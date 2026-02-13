Eurovision România 2026. Cine sunt cei zece finaliști ai Selecției Naționale. Publicul va alege a 11-a piesă care va intra în finală | AUDIO
Europa FM, 13 februarie 2026 08:10
Au fost anunțați finaliștii Selecției Naționale Eurovision. 10 interpreți și trupe vor intra în finala din 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la concurs. Alejandro Zandes și Emil Rengle -„Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu -„Choke Me”, Edward Maya, LavBbe și Costi -„Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei -„Tili Bom”, HVNDS -„HVNDS – DOR”, Monica Odagiu […]
Bugetul pentru 2026 ar putea fi finalizat în următoarele săptămâni, spune președintele Nicușor Dan: Ar fi fost bine să fie adoptat înainte de 1 ianuarie | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a mai spus aseară că ar fi fost de preferat ca bugetul pentru 2026 să fi fost adoptat înainte de 1 ianuarie. Președintele Nicușor Dan: „În afară de a participa la niște discuții, responsabilitatea este în altă parte” „Ideal ar fi fost inclusiv în momentul acela, mai–iunie anul trecut. Eu am spus, […]
Liderul de sindicat Gabriel Căldărușe, despre protestele de la carierele din cadrul Complexului Energetic Oltenia: Minerii vor protesta cât este necesar. Data limită pentru primirea tichetelor a fost 11 februarie | AUDIO # Europa FM
Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia au întrerupt activitatea în carierele de cărbune și au venit în fața companiei într-un protest spontan. Ei sunt nemulțumiți de faptul că le-au fost tăiate din salarii valoarea tichetelor de masă. Au anunțat că intră în greva foamei până când Guvernul va rezolva problema. Situația este critică în carierele […]
Opt ONG-uri cer Comisiei Europene să declanșeze procedura de infringement împotriva României pentru că nu a recunoscut căsătoria unui cuplu homosexual | AUDIO # Europa FM
Opt organizații non-guvernamentale cer Comisiei Europene declanșarea procedurii de infringement împotriva României. Cererea vine după ce semnatorii scrisorii acuză autoritățile de la București că nu au recunoscut căsătoria unui cuplu homosexual. Comisia Europeană a inițiat o procedură de pre-infringement încă din 2020, dar asociațiile consideră că măsura a fost ineficientă. Semnatarii petiției solicită activarea mecanismului […]
Nicușor Dan, după reuniunea informală a Consiliului European: Comisia s-a angajat să vină cu propuneri privind modul de stabilire a prețului energiei, una dintre priorități fiind reducerea acestuia # Europa FM
Preledintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, 12 februarie, după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European. Acesta a precizat că printre subiectele abordate se numără competitivitatea statelor europene în competiția economică globală, sistemul unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, dar și politicile economice menite […]
Robert Negoiță scapă de controlul judiciar și poate reveni la conducerea Primăriei Sectorului 3. Decizia instanței este definitivă | AUDIO # Europa FM
Robert Negoiță poate reveni la conducerea Primăriei Sector 3. Tribunalul București a revocat controlul judiciar impus primarului. Decizia este definitivă. Robert Negoiță fusese plasat sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei și suspendat din funcția de primar, într-un dosar care investighează construirea, din bani publici, a […]
Criză de personal la Spitalul Județean Brașov. Șase medici au demisionat doar în luna februarie | AUDIO # Europa FM
Situație alarmantă la Spitalul Județean de Urgență Brașov, unde medicii pleacă pe capete, iar ONG-urile se retrag din proiecte de finanțare. Sunt anumite specialități medicale unde activitatea se desfășoară la limită. Cel mai mare spital de urgență din centrul țării are dificultăți în a acoperi toate liniile de gardă și în a oferi, în condiții […]
Materia opțională „Ora cu și pentru animale” va fi introdusă în școlile din România începând cu anul școlar viitor | AUDIO # Europa FM
Materia opțională „Ora cu și pentru animale” a fost aprobată la nivel național de Ministerul Educației. Pe 13 ianuarie, programa a fost pusă în dezbatere publică, iar ulterior ordinul prin care a fost aprobată a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Materia opțională urmează să fie inclusă în oferta educațională începând din anul școlar […]
