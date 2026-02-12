VIDEO | Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Eşec antologic suferit de catalani

Primasport.ro, 13 februarie 2026 00:20

VIDEO | Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Eşec antologic suferit de catalani

Acum o oră
00:20
00:10
Gigi Becali nu a mai suportat în direct: ”Pe faţă, îi era frică. Vai de capul lui. Ce câştigă el?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali nu a mai suportat în direct: ”Pe faţă, îi era frică. Vai de capul lui. Ce câştigă el?” | VIDEO EXCLUSIV
00:00
Filipe Coelho, cu gândul la meciul din SuperLiga cu FCSB: „Avem lucruri care trebuie corectate” Primasport.ro
Filipe Coelho, cu gândul la meciul din SuperLiga cu FCSB: „Avem lucruri care trebuie corectate”
Acum 2 ore
23:50
Cum a explicat antrenorul FCSB eliminarea echipei din Cupa României: ”S-a terminat!” Primasport.ro
Cum a explicat antrenorul FCSB eliminarea echipei din Cupa României: ”S-a terminat!”
23:40
Dacia se retrage din rally-raid după sezonul 2026. În acest an a câştigat Raliul Dakar Primasport.ro
Dacia se retrage din rally-raid după sezonul 2026. În acest an a câştigat Raliul Dakar
23:30
Nu s-a mai abţinut după egalul FCSB-ului: ”Mă declar total depăşit, eu nu înţeleg ce vrea!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nu s-a mai abţinut după egalul FCSB-ului: ”Mă declar total depăşit, eu nu înţeleg ce vrea!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
VIDEO | David Popa, cu gândul la Gigi Becali după ce a marcat primul gol în tricoul FCSB-ului: „Sper că l-am făcut mândru pe patron” Primasport.ro
VIDEO | David Popa, cu gândul la Gigi Becali după ce a marcat primul gol în tricoul FCSB-ului: „Sper că l-am făcut mândru pe patron”
Acum 4 ore
22:50
Gigi Becali a intrat în direct şi s-a dezlănţuit, după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României: „Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru aşa ceva” Primasport.ro
Gigi Becali a intrat în direct şi s-a dezlănţuit, după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României: „Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru aşa ceva”
22:40
VIDEO | Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Campioana României iese iarăşi prematur din Cupă Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Campioana României iese iarăşi prematur din Cupă
22:40
VIDEO | Gloria Bistriţa - UTA Arad 1-0. Divizionară secundă reuşeşte o calificare surprinzătoare Primasport.ro
VIDEO | Gloria Bistriţa - UTA Arad 1-0. Divizionară secundă reuşeşte o calificare surprinzătoare
22:30
VIDEO | Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa se califică în sferturi! FCSB şi UTA, OUT din Cupa României Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa se califică în sferturi! FCSB şi UTA, OUT din Cupa României
22:00
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Campioana revine în meci Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Campioana revine în meci
21:50
Zeljko Kopic, mulţumit după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României de pe primul loc: „O seară bună pentru noi” Primasport.ro
Zeljko Kopic, mulţumit după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României de pe primul loc: „O seară bună pentru noi”
21:50
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Eroare de amatori comisă de Vali Creţu Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Eroare de amatori comisă de Vali Creţu
21:20
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Pauză în Bănie Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Pauză în Bănie
21:10
Dorinel Munteanu nu s-a abţinut, după eşecul cu Dinamo: ”Arbitrul a văzut!” Primasport.ro
Dorinel Munteanu nu s-a abţinut, după eşecul cu Dinamo: ”Arbitrul a văzut!”
21:00
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Început furtunos de meci în Bănie Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Început furtunos de meci în Bănie
Acum 6 ore
20:50
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Deschidere de scor în Bănie Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB se joacă ACUM! Deschidere de scor în Bănie
20:30
Dennis Politic rupe tăcerea după ce a fost huiduit de fanii dinamovişti şi îl avertizează pe Armstrong: ”Lipsă de respect!” Primasport.ro
Dennis Politic rupe tăcerea după ce a fost huiduit de fanii dinamovişti şi îl avertizează pe Armstrong: ”Lipsă de respect!”
