VIDEO Femeie moartă după ce o mașină electrică a luat foc
Cotidianul de Hunedoara, 13 februarie 2026 14:20
O mașină electrică a luat foc în Sectorul 6 și a incendiat alte trei autoturisme. O persoană a murit, iar alta a fost rănită. Pompierii au intervenit cu echipamente speciale pentru stingerea bateriilor electrice. The post VIDEO Femeie moartă după ce o mașină electrică a luat foc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
14:40
Europarlamentar PNL: „Recesiunea lui „Schrödinger” Ciolacu, poate cel mai slab prim-ministru din istorie # Cotidianul de Hunedoara
Siegfried Mureșan: „Între timp, domnul Ciolacu pare să trateze economia ca pe pisica lui Schrödinger: cât timp nu se pricepe să vadă ce e în „cutie”, pentru el recesiunea poate exista și, în același timp, să nu existe”. The post Europarlamentar PNL: „Recesiunea lui „Schrödinger” Ciolacu, poate cel mai slab prim-ministru din istorie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:30
SONDAJ Ceaușescu a rămas favoritul românilor, peste Băsescu, Trump și Putin # Cotidianul de Hunedoara
Oamenii care spun că l-ar vota pe dictatorul Ceaușescu tin să îi favorizeze și pe republicanul Trump și moscovitul Putin. The post SONDAJ Ceaușescu a rămas favoritul românilor, peste Băsescu, Trump și Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:30
O canapea uriașă, cu formă ciudată și culoare la fel, postată într-un hol al Muzeului Național de Artă a României, a devenit subiect de glume și interpelări pe net. The post Canapea controversată la MNAR appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:20
Numărul doi din AUR îl acuză pe Bolojan de „inconștiență”. Săgeți și către Ciolacu # Cotidianul de Hunedoara
„Politica găunoasă a guvernului Bolojan și-a făcut efectul. Din păcate, acest efect este catastrofal pentru România. Suntem în recesiune economică”, susține Petrișor Peiu (AUR). The post Numărul doi din AUR îl acuză pe Bolojan de „inconștiență”. Săgeți și către Ciolacu appeared first on Cotidianul RO.
14:20
O eventuală participare a lui Donald Trump ar putea deschide calea către noi discuţii directe între Moscova şi Washington, în special cu privire la războiul din Ucraina. The post Kremlinul vrea să-l invite pe Trump la paradă appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Acum o oră
14:00
Nazare acuză „informații alarmiste” despre recesiunea tehnică: „România nu este într-o criză economică” # Cotidianul de Hunedoara
„Ce arată de fapt datele? O ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric și al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României”. The post Nazare acuză „informații alarmiste” despre recesiunea tehnică: „România nu este într-o criză economică” appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Atent observator al vieții economice românești, analistul Radu Georgescu crede că abia „următoarele luni vor testa cât de pregătiți suntem — mental și financiar“. The post Analist economic: Guvernul face invers decât ar trebui să facă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:30
După ce a anunţat public raportul privind conflict de interese, Piedone a acuzat ANI că i-ar fi îngrădit dreptul la apărare. The post Piedone, fără funcții publice 3 ani. A pierdut definitiv procesul cu ANI appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Câinii din zonele de conflict din Ucraina se transformă fizic și comportamental pentru a supraviețui. Aceștia devin mai agili, cu trăsături sălbatice, și învață să trăiască în haite. The post Războiul nu afectează doar oamenii appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Valoarea estimată a fraudei anchetate ar fi de 6,9 milioane de dolari. În Turcia, platforma este interzisă încă din 2023. The post Spălare de bani în valoare de milioane de $ prin OnlyFans appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a stârnit polemici după ce a pus în vânzare un tricou care promovează imaginea Jocurilor Olimpice de la Berlin, din 1936. The post Comitetul Olimpic Internațional acuzat de nazism appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Cutia cu aur aruncată accidental de bărbat a ajuns la groapa de gunoi, de unde a fost răscumpărată de o echipă de polițiști. The post Gunoiul unora, comoară. Și-a aruncat lingourile de aur la tomberon appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Rusia, care a lansat o ofensivă la scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, ocupă aproximativ 20% din teritoriul acesteia şi face presiuni pentru a obţine controlul total asupra regiunii estice Doneţk. The post Kremlinul anunţă noi negocieri cu Kievul „săptămâna viitoare” appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Un chestor al Senatului cere desecretizarea ședinței care a dus la anularea alegerilor. Solicitare către CSAT # Cotidianul de Hunedoara
