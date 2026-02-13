SUA vrea să racoleze oficiali militari chinezi prin clipuri pe Youtube. China ameninţă cu "măsurile necesare"

13:30

Ultimul suspect în cazul jafului de la Poşta Mare din Timişoara a fost adus în ţară, după ce a fost prins în Italia în toamna anului trecut. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, urmează să fie judecat la Timișoara. Individul este unul dintre cei trei hoţi care pe 31 mai 2025 au furat 16 saci cu bani pentru pensii din casieria oficiului poştal. Prejudiciul a fost estimat la aproape 10 milioane de lei. Anchetatorii spun că după ce a fugit din ţară, bărbatul s-a ascuns în localitatea italiană Pavia, unde se legitima cu acte false. Cei doi complici ai săi au fost prinşi de poliţişti la scurt timp după jaf iar banii furaţi au fost recuperaţi integral.