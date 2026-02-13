Următoarele negocieri SUA-Rusia-Ucraina vor fi la Geneva pe 17-18 februarie
Bursa, 13 februarie 2026 17:30
Următorul ciclu de negocieri între Moscova, Kiev şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie diplomatică la război va avea loc marţi şi miercuri la Geneva, au anunţat vineri Kremlinul şi Ucraina
• • •
Acum 10 minute
17:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia, asupra faptului că la data de 16.02.2026, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian
Acum 30 minute
17:30
17:30
Preşedintele Consiliul Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că datele publicate de Eurostat contrazic and #8221;propaganda lui Bolojan and #8221; şi arată că economia României a intrat în declin în trimestrul al IV-lea din 2025
Acum o oră
17:00
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că poartă discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron în legătură cu crearea unei forţe nucleare europene comune, îndemnând totodată Europa să-şi reconstruiască relaţia cu aliatul său american
Acum 2 ore
16:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmaţiile liderului PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care l-a comparat cu Nicolae Ceauşescu, că nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ajută la nimic, subliniind că persoanele aflate în funcţii publice trebuie să facă declaraţii responsabile
16:30
Bolojan: and #8221;După ce închidem măsurile fiscale vom relua zona de creştere economică and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zid, în vară, şi Guvernul a trebuit să ia aceste măsuri, să începeapă să corecteze deficitul
16:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti
16:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari, ceea ce este un fals, el precizând că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, prin alocări bugetare către NATO, care a cumpărat armament
16:00
România a intrat în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, iar Patronatul Tinerilor Întreprinzători (PTIR) atrage atenţia asupra impactului direct asupra IMM-urilor şi solicită un pachet urgent de măsuri pentru relansarea economică şi sprijinirea mediului de afaceri.
15:50
SUA reprezintă principalul partener strategic al României şi un aliat de încredere, cu care se va colabora în aceeaşi manieră 'consolidată' pentru identificarea unor răspunsuri comune la priorităţile de pe agenda bilaterală de lucru, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la întâlnirea de lucru cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei americane la Bucureşti, Michael Dickerson
Acum 4 ore
15:40
Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei la Washington, care acum este preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen (MCS), a deschis, vineri, ediţia din acest an a evenimentului mult aşteptat cu o glumă, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Forumul Economic de la Davos (unitatea Europei în faţa lui Donald Trump - n.r.) nu trebuie să rămână la Davos, iar în timp ce spunea aceasta, spre amuzamentul celor prezenţi, şi-a pus ochelari de soare în stil aviator, la fel cum a apărut la Davos preşedintele francez Emmanuel Macron, care suferea la acel moment de o afecţiune oculară inestetică
15:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, vineri, cu vicepreşedinta Google pentru Europa, Annette Kroeber-Riel, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.
15:30
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16% la 15,50%, pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă economia.
15:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere
15:10
Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi în marja Conferinţei de securitate de la Munchen (MSC), în condiţiile în care Washingtonul şi Beijingul se pregătesc pentru o posibilă vizită a preşedintelui Donald Trump în China, în aprilie
15:10
Ministrul Transporturilor, Coprian Şerban, anunţă, vineri, că Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre
15:10
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este 'solidă' şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti
15:00
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea operatorului portului Giurgiuleşti (GIFP), Danube Logistics, către Compania Naţională Administraţia Porturi Maritime Constanţa, deţinută de statul româ
15:00
Autorităţile nipone au confiscat un pescador chinez care se afla în zona economică exclusivă a Japoniei # Bursa
Autorităţile japoneze l-au arestat pe căpitanul unui vas de pescuit chinez, capturând ambarcaţiunea care se afla în zona economică exclusivă a Japoniei, a anunţat vineri Agenţia pentru Pescuit a ţării, într-un context de deteriorare a relaţiilor dintre Tokyo şi Beijing
15:00
