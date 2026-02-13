Judecătoarea „M-a sunat Lia” s-a pensionat la 51 de ani. Va încasa o pensie cu cinci cifre
Click.ro, 13 februarie 2026 12:20
Judecătoarea Ionela Tudor, cunoscută pentru replica devenită virală „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, a intrat oficial în pensie. Președintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul care stabilește că Tudor se va pensiona începând cu 15 februarie, decizie confirmată de Administrația Prezidențială.
Mihai Trăisariu vrea să se împace cu fratele lui: „Am spus tâmpenii prin emisiuni despre el”. Promisiunea pe care i-a făcut-o lui Vasile # Click.ro
Mihai Trăistariu (49 de ani) trece printr-un nou început în plan personal. Artistul și-a cerut iertare de la fratele lui și spune că își dorește să îl implice într-un nou proiect.
Ce flori nu este bine să primești de Ziua Îndrăgostiților. Se spune că aduc ghinion și ceartă în cuplu # Click.ro
De Ziua Îndrăgostiților, florile sunt unul dintre cele mai populare daruri. Simbol al iubirii, afecțiunii și romantismului, un buchet frumos poate spune mai mult decât o mie de cuvinte. Totuși, tradițiile și superstițiile spun că nu toate florile sunt potrivite pentru această ocazie specială. Unele
Acum 2 ore
Imagini din locuința de lux a Georgianei Lobonț. Cum arată penthouse-ul din Cluj unde artista locuiește alături de familie FOTO # Click.ro
Georgiana Lobonț (31 de ani) le-a prezentat fanilor noi imagini cu penthouse-ul său din Cluj. După o perioadă în care locuința a fost în șantier, acum cântăreața se bucură de tot confortul la care a visat.
Premierul a avut o primă reacție la anunțul INS privind recesiunea tehnică a României. Într-o postare pe rețeaua socială Facebook, premierul Ilie Bolojan afirmă că România nu traversează o criză, ci o perioadă de corecție economică
Monica Odagiu, primele declarații după calificarea surprinzătoare din finala pentru Eurovision! Traistariu e oripilat: „Au picat voci bune și au intrat bălării” # Click.ro
Actrița Monica Odagiu a aflat, joi seară, în timp ce juca în soectacolul “6 inimi, 3 greșeli “ al Teatrului Maidan că a prins un loc în finala Eurovision. Iată ce a declarat, în exclusivitate pentru Click!
Cele două zodii care nu ar trebui să se îmbrace niciodată în galben. Această culoare le îmbătrânește și le estompează trăsăturile # Click.ro
Culoarea hainelor pe care le purtăm nu este doar o chestiune de gust, ci și una de armonie cu personalitatea, tonul pielii și energia fiecăruia. Astrologii spun că anumite nuanțe pot pune în valoare trăsăturile, în timp ce altele pot avea efectul opus. Galbenul, deși este asociat cu optimismul și bu
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase # Click.ro
Toaletarea pomilor fructiferi este una dintre cele mai importante lucrări agricole de primăvară. O tundere corectă și realizată la momentul potrivit stimulează creșterea sănătoasă a pomilor, îmbunătățește calitatea fructelor și contribuie semnificativ la obținerea unei recolte bogate.
Cum au reacționat artiștii de la Eurovision când au aflat că s-au calificat în Marea Finală. Robert Lukian: „Nici nu am cuvinte” VIDEO # Click.ro
Emoții uriașe pentru concurenții Eurovision 2026 seara trecută! Televiziunea Română a anunțat oficial, în cadrul Telejurnalului de joi, numele celor zece artiști care s-au calificat în Marea Finală de pe 4 martie, iar fericirea lor a fost la cote maxime.
De ce se îmbarcă pasagerii în avion întotdeauna pe partea stângă? Regula vine din domeniul maritim # Click.ro
Dacă ați călătorit vreodată cu avionul, probabil ați observat un detaliu constant: pasagerii se îmbarcă întotdeauna prin ușa din stânga a aeronavei. Aceasta nu este o alegere arbitrară, ci o tradiție care provine direct
Juriul de specialitate al concursului Eurovision a anunțat joi seară cei zece finaliști ai Selecției Naționale, care vor concura pentru un loc în competiția de la Viena. Ascultă mai jos piesele pregătite să facă spectacol pe scenă!
