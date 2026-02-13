SUA vrea să racoleze oficiali militari chinezi prin clipuri pe Youtube. China ameninţă cu "măsurile necesare"
ObservatorNews, 13 februarie 2026 15:30
China a afirmat vineri că va lua "toate măsurile necesare" împotriva tentativelor străine de spionaj, în urma publicării de către CIA a unei înregistrări video în limba mandarină care viza recrutarea de ofiţeri.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
15:40
Rogobete: Medicii care pleacă din spitalele publice la privat în timpul programului trebuie concediaţi # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat la Timișoara măsuri dure împotriva medicilor care pleacă din spitalele publice în timpul programului pentru a lucra în privat. Cei prinşi riscă desfacerea contractului de muncă. De asemenea, medicii scutiţi de gărzi din motive medicale nu vor mai putea profesa în privat în aceeaşi perioadă.
15:40
"Anul acesta va fi unul de reașezare". Ce spune Bolojan despre situaţia economiei româneşti # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta va fi unul de reașezare a economiei, proces care ar urma să devină vizibil din a doua jumătate a anului, pe baza măsurilor deja adoptate și a celor care vor fi implementate în perioada următoare, în special pe componenta de energie și pe cea economică.
Acum 30 minute
15:30
SUA vrea să racoleze oficiali militari chinezi prin clipuri pe Youtube. China ameninţă cu "măsurile necesare" # ObservatorNews
China a afirmat vineri că va lua "toate măsurile necesare" împotriva tentativelor străine de spionaj, în urma publicării de către CIA a unei înregistrări video în limba mandarină care viza recrutarea de ofiţeri.
15:30
Bolojan, despre momentul plecării de la Guvern: "Credeţi-mă, va fi o uşurare pentru mine" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern, adăugând că pentru el va fi o uşurare această situaţie. Premierul a mai arătat că trebuie să închidă pachetele de reformă şi bugetul pentru că nu au altă posibilitate.
15:20
Oficial UE: "Europa are nevoie de o forţă rapidă de 80.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane" # ObservatorNews
Comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat vineri că o viitoare armată europeană nu va înlocui armatele naţionale, ci va exista "în combinaţie" cu acestea.
15:20
Bolojan dă vina pe "băieţii deştepţi" pentru preţurile la energie: "Ne-au blocat sistemul energetic" # ObservatorNews
"Băieţii deştepţi", în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiţii de tip speculativ, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan, care a subliniat că este nevoie de modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri.
Acum o oră
15:10
Negocierile de pace, mutate la Geneva. Semn rău: Putin îl trimite iar pe omul care i-a exasperat pe ucraineni # ObservatorNews
Următoarea rundă de negocieri trilaterale de pace între SUA, Rusia și Ucraina va avea loc la Geneva, pe 17-18 februarie. Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, fostul ministru rus al culturii care i-a iritat pe ucraineni la negocierile de la Istanbul de anul trecut cu lecții de istorie revizionistă. Delegația rusă la negocierile de la Abu Dhabi a fost condusă de şeful GRU Igor Kostiukov iar președintele Zelenski a spus discuțiile din Emirate au fost mai serioase și mai productive. Trimiterea lui Medinski la Geneva nu este un semn pozitiv.
15:00
O petiţie care cere instituirea regimului de arie protejată în Pădurea Băneasa a strâns 19.000 de semnături # ObservatorNews
O petiţie adresată Ministerului Mediului şi Primăriei Capitalei, prin care se solicită instituirea regimului de arie naturală protejată în Pădurea Băneasa a fost semnată de peste 19.000 de persoane, scrie Agerpres.
14:50
(P) Cum să-ți exprimi iubirea prin alegeri financiare inteligente în Luna Îndrăgostiților # ObservatorNews
Descoperă magia cadourilor valoroase fără cheltuieli excesive.
14:50
Turismul românesc, lovit de tăierea voucherelor: oferte de vacanţă cu 50% mai ieftine # ObservatorNews
Tăierea voucherelor de vacanţă taie şi dorul de ducă prin ţară. Volumul tichetelor a scăzut cu aproape 70% anul trecut, iar industria se pregăteşte pentru o scădere şi mai mare în acest an. Nici măcar rezervările din iarnă pentru vară nu mai sunt la fel de atractive.