Ilie Bolojan: 'Deciziile sunt de coaliţie şi la bine toţi vor în poză, la greu fug de responsabilitate' # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea României în recesiune tehnică, că tate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord
15:00
Guvernul a decis instituirea unei măsuri de supraveghere extinsă asupra entităţilor grupului Lukoil care desfăşoară activităţi în România, invocând impactul economic generat de sancţiunile unilaterale adoptate de alte state
15:00
Guvernul României a aprobat, pe 12 februarie, o Ordonanţă de urgenţă care stabileşte cadrul instituţional şi măsurile necesare pentru implementarea Regulamentului (UE) 2023/1804 al Parlamentului European şi al Consiliului privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat vineri 90 milioane de lei de la băncile comerciale, suplimentar la licitaţia de joi, când a atras 600 milioane de lei, la o dobândă anuală de 6,35%, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu maturitatea reziduală de 89 de luni
15:00
Peskov: and #8221;Noi discuţii între Ucraina şi Rusia sunt programate să aibă loc săptămâna viitoare and #8221; # Bursa
Noi discuţii între Ucraina şi Rusia sunt programate să aibă loc and #8222;săptămâna viitoare and #8221;, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe măsură ce conflictul dintre cele două ţări se apropie de cel de-al cincilea an
15:00
Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de activităţile economice din Uniunea Europeană au ajuns în trimestrul trei din 2025 la 828 milioane tone echivalent CO2, în creştere cu 1,1% faţă de trimestrul anterior, când acestea se situau la 819 milioane tone, arată datele Eurostat
14:50
Senatorul PACE - Întâi România Ninel Peia solicită CSAT declasificarea documentelor prezentate în cadrul şedinţei din 28 noiembrie 2024 care au determinat decizia Curţii Constituţionale privind anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale din acel an
14:50
Înmatriculările globale de vehicule electrice (EV) au scăzut cu 3% în ianuarie, după ce China a introdus un impozit pe achiziţii şi a redus subvenţiile pentru EV, iar schimbarea politicii din SUA a afectat vânzările, arată datele publicate vineri de firma de consultanţă Benchmark Mineral Intelligence (BMI)
14:50
Potrivit prognozei publicate de APIA, piaţa auto din România ar urma să intre pe un uşor trend descendent în 2026, după patru ani consecutivi de creştere, volumul total al vehiculelor noi înmatriculate urmând să ajungă la aproximativ 179.500 de unităţi
14:50
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt capetele de afiş vineri, în prima zi a Conferinţei de la Munchen, care reuneşte aproximativ şaizeci de lideri internaţionali preocupaţi de securitatea şi stabilitatea internaţională
14:40
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a primit vizitadelegaţiei din Imathia, Republica Elenă, organizată de Camera de Comerţ Imathia şi condusă de Konstantinos Kalaitzidis, Viceguvernatorul provinciei
14:20
Alexandru Nazare: Adevăratul risc nu este o and #8222;recesiune tehnică and #8221; temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1% şi că adevăratul risc nu este o and #8222;recesiune tehnică and #8221; temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală.
14:20
Reţele Electrice România construieşte o staţie de transformare la Baloteşti pentru 17.000 de clienţi # Bursa
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a început lucrările de construcţie la o nouă staţie de transformare 110/20 kV în Baloteşti, cu scopul de a creşte capacitatea de racordare şi siguranţa în alimentarea cu energie electrică pentru clienţii din zona localităţilor Baloteşti, Corbeanca şi Otopeni
14:10
Cristian Popescu Piedone pierde definitiv procesul cu ANI şi nu poate ocupa funcţii publice timp de trei ani # Bursa
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au respins joi definitiv contestaţia depusă de Piedone împotriva raportului ANI care l-a găsit în conflict de interese pentru că şi-a numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale pe când era primar al Sectorului 5
14:00
Intoxicaţiile cu monoxid de carbon au făcut 26 de victime în primele şase săptămâni ale anului, în judeţele din aria de activitate a Delgaz Grid, ceea ce reprezintă o creştere alarmantă, dacă se ia în considerare faptul că cifra este similară cu cea a persoanelor afectate de acest tip de incidente pe parcursul întregului an 2025.
Acum 6 ore
13:40
Aeroportul Köln/Bonn din vestul Germaniei şi-a întrerupt operaţiunile pentru câteva ore, vineri dimineaţă, în urma unui incident de securitate, afectând mii de pasageri, relatează Reuters, citând presa locală
13:40
Ilie Bolojan a discutat cu CEO-ul TUI Group despre investiţii şi dezvoltarea turismului în România # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, unul dintre cei mai mari operatori turistici integraţi la nivel internaţional, în contextul intrării oficiale a companiei pe piaţa din România.
13:30
De Ziua Îndrăgostiţilor din acest an, un nou trend romantic cucereşte România: iubirea de sine.
