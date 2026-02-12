VIDEO | Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Eşec antologic suferit de catalani
Primasport.ro, 13 februarie 2026 00:20
VIDEO | Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Eşec antologic suferit de catalani
VIDEO | Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Eşec antologic suferit de catalani
Gigi Becali nu a mai suportat în direct: ”Pe faţă, îi era frică. Vai de capul lui. Ce câştigă el?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali nu a mai suportat în direct: ”Pe faţă, îi era frică. Vai de capul lui. Ce câştigă el?” | VIDEO EXCLUSIV
Filipe Coelho, cu gândul la meciul din SuperLiga cu FCSB: „Avem lucruri care trebuie corectate” # Primasport.ro
Filipe Coelho, cu gândul la meciul din SuperLiga cu FCSB: „Avem lucruri care trebuie corectate”
Cum a explicat antrenorul FCSB eliminarea echipei din Cupa României: ”S-a terminat!” # Primasport.ro
Cum a explicat antrenorul FCSB eliminarea echipei din Cupa României: ”S-a terminat!”
Dacia se retrage din rally-raid după sezonul 2026. În acest an a câştigat Raliul Dakar # Primasport.ro
Dacia se retrage din rally-raid după sezonul 2026. În acest an a câştigat Raliul Dakar
Nu s-a mai abţinut după egalul FCSB-ului: ”Mă declar total depăşit, eu nu înţeleg ce vrea!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu s-a mai abţinut după egalul FCSB-ului: ”Mă declar total depăşit, eu nu înţeleg ce vrea!” | VIDEO EXCLUSIV
VIDEO | David Popa, cu gândul la Gigi Becali după ce a marcat primul gol în tricoul FCSB-ului: „Sper că l-am făcut mândru pe patron” # Primasport.ro
VIDEO | David Popa, cu gândul la Gigi Becali după ce a marcat primul gol în tricoul FCSB-ului: „Sper că l-am făcut mândru pe patron”
Gigi Becali a intrat în direct şi s-a dezlănţuit, după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României: „Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru aşa ceva” # Primasport.ro
Gigi Becali a intrat în direct şi s-a dezlănţuit, după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României: „Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru aşa ceva”
VIDEO | Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Campioana României iese iarăşi prematur din Cupă # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Campioana României iese iarăşi prematur din Cupă
VIDEO | Gloria Bistriţa - UTA Arad 1-0. Divizionară secundă reuşeşte o calificare surprinzătoare # Primasport.ro
VIDEO | Gloria Bistriţa - UTA Arad 1-0. Divizionară secundă reuşeşte o calificare surprinzătoare
VIDEO | Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa se califică în sferturi! FCSB şi UTA, OUT din Cupa României # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa se califică în sferturi! FCSB şi UTA, OUT din Cupa României
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Campioana revine în meci # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Campioana revine în meci
Zeljko Kopic, mulţumit după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României de pe primul loc: „O seară bună pentru noi” # Primasport.ro
Zeljko Kopic, mulţumit după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României de pe primul loc: „O seară bună pentru noi”
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Eroare de amatori comisă de Vali Creţu # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Eroare de amatori comisă de Vali Creţu
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Pauză în Bănie # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Pauză în Bănie
Dorinel Munteanu nu s-a abţinut, după eşecul cu Dinamo: ”Arbitrul a văzut!”
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Început furtunos de meci în Bănie # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Început furtunos de meci în Bănie
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Deschidere de scor în Bănie # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Deschidere de scor în Bănie
Dennis Politic rupe tăcerea după ce a fost huiduit de fanii dinamovişti şi îl avertizează pe Armstrong: ”Lipsă de respect!” # Primasport.ro
Dennis Politic rupe tăcerea după ce a fost huiduit de fanii dinamovişti şi îl avertizează pe Armstrong: ”Lipsă de respect!”
Transfer surpriză! Raheem Sterling a semnat cu fosta adversară a FCSB-ului din Europa League # Primasport.ro
Transfer surpriză! Raheem Sterling a semnat cu fosta adversară a FCSB-ului din Europa League
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB şi Gloria Bistriţa - UTA se joacă de la 20:30! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB şi Gloria Bistriţa - UTA se joacă de la 20:30! Echipele de start
VIDEO | Dinamo - Hermannstadt 2-0. ”Câinii” rezolvă calificarea în fazele eliminatorii # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Hermannstadt 2-0. ”Câinii” rezolvă calificarea în fazele eliminatorii
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Dinamo – FC Hermannstadt 2-0! „Câinii” se impun şi se califică în sferturile Cupei României # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Dinamo – FC Hermannstadt 2-0! „Câinii” se impun şi se califică în sferturile Cupei României
BREAKING NEWS | România şi-a aflat adversarii din Liga Naţiunilor! Grupă de foc pentru „tricolori” # Primasport.ro
BREAKING NEWS | România şi-a aflat adversarii din Liga Naţiunilor! Grupă de foc pentru „tricolori”
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! „Câinii” se desprind # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! „Câinii” se desprind
Rapid se bate la titlu, iar Miţă ”Poetul” Iosif şi-a analizat fostă echipă: ”În suflet nu pot să schimb!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Rapid se bate la titlu, iar Miţă ”Poetul” Iosif şi-a analizat fostă echipă: ”În suflet nu pot să schimb!” | VIDEO EXCLUSIV
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Deschidere de scor pe „Arcul de Triumf” # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Deschidere de scor pe „Arcul de Triumf”
Petrolul a făcut transferul iernii! Anunţ oficial
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Politic, aproape să înscrie în poarta fostei sale echipe # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Politic, aproape să înscrie în poarta fostei sale echipe
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Sibienii sunt deja calificaţi # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Sibienii sunt deja calificaţi
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt începe la ora 18:00! Sibienii sunt deja calificaţi # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt începe la ora 18:00! Sibienii sunt deja calificaţi
Noi acuzaţii de viol împotriva lui Thomas Partey
Delia Reit, locul 96 la 10 km liber interval, la schi fond
MM Stoica a spus lucrurilor pe nume înainte de partida cu Universitatea Craiova: ”Noi ne făcusem calcule că ne trebuie 4 victorii!” # Primasport.ro
MM Stoica a spus lucrurilor pe nume înainte de partida cu Universitatea Craiova: ”Noi ne făcusem calcule că ne trebuie 4 victorii!”
