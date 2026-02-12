Sute de zboruri au fost anulate joi din cauza unei greve a angajaților Lufthansa
Cancan.ro, 13 februarie 2026 01:00
Compania aeriană germană Lufthansa a anulat aproape 800 de zboruri joi, din cauza grevelor coordonate ale piloților și ale personalului de bord din cauza pensiilor, a siguranței locurilor de muncă și a contractelor colective de […]
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:40
Criza E.coli care a speriat România: isteria castraveților de acum 15 ani, când nimeni nu mai îndrăznea să mănânce legume crude # Cancan.ro
Înainte ca pandemia de Covid-19 să pună lumea pe pauză, Europa tremura de altceva: o bacterie ucigașă care părea să se ascundă în fiecare castravete. Epidemia de E.coli din 2011 a declanșat un val de […]
00:20
Horoscop 13 februarie 2026. Află zodia care care primește o propunere financiară interesantă, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Berbecii trebuie să încetinească ritmul, corpul dă semnale clare, […]
Acum 4 ore
23:30
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel # Cancan.ro
TikTok-ul unei tinere de 23 de ani a devenit viral după ce ea a scris o scrisoare de dragoste unui pasager din avion, în încercarea de a obține o întâlnire. S-a îndrăgostit la prima vedere […]
23:20
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen # Cancan.ro
Numărul celor care se gândesc să se retragă din activitate înainte de vârsta oficială de pensionare este tot mai mare. Românii vor să facă acest pas după o viață de muncă și aleg să își […]
23:10
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru # Cancan.ro
Scandal cu scântei în familia lui Cătălin Scărlătescu! Ilie Tudose, vărul celebrului chef, a intrat în direct la „Dan Capatos Show” și a făcut dezvăluiri grele despre moartea tatălui său. Acesta, spune el, l-ar fi […]
23:00
Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. Fani din întreaga lume au donat bani # Cancan.ro
Fanii actorului James Van Der Beek au dat dovadă de o solidaritate ieșită din comun după anunțul morții acestuia. Actorul a murit la 48 de ani pe 11 februarie, în urma unei lupte cu cancerul […]
23:00
Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata și l-am sunat pe Cătălin” # Cancan.ro
Ilie Tudose, acuzații grave la adresa lui Cătălin Scărlătescu! Moartea tatălui lui Ilie a devenit subiect de scandal public după ce Ilie Tudose a vorbit despre ultimele zile de viață ale părintelui său. Acesta a […]
22:50
Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot să garantez!” # Cancan.ro
Cătălin Cazacu îi spală imaginea lui Scărlătescu! Prezent la emisiunea lui Dan Capatos, Cazacu i-a luat apărarea lui Cătălin Scărlătescu în fața vărului Ilie Tudose. Discuția a vizat în special o presupusă moștenire și o […]
22:50
Unul dintre principalele motive pentru care asiaticii vin să muncească în România îl reprezintă diferența dintre salariile din țările lor. Cât câștigă un nepalez la el în țară, de fapt? Diferența față de țara noastră […]
22:40
Leo de la Kuweit s-a împăcat cu Bursucița! Dan Bursuc a cedat și l-a iertat de dragul fiicei # Cancan.ro
Împăcare sau mai băgăm o fisă? Leo de la Kuweit e din nou cu Adriana, fata lui Dan Bursuc, impresarul maneliștilor vedete.Se pare că s-au mai calmat apele în familia lor. Leo de la Kuweit […]
22:30
Scărlătescu a intrat în belele mari! Cheful de la Pro TV, datorii de aproape 1 milion de euro, banca i-a blocat conturile, iar bunurile i-au fost sigilate # Cancan.ro
Una dintre firmele lui Scărlătescu, Cătălin Punct RO SRL, a ajuns oficial în faliment, după ce chiar compania a cerut acest lucru în instanță. Dosarul, înregistrat la Tribunalul București în decembrie 2025, arată că situația […]
22:20
Cine este Alperen Duymaz, protagonistul serialului „Leyla”, care înlocuiește emisiunea lui Cătălin Măruță la Pro TV # Cancan.ro
Pro TV a început să difuzeze, de luni, serialul turcesc „Leyla”, producție care va ocupa segmentul orar pe care, până săptămâna trecută, îl ocupa emisiunea prezentată de Cătălin Măruță. Producția îi are ca protagoniști pe […]
22:20
Suma uriașă pe care o plătesc părinții pentru grădinița privată a unui copil. Cât îi costă 3 ani # Cancan.ro
Părinții care aleg sistemul de învățământ privat pentru copii lor sunt din ce în ce mai mulți. Românii nu se uită la bani atunci când vine vorba de educația celor mici, astfel că sunt dispuși […]
22:20
Andreea BLD sare în apărarea Andreei Bostănică. A spus-o fără rețineri: ”Iuliana e foarte invidioasă!” # Cancan.ro
Andreea BLD îi ia apărarea Andreei Bostănica la „Dan Capatos Show”! Invitată în emisiune prin video, Andreea BLD a intrat direct în subiectul momentului! Aceasta a spus că scandalul nu este unul nou, ci doar […]
