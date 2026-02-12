David Popa: „Sper că l-am făcut mândru pe domnul Becali”
Gazeta Sporturilor, 12 februarie 2026 23:00
David Popa, jucătorul de 18 ani al celor de la FCSB, a marcat primul gol pentru formația roș-albastră în remiza cu Universitatea Craiova, scor 2-2, iar la final a comentat partida.Puștiul de 18 ani, intrat pe teren în minutul 61 al meciului cu Universitatea Craiova, a povestit cum a reușit să marcheze, dar și despre Daniel Bîrligea, modelul lui din vestiarul FCSB-ului. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
23:20
Becali surprinde în cazul lui Florin Tănase: „De-asta a ieșit” + S-a resemnat în privința unui nume: „Nu mai e fotbalist, îmi e și rușine să mai zic de el” # Gazeta Sporturilor
După Universitatea Craiova - FCSB 2-2 și eliminarea din Cupă, Gigi Becali a vorbit despre accidentarea lui Florin Tănase, care a ieșit în minutul 7 al partidei din Oltenia.Mijlocașul ofensiv de la FCSB s-a pus pe gazon în startul partidei, acuzând o problemă la piciorul stâng, și a cerut imediat schimbare. ...
23:20
Acum 30 minute
23:00
David Popa, jucătorul de 18 ani al celor de la FCSB, a marcat primul gol pentru formația roș-albastră în remiza cu Universitatea Craiova, scor 2-2, iar la final a comentat partida.Puștiul de 18 ani, intrat pe teren în minutul 61 al meciului cu Universitatea Craiova, a povestit cum a reușit să marcheze, dar și despre Daniel Bîrligea, modelul lui din vestiarul FCSB-ului. ...
22:50
22:50
22:50
22:50
Căutat de poliție de 16 ani, un bărbat slovac a fost arestat în Italia, unde revenise pentru a vedea naționala de hochei a țării sale # Gazeta Sporturilor
Un bărbat de naționalitate slovacă a fost arestat în Italia, la 16 ani după mandatul de arestare emis pe numele său. Acesta venise în Milano pentru a asista la meciurile de hochei ale Slovaciei de la Jocurile Olimpice de iarnă.Poliția italiană a anunțat că a arestat un bărbat slovac în vârstă de 44 de ani, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare în 2010, după o serie de jafuri pe care le-a comis. ...
22:50
22:50
22:50
22:50
Gigi Becali a intrat furios în direct, după Craiova - FCSB: „Noi ne-am calificat, a fost 2-1” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct după eliminarea din Cupa României Betano a formației bucureștene și a criticat arbitrajul lui Horațiu Feșnic.Becali consideră că golul de 2-1 al Craiovei trebuia anulat pentru henț. A acuzat faptul că Luca Băsceanu a preluat cu mâna înainte de a-i pasa lui Florin Ștefan, care a înscris. ...
Acum o oră
22:30
S-au stabilit sferturile de finală ale Cupei României » Gloria Bistrița, surpriza din Grupa B! # Gazeta Sporturilor
Ultima etapă a fazei grupelor din Cupa României Betano, disputată în perioada 10-12 februarie, a lămurit tabloul complet al sferturilor de finală. Grupa B a fost ultima decisă, iar Gloria Bistrița a produs surpriza și a obținut calificarea în faza eliminatorie.Echipele calificate în „sferturi” sunt FC Argeș și CFR Cluj (Grupa A), Craiova și Gloria Bistrița (Grupa B), U Cluj și Metalul Buzău (Grupa C), respectiv Dinamo și Hermannstadt (Grupa D). ...
22:30
David Popa, 18 ani, extrema dreapta, a marcat primul gol la seniori pentru FCSB, în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano.În minutul 61, FCSB părea că renunță la luptă și i-a trimis în teren pe puștii David Popa și Alexandru Stoian. Doar că Popa, ajuns o prezență constantă în lotul primei echipe la cerința lui Gigi Becali, care l-a văzut în Youth League, a egalat la 4 minute după ce a fost trimis în teren.GALERIE FOTO. ...
Acum 2 ore
22:10
Strănepoata celebrei actrițe italiene, al doilea aur olimpic într-o cursă decisă la 10 sutimi! # Gazeta Sporturilor
Francesca Lollobrigida (35 de ani) a cucerit medalia de aur la patinaj viteză în proba de 5.000 m, devansând-o cu doar 10 sutimi pe olandeza Merel Conjin și cu 17 pe norvegianca Ragne Wiklund. Este al doilea titlu pentru italiancă, după cel de la 3.000 m.A ridicat încă o dată nivelul decibelilor în Milano Speed Skating Stadium, câștigând al doilea aur olimpic, de data aceasta în proba de 5.000 m. ...