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere
Un atac armat într-un cămin al Universității de Stat din Carolina de Sud a lăsat doi morți și un rănit. Campusul din Orangeburg a fost imediat blocat, iar autoritățile au demarat o anchetă. Identitatea victimelor nu a fost încă confirmată
Record absolut: peste 27.000 de comenzi în doar trei ore pentru cea mai nouă mașină electrică | VIDEO # Click.ro
Un nou model electric a reușit un debut comercial spectaculos, depășind rapid toate estimările inițiale. În doar trei ore de la deschiderea comenzilor, zeci de mii de unități au fost rezervate, confirmând interesul uriaș al publicului.
Andra a spus cum are grijă de silueta ei: „Mă mențin doar pentru că…”. Câte kilograme și-a propus să mai slăbească # Click.ro
Andra (39 de ani) a reușit să impresioneze cu noua ei siluetă. Cântăreața a slăbit considerabil, iar astăzi se menține în formă cu ajutorul unui truc pe care oricine îl poate pune în aplicare.
Ciprian Ciucu a adoptat o nouă pisică: „A primit-o cu brațele deschise” Povestea emoționantă a lui Cathy # Click.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, are un nou animal de companie. Edilul a adoptat o pisică găsită pe stradă, căreia i-a ales deja un nume.
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări # Click.ro
E un adevărat globetrotter! De la safari în Tanzania, printre lei și elefanți, până la aurora boreală din Laponia, Răzvan Pascu transformă fiecare călătorie într-o lecție de viață pentru fiii săi, Alex și Vlad. Pentru el, vacanțele nu sunt un lux, ci o investiție în educație, curaj și familie.
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă # Click.ro
Astăzi, Neptun se află în conjuncție cu Vertexul în Berbec, un aspect astrologic care aduce curaj, inițiativă și șanse neașteptate. Neptun ne împinge să ne urmăm visele, iar Vertexul – considerat punctul destinului – aduce noroc și oportunități care pot transforma dorințele în realitate.
Inteligența artificială îți poate prezice salariul și cariera analizând doar o fotografie a chipului tău # Click.ro
O fotografie de profil ar putea dezvălui mai mult decât identitatea unei persoane. Cercetători din SUA și Israel susțin că inteligența artificială poate deduce trăsături de personalitate din imagini faciale și, pe baza acestora,
5 motive să alegi o croazieră! Mai sunt vacanțele pe apă un lux? Pachetele pornesc de 599 euro cu totul inclus # Click.ro
Românii sunt tot mai atrași de vacanțele pe apă. Nu vorbim doar despre un sejur la bordul unui oraș plutitor, ci vorbim despre o întreagă experiență. Pe vas ai totul la dispoziție – cazare, mâncare, băutură, distracție, în fiecare zi vizitezi alte porturi, alte țări, iei pulsul altor tradiții locale
Smoothie-uri energizante pentru iarnă. Rețete delicioase care combat oboseala și lipsa de energie # Click.ro
Iarna deseori oboseală, lipsă de energie și senzația de letargie. Zilele scurte, frigul persistent și consumul mai redus de fructe și legume proaspete afectează atât starea fizică, cât și concentrarea.
Vacanțe la 1 euro, reduceri de până la 70%, gratuități pentru copii. Târgul de Turism aduce oferte la care nici nu visai # Click.ro
Ați stabilit vacanța pentru vara asta? Dacă nu, până duminică, 16 februarie, aveți ocazia perfectă. Mici sau mari, agențiile de turism, își vor prezenta, fizic sau online, ofertele cu ocazia „Târgului de Turism al României” (TTR I 2026).
Cum să aplici ruj roșu ca un profesionist. 3 trucuri care vor face ca acesta să reziste o zi întreaga # Click.ro
Rujul roșu nu este doar un produs de make-up – este un simbol al încrederii și al feminității. Această nuanță clasică poate transforma instant orice ținută, dar pentru ca efectul să fie impecabil și durabil, aplicarea corectă este esențială.
Folosești extensii de păr pentru a-ți transforma coafura? Specialiștii trag un semnal de alarmă: anumite produse pot pune sănătatea în pericol și chiar favoriza apariția unor afecțiuni grave.