22:20
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților # Cancan.ro
După ce a recunoscut că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama, văduva lui Adrian Kreiner a contestat arestul preventiv. Femeia se află acum după gratii, acolo unde trebuie să petreacă 30 de zile. Adusă în […]
22:10
Au pus preț pe capul lui Alex Bodi! Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe „Măcelarul lui Bebino” să-l aranjeze pe musculos # Cancan.ro
Alex Bodi și Dorian Popa sunt protagoniștii unui conflict exploziv! Totul a început după ce musculosul l-a pus la punct pe artist în mediul online. Tensiunea a crescut treptat, iar disputa a ajuns la cote alarmante. […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, HD Hartmann, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de […]
22:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se pregătește de o restructurare internă, în care se planifică desființarea mai multor birouri locale ANAF mici și ineficiente. Ce se va întâmpla cu angajații în 2026 sub presiunea […]
Acum 6 ore
21:10
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp # Cancan.ro
Au fost desemnați cei 10 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026. Câștigătorul va intrat pe 14 mai la concursul internațional de la Viena, în semifinala cu numărul doi, urmând ca finala Eurovision să aibă loc […]
20:50
Numărul părinților care optează pentru educația privată este într-o continuă creștere. Astfel, grădinițele și școlile private sunt tot mai solicitate, iar învățătoarele sunt mai bine plătite. Acest aspect depinde de niște factori importanți, precum experiența […]
20:30
Nu e o glumă! Ea este sportiva care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026: a primit deja peste 1.000 de propuneri # Cancan.ro
Auto-proclamata „cea mai dorită burlăciță” a Jocurilor Olimpice de iarnă a încălzit atmosfera în munții înghețați ai Italiei, în timp ce urmărea medalia de aur și un posibil inel cu diamant. Sophia Kirkby, sportivă americană […]
20:10
Cristian Caloeanu, solistul de la trupa „Haiducii lui 7 Cai” a devenit tătic pentru prima dată la 53 de ani. Artistul a vorbit despre această etapă minunată din viața lui și despre emoțiile pe care […]
20:00
(P) Te trezești mai obosit decât te-ai culcat? Adevărul despre salteaua ta și somnul de proastă calitate # Cancan.ro
Te-ai confruntat cu dimineți în care te ridici din pat fără energie, cu spatele înțepenit sau cu senzația că somnul nu te-a ajutat deloc? Mulți oameni caută soluții în cafea, suplimente sau aplicații de somn, […]
Acum 8 ore
19:50
Raed Arafat le cere românilor să fie pregătiți. Rucsacul de urgență ar trebui să acopere 72 de ore # Cancan.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a subliniat importanța acordată pregătirii populației din punct de vedere mental. Fie că e vorba de situații speciale, de dezastre, blockout sau război. Rucsacul de urgență trebuie […]
19:30
Este joi, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
19:20
O recunoști pe vedeta din imagine?! Era una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, dar s-a retras din cauza unui accident rutier cumplit # Cancan.ro
Bridget Fonda a fost odată considerată fata de aur a anilor ’90 de la Hollywood, binecuvântată cu frumusețe, talent și un nume de familie faimos. Transformarea ei a fost remarcabilă, de la o adolescentă timidă […]
19:20
Este doliu în politică. Véron András, fost primar și consilier județean din Satu Mare s-a stins din viață pe data de 12 februarie 2026. Cu o carieră de peste două decenii în spate, acesta a […]
19:10
Artista din România rupe tăcerea după ce a fost înlăturată mișelește din trupă: „A trebuit să trimit pe altcineva, în locul meu, la nuntă” # Cancan.ro
Conflict ireal în lumea muzicii. Tea Vișan, artistă cunoscută după participarea la Superstar (ProTV), îl acuză pe Andrei Mureșan, colegul ei de trupă, că ar fi preluat numele Be Right Band, contractele și conturile de […]
18:50
Doi oameni au murit și sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică, în timp ce furtuna Nils continuă să lovească zone întinse din Franța și Spania. Meteorologii continuă să emită avertizări de […]
18:40
Zodia pentru care se termină anii de suferință începând de mâine, 13 februarie. Astrele schimbă complet direcția # Cancan.ro
Viața unei zodii se va schimba începând de mâine, 13 februarie, după o perioadă marcată de greutăți. Acest nativ își va lua adio de la probleme și va primi veștile bune mult așteptate. Toate detaliile […]
18:20
Stațiunea izolată din România care începe să facă valuri în Europa. Ar putea deveni cea mai exclusivistă destinație locală # Cancan.ro
