Ciucu, revoltat de atacurile la premierul Bolojan: Un spectacol grotesc, dezgustător!
PSNews.ro, 13 februarie 2026 18:20
Primarul Capitalei, liderul liberal Ciprian Ciucu comentează, vineri, atacurile la premierul Bolojan, apreciindu-le drept "un spectacol grotesc, dezgustător". El spune despre contestatarii lui Bolojan că "au semnat cu bună ştiinţă un protocol de guvernare, cu gândul de boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populaţie vor fi fost luate şi apoi au amânat şi au […]
• • •
O persoană a murit în urma unui incendiu care a pornit de la mașină electrică și apoi a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din Sectorul 6 al Capitalei. Focul a izbucnit de la o mașină electrică, două persoane fiind surprinse în interior. Flăcările au cuprins inițial un singur vehicul, însă s-au extins rapid […]
Lipsa consensului politic transformă reorganizarea adminsitrativ-teritorială într-o promisiune mereu amânată – Fechet # PSNews.ro
România va ajunge inevitabil la o reorganizare administrativ-teritorială, însă lipsa consensului politic transformă această reformă într-o promisiune mereu amânată, a aformat Mircea Fechet în direct, la Puterea Știrilor. „Pentru o reorganizare solidă ai nevoie de modificarea Constituției și de o majoritate de două treimi", a explicat fostul ministru, subliniind că un astfel de demers […]
EXCLUSIV „România nu este în recesiune!”. Prima reacție din BNR după anunțul oficial de la Statistică # PSNews.ro
România nu se află în recesiune, iar interpretările alarmiste privind datele economice recente trebuie înțelese în context, explică Adrian Vasilescu (foto), consilier al guvernatorului BNR pentru strategie, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PS News. Oficialul a detaliat ce înseamnă recesiunea tehnică, cum se interpretează datele privind PIB-ul și ce rol au avut măsurile economice […]
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Diferențe față de recesiunea economică. Consecințe # PSNews.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce economia a consemnat scăderi în două trimestre consecutive, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Mai mult, anul 2025 a fost marcat de trei trimestre de contracție economică, ceea ce confirmă fragilitatea actuală a creșterii și presiunile tot mai mari […]
Manda (PSD): Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Vă spun un singur lucru – schimbaţi-vă sau vă schimbăm! # PSNews.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi transmite vineri premierului Ilie Bolojan, după aparţia datelor INS privind intrarea în recesiune a economiei, că a demonstrat ce poate şi experimentul s-a terminat. "Vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm!", ameninţă liderul PSD. "Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este […]
România a acordat anul trecut Ucrainei un sprijin financiar de aproximativ 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară realizată în cadrul NATO, a declarat premierul Ilie Bolojan. Acesta a respins ideea că România ar fi cheltuit sume foarte mari pentru Ucraina, în contextul dificultăților financiare interne. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp […]
VIDEO Primul tunel de autostradă din România, tot mai aproape de finalizare pe Autostrada Sibiu–Pitești # PSNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat un nou stadiu al lucrărilor pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), unde se construiește primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini de pe șantier, iar oficialul a […]
Revolta unui fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul intrării României în recesiune tehnică, acuzând Guvernul de incompetență și de politici care au dus la sărăcirea populației. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, social-democratul susține că situația economică actuală confirmă avertismentele formulate anterior și că actuala […]
Oana Ţoiu – întâlnire cu vicepreşedinta Google Europa, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, vineri, cu vicepreşedinta Google pentru Europa, Annette Kroeber-Riel, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen. "Într-o lume tot mai interconectată, infrastructura digitală şi inovaţia în AI, dar şi soluţiile de cloud securizate şi competenţele digitale sunt pilonii pe care se construiesc economiile şi societăţile viitorului", a scris […]
Primăria din România care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor, furnizate de o firmă IT # PSNews.ro
În ciuda recentelor proteste ale primarilor, nu peste tot e austeritate. Primăria din Dragomirești a alocat în acest an aproape 100.000 de lei pentru achiziția de mărțișoare, felicitări și ciocolată destinate sărbătorilor de 1 și 8 Martie, o inițiativă pe care edilul local o descrie drept o tradiție respectată de mai mulți ani. Comuna, situată […]