Într-o perioadă în care plățile digitale câștigă tot mai mult teren, Lugano, un oraș din Elveția, a devenit un laborator pentru viitorul tranzacțiilor
În ultimii ani, măștile LED pentru uz casnic au câștigat popularitate rapidă, promițând o piele mai fermă, mai netedă și mai luminoasă.
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie # Click.ro
Urmează o perioadă prosperă și plină de vești extraordinare pentru trei nativi ai horoscopului european, începând cu 15 februarie. Vor exista schimbări majore pe plan personal și financiar, iar zodiile care vor simți că, în sfârșit, lucrurile încep să se miște, sunt: Taur, Leu și Vărsător.
Un bărbat din Spania a trebuit să plătească o sumă uriașă unui prieten după ce a câștigat marele premiu la Loto. Cazul a ajuns în fața judecătorilor # Click.ro
Cu toții visăm să reușim să câștigăm, într-o zi, marele premiu la Loto. Pentru un bărbat din Spania, acest vis s-a transformat în realitate, însă a venit la pachet cu probleme la care nu s-ar fi așteptat niciodată.
Care este greșeala aparent inofensivă care afectează creierul după 60 de ani. Nu te vei aștepta la așa ceva # Click.ro
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, fiecare decizie legată de stilul de viață contează pentru sănătatea creierului. Un studiu recent arată că o greșeală aparent banală, considerată adesea inofensivă - fluctuațiile frecvente ale greutății corporale - poate avea efecte devastatoare asupra funcțiilor cogn
Această insulă este destinația perfectă pentru drumeții în 2026. Este foarte populară printre turiști # Click.ro
Este o insulă de o frumusețe rară, perfectă pentru o vacanță de vis în acest an. În plus, ea a fost votată drept cea mai bună destinație pentru drumeții în 2026, iar cei care își doresc să petreacă câteva zile înconjurați de natură și de peisaje spectaculoase nu trebuie să uite de acest loc.
Naționala României și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor la fotbal, ediția 2026. Norocul, care în ultimii doi ani a făcut parcă parte din lotul tricolorilor, ne-a părăsit. Adversarii se numesc Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.
Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei a descoperit care sunt gropile cele mai periculoase de pe străzi # Click.ro
Polițiștii Brigăzii Rutiere au verificat starea de viabilitate a drumului public, precum și stadiul de remediere a deficiențelor semnalate de Brigada Rutieră administratorului drumului public. Au fost stabilite zonele cele mai periculoase pentru trafic.
Un obicei simplu nu trebuie să lipsească din rutina zilnică. Experții spun că doar o jumătate de oră pe zi va face minuni pentru sănătate # Click.ro
Mulți dintre noi putem cădea în capcana de a crede că un stil de viață sănătos înseamnă o dietă exagerat de strictă și ore întregi petrecute în sala de sport. În realitate, chiar și unele schimbări minore în rutina noastră zilnică pot fi foarte importante pentru starea noastră de sănătate.
Horoscop vineri, 13 februarie. Un nativ vrea să protejeze sentimentele cuiva din echipă, dar poate deveni ținta unor întrebări indiscrete # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 13 februarie.
O turistă care călătorește numai singură a spus care este cel mai periculos oraș: „Am fost alergată de un grupă de bărbați” # Click.ro
De-a lungul lumii există nenumărate destinații turistice superbe, iar atunci când încercăm să ne decidem încotro să ne îndreptăm, ne uităm la prețuri, la condițiile meteo și la ce fel de atracții se află în zonă.
Sfaturile medicilor cardiologi pentru o inimă cât mai sănătoasă. Ce trebuie făcut în fiecare zi # Click.ro
Bolile cardiovasculare fac nenumărate victime în întreaga lume, iar în țări precum Statele Unite, cele mai multe decese se datorează acestor probleme.
Ce munci grele făcea Maria Ciobanu în America: „Scotea cu o cazma rădăcinile copacilor!” De ce boală păcătoasă suferă, de fapt, la 88 de ani? # Click.ro
Ce munci grele făcea Maria Ciobanu în America! Gheorghe Turda o dă de gol: „Scotea cu o cazma rădăcinile copacilor, are forță!” Care e starea ei de sănătate, la 88 de ani?
