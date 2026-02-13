Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România ar putea intra în recesiune tehnică
Gândul, 13 februarie 2026
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la Antena 3 CNN că este posibil ca România să intre în recesiune tehnică, dar nu a confirmat oficial acest lucru. Nazare a spus că este posibil să existe un trimestru cu scădere economică, dar a făcut apel la calm. El a subliniat că România nu se află în […]
Criză energetică fără precedent în Cuba. Rusia, gata să trimită petrol Havanei sub forma unui ajutor umanitar # Gândul
Rusia se pregătește să furnizeze petrol Cubei sub forma unui ajutor umanitar, în contextul unei crize energetice severe care afectează economia, transporturile și turismul insulei, pe fondul restricțiilor impuse de Statele Unite. Situația afectează direct mii de turiști ruși aflați în Cuba. Moscova anunță că este pregătită să furnizeze petrol Cubei ca parte a unui […]
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a fost mai mic cu 1,9% față de trimestrul III. În trimestrul III, economia scăzuse deja cu 0,2% comparativ cu trimestrul […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România ar putea intra în recesiune tehnică # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026, analistul politic H.D. Hartmann a discutat dosarul Jeffrey Epstein, separând clar faptele demonstrate de teoriile conspiraționiste. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann a subliniat că există dovezi solide despre traficul de minore din Rusia, România și Polonia. „Dovezile despre fetele de 16, 17, […]
În ultimii ani, serviciile de ridesharing s-au integrat tot mai mult în viața cotidiană a orașelor mari. Pentru mulți, aplicațiile precum Bolt sau Uber au devenit o opțiune rapidă și confortabilă pentru a ajunge dintr-un loc în altul, fără să se mai preocupe de parcare, de transportul în comun sau de aglomerația din trafic. Tot […]
Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Săptămâna 09.02-16.02 Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs. […]
Noi detalii despre suspectul implicat în răpirea lui Nancy Guthrie, publicate din dosarele FBI. Recompensa ajunge la 100.000 $ # Gândul
FBI a făcut publică o descriere detaliată a suspectului surprins de camera de la ușa lui Nancy Guthrie și a dublat recompensa pentru informații relevante. Anchetatorii speră ca noile date să ajute la restrângerea căutărilor și identificarea persoanelor implicate. Biroul FBI din Phoenix a publicat o descriere actualizată a persoanei surprinse în imaginile și videoclipurile […]
CIA a lansat un videoclip în limba chineză prin care încearcă să convingă ofițeri din armata Chinei să colaboreze cu serviciile americane, potrivit CNN. În clip apare un personaj fictiv – un ofițer chinez nemulțumit de corupția și de epurările din sistem – care decide să contacteze CIA pentru a-și proteja familia și viitorul. Directorul […]
Dan Dungaciu: „Marea problemă a puterii de la noi este cum să facă să șteargă memoria românilor. Românii îl iubesc pe Donald Trump” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show, din 11 februarie 2026, Marius Tucă impreună cu analistul Dan Dungaciu explică agitația lui Nicușor Dan față de invitația Americii la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Un sondaj Gallup arată că România este cea mai pro-Trump țară din UE, cu 17% opinii […]
Calcul complet. Cât costă să trăiești o lună în Paris, acum în 2026: chirie, utilități, mâncare, cumpărături, transport și alte cheltuieli # Gândul
Toată lumea știe că Parisul nu este un oraș ieftin. Însă calculul pentru o lună de trai acolo poate depăși cu mult 1.000 de euro. De la chirie, până la mâncare, transport și utilități, toate sunt foarte scumpe, comparativ cu România. Locuitul în Paris rămâne unul dintre cele mai scumpe din Europa, iar pentru 2026 […]
Conferința de Securitate de la Munchen începe într-un climat de criză a relațiilor dintre Europa și SUA. Lumea în destrămare, tema centrală # Gândul