Chestorul susține că aspectele discutate în cadrul ședinței din 28 noiembrie 2024 reprezintă o chestiune de interes public. The post Un chestor al Senatului cere desecretizarea ședinței care a dus la anularea alegerilor. Solicitare către CSAT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:40
Naționala României și-a aflat programul pentru ediția 2026-2027 din Liga Națiunilor. România va începe și va încheia meciurile din grupă în deplasare. The post Programul naționalei României în Liga Națiunilor appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ideea iniţială de repunere pe picioare a fostului Sidex Galaţi, cu bani de la proprietarul GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjev Gupta, a eşuat. The post Cine vrea Sidex. Nume mari pe lista cumpărătorilor appeared first on Cotidianul RO.
12:30
VIDEO Furtuna Nils a măturat sud-vestul Europei. Sute de mii de case fără curent # Cotidianul de Hunedoara
Furtuna Nils a ucis trei oameni în Franța și Spania, lăsând 450.000 de case fără curent. În timp ce echipele repară rețelele electrice, o nouă furtună, Oriana, amenință să lovească regiunile afectate. The post VIDEO Furtuna Nils a măturat sud-vestul Europei. Sute de mii de case fără curent appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Cum am ajuns în recesiune tehnică. Cu ce diferă situația față de 2008 ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
„Vom plăti ca să corectăm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 aș spune și anul acesta, și în următorii doi ani. Ce a creat acest deficit? Cheltuielile publice scăpate de sub control” The post Cum am ajuns în recesiune tehnică. Cu ce diferă situația față de 2008 ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
„România moare! De asta am acceptat să mă implic politic.”, a spus Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus. The post Fata patronului Realitatea Plus, cocoțată direct în conducerea AUR appeared first on Cotidianul RO.
12:10
FCSB ratează calificarea în sferturile Cupei. Universitatea Craiova va avea un adversar de top # Cotidianul de Hunedoara
FCSB a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după remiza de pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Craiova. The post FCSB ratează calificarea în sferturile Cupei. Universitatea Craiova va avea un adversar de top appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Realitatea Plus, lăsată fără TikTok. Anca Alexandrescu a revenit la expresia „marș” # Cotidianul de Hunedoara
„Marșșș! Vă rog postați toți ca să vadă toată lumea! România a devenit o dictatură!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook. The post Realitatea Plus, lăsată fără TikTok. Anca Alexandrescu a revenit la expresia „marș” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea a două protocoale pentru implementarea metodei de îngrijire de tip cangur, recunoscută la nivel internaţional pentru eficiența sa The post Satu Mare: Proiect național pentru salvarea nou-născuților prematuri appeared first on Cotidianul RO.
11:50
În lectura culturală românească, „poarta” propusă de Brâncuşi este un prag... veghează la toate actele capitale(…) naşteri, nunţi, morţi” (Mircea Eliade) The post „Poarta Sărutului”, recreată la Palatul Cesianu-Racoviță appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Dan Negru, despre declinul TV: „Avem mai multe prezentatoare decât profesori” # Cotidianul de Hunedoara
Dan Negru cere revenirea lui Măruță și critică dur declinul televiziunii. În timp ce divertismentul moare și credibilitatea știrilor scade, doar Andreea Esca și marile evenimente sportive mai reușesc să țină românii în fața televizoarelor, susține prezentatorul. The post Dan Negru, despre declinul TV: „Avem mai multe prezentatoare decât profesori” appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăştia o au pe plan internaţional”, a explicat președintele Dan despre vizita lui Simion în SUA. The post Nicușor Dan, despre vizita lui Simion în SUA: N-a fost primit de nimeni appeared first on Cotidianul RO.
