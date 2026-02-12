Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1
Antena Sport, 12 februarie 2026 23:50
Elias Charalambous (45 de ani) a acuzat şi el arbitrajul, la fel ca Gigi Becali (67 de ani) şi Mihai Stoica (60 de ani), după eliminarea FCSB-ului din Cupa României. Charalambous a susţinut, la fel ca Mihai Stoica şi Becali, că a fost henţ la Luca Băsceanu la golul 2 marcat de Universitatea Craiova, prin […]
Acum 30 minute
00:10
Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Umilință pentru catalani în semifinala din Cupa Spaniei # Antena Sport
Atletico Madrid este cu un pas în finala Cupei Spaniei, după ce a „demolat-o" pe Barcelona în manșa tur a semifinalelor. Gruparea antrenată de Diego Simeone nu a avut milă de campioana din La Liga și a marcat toate cele patru goluri încă din prima repriză. Catalanii nu s-au putut baza la această dispută pe […]
Acum o oră
23:50
23:40
Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) riscă să rateze derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică, crucial pentru FCSB în lupta pentru play-off. Tănase va face un RMN în cursul zilei de vineri, dar şansele să evolueze în derby sunt reduse. Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, din campionat, se dispută duminică, de la ora 20:00. Partida vine […]
23:30
Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” # Antena Sport
Adrian Porumboiu, fostul arbitru internaţional, a făcut lumină în cazul fazei pe care Gigi Becali a contestat-o în timpul meciului Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Acest rezultat a dus la eliminarea roş-albaştrilor din competiţie. Gigi Becali nu a vrut să accepte acest rezultat şi a acuzat că […]
Acum 2 ore
23:20
FCSB a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a fost ținută în șah de Universitatea Craiova. Cele două formații au încheiat partida la egalitate, scor 2-2, iar oltenii au mers mai departe de pe primul loc în grupă. Echipa lui Elias Charalambous a cerut un henț la faza prin care gruparea din Bănie […]
23:10
Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj oribil la adresa brigăzii de arbitri de la meciul Universitatea Craiova – FCSB, care a consfinţit eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României. Supărat pe brigada de arbitri condusă de Horaţiu Feşnic (36 de ani), central care i-a produs lui Gigi Becali ultima "retragere" din fotbal (după un […]
23:00
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” # Antena Sport
FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a remizat pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 2-2. Campioana din Liga 1 avea nevoie de victorie pentru a obține calificarea în sferturi, iar rezultatul l-a nemulțumit pe Gigi Becali. Octavian Popescu nu a scăpat nici de această dată de criticile patronului roș-albaștrilor, el […]
23:00
De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY) # Antena Sport
Giannis Antetokounmpo va rata All-Star Game 2026, ce va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Locul său va fi luat de De'Aaron Fox, jucătorul lui San Antonio Spurs. Fox va face parte din echipa USA Stripes, in timp ce jucătorul lui Miami Heat, Normal Powell, […]
22:50
Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș # Antena Sport
Faza grupelor Cupei României s-a încheiat joi cu partidele dintre Universitatea Craiova și FCSB, respectiv Gloria Bistrița și UTA. Astfel, s-au aflat toate cele opt echipe calificate în sferturile de finală. Capul de afiș al acestei faze va fi duelul dintre formația antrenată de Filipe Coelho și CFR Cluj, care se va disputa pe stadionul […]
22:50
Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” # Antena Sport
Gigi Becali a fost un car de nervi după Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, din ultima etapă a grupelor Cupei României, ceea ce a dus la eliminarea roş-albaştrilor. Patronul roş-albaştrilor a contestat golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali […]
22:30
Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care “face ca Hagi” a marcat superb în Universitatea Craiova – FCSB # Antena Sport