Conferința de Securitate de la Munchen debutează vineri într-un climat marcat de tensiuni transatlantice și incertitudine strategică. Angajamentul SUA față de securitatea europeană, sub președintele Donald Trump, alimentează anxietatea liderilor europeni. Responsabilii politici din domeniul securității transatlantice se reunesc, începând de vineri, pentru trei zile, la Conferința de Securitate de la Munchen, într-un context geopolitic […]
Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu FCSB, în grupa B a Cupei României. Universitatea Craiova și Gloria Bistrița s-au calificat în sferturi. Cele două echipe, surprinzătoare învingătoare cu UTA, 1-0, se califică mai departe, în sferturi, din grupa B a Cupei României. FCSB a încheiat grupa pe […]
Companiile din Franța, nemulțumite după ce România a încheiat prin SAFE contracte mai costisitoare cu Germania # Gândul
Francezii au fost deranjați de faptul că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE care pot să depășească 6 miliarde de euro, în timp ce firmele lor ar urma să primească proiecte cu o valoare mai mică. Potrivit Mediafax, situația aceasta a fost semnalată de două surse citate de Go4it, dintre care una este manager […]
Doru Bușcu, sugestie către departamentul de protocol al Cotroceniului: Să-l îmbrace Cătălin Botezatu pe Nicușor Dan /Poate îi face o ținută roz # Gândul
Invitat în ultima ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, problema de imagine cu care se confruntă Nicușor Dan. Cunoscutul gazetar apreciază că președintele României are nevoie urgentă de un ”upgrade” estetic. Ionuț Cristache: Vorbeai de jovialul Nicu, care poate să-și pună talentul la muncă în interacțiunile […]
Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat ideea unei armate europene și efectele pe care le-ar avea asupra echilibrului de securitate din Europa. El spune că o eventuală înlocuire a NATO ar redeschide vechi tensiuni istorice, în special în jurul Germaniei. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Explozie a facturilor la gaze de la 1 aprilie. De ce comparatorul de oferte al ANRE poate fi înșelător și cum putem “citi“ costurile mascate din ofertele furnizorilor # Gândul
De la 1 aprilie, plafonarea prețului la gaze, așa cum era programată de Guvern, va fi înlocuită de un “preț administrativ“ reglementat de stat. Însă, o analiză a Asociației Energia Inteligentă avertizează că ofertele furnizorilor de gaze sunt greu de înțeles concret și pot induce ușor în eroare consumatorul. Astfel, prețul gazelor a devenit un […]
Viktor Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei: „Banii Europei trebuie să rămână în Europa” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a cerut la un summit informal al Uniunii Europene ca fondurile comunitare să fie folosite pentru redresarea economiei UE, nu pentru sprijinirea Ucrainei. Liderul maghiar invocă „recesiunea economică” și costurile ridicate ale energiei în statele europene. Viktor Orban, a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să își concentreze resursele financiare […]
O femeie a postat pe contul său de Facebook o fotografie cu un livrator din Nepal care a devenit virală. Mesajul acestuia de pe ghiozdan a emoționat pe toată lumea. Mesajul viral scris pe ghiozdan de un livrator Glovo din Nepal O femeie a publicat pe contul său de Facebook o fotografie surprinsă întâmplător, care […]
H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre implicarea președintelui american Donald Trump în dosarele Epstein, afirmând că ar fi vorba despre o metodă de șantaj politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a comentat cu scepticism implicarea lui […]
Trump lovește tot mai puternic în punctul vulnerabil al Rusiei pentru a-l forța pe Putin să facă pace în Ucraina # Gândul
Administrația Trump intensifică presiunea asupra aliaților-cheie ai Rusiei, precum Iranul și Venezuela, pentru a limita resursele Kremlinului și capacitatea acestuia de a continua războiul din Ucraina. Strategia imprevizbilă a șefului de la Casa Albă ar putea deschide drumul către negocieri diplomatice care ar putea aduce pace în Ucraina mai repede decât s-ar fi anticipat. Donald […]