20:20
Transfer surpriză! Raheem Sterling a semnat cu fosta adversară a FCSB-ului din Europa League Primasport.ro
Transfer surpriză! Raheem Sterling a semnat cu fosta adversară a FCSB-ului din Europa League
20:20
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB şi Gloria Bistriţa - UTA se joacă de la 20:30! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Universitatea Craiova - FCSB şi Gloria Bistriţa - UTA se joacă de la 20:30! Echipele de start
20:10
VIDEO | Dinamo - Hermannstadt 2-0. ”Câinii” rezolvă calificarea în fazele eliminatorii Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Hermannstadt 2-0. ”Câinii” rezolvă calificarea în fazele eliminatorii
20:00
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Dinamo – FC Hermannstadt 2-0! „Câinii” se impun şi se califică în sferturile Cupei României Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, LIVE pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Dinamo – FC Hermannstadt 2-0! „Câinii” se impun şi se califică în sferturile Cupei României
19:50
BREAKING NEWS | România şi-a aflat adversarii din Liga Naţiunilor! Grupă de foc pentru „tricolori” Primasport.ro
BREAKING NEWS | România şi-a aflat adversarii din Liga Naţiunilor! Grupă de foc pentru „tricolori”
19:30
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! „Câinii” se desprind Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! „Câinii” se desprind
19:20
Rapid se bate la titlu, iar Miţă ”Poetul” Iosif şi-a analizat fostă echipă: ”În suflet nu pot să schimb!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Rapid se bate la titlu, iar Miţă ”Poetul” Iosif şi-a analizat fostă echipă: ”În suflet nu pot să schimb!” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Deschidere de scor pe „Arcul de Triumf” Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Deschidere de scor pe „Arcul de Triumf”
Acum 8 ore
18:30
Petrolul a făcut transferul iernii! Anunţ oficial Primasport.ro
Petrolul a făcut transferul iernii! Anunţ oficial
18:30
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Politic, aproape să înscrie în poarta fostei sale echipe Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Politic, aproape să înscrie în poarta fostei sale echipe
18:10
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Sibienii sunt deja calificaţi Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt se joacă ACUM! Sibienii sunt deja calificaţi
18:00
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt începe la ora 18:00! Sibienii sunt deja calificaţi Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Dinamo - FC Hermannstadt începe la ora 18:00! Sibienii sunt deja calificaţi
17:50
Noi acuzaţii de viol împotriva lui Thomas Partey Primasport.ro
Noi acuzaţii de viol împotriva lui Thomas Partey
17:10
Delia Reit, locul 96 la 10 km liber interval, la schi fond Primasport.ro
Delia Reit, locul 96 la 10 km liber interval, la schi fond
17:10
MM Stoica a spus lucrurilor pe nume înainte de partida cu Universitatea Craiova: ”Noi ne făcusem calcule că ne trebuie 4 victorii!” Primasport.ro
MM Stoica a spus lucrurilor pe nume înainte de partida cu Universitatea Craiova: ”Noi ne făcusem calcule că ne trebuie 4 victorii!”