Colet cu cocaină adus din Spania prin curier pentru cluburile din București. Patru persoane au fost reținute | AUDIO # Europa FM
Din Spania, un colet cu cocaină a ajuns direct în cluburile din București. A fost adus în țară prin intermediul unei firme de curierat. Patru persoane au fost reținute în acest caz. Suspecții au cumpărat drogurile din Spania. Cele 400 de grame de cocaină erau ascunse într-un colet, printre diverse obiecte vestimentare. Coletul a ajuns […]
Mesajul primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, după ce Tribunalul București i-a revocat controlul judiciar: „Recunoștință maximă justiției din România” | VIDEO # Europa FM
„Justiția funcționează”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, joi, 12 februarie, în primul mesaj video transmis după decizia definitivă a Tribunalului București de a-i revoca controlul judiciar. Robert Negoiță fusese plasat sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei și suspendat din funcția de primar, într-un […]
Un bărbat, suspectat că l-ar fi amenințat pe Victor Rebengiuc în 2024, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile | AUDIO # Europa FM
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, suspectat că l-ar fi amenințat pe actorul Victor Rebengiuc, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. potrivit Poliția Capitalei. Polițiștii au percheziționat joi, 12 februarie, doi suspecți din București, după ce, în 2024, înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, […]
Vineri, 13 februarie, premierul Ilie Bolojan revine în studioul Europa FM la România în Direct. Pe fondul dezbaterilor aprinse din acest moment privind planul guvernului de a reduce cheltuielile de la stat, premierul României vine la EuropaFM pentru un dialog deschis cu ascultătorii stației. Măsurile luate de Guvern par a fi contestate de partenerii din […]
Vicepremierul Tanczos Barna: „Ar fi fost binevenită o decizie, nu o amânare din partea Curții Constituționale” / Am pierdut cei 230 de milioane de euro din PNRR, „Comisia ne-a amânat de foarte multe ori” | VIDEO # Europa FM
Nu există alternativă la această coaliție în acest moment, afirmă vicepremierul Tanczos Barna, care consideră esențial ca actualul guvern să se concentreze pe deciziile urgente pentru România: „avem nevoie cât se poate de repede de buget, pentru că suntem la sfârșitul lunii februarie.” Invitat la ediția joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann, […]
Președintele Nicușor Dan, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: „O chestiune importantă pentru România este prețul energiei și cât de repede trebuie să mergem cu tranziția verde” | AUDIO # Europa FM
Liderii europeni participă astăzi, în Belgia, la o reuniune informală a Consiliului European. Întâlnirea are loc la un castel din secolul al XVI-lea, iar România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Oficialii europeni vor discuta, între altele, despre ce trebuie făcut pentru a crește competitivitatea Uniunii Europene și a reduce dependențele economice de țări precum […]
UDMR ia în calcul să iasă din coaliția de guvernare, după ce electoratul din Harghita și Covasna s-a revoltat față de majorările de taxe aplicate de Guvernul Bolojan. Fără o mobilizare exemplară la vot a etnicilor maghiari, UDMR riscă să nu intre în Parlament la următoarele alegeri. Trecerea UDMR în opoziție ar însemna căderea Guvernului […]
Dronă militară, găsită pe o plajă din Tuzla. Trei tineri care au văzut-o au contactat autoritățile # Europa FM
O dronă militară a fost găsită joi, 12 februarie, pe plaja din zona localității Tuzla, anunță Garda de Coastă. Resturile metalice par să aparțină unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripții vizibile, a transmis Garda de Coastă. „Polițiștii de Frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localității Tuzla resturi […]
Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului cere Rusiei să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina: „Sunt interzise de dreptul internațional” # Europa FM
Organizația Națiunilor Unite (ONU) cere Rusiei să înceteze imediat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au lăsat orașe întregi fără lumină și încălzire. Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului a reamintit că lovirea infrastructurii civile este interzisă de dreptul internațional. „Noaptea trecută, Rusia a lansat din nou un atac de amploare asupra infrastructurii energetice […]