Meko și Dorian Popa l-ar fi contactat pe „Măcelarul lui Bebino” pentru a-l intimida pe Alex Bodi # Gândul
Conflict șocant între Alex Bodi și Dorian Popa. Cântărețul ar fi fost pus la punct în mediul online de către musculos, iar replicile acide pe care și le-au transmis a transformat ceva banal într-un scandal imens. Meko a intervenit pentru a îi ține partea artistului, relatează Cancan, împreună cu alte figuri din lumea interlopă. Alex […]
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai muncit 27 de ani cu carte de munca # Gândul
Calculul pensiei în România este bazat pe numărul de puncte acumulate pe tot parcursul carierei. Aceste puncte reflectă contribuțiile plătite la sistemul public de pensii, raportate la câștigul salarial mediu brut din fiecare an de activitate. Cu cât veniturile au fost mai mari și perioada de contribuție mai lungă, cu atât numărul total de puncte […]
13 Februarie, calendarul zilei: Actrița Kim Novak împlinește 93 de ani, Peter Gabriel 76. Mihai Leu ar fi împlinit 58 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 13 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Kim Novak, născută Marilyn Pauline Novak pe 13 februarie 1933 în Chicago, este una dintre cele mai strălucitoare și misterioase vedete ale Hollywoodului din anii 1950 și începutul anilor 1960. Cariera sa […]
Ion Cristoiu: „Conform procurorului lui Georgescu, „demnitatea” și „poporul român” este propagandă fascistă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat discursul lui Călin Georgescu, discurs care a fost catalogat ca fiind fascist de către procuratură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu a analizat textul unui discurs al lui Călin Georgescu, pentru care acesta […]
Valentin Stan: Raportul Congresului declară că Georgescu a fost scos la nivel planetar din algoritmul social media # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre raportul Congresului american care prezintă dovezi conform cărora promovarea lui Călin Georgescu în social media a fost oprită la nivel global, în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius […]
Scade sub 14 ani vârsta minorilor pentru a răspunde penal? Ministrul Justiției, Radu Marinescu, explică în exclusivitate pentru Gândul care sunt variantele de lucru # Gândul
După crima săvârșită de trei minori, dintre care unul cu vârsta de 13 ani, care nu poate răspunde penal pentru uciderea adolescentului Mario din Cenei-Timiș, în vârstă de 15 ani, au început deja ample dezbateri în societate și în mediul juridic, dar și solicitări prin care legea să fie modificată în sensul coborârii vârstei de […]
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților. „Tradiția spune că arpacașul se dă în 9 ape. Îmi trebuie 20 de litri”. Reportaj Gândul la cozile umilinței # Gândul
În Curtea de Argeș se trăiește în ultimele zile ca în urmă cu peste 100 de ani. În 2026, autoritățile locale și centrale nu reușesc să găsească o soluție pentru a rezolva rușinoasa problemă a apei potabile din orașul argeșean. Sunt aproape patru luni de când la robinete nu mai curge apă ce poate fi […]
Unde se poate reclama pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet. Despăgubirile acordate de furnizori # Gândul
Conform celor mai recente date statistice, în România ajung anual cel puțin 600 de milioane de colete, corespondență și imprimate, o parte dintre acestea fiind însă pierdute sau deteriorate. Iar persoanele păgubite trebuie să știe unde pot depune plângeri și dacă pot primi și despăgubiri. Creșterea constantă a traficului poștal din ultimii ani, în special […]
În ce stadiu al construcției se află o casă „la roșu”. Tot ce trebuie să știi despre această etapă a unei locuințe noi # Gândul
O casă „la roșu” înseamnă că proiectul este la prima etapă a construcției, adică stadiul în care sunt realizate turnarea fundației, ridicarea zidăriei, tot ceea ce presupune structura de rezistență și apoi, la final, structura acoperișului. Pentru că este vorba despre un stadiu incipient, costul de achiziție este mai mic. Acest stadiu al construcției reprezintă […]