11:30
În 2026, campania „Artiştii pentru Artişti” se păstrează ca un stimulent al solidarităţii de breaslă. The post Spectacole în 11 teatre pentru Campania „Artiștii pentru Artiști” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid pe Metropolitano, scor 4-0; cea mai categorică victorie a lui Atletico împotriva catalanilor din 1989 încoace. The post Barcelona, umilită de Atletico. Hansi Flick dă vina pe arbitrii appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Finală va avea loc miercuri, 4 martie, și va fi transmisă în direct de Televiziunea Română. Câștigătorul va urca pe scena de la Viena în a doua semifinală a concursului european. The post Eurovision România, artiștii calificați în finală appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Sondaj: 9 din 10 români au amânat să meargă la doctor pentru investigații în ultimii trei ani. Principalele motive # Cotidianul de Hunedoara
Peste 54% dintre participanți sunt de sex masculin, iar aproape 25% dintre respondenți câștigă mai mult de 6.000 de lei net lunar. The post Sondaj: 9 din 10 români au amânat să meargă la doctor pentru investigații în ultimii trei ani. Principalele motive appeared first on Cotidianul RO.
11:00
„Această tranziție presupune, temporar, o perioadă de contracție economică. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză”, spune primul-ministru. The post Bolojan dă vina pe Ciolacu pentru recesiune appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Te-ai trezit cu mai puțini bani în cont? Ai vrut să faci o plată la magazin și vânzătoarea ți-a dat cardul înapoi, nemulțumită? Poate e chiar vina ta. The post Cinci greșeli online care te pot lăsa fără bani în cont appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Percepția românilor referitoare la pericolul unui război în zonă este similar cu media din interiorul Uniunii Europene. The post STUDIU Două treimi dintre români cred că siguranța țării e în pericol appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Dacia Sandriders a confirmat că programul de rally-raid se va încheia la finalul acestui sezon, după Abu Dhabi Desert Challenge. The post Dacia se retrage din rally-raid, deși a câștigat Raliul Dakar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:40
Grindeanu numește recesiunea tehnică „o rușine pentru întreaga coaliție”: „PSD își asumă o parte” # Cotidianul de Hunedoara
„Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”. The post Grindeanu numește recesiunea tehnică „o rușine pentru întreaga coaliție”: „PSD își asumă o parte” appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Donald Trump a grațiat cinci foști jucători din NFL: Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry şi regretatul Billy Cannon. The post Donald Trump a grațiat cinci foști jucători din NFL appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Reforma David în educație: Tehnologie cu profesorul de religie și biologie cu cel de sport # Cotidianul de Hunedoara
Cei mai afectați elevi vor fi cei din școlile gimnaziale din mediul rural, unde completările de normă ale profesorilor duc la un număr mare de ore necalificate predate în instituții. The post Reforma David în educație: Tehnologie cu profesorul de religie și biologie cu cel de sport appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Google este investigat de Comisia Europeană pentru posibila creștere artificială a prețurilor la publicitate. Gigantul tech ar fi umflat costurile licitațiilor pe motorul de căutare în detrimentul companiilor europene. The post UE ia la bani mărunți sistemul de licitații al Google appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Noile date publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere a produsului intern brut în trimestrul IV al 2025, comparativ cu trimestrul III. The post România, oficial în recesiune tehnică appeared first on Cotidianul RO.