Ioana Ene Dogioiu, despre pierderea banilor din PNRR din cauza neîndeplinirii jalonului privind pensiile magistraților: Este doar o chestiune de zile până când vom primi scrisoarea de la Comisia Europeană | AUDIO # Europa FM
Este o chestiune de zile până când Comisia Europeană va informa oficial România că a pierdut 231 de milioane din PNRR. Pentru că nu a adoptat la timp reforma pensiilor magistraților, jalonul 215 nu este atins. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a amânat – pentru a cincea oară – o decizie legată de constituționalitatea […]
DNSC a lansat ghidul de „igienă digitală și gândire critică”. Experții în securitate cibernetică le arată utilizatorilor cum să-și protejeze datele și să recunoască conținuturile false generate cu AI # Europa FM
Într-o eră digitală dominată de conținut online generat de inteligența artificială, experții în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice au lansat un ghid pentru folosirea în mod responsabil a inteligenței artificiale, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Intitulat „Inteligența artificială & manipularea percepției umane”, ghidul explică, printre altele, cum pot fi identificate […]
Un nou atac al PSD la partenerii de coaliție. Social-democrații critică reforma administrației locale și cer impozitare progresivă și scutiri pentru salariile mici | AUDIO # Europa FM
Un nou atac al social-democraților la partenerii de coaliție. Reforma administrației locale – proiect aflat în faza de avizare la nivelul Guvernului – este văzută de PSD drept o politică simplistă de austeritate. „Reducerea cheltuielilor bugetare este necesară”, spun social-democrații, dar efectele acestei reforme pot fi deosebit de grave. Ce propune PSD în schimb? Introducerea […]
Festivalul Olimpic de Tineret European 2027. Competiția ar urma să aibă loc la Brașov. Se așteaptă însă ca Guvernul să aprobe bugetul necesar demarării pregătirilor | AUDIO # Europa FM
Administrația locală de la Brașov accelerează pregătirile pentru unul dintre cele mai mari evenimente sportive din Europa: Festivalul Olimpic de Tineret European (FOTE). Bugetul estimat pentru investiții se ridică la 20 de milioane de euro, iar fără un buget național aprobat, licitațiile nu pot fi demarate la nivel local. România va găzdui pentru a doua […]
190 de expozanți s-au reunit la Târgul de Turism de la ROMEXPO. Agențiile anunță prețuri atractive pentru vacanțele planificate la vară | AUDIO # Europa FM
Târgul de Turism al României a început la ROMEXPO. În perioada 12-15 februarie, agențiile participante anunță reduceri pentru vacanțele planificate la vară. Unele companii permit și plata în rate. 190 de expozanți s-au reunit la Romexpo, încercând să convingă cât mai mulți clienți să cumpere vacanțe. Jumătate dintre aceștia sunt touroperatori străini, susțin organizatorii. Între […]
Guvernul rus a încercat să blocheze complet aplicația WhatsApp, pentru a-i determina pe utilizatori să folosească o aplicație paralelă deținută de stat | AUDIO # Europa FM
Rusia a început să pună în aplicare legea „Internetului suveran”. Dacă acum două zile Moscova a stopat funcționarea Telegram, astăzi guvernul rus a încercat să blocheze complet WhatsApp. Într-o reacție pe rețeaua X, Meta, compania care deține WhatsApp, scrie că încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori și de a-i determina să […]
Instalații eoliene din mai multe județe au fost avariate. Investitorii solicită sprijinul Guvernului | AUDIO # Europa FM
Instalații eoliene vandalizate. Investitorii în energie verde cer Guvernului să ia măsuri după ce mai multe turnuri meteorologice și echipamente de măsurare a vântului au fost avariate. Deja pagubele se estimează să fie peste trei milioane de euro. Ar fi vorba despre o acțiune organizată de un grup la nivel național, cu scopul de a […]
Ministerul Energiei a publicat proiectul de hotărâre care propune supraveghere extinsă pentru activele Lukoil din România | AUDIO # Europa FM
Guvernul anunță că va introduce măsuri de supraveghere extinsă pe activele Lukoil din România. Sunt incluse sutele de benzinării, rafinăria Petrotel și perimetrul offshore Trident din Marea Neagră, de unde se extrag gaze naturale. Guvernanții ar urma să numească un supraveghetor care va verifica toate tranzacțiile, analiza fluxurilor comerciale și riscurile sancțiunilor internaționale, cum deja […]