Situație bizară în Slobozia. Două persoane ar fi ajuns la urgențe cu un pistol și un morcov în anus. Care este reacția spitalului # Gândul
Conducerea Spitalului de Urgență Slobozia a reacționat la o știre apărută în publicația locală Barikada.ro, potrivit căreia două persoane ar fi ajuns în unitatea spitalicească cu obiecte blocate în anus. Potrivit surselor menționate, cei doi pacienți ar suferit un incident în timpul unei întâlniri erotice neconvenționale. Medicii Spitalului de Urgență Slobozia ar fi avut de-a […]
Trump amenință Iranul cu „faza a doua” dacă nu încheie un acord nuclear. În cât timp se poate ajunge la o înțelegere între Washington și Teheran # Gândul
Donald Trump a adoptat joi, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, o poziție fermă față de Iran, unde a combinat presiunea diplomatică cu avertismente militare severe, după întâlnirea sa cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Trump a declarat cu această ocazie că negocierile cu Iranul ar putea dura chiar și o lună, în […]
O braziliancă stabilită în Belgia a fost nevoită să se angajeze după ce a trăit 15 ani doar din șomaj. Ce a speriat-o pe femeie # Gândul
O braziliancă stabilită în Belgia a primit timp de 15 ani șomaj, dar măsura autorităților de a plafona indemnizațiile de șomaj, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, a determinat-o să își caute un job în țara adoptivă. Belgia a eliminat durata nelimitată a șomajului, iar Adriana Carvalho, în vârstă de 42 de ani, originară din […]
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu ar fi „reprodus cuvinte ale lui Antonescu” în timpul unor manifestații din pandemie” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum procesul lui Călin Georgescu subliniază asemănarea discursului acestuia cu cel al lui Ion Antonescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Într-un discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari, la […]
O nouă materie opțională va fi introdusă din anul școlar următor la clasele a V-a și a VI-a. La ”Ora cu și pentru animale” copiii vor învăța cum să îngrijească necuvântătoarele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de ele. Introducerea ”Orei cu și pentru animale” la clasele a V-a și a VI-a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre cum se măsoară gradul de civilizație al unei societăți raportat la modul în care opiniile și libertatea de exprimare sunt acceptate în spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu comentează cazul acuzării […]
Continuă asaltul asupra lui Bolojan din interiorul partidului. Alin Tișe, lider PNL: „S-a instalat o nouă disciplină olimpică: tăierea sincron” # Gândul
Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, i-a trimis o scrisoare deschisă lui Ilie Bolojan, premier și președinte PNL. Tișe îl critică pe șeful Executivului pentru tăierile din rândul cetățenilor vulnerabili și menajarea companiilor de stat. Într-un text intitulat „România, Republica Tăierilor” de pe Facebook, Tișe analizează ultimele măsuri guvernamentale. „România, Republica Tăierilor (Text pamflet, dedicat […]
Mielul 2026, doar de gust și tradiție, spun românii. Fermierii estimează o scumpire cu peste 20% a cărnii față de anul trecut din cauza cheltuielilor # Gândul
Carnea de miel va fi mai scumpă cu 10 lei pe kilogram faţă de anul trecut, anunţă producătorii, care susţin că doar aşa pot face faţă cheltuielilor. Puşi în faţa preţurilor tot mai mari de la raft, mulţi români spun că vor cumpăra, doar pentru gust şi tradiţie. Cea mai mare scumpire a cărnii de […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, HD Hartmann, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
Liderii europeni au pus la cale un „plan de bătaie” astfel încât UE să nu rămână în urma SUA și a Chinei. Care sunt concluziile summit-ului informal # Gândul