22:00
România va juca cu Polonia, Bosnia și Suedia în Liga Națiunilor, la toamnă. După ce au văzut tragerea la sorți, jurnaliștii polonezi s-au arătat încântați.Polonia a venit în grupa României din prima urnă, fiind, pe hârtie, cel mai puternic adversar. Naționala lui Robert Lewcandowski va juca în premieră în Liga B, după ce în toate edițiile de până acum au fost în Liga A, acolo unde se află coloșii fotbalului european. ...
22:00
Elena Rybakina, câștigătoarea Australian Open, învinsă în „sferturi” la Doha, după 9 victorii la rând # Gazeta Sporturilor
Elena Rybakina (26 de ani, 3 WTA), câștigătoarea ediției din acest an de la Australian Open, a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha de Victoria Mboko (19 ani, 13 WTA), scor 5-7, 6-4, 4-6.După ce a triumfat la Melbourne și și-a adjudecat al doilea titlu de Grand Slam al carierei, Elena Rybakina s-a deplasat la Doha, în Qatar, în calitate de favorita numărul 2. ...
22:00
Mihai Stoica a rămas fără permisul de conducere înainte de Universitatea Craiova - FCSB # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, ar fi rămas fără permis înainte de confruntarea roș-albaștrilor cu Universitatea Craiova din Cupa României.Mihai Stoica ar fi fost surprins de polițiști că nu a acordat prioritate, iar aceștia i-ar fi reținut permisul. ...
21:50
Marius Șumudică, un nou eșec în Arabia Saudită! 7 meciuri la rând fără victorie # Gazeta Sporturilor
Al Akhdoud, echipa pregătită de Marius Șumudică, a suferit o nouă înfrângere în etapa a 22-a din prima ligă a Arabiei Saudite. Formația românului a cedat cu 1-2 pe terenul lui Al Hazem, locul 11, și a ajuns la șapte partide consecutive fără succes. Deși a deschis scorul, trupa lui Șumudică nu a reușit să păstreze avantajul și a plecat din nou fără puncte. ...
21:40
Mutare-șoc în „Liga Florilor”! De la CSM București, la Rapid: „Va avea un rol-cheie” # Gazeta Sporturilor
Cristina Vărzaru (46 de ani) este noul manager al secției de handbal a lui CS Rapid București. Fosta mare handbalistă a României s-a despărțit la finalul anului 2025 de CSM București, echipă la care și-a încheiat cariera de jucătoare.În cursul acestei seri (12.02), CS Rapid București a anunțat numirea Cristinei Vărzaru în funcția de manager al secției de handbal. ...
21:30
Iosif Rotariu (63 de ani), fostul internațional român, a comentat adversarii României din grupa de Liga Națiunilor. „Tricolorii” vor juca cu Bosnia și Herțegovina, Polonia și Suedia.Iosif Rotariu este de părere că am picat în grupă cu „două forțe” ale fotbalului: Polonia și Suedia. Fostul internațional român a punctat faptul că deși Bosnia și Herțegovina este un adversar mai accesibil decât cele două, nu avem amintiri plăcute de la confruntările recente. ...
Acum 4 ore
21:20
România, același rezultat ca în 2022 la sanie ștafetă! Tricolorii s-au clasat pe ultima poziție # Gazeta Sporturilor
La fel ca în 2022, echipa României a terminat proba de sanie ștafetă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina pe locul 9, ultimul din competiție. Medaliile au fost cucerite de Germania, Austria și Italia. ...
21:20
Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a vorbit după victoria echipei sale cu Hermannstadt, scor 2-0, în ultima etapă a grupelor Cupei României Betano, meci care le-a asigurat ambelor echipe calificare în sferturile competiției. Cătălin Cîrjan a deschis scorul în minutul 48, iar Raul Opruț a înscris în minutul 61, în aceeași manieră ca în duelul de la Sibiu.VIDEO. ...
21:10
FCSB, lovită de blestem în Oltenia » Florin Tănase „s-a rupt”, iar Mihai Stoica a făcut o criză de nervi la oficială # Gazeta Sporturilor
FCSB l-a pierdut pe Florin Tănase încă din startul partidei cu Universitatea Craiova din grupele Cupei României Betano. Mijlocașul ofensiv s-a pus pe gazon și a făcut semn schimbare după doar 7 minute de joc.FCSB a fost lovită de ghinion în Oltenia. Totul a început înainte de meci. Anunțat titular inițial, Mihai Toma nu a putut juca din cauza unor probleme medicale pe care le-a acuzat înainte de încălzire. A fost înlocuit în echipa de start de Octavian Popescu. ...
