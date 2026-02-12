Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1

14:20

Raluca Strămăturaru a făcut un anunț important privind cariera sa la o zi după proba de dublu feminin la sanie de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Sportiva în vârstă de 40 de ani a declarat că ediția din Italia a fost ultima pentru ea și că nu va mai participa peste patru ani la […]