David Popa a marcat în Universitatea Craiova – FCSB golul de 2-2, la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren. În minutul 61, Popa a intrat, în locul lui Joao Paulo, jucător sosit recent de la Oţelul Galaţi. Tânărul de 18 ani a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie. […]
22:30
Univ. – FCSB 2-2. Gruparea lui Elias Charalambous, eliminată din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B # Antena Sport
Universitatea Craiova și Gloria Bistrița sunt echipele calificate în sferturile Cupei României din Grupa B. Oltenii și-au păstrat invincibilitatea în fața FCSB-ului și au remizat pe teren propriu contra campioanei. De cealaltă parte, Gloria Bistrița a produs surpriza serii și a învins-o pe UTA cu scorul e 1-0, reușind o calificare fantastică mai departe. Rezultatele […]
Acum 4 ore
22:00
Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: “Sper să fie acolo” # Antena Sport
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a propus un jucător la echipa naţională a României, după victoria "câinilor" cu Hermannstadt, scor 2-0, care a adus şi calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Este vorba despre Raul Opruţ, jucător care are un sezon foarte bun în tricoul alb-roşu. Fundaşul stânga de 28 de ani este […]
22:00
Emoţii pentru FCSB! Motivul pentru care Florin Tănase a ieşit de pe teren în prima repriză a meciului cu Craiova # Antena Sport
FCSB a primit o veste proastă după doar câteva minute de la startul partidei cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupelor Cupei României. Florin Tănase s-a accidentat și a ieșit de pe teren, fiind înlocuit de Mihai Lixandru. Antena Sport a reușit să afle motivul pentru care golgheterul roș-albaștrilor a cerut să fie schimbat, […]
21:50
Protest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni # Antena Sport
Fanii Universităţii Craiova au protestat faţă de programul din Cupa României. Ultraşii olteni au afişat un banner în care criticau programul acestei competiţii. Înaintea meciului cu FCSB, Craiova ocupa primul loc în grupa B din Cupa României, cu 6 puncte. FCSB era abia pe 4 în grupă, cu 3 puncte. UTA şi Petrolul ocupau locurile […]
21:30
Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong! # Antena Sport
Antrenorul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), a comentat după meciul câştigat de Dinamo, cu 2-0, cu echipa lui şi incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong. În prima repriză, scoţianul l-a împins pe Dorinel Munteanu. El încerca să repună repede şi a fost deranjat că Dorinel Munteanu întârzia faza. Dorinel Munteanu, […]
21:30
Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! 7 meciuri fără victorie pentru tehnicianul român # Antena Sport
Parcursul de coșmar al lui Marius Șumudică în Arabia Saudită continuă, după ce Al-Okhdood a suferit o nouă înfrângere în actuala ediție a Saudi Pro League. Gruparea pregătită de tehnicianul român pare tot mai departe de salvarea de la retrogradare, în condițiile în care a bifat a șaptea partidă consecutivă fără succes. Al Hazem – […]
21:20
Mihai Stoica a rămas fără permis de conducere! Ce a făcut înainte de Universitatea Craiova – FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a avut probleme înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi FCSB, din etapa a treia a grupelor Cupei României. Formaţia roş-albastră joacă de două ori pe Ion Oblemenco săptămâna aceasta, urmând să revină pe arena din Bănie duminică, pentru meciul de campionat. FCSB va sta în toată această perioadă la Craiova, dar deplasarea nu […]
21:10
Reacţia lui Dennis Politic după ce fanii lui Dinamo l-au înjurat şi au aruncat cu bani falşi înspre el! # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a avut o primire ostilă din partea fanilor lui Dinamo la meciul din Cupă al "câinilor" cu Hermannstadt. Suporterii lui Dinamo au pregătit bani falşi, personalizaţi, cu chipul lui, o acţiune asemănătoare fanilor lui AC Milan atunci când Donnarumma i-a înfruntat pe rossoneri în Champions League. Dennis Politic, despre primirea […]
21:10
Jurnal Antena Sport | Marcelo, antrenorul Stelei la volei, poate să urce în orice moment pe scenă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Marcelo, antrenorul Stelei la volei, poate să urce în orice moment pe scenă appeared first on Antena Sport.