21:10
Dorinel Munteanu (57 de ani), liderul prezențelor în națională și antrenorul celor de la Hermannstadt, a comentat grupa României de Liga Națiunilor, la finalul înfrângerii sibienilor cu Dinamo, scor 0-2, din ultimul meci al grupelor Cupei României.România va juca în Liga Națiunilor cu Polonia, Bosnia și Suedia. Tragerea la sorți a avut loc chiar în timpul partidei Dinamo - Hermannstadt, iar la final Dorinel Munteanu și-a prezentat primele concluzii.VIDEO. ...
21:00
Echipa de Cupa Davis a României, revenită în Grupa Mondială II, va înfrunta în deplasare selecționata Indoneziei, în weekend-ul 18-20 septembrie, pentru a urca în play-off-ul pentru eșalonul superior.Tragerea la sorți pentru întâlnirile din Grupele Mondiale I și II s-a desfășurat la sediul Federației Internaționale de Tenis de la Londra, prilej pentru echipa României, cap de serie 6 al acestei faze, de a-și afla următoarea adversară. ...
20:50
Dennis Politic, după ce fanii dinamoviști i-au aruncat bancnote cu chipul său: „Asta e nouă” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a învins-o pe Hermannstadt, scor 2-0, în Cupa României, și s-a calificat în faza următoare, sibienii fiind eliminați. După meci, Dennis Politic, fotbalist împrumutat de la FCSB și fost căpitan al „câinilor”, a vorbit despre partida de pe „Arcul de Triumf” și despre primirea avută. ...
20:30
UEFA a intervenit imediat și a schimbat adversara României din grupa de Liga Națiunilor # Gazeta Sporturilor
România va juca în Liga Națiunilor cu Polonia, Bosnia și Suedia. Inițial, în grupa „tricolorilor” a fost extrasă Kosovo din urna a patra. UEFA a intervenit imediat și a schimbat pe loc, trimițând-i pe suedezi în locul kosovarilor.Motivul? Kosovo și Bosnia nu au voie să se înfrunte în competiții, din cauza contextului politic. Astfel, după ce kosovarii picaseră în grupă cu bosniacii, UEFA a intervenit și i-a mutat în altă grupă. ...
20:20
Înainte de Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul ultimei etape din grupele Cupei României Betano, Mihai Toma, fotbalist anunțat titular, a fost retras din echipa de start. În locul lui, a fost trimis Octavian Popescu. Iar pe bancă a fost adăugat fundașul central Andrei Dăncuș.Mihai Toma, accidentat și scos din primul „11” înainte să iasă la încălzireMihai Toma a acuzat probleme medicale înainte să iasă la încălzire, au fost primele informații venite din Bănie. ...
20:10
Scandal în echipa de Cupa Davis a Olandei, după înfrângerea neașteptată cu India: „Ar trebui să se uite bine în oglindă” # Gazeta Sporturilor
După ce, în 7-8 februarie, Olanda a fost învinsă de India cu scorul de 3-2 în calificările grupei principale a Cupei Davis, între Tallon Griekspoor (29 de ani, 27 ATP) și Jesper De Jong (25 de ani, 86 ATP) s-a iscat un conflict.Olanda, finalista din 2024 a Cupei Davis, a jucat contra Indiei fără Tallon Griekspoor și Botic Van De Zandschulp (30 de ani, 65 ATP). ...
20:10
Încă o restricție impusă de CIO după descalificarea lui Vladyslav Heraskevych: ștergerea unei fraze motivaționale # Gazeta Sporturilor
Vladyslav Heraskevych, ucraineanul concurent la skeleton, a fost descalificat de la JO Milano Cortina pentru că a intenționat să poarte o cască având pe ea imaginile unor sportivi uciși în război, dar aplicarea regulii 50.2 a afectat și alți sportivi, între care patinatorul Oleh Handei și schioara de freestyle Kateryna Kotsar.Rigiditatea regulii 50. ...