Este vorba despre Gura Portiței, paradisul situat între apele Deltei Dunării și Marea Neagră. Neștiută de mulți, dar iubită de cei care au trecut pe acolo, localitatea „riscă” să ajungă unul dintre obiectivele turistice cheie […]
18:10
Condimentul care a ajuns să se vândă cu 2500 de euro pe kilogram. Prețul continuă să crească # Cancan.ro
Istria rămâne o destinație gastronomică de top în Europa. Trufa albă din zonă, considerată de chefi drept un adevărat simbol al rafinamentului culinar, protejată în Croația, este foarte aproape de a primi recunoaștere oficială și […]
18:00
Bărbatul care a ucis-o pe Andreea cu toporul, în fața copiilor ei, și-a primit pedeapsa! Cât va sta în spatele gratiilor # Cancan.ro
S-a făcut dreptate în cazul care a cutremurat o țară întreagă! Andreea, o tânără în vârstă de 22 de ani, a fost ucisă fără milă de individul alături de care avea doi copii, chiar în […]
18:00
(P) Mobilitatea ca serviciu: De ce companiile moderne aleg închirierea în locul achiziției de flote # Cancan.ro
În prezent, firmele privesc mobilitatea cu o perspectivă diferită față de anii trecuți. Față de vremurile când o mașină reprezenta un simbol al stabilității, acum aceasta este un instrument de lucru dinamic. Ele caută soluții […]
Acum 12 ore
17:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
17:30
Este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de logică. Tot ce trebuie să faci este să privești atent iluzia optică devenită […]
17:20
Inelele pot transforma o ținută banală într-una memorabilă – sau o pot încărca inutil, dacă sunt alese la întâmplare. Secretul nu stă în câte porți, ci în cum le combini. Cu puțin echilibru și câteva […]
17:20
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor # Cancan.ro
Cazul care a îndurerat o țară întreagă continuă să stârnească emoții puternice. Sorin, Diana și fiica lor s-au stins din viață și au lăsat în urmă o durere imensă și suspine fără sfârșit. Familia și […]
17:20
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro # Cancan.ro
O garsonieră de aproape 10 metri pătrați este scoasă la licitație în Hunedoara la un preț care nu are cum să nu îți trezească interesul, 14.849 de roni. Locuința necesită lucrări de renovare, fiind potrivită […]
17:00
Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: “Ești așa un disperat și un visător” # Cancan.ro
S-a încins și mai tare atmosfera pe TikTok, iar scandalul dintre divele României, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică, a ajuns la alt nivel. CANCAN.RO are toate informațiile explozive, care au fost detonate ca o bombă. […]
16:40
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în februarie 2026. Mihai Voropchievici: „Primește dar divin” # Cancan.ro
Luna februarie vine cu binecuvântare pentru un nativ norocos. Această zodie va trece prin schimbări pe care și le dorea de mult și va vedea cum toate se întorc în favoarea ei. Vrei să afli […]
16:30
Râsul are efecte benefice nu doar asupra stării emoționale, ci și asupra sănătății, reduce stresul, relaxează organismul și alungă anxietatea. De aceea, Cancan te provoacă să abandonezi totul și să te distrezi cu o glumă […]
16:30
Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu escaladează: „Mi-a pregătit dosarul!” # Cancan.ro
Scandalul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel pare că nu se mai termină. De curând, spiritele s-au aprins din nou, după ce tânărul susține că mama lui ar încerca să-l elimine complet din viața ei. […]
16:10
Concedierile continuă în România. Tot mai mulți oameni rămân fără un venit sigur, într-o societate sugrumată de tot mai multe taxe. De această dată mai mulți angajați părăsesc fabrica Yazaki din Brăila, specializată în producția […]
15:20
Pensia de urmaș oferă un sprijin financiar familiilor care rămân fără un membru. Cu toate astea, nu poate să suplinească un salariu. Sumele pe care urmașii le primesc fiind, în mare parte, modice. În 2026, […]
15:00
Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică # Cancan.ro
În ultimele luni au circulat numeroase zvonuri legate de starea de sănătate a lui Dan Petrescu, mai ales după ce aparițiile sale publice au alimentat speculațiile privind o afecțiune serioasă. Fostul antrenor al lui CFR […]
14:50
Salariile angajaților din rețeaua de retail Pepco se încadrează, în general, în intervale considerate tipice pentru segmentul magazinelor de tip discount din România, cu variații în funcție de rol, experiență și locație. Venitul lunar net […]
14:40
Trei zodii trec printr-o schimbare neașteptată după 12 februarie. Au tras din greu, dar acum au câștig de cauză. Vor mai multă liniște și reușesc să o obțină. Nu mai amână proiecte și au mai […]
14:40
În timp ce românii se plâng că ratele la credite le cresc de la lună la lună, există o țară în Europa în care dobânzile la credite sunt mici sau chiar extrem de mici comparativ […]