Președintele Dan, despre o decizie a României privind intrarea în Consiliul pentru Pace: „România are tradițional niște relații și cu Israelul și cu țările arabe din zonă. E important pentru noi să fim acolo. Dar depinde în ce condiții” # Europa FM
România ar urma să ia o decizie privind intrarea sau nu în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump în această săptămână, a anunțat președintele Nicușor Dan joi, 12 februarie. Aflat la Bruxelles, unde participă la reuniunea informală a liderilor europeni din cadrul Consiliului European, șeful statului a spus că România trebuie să discute cu […]
Trei nume ia în calcul președintele Nicușor Dan pentru funcţiile de directori ai SRI și SIE | AUDIO # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan ia în considerare trei persoane pentru funcţiile de directori la Serviciul Român de Informaţii şi la Serviciul de Informaţii Externe. Numirea şefilor SRI şi SIE ar putea fi făcută luna aceasta. Trei persoane ar fi pe lista pentru şefia SRI şi SIE, potrivit unor surse politice citate de Agerpres. Numirile nu vor fi […]
Comisia „România fără violență domestică” a dat raport favorabil unui articol din Codul Penal care stabilește pedepse mai mari pentru agresiunea față de minori. Raport favorabil și în cazul unui proiect legat de violența domestică | AUDIO # Europa FM
Pedepse majorate pentru rele tratamente aplicate minorului. Comisia „România fără violenţă domestică” a dat raport favorabil pentru modificarea unui articol din Codul Penal și a dat undă verde și unui proiect pentru consolidarea protecţiei victimelor. Printre măsurile legislative din proiect: autoritățile sunt obligate să informeze persoanele agresate despre dreptul de prelungire a valabilităţii ordinului de […]
SUA: Un institut de sondare se va opri din a măsura popularitatea președinților, după ce a arătat că popularitatea lui Donald Trump a scăzut în ultimul an | AUDIO # Europa FM
Un renumit institut american de sondaje va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor. Se încheie astfel o tradiție de aproximativ 90 de ani. Anunțul vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump acuză de ani de zile institutele de sondaje că ar furniza date „trucate” împotriva sa. Angajamentul institutului Gallup este de a efectua cercetări […]
București: Peste 12 tone de portocale cu conținut ridicat de pesticide, importate din Egipt, au fost comercializate cu etichetă de Grecia. 12 persoane vor fi audiate în acest caz | AUDIO # Europa FM
Portocale din Egipt, cu conținut ridicat de pesticide, au fost scoase la vânzare cu etichete false care arătau că fructele ar fi din Grecia. 12 persoane vor fi duse la audieri, la finalul perchezițiilor care au loc astăzi în București și în județele Ilfov și Ialomița, anunță Poliția Capitalei. Polițiștii de la Serviciul de Investigarea […]
România a obținut cel mai bun rezultat de până acum la Jocurile Olimpice de Iarnă, în cadrul probei de sanie dublu feminin. Italia a câștigat aurul la feminin și masculin | AUDIO # Europa FM
Cel mai bun rezultat al României de până acum la Jocurile Olimpice 2026 a fost obținut la proba de sanie dublu feminin. Româncele s-au clasat pe locul 9 la această probă din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina. La masculin, românii s-au clasat pe locul 17. În proba de sanie dublu feminin, italiencele au cucerit […]
Italia: Guvernul Meloni înăsprește regulile privind intrarea migranților, pe mare, pe teritoriu italian | AUDIO # Europa FM
Confruntată cu un val de migranți, Italia doreşte să înăsprească regulile privind migraţia. Guvernul de la Roma a adoptat un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează France Presse. O astfel de ameninţare ar […]
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar urma să cumpăre magazinele Carrefour România. Finalizarea tranzacției, așteptată în al doilea semestru al anului | AUDIO # Europa FM
Compania franceză Carrefour anunță că negociază vânzarea hipermarketurilor și a magazinelor din România cu patronii lanțului de magazine Dedeman. Vânzarea ar urma să aibă loc în a doua jumătate a acestui an. Ce sumă speră să obțină compania franceză în schimbul magazinelor pe care le deține în țara noastră aflăm de la Florentina Mihăiță: Compania […]
Un segment de drum din pădurea Băneasa, folosit pentru accesul auto în cartierul Greenfield, a fost introdus ilegal de Romsilva în amenajamentul silvic, constată Ministerul Mediului. Ce spune Regia Pădurilor | AUDIO # Europa FM