20:00
Max Verstappen, nemulțumit de noile mașini din Formula 1: "Nu are absolut niciun sens" # Gazeta Sporturilor
Formula 1 a introdus un nou regulament tehnic la începutul noului sezon. Max Verstappen, însă, este total nemulțumit de acest lucru, în special de noile motoare din „Marele Circ”.Verstappen a declarat pentru diverse publicații olandeze că noile reglementări „nu sunt demne de Formula 1”. Verstappen chiar și-a pus la îndoială viitorul în "clasa regină" a sporturilor cu motor. „Pur și simplu nu este distractiv să concurezi", a spus Verstappen, printre altele. ...
19:30
Transfer-surpriză pentru Raheem Sterling: prezentat la fost adversară a celor de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Raheem Sterling, internațional englez, a semnat cu Feyenoord, echipa de pe locul 2 din prima ligă olandeză. Aripa dreaptă în vârstă de 31 de ani a semnat cu echipa din Eredivisie un contract valabil până la finalul sezonului.Astfel, Raheem Sterling va bifa prima experiență în afara fotbalului englez. Până acum fotbalistul a jucat doar pentru echipe din Premier League. ...
19:30
Eroism pe schiuri: rănită la coaste, veterana americană a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice # Gazeta Sporturilor
Schioara de fond americană Jessie Diggins (34 de ani) a câștigat medalia de bronz în proba de 10 km stilul liber cu plecare la interval, deși a concurat având o accidentare la coaste, suferită în întrecerea de schiatlon, cu câteva zile înainte. ...
Acum 6 ore
19:10
U Craiova - FCSB, Atletico Madrid - Barcelona și cele mai tari dueluri ale zilei, analizate la Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate în această seară. Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor.Cap de afiș a fost întâlnirea U Craiova - FCSB, din ultima etapă a fazei grupelor din Cupa României, partidă decisivă pentru calificarea în sferturile de finală. ...
19:10
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2, prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
19:10
Iga Swiatek, eliminată în „sferturi” la Doha! Poloneza a salvat două mingi de meci, dar a fost învinsă # Gazeta Sporturilor
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha de Maria Sakkari (30 de ani, 52 WTA), scor 6-2, 4-6, 5-7. Este a doua competiție consecutivă pe care poloneza o părăsește în această fază, după eliminarea în „sferturile” Australian Open.Joi, 12 februarie, e ziua sferturilor de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha. ...
18:50
Abandon neașteptat pentru Dacia! » Retragere definitivă din Raliul Dakar, după ce l-a câștigat # Gazeta Sporturilor
Dacia a decis să renunțe să mai participe la Raliul Dakar din sezonul viitor și să mai concureze în competițiile de Rally-Raid. Asta după ce constructorul din România, cu modelul Sandriders a câștigat ediția din acest an a celei mai dificile competiții auto.Echipajului câștigător a fost format din Nasser Al‑Attiyah și Fabian Lurquin, iar victoria a fost una clară, obținută cu aproape zece minute avans. ...
18:40
Coșmar pentru Dennis Politic la revederea cu Dinamo » Bancnotele care au circulat în tribune # Gazeta Sporturilor
Dennis Politic, extremă stânga, a fost trimis în premieră titular la Hermannstadt chiar împotriva lui Dinamo, echipa la care a jucat până în vară, în Cupa României Betano.Jucătorul împrumutat de sibieni de la FCSB a avut parte de o primire extrem de ostilă din partea suporterilor dinamoviști. În momentul prezentării echipelor, Ștefan Știucă, crainicul lui Dinamo, s-a oprit în momentul citirii numelui lui Dennis Politic. ...
18:40
Campioana olimpică a fost cerută în căsătorie la baza pârtiei: „A depășit cu mult imaginația” # Gazeta Sporturilor
Schioara americană Breezy Johnson (30 de ani), campioană în proba de coborâre la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, iar după ratarea de la super-G a avut cea mai frumoasă surpriză: iubitul ei, Connor Watkins, i-a oferit inelul de logodnă.La patru zile după ce a început Jocurile Olimpice de iarnă devenind campioană în proba de coborâre, Breezy Johnson a adăugat o nouă bijuterie în casetă. Una deosebită și care nu are legătură cu sportul: un inel de logodnă. ...
18:30
Doi sportivi au avut același punctaj la concursul de schi acrobatic, însă doar unul a câștigat medalia de aur! Care e explicația # Gazeta Sporturilor
Australianul Cooper Woods a câștigat medalia de aur la schi acrobatic, în proba de movile masculin, deși a avut același punctaj total ca legendarul Mikael Kingsbury. Acesta a devenit campion olimpic, datorită unui punctaj mai mare primit pe tehnică.Joi, 12 februarie, la Milano-Cortina s-a desfășurat finala concursului de schi acrobatic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă, ediția 2026. ...