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că "băieţii deştepţi", în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, el precizând că cei de la Autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente, care să nu mai permită astfel de lucruri. "Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în aceşti ani. Noi producem, să spunem, în […]
Dacă nu este dublată de reforme, creșterea bugetului nu va rezolva problemele structurale ale sistemului de sănătate # PSNews.ro
De câte ori este dezbătută problema finanțării sănătății, de cele mai multe ori, soluția prezentată este una aparent simplă, respectiv trebuie alocați mai mulți ban, a afirmat Alexandru Rogobete, în direct, la Puterea Știrilor. Acesta a făcut însă o distincție esențială între nevoia reală de finanțare și iluzia că alocările bugetare, singure, pot rezolva problemele […]
EXCLUSIV „Aceste decizii au dus la accentuarea crizei!”. Cum am ajuns în recesiune tehnică și perspectivele pe viitor # PSNews.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimestre din 2025, arată datele publicate joi de INS. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PS News, ce înseamnă această recesiune, cât de gravă este situația și ce perspective există pentru următoarele luni. „În […]
Cele trei tipuri de opoziție care influențează simultan politica românească – Guvernarea, sub presiune # PSNews.ro
Politica actuală a suferit modificări importante, consideră Remus Pricopie, care a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, care sunt cele trei tipuri distincte de opoziție care influențează simultan direcția României. Potrivit acestuia, prima formă este opoziția clasică, democratică, reprezentată de partidele aflate în afara guvernării și care funcționează în logica tradițională a competiției […]
Tarifele la apă şi canalizare în România, în februarie 2026. Unde se plătește cel mai mult # PSNews.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să prezinte diferenţe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026. Documentele publicate de ANRSC arată tarifele aprobate pentru mai mulţi operatori regionali de […]
Cum explică ministrul Finanțelor recesiunea tehnică a României: „De fapt, suntem pe drumul cel bun” # PSNews.ro
România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), însă ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, susține că situația nu trebuie interpretată drept o criză economică generalizată. Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, oficialul Guvernului Bolojan a calificat despre această recesiune tehnică drept un efect temporar al măsurilor de consolidare […]
Conferinţa de securitate de la Munchen. Oana Ţoiu, schimb de opinii cu secretarul general al NATO # PSNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti. "Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan […]
Autoturismul electric în care o femeie a murit carbonizată, în urma unui incendiu produs pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, este un Smart electric, potrivit surselor Gândul. Incendiul, care a cuprins inițial acest vehicul și s-a extins ulterior la alte trei autoturisme parcate în apropiere, a fost lichidat de pompieri. În prezent, echipajele […]
Cel mai nou sondaj Eurobarometru arată că percepția riscurilor de securitate este în creștere în Europa, iar oamenii vor ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în consolidarea apărării. Studiul a fost publicat chiar vineri, înaintea Conferinței pentru securitate de la München și reflectă modul în care europenii văd situația internațională actuală. Europenii se […]
Lumea se îndreaptă către un deceniu marcat de competiție acerbă între marile puteri, fragmentare geopolitică și presiuni crescânde asupra ordinii internaționale construite după Al Doilea Război Mondial. Aceasta este imaginea de ansamblu rezultată dintr-un sondaj realizat de Atlantic Council prin Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate, în rândul a 447 de experți din 72 de […]
Alexandru Rogobete nu va aviza OUG decât dacă sănătatea este exceptată de la tăierea de 10% # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere, conform News.ro. "Nu este o declaraţie nouă, spun încă de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea […]
Italia își reformează justiția prin referendum, România prin sondaj: cum vrea Meloni să dividă CSM-ul # PSNews.ro
Italia și România își doresc să-și reformeze sistemele de justiție, iar Consiliul Superior al Magistraturii este cel vizat de politicieni. Italienii așteaptă referendumul pentru justiție, în martie, în timp ce în România situația este mai complicată și președintele Nicușor Dan nu a precizat clar ce vrea să schimbe. Parlamentul italian a adoptat deja o lege […]