13:30
Românii profită de fiecare oportunitate de vacanţă din an, iar principalele destinaţii europene rămân o alegere sigură pentru turiştii aflaţi în căutarea câtorva zile de relaxare
13:10
Analiză XTB: Ziua Îndrăgostiţilor 2026, cadouri tradiţionale mai scumpe, diamante mai ieftine # Bursa
Ziua Îndrăgostiţilor 2026 se anunţă a fi una dintre cele mai scumpe sărbători romantice din ultimul deceniu, arată analiza XTB.
13:00
Autorităţile ruse au anunţat vineri că vor oferi ajutor material Cubei în ciuda a ceea ce Moscova a calificat drept 'presiuni foarte puternice' din partea Statelor Unite, care au impus un embargou energetic asupra insulei, informează EFE.
12:40
Marcel Ciolacu: Datele economice pe 2024, and #8222;coafate and #8221; pentru a masca rezultatele lui Ilie Bolojan # Bursa
Marcel Ciolacu acuză că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creşterea economică în recesiune, susţinând că măsura ar avea scopul de a estompa and #8222;dezastrul economic and #8221; din mandatul premierului Ilie Bolojan.
12:30
Şeful CFA România: Ţara este în stagflaţie, iar soluţia este reducerea cheltuielilor publice # Bursa
România se află într-o situaţie de stagflaţie, adică o economie care stagnează cu inflaţie ridicată, situaţie cauzată de cheltuielile publice scăpate de sub control în anii anteriori, iar soluţia o reprezintă reducerea acestora, susţine preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
12:10
Bitcoin a continuat declinul abrupt din săptămâna precedentă, scăzând de la aproximativ 70.500 dolari pe 9 februarie la circa 66.900 dolari pe 12 februarie.
12:10
Organizaţiile civice îi cer lui Nicuşor Dan clarificări după poziţiile pro-minerit promovate de consilierul Radu Burnete # Bursa
Organizaţiile civice şi activiştii de mediu cer preşedintelui Nicuşor Dan să clarifice poziţia Guvernului faţă de exploatarea minieră, după ce un consilier prezidenţial, Radu Burnete, a promovat în SUA o agendă pro-minerit şi reforme legislative controversate, ridicând semne de întrebare privind protecţia patrimoniului, dreptul de proprietate şi priorităţile politice ale administraţiei locale.
12:10
Georgia va lansa o campanie împotriva migranţilor ilegali începând cu 1 martie, cu scopul de a scăpa de circa 20.000 de străini fără acte în următorii ani, a anunţat vineri prim-ministrul georgian Irakli Kobahidze, transmite EFE.
11:50
ANPC a sancţionat peste 500 de saloane şi centre de înfrumuseţare pentru nereguli privind siguranţa şi igiena serviciilor # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe 10 februarie 2026, controale la peste 500 de operatori din industria serviciilor de înfrumuseţare, inclusiv saloane de coafură, frizerii, centre cosmetice şi de manichiură-pedichiură, pentru a verifica respectarea legislaţiei privind siguranţa serviciilor şi conformitatea produselor utilizate,
Acum 8 ore
11:30
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susţinerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, a înregistrat în 2025 o evoluţie solidă a activităţii comerciale, atât pe segmentul de persoane juridice, cât şi pe cel de retail, conform datelor preliminare privind principalii indicatori operaţionali ai băncii pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2025.
11:30
Miruţă: Europa îşi dezvoltă capacităţile de apărare, dar aceste eforturi trebuie dublate de protejarea minţilor noastre # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, vineri, pe pagina sa de Facebook, că România are o şansă reală să devină parte din lanţul european de producţie al industriei de apărare, dar efortul rămâne incomplet dacă nu contracarăm mai ferm războiul hibrid care ne afectează pe toţi.
11:10
Consiliul UE validează controversa: procurorul din and #8222;Pfizergate and #8221;, promovat la Parchetul European # Bursa
Consiliul Uniunii Europene a validat-o miercuri pe Jennifer Vanderputten ca procuror european cu rang deplin din partea Belgiei la Parchetul European, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei de instituţia respectivă.
11:10
Şeful Bundesbank: Pierderea independenţei Fed ar putea duce la creşterea inflaţiei pe plan mondial # Bursa
Pierderea independenţei Rezervei Federale a SUA (Fed) ar putea spori presiunile politice asupra băncilor centrale din întreaga lume şi majora rata inflaţiei peste tot, a avertizat preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel, transmite Reuters.