Liderii europeni s-au reunit joi la Castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit informal convocat de Antonio Costa pentru a discuta despre consolidarea competitivității economice a blocului comunitar. Cu toate că la reuniunile informale nu sunt adoptate decizii legislative oficiale, discuțiile de joi au stabilit direcțiile strategice ale Uniunii care se vor concretiza la Consiliul […]
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 – categoria I. Cu ce sumă de bani va pleca acasă norocosul jucător # Gândul
Un jucător norocos a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de aproape 23 de milioane de lei, la tragerea de joi, 12 februarie. Biletul a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. La tragerea Loto 6/49 de joi […]
Gigantul IT francez Thales își extinde investițiile în România. Bucureștiul își consolidează poziția de hub regional # Gândul
Gigantul IT francez Thales își extinde investițiile în România. Compania, activă la nivel global în domenii precum apărare, aerospațial și soluții digitale avansate, anunță planuri ambițioase de extindere a operațiunilor locale, cu obiectivul de a ajunge la aproape 1.800 de angajați români până la finalul deceniului, preia Click. Planurile de extindere ale Thales confirmă poziția […]
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR” # Gândul
Președintele Nicușor a declarat că amânarea Curții Constituționale Române în oferirea unei decizii cu privire la pensia magistraților este „o tergiversare” „Nu vreau să comenteze foarte mult, însă e o problemă pe care societatea o vrea rezolvată și îmi doresc o asumare din partea CCR. Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”, a […]
Scandal international cu CJ Maramureș în centrul lui. Jurnalistul britanic Charlie Ottley acuză că îi datorează 30.000 de euro # Gândul
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a devenit recent cetățean român, a acuzat public Consiliul Județean (CJ) Maramureș că îi datorează suma de 30.000 de euro pentru un film realizat la comanda instituției, în urmă cu doi ani. Ulterior, însă, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” a transmis că a fost contactat de autoritățile […]
Nicușor Dan recunoaște că România nu poate adopta moneda euro din cauza deficitului și a datoriilor externe: „Peste trei ani de acum încolo” # Gândul
Nicușor Dan a declarat că România mai are cel puțin trei ani până va fi eligibilă pentru a adopta moneda euro. Datoriile exteren și deficitul sunt principalul motiv. „Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât […]
Un milionar britanic a cumpărat un conac într-o zonă exclusivistă doar pentru a-l demola. Ce proiecte are bancherul # Gândul
Un bancher de investiții britanic, care a plătit suma record de aproximativ 17,6 milioane de euro pentru un conac situat pe malul apei în Poole Harbour, Dorset, a obținut autorizația de a demola proprietatea și de a construi în locul ei o reședință și mai mare. Michael Dennis și soția lui, Angela, intenționează să înlocuiască […]
Nicușor Dan face declarații după reuniunea informală a Consiliului European: „UE dă de două ori mai mulți bani pe birocrație decât pe cercetare” # Gândul
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presa la finalul reuniunii informale a Consiliului European. „Competitivitate. Sună abstract dar de fapt e vorba despre condițiile de viață ale oameniilor, salarii și prețurile pe care oamenii le plătesc pentru că sunt legate de energie. O să fie un consiliu în martie, 18-19 martie, acolo Comisia s-a angajat […]
Tragerea la sorți pentru faza ligii din ediția 2026/2027 a UEFA Nations League are loc joi, 12 februarie, la Bruxelles (Belgia), de la ora 18:00 (19:00, ora României), în cadrul evenimentului găzduit la Palais 3 din Brussels Expo. Grupă dificilă pentru selecționata tricoloră. Vor întâlni Polonia, Bosnia și Suedia. Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia […]
Piureul de cartofi este un aliment de bază pentru multe cine, de la cârnați cu piure de cartofi până la plăcintă ciobănească. Cu toate acestea, se constată că uneori piureului îi poate lipsi puțină aromă și cremozitate. Când fac piureul de cartofi, îmi place să toc cartofii în bucăți mici și uniforme, apoi să-i pasez […]