Acum 2 ore
14:30
Profesor de istorie şi doi foşti elevi, în vizorul anchetatorilor pentru viol. Victimele ar fi eleve de liceu # ObservatorNews
Un profesor și doi foști elevi ai unui liceu din Satu Mare sunt cercetaţi într-un dosar de viol şi agresiune sexuală. Poliţiştii au făcut astăzi mai multe percheziții în locuinţele celor trei.
14:30
Un italian distrat şi-a aruncat la gunoi lingourile de aur. Neatenţia l-ar fi putut costa 130.000 € # ObservatorNews
Caz neobişnuit pentru carabinierii italieni. Autorităţile au avut de căutat lingouri de aur în gunoi. Un bărbat de 57 de ani a aruncat nu mai puţin de 20 de lingouri într-o pubelă şi a realizat abia a doua zi. Norocul a fost că în zonă existau camere de supraveghere, care au ajutat la misiunea de recuperare.
14:30
Jaf de 200.000 de euro în Brăila: Au distrus stâlpi meteo și au furat componente electronice de valoare # ObservatorNews
Se face anchetă după ce un parc eolian din Brăila a fost vandalizat. Hoţii au furat mai multe componente din turnuri meteorologice și echipamente de măsurare a vântului. Dealtfel, în ultimele zile au fost raportate incidente similare în mai multe zone din țară.
14:30
Autorităţile din Sibiu sunt în alertă, după ce un depozit de anvelope din localitatea Veştem a luat foc.
14:20
Matematică în regim militar și handbal: Rețeta neobișnuită a succesului lui Ovidiu Călin # ObservatorNews
De cele mai multe ori, excelența la matematică și fizică este asociată cu ore lungi de liniște în bibliotecă. Ovidiu-Ștefan Călin, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, sparge acest stereotip. Proaspăt întors de la Orlando, SUA, cu două medalii de aur la NEO Science Olympiad, Ovidiu demonstrează că marea performanță se naște acolo unde disciplina militară întâlnește spiritul de echipă. Această polivalență i-a atras includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect strategic al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României care își propune să identifice acei tineri capabili să devină lideri în domeniile lor de activitate.
14:10
Jocurile de noroc există de mii de ani, iar fascinația pentru ele nu a scăzut niciodată. Ce ne determină să punem bani pe rezultate incerte? De ce unii jucători nu se pot opri chiar și când pierd? Răspunsurile se găsesc în modul în care funcționează creierul uman și în mecanismele psihologice care ne influențează comportamentul.
14:10
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină # ObservatorNews
Toaletele publice moderne cumpărate de primăria din Iași în 2017, la prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, au devenit istorie. În loc să fie o investiție utilă pentru oraş, multe au ajuns să fie blocate sau defecte. Cu toate acestea, autoritățile locale anunță acum o nouă achiziție. Iar de data aceasta prețul unei singure toalete poate fi comparat cu cel al unei mașini noi.
14:00
Doi soţi captivi într-un Smart electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vie # ObservatorNews
O femeie de 51 de ani a murit după ce a rămas captivă în autoturismul cuprins de flăcări. Soţul femeii aflat în maşină a reuşit să iasă şi a primit îngrijiri la faţa locului. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Constructorilor, din Crângaşi, Bucureşti.
14:00
Horoscop weekend 14-15 februarie. Zodia căreia îi sunt date peste cap planurile pe termen lung # ObservatorNews
Horoscop weekend 14-15 februarie. Urmează schimbări bruște și decizii importante pentru toate zodiile. Intrarea lui Saturn în noi zone astrologice impune responsabilitate, maturitate și clarificări în plan personal și profesional. Soarele în careu cu Uranus poate genera tensiuni, surprize și răsturnări de situație, mai ales în domeniul financiar și relațional. Este un final de săptămână al realismului, al confruntărilor necesare și al alegerilor pe termen lung.
14:00
Zelenski ar prefera să continue lupta decât să accepte un acord umililor. Singurul lucru la care nu renunţă # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski ar prefera ca războiul să continue decât să accepte un acord de pace umilitor pentru Ucraina, iar anturajul său se teme că, dacă nu obține soluționarea conflictului în această primăvară, Kievul va pierde o fereastră de oportunitate, iar luptele vor continua alţi ani. Informațiile apar într-un amplu interviu acordat de Zelenski revistei americane The Atlantic.