20:50
FCSB joacă împotriva celor de la Universitatea Craiova pentru calificarea în sferturile Cupei României, dar campioana din Liga 1 are probleme mari încă din primele minute ale partidei. Florin Tănase a cerut schimbare după doar șase minute și a fost înlocuit de Mihai Lixandru, asta după ce gruparea antrenată de Filipe Coelho a și deschis […]
20:30
Totul despre adversarele României din Nations League B! Rezultate înregistrate și dueluri directe # Antena Sport
Naționala de fotbal a României și-a aflat joi seară adversarele din Nations League B, după un parcurs de excepție în Liga C, cu 18 puncte din 18 posibile, alături de Mircea Lucescu. Polonia, Bosnia și Suedia vor fi echipele cu care selecționata pregătită de Mircea Lucescu se vor lupta pentru un loc în elita fotbalului […]
Acum 6 ore
20:20
Gică Popescu, prima reacţie după ce s-a scris că Hagi îi cedează acţiunile la Farul pentru a fi selecţioner! # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) a transmis că şi-ar dori ca Gică Hagi (61 de ani) să devină selecţionerul României, dar că nu ar vrea ca acest lucru să se întâmple pe fondul problemelor de sănătate ale lui Mircea Lucescu (80 de ani). Gică Popescu a spus despre întâlnirea lui şi a lui Gică Hagi […]
20:20
Denis Drăguş, prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele din Nations League: “Ne-am câştigat acest drept” # Antena Sport
Denis Drăguş a oferit prima reacţie din tabăra României, după ce tricolorii şi-au aflat adversarele din Nations League. În toamnă, după World Cup 2026, România va întâlni Polonia, Bosnia şi Suedia. În 2026, tricolorii vor juca în Liga B din Nations League, acolo au promovat după parcursul bun din 2024, când au câştigat toate meciurile […]
20:00
Dinamo – Hermannstadt 2-0. „Câinii” merg la braț alături de sibieni în faza sferturilor. Clasamentul final din Grupa D # Antena Sport
Dinamo București a obținut o victorie clară în fața celor de la Hermannstadt, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Formația antrenată de Zeljko Kopic a obținut calificarea în faza sferturilor, alături de sibieni, care aveau deja bifată calificarea mai departe. Tot în cadrul Grupei D, FC Botoșani și Farul Constanța au obținut victorii în […]
19:30
Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) anunţa că Valentin Creţu (37 de ani) şi Daniel Bîrligea (25 de ani) nu vor juca în partida FCSB-ului din Cupa României cu Universitatea Craiova. Patronul campioanei s-a răzgândit, iar cei doi sunt titulari în duelul roş-albaştrilor cu Universitatea Craiova. Creţu şi Bîrligea, titulari cu Universitatea Craiova! Gigi Becali anunţa […]
19:00
19:00
Scandal în Dinamo – Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit # Antena Sport
Momente tensionate au avut loc în minutul 28 al meciului Dinamo – Hermannstadt, unul cu o miză uriaşă pentru "câini", calificarea în sferturile Cupei României. Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu, a mişcat o minge, pentru ca Armstrong să nu poată repune repede, iar scoţianul l-a împins pe tehnician. Danny Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis […]
18:40
Volodimir Zelenski a răbufnit după descalificarea sportivului ucrainean de la Milano Cortina: “Fac jocurile agresorilor” # Antena Sport
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat joi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) că "face jocul Rusiei" după descalificarea la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a sportivului Vladislav Gheraskevici, care a vrut să poarte o cască în timpul competiţiei în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseş
18:40
Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui # Antena Sport
Antonio Cassano (43 de ani), fost fotbalist, printre altele, la Roma, Real Madrid, AC Milan sau Inter Milano, l-a “distrus” pe Alessandro Bastoni (26 de ani), jucător cotat de către transfermarkt.com la 80 de milioane de euro! Bastoni are a doua cea mai ridicată valoare de piaţă dintre toţi jucătorii Interului, fiind depăşit doar de […] The post Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui appeared first on Antena Sport.
18:40
Iga Swiatek, eliminată în sferturi la WTA Doha! Principala favorită, învinsă după un meci de peste două ore # Antena Sport
Iga Swiatek s-a oprit în sferturile turneului WTA de la Doha, după ce a fost învinsă în trei seturi de Maria Sakkari, ocupanta locului 52 în ierarhia mondială. Cap de serie numărul 1, poloneza a fost întoarsă de jucătoarea din Grecia, asta deși câștigase primul set cu scorul de 6-2. Iga Swiatek, învinsă de Maria […] The post Iga Swiatek, eliminată în sferturi la WTA Doha! Principala favorită, învinsă după un meci de peste două ore appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:50
Eugen Neagoe a primit întăriri la Petrolul Ploiești, la câteva zile după succesul contra celor de la Sănătatea Cluj, din grupele Cupei României. Formația prahoveană a transferat gratis un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri la naționala Kazakhstanului. Este vorba despre Abat Aymbetov, fotbalist care a evoluat în sezonul trecut în tricoul celor […] The post Petrolul l-a prezentat pe jucătorul cu 45 de selecții și 9 goluri la națională appeared first on Antena Sport.