Deea Maxer (35 de ani) e fericită și împlinită în noua ei relație cu Constantin Cataramă.
Cele trei zodii lovite de noroc pe 13 februarie. Pentru ele, ghinionul se materializează într-un succes de proporții # Click.ro
Ziua de 13 februarie vine cu o surpriză astrală pentru trei zodii care, în ultima perioadă, au avut parte de obstacole, amânări și situații aparent fără ieșire. Astrologii spun însă că tocmai aceste dificultăți se vor transforma în oportunități neașteptate.
Roxana Ciuhulescu are mari emoții! Sâmbătă este majoratul Anei, fiica ei mai mare. Ce surprize i-a pregătit vedeta # Click.ro
Roxana Ciuhulescu (47 de ani) a avut o săptămână plină până acum care se va termină frumos, cu o petrecere de majorat pentru fiica ei mai mare, Ana Cleopatra.
Oana Lis, declarațiile care aruncă în aer showbizul: „Dacă ar păți ceva Viorel, m-aș gândi să fac OnlyFans” # Click.ro
Oana Lis (46 de ani) a făcut dezvăluiri neașteptate în cadrul rubricii Detectorul de minciuni, din cadrul emisiunii Exclusiv VIP, prezentată de Cristi Brancu la Prima TV.
În România ajung anual cel puțin 600 de milioane de colete, scrisori și alte trimiteri poștale, pe fondul dezvoltării accelerate a comerțului online și al creșterii volumului de livrări prin curier sau servicii poștale.
Chipul unui „vampir”, reconstruit de oamenii de știință. Bărbatul murise într-un mod barbar. Foto # Click.ro
Pentru prima dată după mai bine de patru secole, cercetătorii au reușit să redea chipul unui bărbat considerat, la vremea morții sale, o posibilă amenințare supranaturală.
Alertă în magazinele din România. Portocale contaminate cu pesticide, vândute cu etichete false. 12 persoane, la audieri # Click.ro
Autoritățile au declanșat o amplă anchetă care vizează importatori de fructe suspectați că au pus în vânzare portocale contaminate cu pesticide, ajunse pe rafturile marilor magazine din România sub etichete false.
În Bangladesh, alegerile generale reprezintă un eveniment de mare amploare, iar modul în care oamenii se deplasează la secțiile de votare reflectă atât densitatea populației, cât și importanța momentului.
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune # Click.ro
Această rețetă ardelenească este una de-a dreptul delicioasă, iar partea cea mai bună este faptul că ea este și foarte ușor de pregătit! Este vorba despre lichiu cu prune și cremă de smântână, un desert de care nu vă veți mai sătura!
Ea e regina Carnavalului din Tenerife! Carla Castro Castellano a impresionat juriul cu rochia ei spectaculoasă # Click.ro
Carla Castro Castellano (24 de ani) a fost desemnată regina Carnavalului din Santa Cruz de Tenerife 2026, cunoscut și sub denumirea de „Carnavalul chicharrero”, cu rochia sa aurie „Icónica”, realizată de Alexis Santana.
Consultații medicale la preț accesibil pentru pensionari, în policlinicile Regina Maria: cum funcționează și cine poate beneficia? # Click.ro
Pentru a facilita accesul seniorilor la servicii medicale private, Regina Maria introduce un nou serviciu dedicat pensionarilor: consultații medicale la tarif preferențial, de doar 250 lei. Disponibil pentru un număr mare de specialități incluse în program, acest serviciu oferă o alternativă accesib
Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan: „Dacă tehnologia o ia înaintea minții, specia umană poate fi în pericol” # Click.ro
Celebrul neurolog ne-a vorbit, la Gala Premiilor Literare Bookzone, despre inteligența artificială, fericire și binele de care societatea are nevoie mai mult ca oricând.
Un italian a aruncat accidental 20 de lingouri de aur cu o valoare uriașă. Ce s-a întâmplat mai apoi # Click.ro
În condițiile în care prețul aurului pare să fie mai mare ca oricând, un bărbat în vârstă de 57 de ani din Italia a trecut prin momente tensionate după ce și-a dat seama că a făcut o greșeală uriașă.