14:00
Un bărbat căutat de 16 ani de poliție a fost prins la JO de iarnă. Venise să susţină echipa slovacă de hochei # ObservatorNews
Un slovac, căutat de 16 ani de poliţie, a fost prins şi arestat la Milano, scrie presa italiană. Bărbatul de 44 de ani venise să susţină naţionala Slovaciei la hochei pe gheaţă, aflată la debut olimpic.
13:50
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în staţionare, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.
Acum 4 ore
13:40
Pot influenţa tratamentele pentru schimbarea de sex riscul de comportamente violente - Analiză The Telegraph # ObservatorNews
Specialiştii atrag atenţia că tratamentele hormonale administrate în cadrul tranziţiei medicale ar putea avea efecte majore asupra sănătăţii mintale şi comportamentului unor tineri vulnerabili, iar legătura dintre aceste terapii şi episoadele de violenţă rămâne un subiect intens dezbătut, care necesită cercetări aprofundate, scrie The Telegraph.
13:40
Curs BNR, 13 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
13:40
Preţul aurului, 13 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 11,5 lei # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
13:40
Recesiunea stârneşte scandal. Ciolacu vorbeşte despre cifre "coafate" şi îl atacă pe Bolojan # ObservatorNews
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu susţine că datele economice pentru anul 2024 ar fi fost ajustate astfel încât o creştere economică să fie prezentată drept recesiune, afirmând că demersul ar urmări să atenueze percepţia asupra "dezastrului economic" din actualul mandat al premierului Ilie Bolojan, potrivit News.ro.
13:30
Unul dintre autorii jafului de aproape 10 mil. lei de la sediul Poştei din Timișoara, extrădat din Italia # ObservatorNews
Ultimul suspect în cazul jafului de la Poşta Mare din Timişoara a fost adus în ţară, după ce a fost prins în Italia în toamna anului trecut. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, urmează să fie judecat la Timișoara. Individul este unul dintre cei trei hoţi care pe 31 mai 2025 au furat 16 saci cu bani pentru pensii din casieria oficiului poştal. Prejudiciul a fost estimat la aproape 10 milioane de lei. Anchetatorii spun că după ce a fugit din ţară, bărbatul s-a ascuns în localitatea italiană Pavia, unde se legitima cu acte false. Cei doi complici ai săi au fost prinşi de poliţişti la scurt timp după jaf iar banii furaţi au fost recuperaţi integral.
13:30
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Ilia Malinin, mare favorit în finala la patinaj artistic masculin # ObservatorNews
În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar vineri seara ar urma să aflăm numele campionului olimpic din proba de patinaj artistic masculin.
13:20
Momente sfâşietoare la priveghiul soţilor Iacob. Trei cruci, două sicrie albe şi un copilaş în braţele mamei # ObservatorNews
Momente de-a dreptul sfâşietoare la priveghiul soţilor Iacob. Diana şi Sorin, soţii care au murit în accidentul din Ciorteşti, vor fi conduşi pe ultimul drum, sâmbătă. Nu vor fi singuri, pentru că în moarte i-a urmat şi fiica lor, care a fost aşezată în braţele mamei. Ilinca nu a mai apucat să se bucure de viaţă, pentru că s-a stins în burtica mamei când mai avea doar câteva săptămâni până la naştere.
13:10
Executivul a decis instituirea unei supravegheri extinse asupra companiilor din grupul Lukoil care operează în România, pe fondul efectelor economice importante generate de sancţiunile unilaterale impuse de alte state. Deşi aceste măsuri nu sunt obligatorii pentru România, ele au consecinţe asupra economiei naţionale. Guvernul a justificat decizia prin necesitatea protejării pieţelor de extracţie, procesare a ţiţeiului şi comercializare a combustibililor, potrivit News.ro.
13:00
LeBron James, cel mai bătrân jucător ce reuşeşte o triplă-dublă într-un meci din NBA # ObservatorNews
LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, a reușit o triplă-dublă istorică în meciul câștigat cu 124-104 în fața lui Dallas Mavericks, joi, pe propriul teren, NBA (Liga profesionistă nord-americană de baschet).
12:50
TUI, liderul mondial în turism, intră oficial în România, oferind turiștilor vacanțe fără griji, la standardele calității TUI recunoscute în întreaga lume.
12:50
Consilier prezidenţial, în centrul unui scandal pe tema exploatărilor miniere: Nu credeam că vom trăi aşa ceva # ObservatorNews
Reprezentanţii Declic şi mai mulţi activişti ai campaniei "Salvaţi Roşia Montană" i-au adresat, vineri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan, solicitându-i să lămurească declaraţiile făcute de consilierul prezidenţial pentru probleme economice, Radu Burnete, după prima reuniune ministerială privind mineralele critice, organizată la Washington în perioada 3–6 februarie, potrivit News.ro.