Ce spune premierul Bolojan despre preşedinte și prezentarea raportului privind anularea alegerilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că preşedintele, dacă va considera necesar, va putea să prezinte raportul privind anularea alegerilor, el arătând că nu are niciun fel de problemă pe tema asta şi va fi decizia acestuia, pentru că Guvernul nu are o competenţă în acest domeniu. "Atunci când se iau anumite decizii, se iau pe baza […]
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că fostul primar și șef al Protecției Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de incompatibilitate dată de Curtea de Apel București în 2024. Decizia Curții Supreme este definitivă. Legea prevede că persoanele incompatibile nu mai pot ocupa funcții publice timp de 3 ani. Cristian Popescu […
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii. Ce acuze îi aduc lui András Demeter # PSNews.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti solicită demisia ministrului Culturii, András Demeter, pentru comportament incompatibil cu funcţia publică şi pentru decizii care afectează grav sectorul cultural. „Ministrul a insultat în repetate rânduri public profesionişti din domeniul culturii. În înregistrări video şi audio difuzate în presă, ministrul afirmă despre unul dintre colegii noştri că […] Articolul Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii. Ce acuze îi aduc lui András Demeter apare prima dată în PS News.
ANALIZĂ Tandemul „Merzoni” și impactul său asupra arhitecturii de putere a Uniunii Europene # PSNews.ro
Relația tot mai strânsă dintre Giorgia Meloni și Friedrich Merz, supranumită frecvent „Merzoni”, marchează o schimbare semnificativă în distribuția puterii la nivelul Uniunii Europene, potrivit unei analize publicate de Informat.ro. Aceasta deplasează centrul de greutate de la cuplul tradițional franco-german către un tandem italo-german, axat pe competitivitate, dereglementare și redefinirea raportului dintre statele membre și […] Articolul ANALIZĂ Tandemul „Merzoni” și impactul său asupra arhitecturii de putere a Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
Patrick de Hillerin: „Suntem oficial în recesiune. Incompetența poleită ne costă pe toți” # PSNews.ro
Jurnalistul Patrick de Hillerin lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră principalul responsabil pentru intrarea României în recesiune și pentru degradarea accelerată a situației economice. Într-o postare amplă, acesta afirmă că actuala criză confirmă avertismentele pe care le-a formulat încă din 2020–2021 cu privire la limitele de competență ale […] Articolul Patrick de Hillerin: „Suntem oficial în recesiune. Incompetența poleită ne costă pe toți” apare prima dată în PS News.
Ce urmează după intrarea în recesiune tehnică. Bolojan: În a doua jumătate a anului, lucrurile se vor reașeza # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat vineri recesiunea economică, explicând că Guvernul a fost nevoit, în vară, să ia măsuri urgente pentru a corecta deficitul bugetar. El a precizat că, după închiderea bugetului de stat și implementarea ajustărilor în administrație, energie și alte sectoare strategice, guvernul va relua politici orientate spre stimularea creșterii economice. ”Ani de […] Articolul Ce urmează după intrarea în recesiune tehnică. Bolojan: În a doua jumătate a anului, lucrurile se vor reașeza apare prima dată în PS News.
Italia, pas istoric pentru comunitatea românească: Acordul cu Episcopia Ortodoxă Română, aprobat de Camera Deputaților # PSNews.ro
Acordul dintre Statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a fost aprobat, miercuri, prin vot unanim, în Camera Deputaților a Parlamentului Italiei, marcând un moment de referință pentru recunoașterea oficială a comunității ortodoxe române din Italia și pentru consolidarea principiilor constituționale privind libertatea și pluralismul religios. La dezbateri și la votul final a fost […] Articolul Italia, pas istoric pentru comunitatea românească: Acordul cu Episcopia Ortodoxă Română, aprobat de Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
„Relațiile dintre state nu se resetează la fiecare ciclu electoral” – fost ministru de Externe # PSNews.ro
Schimbările de administrație la Washington sunt, inevitabil, privite cu atenție la București. În contextul revenirii unei administrații republicane, Titus Corlățean, fost ministru de Externe, a explicat la Puterea Știrilor de ce România trebuie să trateze această tranziție cu pragmatism și fără reflexe emoționale. „Relațiile dintre state nu se resetează la fiecare ciclu electoral”, a subliniat […] Articolul „Relațiile dintre state nu se resetează la fiecare ciclu electoral” – fost ministru de Externe apare prima dată în PS News.