17:30
La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş! # Antena Sport
Lachie Neale (32 de ani) şi-a luat lucrurile din casa în care locuia cu soţia lui, Jules, după ce a fost prins înşelând-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) Casa a fost scoasă la vânzare, în timp ce cei doi se pregătesc pentru divorţ. Jules şi Lachie Neale […] The post La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş! appeared first on Antena Sport.
17:30
17:20
Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie, de la revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat până la declarațiile făcute în Italia de Raluca Strămăturaru. 1. Revine Petrescu Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal. “Mai am puțin și încep să mă antrenez”, a spus “Bursucul”. Petrescu n-a mai fost pe […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie appeared first on Antena Sport.
17:10
Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie # Antena Sport
Real Madrid va avea un duel infernal în următoarea etapă din La Liga, urmând să primească vizita celor de la Real Sociedad. Alvaro Arbeloa se confruntă cu probleme de lot, iar cea mai mare absență va fi cea a lui Kylian Mbappe. Presa din Spania a dezvăluit că golgheterul „los blancos” refuză să joace în […] The post Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie appeared first on Antena Sport.
17:00
Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool # Antena Sport
Antrenorul principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile, Igor Medved, a fost exclus după ce a încălcat regulile şi valorile echipei privind „consumul de alcool”, a anunţat joi Comitetul Olimpic Finlandez. Şeful echipei olimpice nordice, Janne Hanninen, a refuzat să ofere mai multe detalii. „Nu avem o politică de toleranţă zero faţă de alcool. […] The post Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool appeared first on Antena Sport.
16:50
Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Dennis Politic, titular împotriva echipei lui Kopic # Antena Sport
Dinamo și Hermannstadt se întâlnesc astăzi pe Arcul de Triumf într-un meci din ultima etapă din grupele Cupei României care le pune față în față pe primele două clasate din ierarhia lor. Alb-roșiii încă nu sunt 100% sigur de calificare, motiv pentru care vor lupta pentru victorie contra sibienilor, cele trei puncte fiind și garanția […] The post Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Dennis Politic, titular împotriva echipei lui Kopic appeared first on Antena Sport.
16:50
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl! # Antena Sport
Patronii Dedeman, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, au cumpărat Carrefour România într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro. Plecarea Carrefour din România face parte din retragerea strategică a grupului francez din mai multe ţări, inclusiv ţara noastră. Fraţii Pavăl au achiziţionat Carrefour România „Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de […] The post Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl! appeared first on Antena Sport.
16:50
Dinamo București a făcut eforturi pentru a încerca să-l transfere pe Lisav Eissat de la Maccabi Haifa, dar conducerea a decis în cele din urmă să amâne negocierile pentru vara anului 2026. Între timp, stoperul în vârstă de 21 de ani a semnat prelungirea contractului cu actuala sa echipă, iar noua înțelegere este valabilă până […] The post S-a făcut! Lisav Eissat a semnat: „Nu există om mai fericit decât mine” appeared first on Antena Sport.
16:40
Plecare din conducerea Rapidului! Daniel Sandu (33 de ani) va părăsi funcţia de şef al departamentului de recrutare al giuleştenilor, pe care o ocupa din iunie 2025. El era şi asistentul directorului sportiv Mauro Pederzoli (64 de ani). Daniel Sandu a lucrat pentru Rapid în ultimii 4 ani şi 4 luni, fiind şef al departamentului […] The post Plecare importantă de la Rapid! Dan Şucu a fost informat de această decizie appeared first on Antena Sport.