17:10
Vestea zilei în fotbalul românesc! Dan Petrescu, revenire de senzaţie pe banca tehnică Primasport.ro
Vestea zilei în fotbalul românesc! Dan Petrescu, revenire de senzaţie pe banca tehnică
Acum 12 ore
16:50
E gata! Dorit de Dinamo, Lisav Eissat a luat decizia şi a semnat: contract valabil până în 2029 Primasport.ro
E gata! Dorit de Dinamo, Lisav Eissat a luat decizia şi a semnat: contract valabil până în 2029
16:40
Surpriza zilei! Un atacant cu 9 goluri în 45 de meciuri pentru echipa naţională a semnat în SuperLiga Primasport.ro
Surpriza zilei! Un atacant cu 9 goluri în 45 de meciuri pentru echipa naţională a semnat în SuperLiga
16:20
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Este ziua derby-ului Universitatea Craiova - FCSB Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport! Este ziua derby-ului Universitatea Craiova - FCSB
16:00
„Mi-a stat inima, dar asta-i viaţa”! Valeriu Iftime le-a răspuns fanilor care l-au acuzat de blat în meciul cu FCSB: „În fotbal e ca în politică. Când eşti important, te boxează toţi” Primasport.ro
„Mi-a stat inima, dar asta-i viaţa”! Valeriu Iftime le-a răspuns fanilor care l-au acuzat de blat în meciul cu FCSB: „În fotbal e ca în politică. Când eşti important, te boxează toţi”
15:50
Un club din Superligă a intrat în insolvenţă pentru o datorie minusculă! Primasport.ro
Un club din Superligă a intrat în insolvenţă pentru o datorie minusculă!
15:00
Antrenorul lui Metalist Harkov, declaraţie surpinzătoare despre oferta pentru Cătălin Cîrjan: „Tot ceea ce s-a scris este o invenţie” Primasport.ro
Antrenorul lui Metalist Harkov, declaraţie surpinzătoare despre oferta pentru Cătălin Cîrjan: „Tot ceea ce s-a scris este o invenţie”
14:20
Final de drum! U Cluj se desparte de un internaţional român după doar trei meciuri jucate Primasport.ro
Final de drum! U Cluj se desparte de un internaţional român după doar trei meciuri jucate
14:00
Plecare de ultimă oră de la Rapid! Are ofertă dintr-un campionat TOP 5 în Europa Primasport.ro
Plecare de ultimă oră de la Rapid! Are ofertă dintr-un campionat TOP 5 în Europa
13:20
Dan Petrescu a făcut marele anunţ! Fostul antrenor al CFR-ului este gata de revenire: „Mai am puţin şi încep” Primasport.ro
Dan Petrescu a făcut marele anunţ! Fostul antrenor al CFR-ului este gata de revenire: „Mai am puţin şi încep”
12:50
Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO după ce a refuzat să evolueze fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina Primasport.ro
Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO după ce a refuzat să evolueze fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina
12:50
„La mine au ajuns zeci de atacanţi!” Andrei Nicolescu explică de ce nu a transferat Dinamo niciun vârf: „Nu am găsit ce vrea Kopic” Primasport.ro
„La mine au ajuns zeci de atacanţi!” Andrei Nicolescu explică de ce nu a transferat Dinamo niciun vârf: „Nu am găsit ce vrea Kopic”
12:20
Continuă problemele la Ceahlăul! Aproape de faliment din cauza problemelor financiare, formaţia din Piatra Neamţ rămâne fără Cristi Pustai Primasport.ro
Continuă problemele la Ceahlăul! Aproape de faliment din cauza problemelor financiare, formaţia din Piatra Neamţ rămâne fără Cristi Pustai
Acum 24 ore
11:40
Decizie incredibilă a clubului din Superligă! Se prezintă cu juniorii la ultimul meci din Cupă Primasport.ro
Decizie incredibilă a clubului din Superligă! Se prezintă cu juniorii la ultimul meci din Cupă
11:30
Naţionala României îşi află adversarii din Liga Naţiunilor, ediţia 2026/2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles Primasport.ro
Naţionala României îşi află adversarii din Liga Naţiunilor, ediţia 2026/2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles
11:00
Dinamo Kiev a luat decizia cu privire la Blănuţă! Ce se întâmplă în aceste zile cu atacantul dorit de Dinamo Primasport.ro
Dinamo Kiev a luat decizia cu privire la Blănuţă! Ce se întâmplă în aceste zile cu atacantul dorit de Dinamo