12:50
Joi seara s-au aflat ultimele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, cu această ocazie stabilindu-se şi programul meciurilor din faza următoare a competiţiei.
12:40
Atletico Madrid - FC Barcelona 4-0, în Cupa Spaniei. O repriză de coşmar i-a costat pe catalani # ObservatorNews
Atletico Madrid este ca şi calificată în finala Cupei Spaniei, ediţia 2026-2027, după ce a câştigat, cu 4-0, meciul cu FC Barcelona jucat pe teren propriu, în prima manşă din semifinale.
12:40
La Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru un nou capitol, într-o competiție care devine tot mai dură # ObservatorNews
Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune. Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.
12:40
Datoria externă de stat a Rusiei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani # ObservatorNews
Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la suma de 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus. Aceasta reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, scrie EFE, citat de Agerpres.
12:30
Şi-a pus bebeluşii la congelat imediat după naştere. Mama din Franţa mai avea 9 copii acasă # ObservatorNews
O descoperire șocantă a zguduit o comunitate liniștită din estul Franței, după ce doi nou-născuți au fost găsiți în congelatorul unei locuințe din Aillevillers-et-Lyaumont. Mama copiilor, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată și a recunoscut că și-a ascuns sarcinile și că a pus bebelușii în congelator imediat după naștere. Mai avea acasă încă nouă copii, cu trei taţi diferiţi.
12:30
S-a stabilit programul României din UEFA Nations League, sezonul 2026-2027. Meciurile, exclusiv pe Antena 1 # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a fost repartizată într-o grupă de foc, cu Bosnia Herţegovina, Polonia şi Suedia, în UEFA Nations League, ediţia 2026-2027.
12:20
Cel din urmă "rămas bun". Ultima fotografie cu James Van Der Beek, pe patul de spital # ObservatorNews
Actorul Alfonso Ribeiro a publicat o fotografie cu ultimele momente ale prietenului său, James Van Der Beek, răpus de cancer. Unul dintre ce mai cunoscuţi actori din serialele de televiziune, James Van Der Beek a murit la 48 de ani. În urma sa au rămas soţia Kimberly şi cei şase copii ai lor.
12:20
Cupa Mondială 2026. Lotul Curacao: Tahith Chong este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
12:20
Scandal la JO. Un arbitru ar fi "aranjat" scorurile la patinaj pentru a-şi ajuta conaţionalii să ia aurul # ObservatorNews
Un nou scandal zguduie patinajul artistic la Jocurile Olimpice de iarnă. Un membru francez al juriului este acuzat că ar fi "aranjat" competiția pentru a asigura aurul compatrioților săi. Echipa americană, formată din Madison Chock și Evan Bates, a câştigat argintul, însă cei doi au fost indignaţi în urma rezultatelor acordate "celui mai bun program de patinaj" al lor, scrie Daily Mail.
12:20
Cupa Mondială 2026. Lotul Germaniei: Jamal Musiala este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
12:10
Putin va trimite petrol Cubei, sfidând amenințarea lui Trump. Blocată de SUA, țara a rămas fără combustibil # ObservatorNews
Rusia se pregătește să trimită petrol în Cuba sub pretextul "ajutorului umanitar" sfidând în mod deschis ameninţarea președintelui Donald Trump că țările care ajută regimul comunist ar putea fi pedepsite prin impunerea de tarife vamale.
12:10
Cupa Mondială 2026. Lotul Ecuador: Moises Caicedo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
12:10
Cupa Mondială 2026. Lotul Coastei de Fildeş: Amad Diallo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
11:50
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 14 februarie, şi duminică, 15 februarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
Acum 6 ore
11:40
Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu, după confirmarea oficială a recesiunii tehnice # ObservatorNews
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a început şedinţa de vineri pe minus pe toţi indicii, iar după 40 de minute de la deschiderea tranzacţiilor rulajul ajunsese la 21,04 milioane de lei (4,13 milioane de euro), potrivit Agerpres.
11:40
14 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 februarie de-a lungul timpului.
11:30
Eliza şi Ioan, împreună cu fetiţa lor Aida, au decis să transforme un vis în realitate: să călătorească prin lume fără limite.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.