17:40
Volodimir Zelenski protestează, după descalificarea unui sportiv ucrainean: „Mișcarea olimpică le face jocul agresorilor” # Gazeta Sporturilor
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Andrii Sîbiha, ministrul de externe, și Comitetul Olimpic Ucrainean au reacționat după ce Comitetul Olimpic Internațional (CIO) i-a interzis lui Vladyslav Heraskevych (27 de ani) participarea în concursul de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă, pentru că acesta a insistat să poarte o cască pe care erau imprimate imagini ale sportivilor uciși în războiul din Ucraina. ...
17:30
Universitatea Craiova - FCSB » Primul episod din această săptămână se dă în Cupa României # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 12 februarie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB din cadrul rundei a treia a Grupei B din Cupa României.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Leo Strizu, fost antrenor la FCSB, respectiv pe jurnalistul Alin Buzărin. ...
Acum 8 ore
16:40
„Hagi? Ar fi spre binele fotbalului românesc” » Mircea Rădulescu intervine în discuțiile despre selecționer: „De asta nu se dă bătut Lucescu!” # Gazeta Sporturilor
Profesorul Mircea Rădulescu, 84 de ani, fost șef al Școlii de Antrenori și selecționer al primei reprezentative în urmă cu mai bine de trei decenii, vorbește, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, despre dilemele de actualitate din viața naționalei. ...
16:40
Petrolul Ploiești a oficializat transferul lui Abat Aimbetov (30 de ani).Atacantul originar din Kazahstan a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire din partea clubului din Ploiești.Petrolul Ploiești l-a prezentat pe Abat AimbetovAbat Aimbetov este noul jucător al Petrolului. ...
16:30
Lisav Eissat (21 de ani), fundaș central care în octombrie 2025 a debutat la prima reprezentativă a României, a semnat prelungirea contractului cu Maccabi Haifa până în 2029.Lisav Eissat s-a născut în Haifa, Israel, și a jucat fotbal la nivel de club doar în orașul natal. După ce a reprezentat Israelul la nivel de juniori și tineret, a fost convins să joace pentru România la seniori. ...
16:20
Cât valorează medaliile de la Jocurile Olimpice » Bronzul e mai ieftin decât un burger # Gazeta Sporturilor
Medaliile olimpice reprezintă visul oricărui sportiv prezent la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cotina, însă valoarea lor materială este adesea surprinzător de mică.În timp ce sportivii luptă pentru onoare și glorie, valoarea metalului pe care îl poartă la gât poate fi mai mică decât prețul unei mese obișnuite, lucru care a generat o anumită nemulțumire la actualele Jocuri Olimpice. ...
16:00
Contestați de rivali după ce au descoperit o soluție ingenioasă, șeful Mercedes a fost întrebat: „Boicotați cursa dacă schimbă regulamentul?” # Gazeta Sporturilor
Director și acționar la Mercedes F1, Toto Wolff s-a arătat iritat de controversa care a izbucnit în jurul sistemului de propulsie al Săgeților Argintii, din cauza raportului de compresie al amestecului de combustibil din camera de ardere.Un scandal mocnește înainte de noul sezon din Formula 1, primul din această nouă eră a competiției. Mărul discordiei îl reprezintă o inovație a inginerilor de la Mercedes, una la limita regulamentului. ...
15:50
A spus că vrea să promoveze în Superliga, dar nu a bătut acasă o echipă de Liga a 3-a # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași, care anunțase în vară că vizează promovarea, a jucat astăzi al optulea meci de verificare din acest an.Pe terenul cu gazon sintetic din Copou, echipa situată pe locul 10 în Liga a 2-a de fotbal s-a confruntat cu Aerostar Bacău, trupă ce ocupă poziția a 8-a în ierarhia Seriei 1 a Ligii a 3-a. Rezultatul partidei a fost 1-1, iar marcatorii au fost Sacară (55), respectiv Prențu (47). ...
15:40
Ange Postecoglou, declarație tranșantă la adresa lui Tottenham, după demiterea succesorului său: „Care este obiectivul clubului?” # Gazeta Sporturilor
Ange Postecoglou (60 de ani), antrenorul lui Tottenham în perioada 2023-2025, a comentat demiterea înlocuitorului său, Thomas Frank (52 de ani), survenită pe data de 11 februarie, în urma eșecului suferit pe teren propriu cu Newcastle, scor 1-2.Tehnicianul australian a explicat că oricărui antrenor i-ar fi greu să aibă succes în mediul instabil al clubului. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.