09:20
A fost doar o chemare a lui George Simion și țara celor vîrstnici a început să se miște. Ei mai cred că guvernul poate fi îmburdat la o simplă strigare. The post Proteste fără sfîrșit appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Kremlinul folosește inteligența artificială pentru activitățile biroului de presă, inclusiv procesarea întrebărilor pentru Vladimir Putin prin rețeaua GigaChat. The post Serviciul de presă al Kremlinului utilizează AI appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Deși republicani de top au condamnat imaginile drept ofensatoare, Trump susține că postarea a fost o referire la „The Lion King” și refuză să își ceară scuze. The post Trump, fără regrete după ce i-a „maimuțărit” pe soții Obama appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:30
Donald Trump cere 10 miliarde de dolari de la BBC într-un proces de defăimare programat pentru 2027. Acuzația vizează un montaj video fals despre asaltul asupra Capitoliului. The post Trump, factură de 10 miliarde către BBC appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Neuroștiința aplicată, între medicină și filozofia vieții: Cum putem ieși din tiparele supraviețuirii automate # Cotidianul de Hunedoara
Neurofeedback Plus este un sistem integrat de antrenamente cerebrale care combină șase tehnologii neuroștiințifice validate, într-un protocol personalizat pe unicitatea fiecărui creier. The post Neuroștiința aplicată, între medicină și filozofia vieții: Cum putem ieși din tiparele supraviețuirii automate appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Diana Buzoianu schimbă regulile în pădure. Reforma Romsilva intră în linie dreaptă # Cotidianul de Hunedoara
Diana Buzoianu anunță adoptarea reformei Romsilva pentru săptămâna viitoare. Regia va fi monitorizată prin GPS și camere bodycam pentru a stopa tăierile ilegale. De asemenea, numărul direcțiilor județene scade la 19 regiuni, conduse de șefi aleși prin concurs. The post Diana Buzoianu schimbă regulile în pădure. Reforma Romsilva intră în linie dreaptă appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Propaganda pro-Kremlin folosește dosarul Epstein pentru a susține fals că Vladimir Putin a salvat copii din Ucraina de rețelele de trafic sexual. The post Putin, din acuzat în „salvator” prin cazul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:00
Începe Conferința de Securitate de la Munchen, cel mai important summit anual în domeniul apărării și securității. Ca în fiecare an, organizatorii publică înaintea weekendului conferinței un raport care anul acesta este intitulat sugestiv „Under Destruction” (Sub distrugere). The post NATO 3.0? Conferința de Securitate de la München, sub semnul demolării appeared first on Cotidianul RO.
06:00
EXCLUSIV Ce spun cei doi primari care vor să-și comaseze comunele. Unul dintre ei rămâne fără funcție # Cotidianul de Hunedoara
Primarii a două comune din Satu Mare, Beltiug și Socond, vor să cheme cetățenii la vot pentru a decide dacă vor sau nu ca cele două comune să se unească. Dacă votul va fi unul favorabil, noua comună va fi înființată în anul 2028. The post EXCLUSIV Ce spun cei doi primari care vor să-și comaseze comunele. Unul dintre ei rămâne fără funcție appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Ce manevre fac politicenii ca să ascundă declarațiile de avere. Exemplul Macron # Cotidianul de Hunedoara
Francezii dau un click și văd declarațiile de avere și de interese ale oricărui politician aflat în funcții publice. Așa era și în România până anul trecut în vară. Atunci, o decizie a CCR a ucis și ce mai rămăsese din vlaga Agenției Naționale de Integritate, o instituție pe care politicienii au creat-o la insistențele UE și pe care au urât-o din prima secundă. Declarațiile de avere nu mai sunt la vedere, iar politicienii nu mai declară averea rudelor. Transparență zero, răspunderea publică zero pentru conducătorii țării. Nu mai dau socoteală nimănui. The post Ce manevre fac politicenii ca să ascundă declarațiile de avere. Exemplul Macron appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Te-ai întrebat câte zile de concediu medical poți obține de la medicul de familie? Află acum ce spune legea! Vei fi surprins să afli că există o limită anuală și cum se împart zilele. The post Câte zile de concediu îți poate da medicul de familie în 2026? Află acum appeared first on Cotidianul RO.
