% faţă de anul precedent, până la circa 250.000 de metri pătraţi, în timp ce cererea nouă s-a situat la aproape 90.000 de metri pătraţi
17:10
Compania românească de IT şi transformare digitală Zitec, anunţă achiziţia firmei Equilobe, consolidând poziţia pe care o ocupă pe segmentul tehnologiilor Microsoft şi .NET
17:10
Grupul MOL îşi continuă extinderea internaţională prin intrarea pe piaţa din Libia, după câştigarea unei licitaţii comune alături de Repsol şi Turkiye Petrolleri A.O. (TPAO) pentru un perimetru offshore de explorare în Marea Mediterană
17:10
Romanian Business Leaders (RBL) şi Asociaţia Română de Private Equity (ROPEA) salută noile măsuri de relansare economică anunţate de Guvernul României, declarând că acestea deschid calea pentru dezvoltarea pe termen lung a pieţei locale de private equity şi venture capital şi pentru creşterea capitalului disponibil pentru companiile antreprenoriale româneşt
17:10
Consiliul Concurenţei aprobă preluarea unei participaţii a CEF Pelicanu de către grupul portughez Greenvolt # Bursa
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Greenvolt International Power SA, companie din Portugalia, va prelua o participaţie în capitalul social al CEF Pelicanu SRL
17:10
Allianz-Ţiriac şi MediHelp lansează o poliţă de asigurare medicală cu acoperire internaţională de până la 3 milioane de euro # Bursa
Allianz-Ţiriac a încheiat un parteneriat strategic cu MediHelp International, colaborarea vizând lansarea unei soluţii complete de protecţie medicală pentru români, valabilă atât în ţară, cât şi în străinătate
17:10
Lidl România inaugurează joi, 12 februarie, un nou magazin în oraşul Întorsura Buzăului, noua unitate facând parte din strategia de extindere la nivel naţiona, acesta fiind primul cu o nouă identitate vizuală
17:00
Teatrul Naţional and #8222;I.L.Caragiale and #8221; din Bucureşti găzduieşte primul spectacol-lectură, pe data de 19 februarie 2026. and #8222;Brâncuşi contra SUA and #8221;, o piesă de Tatiana Niculescu, în regia Irinei Banea, marchează and #8222;Anul Constantin Brâncuşi and #8221; şi este dedicată marelui artist român, la 150 de ani de la naşterea acestuia
17:00
Leventer Medical Group a anunţat deschiderea oficială a spitalului privat Băneasa Tumor Center Hospital, proiect dedicat tratamentului integrat al patologiilor tumorale. Investiţia depăşeşte 30 de milioane de euro, iar unitatea este amplasată în clădirea myhive Victoria Park din nordul Capitalei
17:00
Dezvoltatorul imobiliar, REDPORT, a anunţat obţinerea unei finanţări în valoare de 9 milioane de euro din partea Intesa Sanpaolo Bank România, destinată dezvoltării proiectului rezidenţial VITALITY EST, situat pe malul lacului Pantelimon, în estul Capitalei
17:00
În 2016, pieţele au reacţionat la două semnale puternice, dar opuse: optimism în SUA după alegerea lui Donald Trump ca preşedinte şi incertitudine în Europa după Brexit. Atunci, and #8222;tarifele and #8221; au intrat în prim-planul discursului investiţional
17:00
17:00
Compania TotalEnergies a declarat miercuri că nu intenţionează să revină în Venezuela, în ciuda solicitărilor preşedintelui american Donald Trump ca marile companii petroliere să investească masiv în reconstrucţia industriei energetice a ţării
16:50
Compania aeriană AnimaWings participă în perioada 12-15 februarie la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo. În cadrul târgului, compania va prezenta o serie de reduceri de 50% la biletele de avion pentru peste 50 de rute interne şi internaţionale
16:40
* Pe 25 ianuarie 2011, acţiunile Fondului Proprietatea se listau pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti
16:20
Guvernul a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni din judeţul Vaslui, o investiţie de peste 250 de milioane de lei
16:10
Administratorul firmei din Giurgiu vizate recent de ANAF pentru un prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, Gabriel Bădălău, acuză că verificarea inspectorilor antifraudă a fost superficială, obiectivul real nefiind stabilirea corectă a situaţiei fiscale, ci and #8221;crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid'
16:10
Analiză TPC Concept: 2026 penalizează afacerile care pierd controlul asupra presiunilor multiple # Bursa
Anul 2026 penalizează afacerile care pierd controlul asupra presiunilor venite din mai multe direcţii, susţin analiştii TPC Concept.
Acum 8 ore
15:40
Analiză Frames: Plafonarea adaosului comercial la o inflaţie de 5% riscă să transforme piaţa într-o capcană economică # Bursa
Introducerea unui mecanism automat de plafonare a adaosului comercial atunci când inflaţia depăşeşte pragul de alertă de 5% este o măsură de politică economică extrem de tentantă electoral, dar plină de capcane structurale, arată o analiză realizată de compania de consultanţă Frames.
15:20
Ministerul Comerţului din China şi-a schimbat abordarea joi, acceptând ca producătorii chinezi de vehicule electrice (EV) să poată negocia independent cu UE, după ce Volkswagen a obţinut exceptarea de taxe vamale pentru unul din SUV-urile sale fabricate de marca sa Cupra în statul asiatic
15:10
Prima lună din 2026 anunţă peste 500 de deschideri ale dosarelor de insolvenţă.
15:00
Orange lansează prima soluţie din România de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare.
15:00
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit, joi, la Palatul Victoria, vizita Comisarului European pentru Justiţie, Michael McGrath, în cadrul căreia au fost discutate principalele teme legate de statul de drept, funcţionarea sistemului judiciar şi reformele asumate de România în context european
14:50
Descalificarea sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich pentru purtarea unei căşti în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti este o and #8222;ruşine and #8221; pentru Comitetul Olimpic Internaţional, a declarat, joi, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha.
14:50
Sportiva italiană Frederica Brignone a câştigat medalia de aur la Super-G, joi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
14:40
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat au descoperit, în urma efectuării unui control asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Bulgaria, 32.220 de flacoane de parfum inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de aproximativ 12.888.000 de lei.
14:30
Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, dar nu va acţiona ca and #8222;vasal al niciunei ţări and #8221;, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk
14:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că reforma administraţiei va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar, ea arătând că este nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, pentru a contribui la bugetul de anul viitor
