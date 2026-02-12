Donald Trump dă o nouă lovitură luptei împotriva schimbărilor climatice: Abrogă legea istorică din vremea lui Obama

08:20

România ar putea participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată pe 19 februarie la Washington, doar dacă în acest format vor fi acceptate și state care nu au semnat Carta inițiativei, au declarat joi surse politice citate de Agerpres. Potrivit acelorași surse, autoritățile de la București amână, pentru moment, semnarea documentului de aderare