Vestea zilei în fotbalul românesc! Dan Petrescu, revenire de senzaţie pe banca tehnică # Primasport.ro
Vestea zilei în fotbalul românesc! Dan Petrescu, revenire de senzaţie pe banca tehnică
E gata! Dorit de Dinamo, Lisav Eissat a luat decizia şi a semnat: contract valabil până în 2029 # Primasport.ro
E gata! Dorit de Dinamo, Lisav Eissat a luat decizia şi a semnat: contract valabil până în 2029
Surpriza zilei! Un atacant cu 9 goluri în 45 de meciuri pentru echipa naţională a semnat în SuperLiga # Primasport.ro
Surpriza zilei! Un atacant cu 9 goluri în 45 de meciuri pentru echipa naţională a semnat în SuperLiga
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Este ziua derby-ului Universitatea Craiova - FCSB # Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Este ziua derby-ului Universitatea Craiova - FCSB
„Mi-a stat inima, dar asta-i viaţa”! Valeriu Iftime le-a răspuns fanilor care l-au acuzat de blat în meciul cu FCSB: „În fotbal e ca în politică. Când eşti important, te boxează toţi” # Primasport.ro
„Mi-a stat inima, dar asta-i viaţa”! Valeriu Iftime le-a răspuns fanilor care l-au acuzat de blat în meciul cu FCSB: „În fotbal e ca în politică. Când eşti important, te boxează toţi”
Un club din Superligă a intrat în insolvenţă pentru o datorie minusculă!
Antrenorul lui Metalist Harkov, declaraţie surpinzătoare despre oferta pentru Cătălin Cîrjan: „Tot ceea ce s-a scris este o invenţie” # Primasport.ro
Antrenorul lui Metalist Harkov, declaraţie surpinzătoare despre oferta pentru Cătălin Cîrjan: „Tot ceea ce s-a scris este o invenţie”
Final de drum! U Cluj se desparte de un internaţional român după doar trei meciuri jucate # Primasport.ro
Final de drum! U Cluj se desparte de un internaţional român după doar trei meciuri jucate
Plecare de ultimă oră de la Rapid! Are ofertă dintr-un campionat TOP 5 în Europa
Dan Petrescu a făcut marele anunţ! Fostul antrenor al CFR-ului este gata de revenire: „Mai am puţin şi încep” # Primasport.ro
Dan Petrescu a făcut marele anunţ! Fostul antrenor al CFR-ului este gata de revenire: „Mai am puţin şi încep”
Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO după ce a refuzat să evolueze fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina # Primasport.ro
Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO după ce a refuzat să evolueze fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina
„La mine au ajuns zeci de atacanţi!” Andrei Nicolescu explică de ce nu a transferat Dinamo niciun vârf: „Nu am găsit ce vrea Kopic” # Primasport.ro
„La mine au ajuns zeci de atacanţi!” Andrei Nicolescu explică de ce nu a transferat Dinamo niciun vârf: „Nu am găsit ce vrea Kopic”
Continuă problemele la Ceahlăul! Aproape de faliment din cauza problemelor financiare, formaţia din Piatra Neamţ rămâne fără Cristi Pustai # Primasport.ro
Continuă problemele la Ceahlăul! Aproape de faliment din cauza problemelor financiare, formaţia din Piatra Neamţ rămâne fără Cristi Pustai
Decizie incredibilă a clubului din Superligă! Se prezintă cu juniorii la ultimul meci din Cupă # Primasport.ro
Decizie incredibilă a clubului din Superligă! Se prezintă cu juniorii la ultimul meci din Cupă
Naţionala României îşi află adversarii din Liga Naţiunilor, ediţia 2026/2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles # Primasport.ro
Naţionala României îşi află adversarii din Liga Naţiunilor, ediţia 2026/2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles
Dinamo Kiev a luat decizia cu privire la Blănuţă! Ce se întâmplă în aceste zile cu atacantul dorit de Dinamo # Primasport.ro
Dinamo Kiev a luat decizia cu privire la Blănuţă! Ce se întâmplă în aceste zile cu atacantul dorit de Dinamo