Drumul prin pădurea Băneasa, folosit pentru accesul auto către cartierul Greenfield, este ilegal și trebuie dezafectat, este concluzia raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului, care cere demolarea lucrărilor, recuperarea prejudiciului și anularea contractului de acces. Organizația Agent Green afirmă că acesta confirmă aspectele invocate în plângerea penală și în acțiunile în instanță depuse alături de […]
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sper că pachetele legislative pentru reforma administrației și pentru relansare economică să fie aprobate săptămâna viitoare. De ele depinde și aprobarea bugetului pe 2026 | VIDEO # Europa FM
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, speră că pachetele de reforme administrative și de relansare economică vor fi aprobate săptămâna viitoare. Acesta a declarat că poartă, în aceste zile, discuții cu Ministerul Justiției pentru a se asigura că în propunerea de act normativ nu vor exista texte care să ridice probleme de neconstituționalitate. Ministrul Dezvoltării a fost […]
Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită. Deputat PNL: „Nu va mai fi un privilegiu al celor care își permit clinici private, ci un drept” | AUDIO # Europa FM
Vești noi pentru pacienții români asigurați în sistemul de sănătate. Aceștia vor putea solicita o a doua opinie medicală, decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin intermediul unui proiect de lege adoptat astăzi în plenul Camerei Deputaților. Dreptul la o a doua opinie nu mai este un privilegiu, a declarat unul dintre inițiatorii […]
Premierul Donald Tusk avertizează că Polonia ar putea ieși din UE, pe fondul tensiunilor interne privind fondurile de apărare SAFE | AUDIO # Europa FM
Polonia ar putea ieși din Uniunea Europeană, avertizează premierul Donald Tusk. Motivul: tensiunile provocate de conflictele cu președintele polonez, Karol Nawrocki. Confruntările interne sunt legate de fondurile de apărare SAFE, pe care opoziția premierului le consideră „o escrocherie uriașă”. Polonia primește cea mai mare sumă – 44 de miliarde de euro prin acest program – […]
Președinta Bulgariei l-a numit pe viceguvernatorul Băncii Naționale, Andrei Ghiurov, în funcția de prim-ministru # Europa FM
Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul Băncii Naționale, Andrei Ghiurov, în funcția de prim-ministru, deschizând astfel calea pentru formarea unui guvern interimar care va organiza alegeri parlamentare anticipate. Guvernul precedent a demisionat pe 11 decembrie, după săptămâni de proteste de stradă cauzate de politicile economice și de eșecul în combaterea corupției. Scrutinul, […]
România traversează o perioadă de presiune publică majoră: proteste anunțate ale primarilor, nemulțumiri legate de taxe locale, atacuri politice interne și o percepție tot mai puternică de austeritate. În acest climat tensionat, Guvernul mizează pe reforma administrației ca pe o schimbare de paradigmă. Premierul Ilie Bolojan spune că ținta este un stat mai eficient — […]
Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, despre decizia șefei ICCJ de a solicita CCR să sesizeze CJUE privind legea pensiilor magistraților: „Ar trebui să fie amendată.” „Este anormal să se dea un astfel de exemplu” | AUDIO # Europa FM
Șefa Instanței Supreme, Lia Savonea, susține că nu a intenționat să influențeze calendarul CCR. Astăzi, decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților a fost amânată a cincea oară, pentru 18 februarie. Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat marți, 10 februarie, judecătorilor constituționali să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la legea […]
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: Le-am transmis că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri # Europa FM
Președintele României a anunțat printr-un mesaj pe rețelele de socializare că s-a întâlnit cu liderii marilor companii americane. Potrivit președintelui, printre temele discutate s-au numărat asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice și al sănătății. Mai mult, companiile americane și-au exprimat dorința de a consolida investițiile și cooperarea […]
Kristof Lajos, supranumit „profesorul de genii”, a fost condamnat definitiv la șapte ani și 10 luni închisoare pentru viol | AUDIO # Europa FM