16:40
Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă # Antena Sport
Testele din Bahrain continuă în AntenaPLAY, de la ora 17:00, atunci când va avea loc a doua sesiune a zilei cu numărul 2 de la Sakhir. De dimineaţă, Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot. Monegascul de la Ferrari a efectuat 62 de tururi, iar cel mai bun timp al său a fost 1:34.273. […] The post Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă appeared first on Antena Sport.
16:30
Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine defapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata # Antena Sport
Alvaro Arbeloa primește vești proaste de la staff-ul medical, după ce aceștia au făcut o reevaluare a accidentării suferite de Jude Bellingham în partida de pe ”Bernabeu”, cu Rayo Vallecano. Mijlocașul englez acuză în continuare dureri mari musculare, motiv pentru care perioada de absență va fi prelungită cu o lună față de termenul stabilit inițial. […] The post Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine defapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:40
FCSB a decis să meanajeze trei jucători de bază cu Universitatea Craiova. Este vorba de Crețu, Radunovic și Bîrligea, care vor absenta în Cupa României. Cei trei cu siguranţă vor evolua din primul minut, tot cu Universitatea Craiova, dar în campionat. Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, pe […] The post Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
15:30
Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30). Roș-albaștrii, obligați să câștige ca să se califice # Antena Sport
Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc în această seară în ultima etapă din grupele Cupei României într-un meci în care roș-albaștrii au nevoie obligatorie de victorie pentru a se califica în sferturile competiției. De cealaltă parte, oltenii pot merge mai departe chiar și dacă pierd duelul din Bănie, însă ar avea nevoie și de un […] The post Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30). Roș-albaștrii, obligați să câștige ca să se califice appeared first on Antena Sport.
15:20
Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe “Ion Oblemenco” # Antena Sport
Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco. Interesul în jurul acestui meci este mare în Bănie. Chiar dacă temperaturile vor fi scăzute la ora meciului, arena din Bănie se va bucura de un număr însemnat de fani. 15.000 de fani sunt aşteptaţi la Ion Oblemeco […] The post Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe “Ion Oblemenco” appeared first on Antena Sport.
15:10
Rivaldinho s-a accidentat! Fiul legendarului Rivaldo a ieșit de pe teren în min. 24 în Liga Campionilor Asiei 2 # Antena Sport
The post Rivaldinho s-a accidentat! Fiul legendarului Rivaldo a ieșit de pe teren în min. 24 în Liga Campionilor Asiei 2 appeared first on Antena Sport.
15:00
Toată țara-i la fotbal: campionatul în care trei echipe au „sold out” la fiecare meci și 11 din 18 au stadioanele 99% pline! # Antena Sport
Campionatul Germaniei e din altă lume și continuă să adune sute de mii de spectatori etapă de etapă. Bundesliga are o medie incredibilă de aproape 42.000 de oameni pe meci, iar trei dintre cluburi joacă fiecare partidă de acasă cu stadionul plin în proporție de 100%! Bayern Munchen, Borussia Dortmund și Hamburger SV sunt cele […] The post Toată țara-i la fotbal: campionatul în care trei echipe au „sold out” la fiecare meci și 11 din 18 au stadioanele 99% pline! appeared first on Antena Sport.
14:40
Impresarul lui Radu Drăguşin, anunţ despre noul antrenor de la Tottenham: “Este binevenit” # Antena Sport
Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și clubul a ajuns la doar trei puncte deasupra liniei roșii. Măsura concedierii a fost deja oficializată, iar Tottenham caută înlocuitor. […] The post Impresarul lui Radu Drăguşin, anunţ despre noul antrenor de la Tottenham: “Este binevenit” appeared first on Antena Sport.
14:20
Raluca Strămăturaru își ia “adio” de la Jocurile Olimpice. Anunțul făcut din Italia: “E ultima mea coborâre” # Antena Sport
Raluca Strămăturaru a făcut un anunț important privind cariera sa la o zi după proba de dublu feminin la sanie de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Sportiva în vârstă de 40 de ani a declarat că ediția din Italia a fost ultima pentru ea și că nu va mai participa peste patru ani la […] The post Raluca Strămăturaru își ia “adio” de la Jocurile Olimpice. Anunțul făcut din Italia: “E ultima mea coborâre” appeared first on Antena Sport.