„Profesorul de genii” – Kristof Lajos – a fost condamnat definitiv la șapte ani și 10 luni închisoare pentru viol, victime fiind doi frați minori. Inițial, la Judecătoria Sectorului 4, el primise o pedeapsă mai mare, de 13 ani și trei luni închisoare, și plata unor despăgubiri de 100.000 de euro către copiii agresați. Curtea […]
ANSVSA îi încurajează pe copii și părinți să participe la cursurile opționale pentru o alimentație sănătoasă. Cei mici învață astfel cum să mănânce corect și echilibrat | AUDIO # Europa FM
Cursuri opționale privind alimentația: Autoritatea Sanitar-Veterinară îi încurajează pe cei mici și pe părinți să aleagă cursurile opționale pe această temă. Spre exemplu, elevii unei școli gimnaziale din București au luat parte la mai multe activități în cadrul cursurilor „Stil de viață sănătos”. De asemenea, școlile sunt încurajate să colaboreze cu mediul privat și cu […]
Reduceri semnificate la pachetele de vacanță pentru 2026 până la sfârșitul acestei săptămâni. De la ce preț pornesc sejururile pe litoral | AUDIO # Europa FM
Reduceri semnificative pentru vacanțele din 2026, dacă sunt cumpărate online până la sfârșitul acestei săptămâni. Este oferta lansată de mai multe agenții de turism din țară, care oferă turiștilor ocazia de a-și cumpăra încă de acum vacanța de vară la cele mai avantajoase tarife din an. Sunt oferte speciale pentru destinațiile preferate de turiștii români, […]
Reacții internaționale după atacul armat dintr-o școală din vestul Canadei, în care nouă persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 25 au fost rănite | AUDIO # Europa FM
Nouă persoane au fost ucise și cel puțin 25 rănite în urma unor împușcături la o școală și într-o locuință din Tumbler Ridge, o comunitate izolată de aproximativ 2.400 de locuitori din vestul Canadei. Poliția crede că ar putea exista o legătură între incidente, dar nu a confirmat oficial acest lucru. Despre suspect, al cărui […]
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina: În seara asta are loc finala probei de dans pe gheață. Franța conduce după programul ritmic, urmată de perechea din SUA | AUDIO # Europa FM
Spectacol pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. În seara asta are loc finala probei de dans. După programul ritmic, perechea din Franța conduce competiția, urmată de cei din Statele Unite și Canada. Perechea franceză Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron ocupă primul loc în concursul olimpic de dans pe gheață, după […]
Crimele din Bulgaria, desprinse parcă din serialele americane. Ce spun anchetatorii despre cele șase decese suspecte | AUDIO # Europa FM
Crimele din Bulgaria: cazul „Petrohan”, desprins din serialele americane, care a zguduit țara vecină. Șase trupuri neînsuflețite au fost descoperite de anchetatori în decurs de o săptămână, iar anchetatorii bănuiesc că există legături între moartea persoanelor. Unele victime făceau parte dintr-o organizație neguvernamentală – acuzată că s-a transformat într-o sectă cu pedofili și ritualuri controversate. […]
La Europa FM am vorbit despre probleme reale de sănătate, așa cum apar ele în viața de zi cu zi. Una dintre cele mai frecvente, mai ales în sezonul rece, este căderea accentuată a părului, un semnal care ridică mai multe semne de întrebare și care nu ar trebui ignorat. Într-o ediție a emisiunii „De […]
Curtea de Apel București a respins cererea avocatei Silviei Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș # Europa FM
Curtea de Apel Bucureşti a respins miercuri, 11 februarie, ca nefondată, cererea avocatei și membrei AUR, Silvia Uscov, prin care se solicita suspendarea din funcţie a judecătorilor Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. Decizia vine după două amânări ale pronunţării şi după ce o altă judecătoare de la CAB, Georgeana Viorel, a respins […]
E-mailuri frauduloase în numele OSIM. Destinatarii sunt informați să achite urgent o taxă. Experţii în securitate cibernetică recomandă destinatarilor să nu facă plăți # Europa FM
Atemție la e-mailurile frauduloase, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC). Infractorii cibernetici trimit e-mailuri false în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care le spun destinatarilor că trebuie să achite urgent o „taxă de înregistrare/menţinere a mărcii”. Mesajul este însoțit de ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute. În mesajele frauduloase […]