Ce spune președinta Curții de Apel București despre referendumul în Justiție propus de Nicușor Dan # PSNews.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, spune că nu știe dacă magistrații vor participa la un posibil referendum în justiție, propus de președintele Nicușor Dan, pentru că nu crede că este „rolul nostru în acest joc”: „Nu știu cum am putea să dăm curs”, spune Arsenie. Liana Arsenie a declarat la emisiunea OFF The […] Articolul Ce spune președinta Curții de Apel București despre referendumul în Justiție propus de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
Schimbare majoră la ASF: RCA ar putea fi vândut prin PPC, eMAG, Electrica sau Poștă. Ce riscuri apar pentru șoferi # PSNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pregătit un set de modificări ale Normei 22/2021, care reglementează activitatea brokerilor. Cea mai importantă schimbare, arată un document consultat și de Economica, introduce posibilitatea ca orice entitate comercială, cum ar fi de exemplu marile magazine online ca e-MAG, furnizori de utilități ca PPC sau Electrica ori Poșta Română […] Articolul Schimbare majoră la ASF: RCA ar putea fi vândut prin PPC, eMAG, Electrica sau Poștă. Ce riscuri apar pentru șoferi apare prima dată în PS News.
Fostul șef al forțelor armate britanice avertizează: Europa nu mai poate depinde „din inerție” de SUA pentru securitate # PSNews.ro
Europa nu își mai poate permite să se bazeze „din inerție” pe Statele Unite pentru propria securitate. Este avertismentul lansat de fostul șef al Statului Major al Apărării din Marea Britanie, generalul Sir Nick Carter, care cere creșterea rapidă a bugetelor pentru apărare și o regândire profundă a strategiei de securitate a continentului. Într-un raport […] Articolul Fostul șef al forțelor armate britanice avertizează: Europa nu mai poate depinde „din inerție” de SUA pentru securitate apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan: Bugetul ar fi trebuit prezentat încă din 2025 pentru a calma piețele financiare # PSNews.ro
Bugetul de stat pe anul 2026 urmează să fie adoptat de Parlament la sfârșitul lunii februarie 2026, conform declarațiilor premierului Ilie Bolojan și oficialilor guvernamentali. Președintele Nicușor Dan este de părere că adoptarea bugetului este târzie și că ar fi fost de preferat ca bugetul să fi fost anunțat încă de anul trecut, „pentru a […] Articolul Nicușor Dan: Bugetul ar fi trebuit prezentat încă din 2025 pentru a calma piețele financiare apare prima dată în PS News.
Guvernul italian a adoptat miercuri un proiect de lege care ar permite suspendarea temporară a sosirilor migranților pe mare, în situații considerate o amenințare serioasă la adresa ordinii publice sau a securității naționale, relatează Agerpres, citând AFP. Textul legislativ definește astfel de amenințări drept „presiuni migratorii excepționale care pot compromite gestionarea frontierelor”, riscuri concrete de […] Articolul Italia înăsprește regulile privind migraţia. Ce se schimbă apare prima dată în PS News.
Uniunea Europeană se îndreaptă tot mai clar spre o arhitectură cu mai multe viteze: un nucleu de state care accelerează integrarea în domenii precum economia și apărarea și un cerc exterior care rămâne la nivelul de bază al pieței interne. Pentru România, întrebarea nu mai este dacă acest model va fi implementat, ci dacă va […] Articolul ANALIZĂ Europa cu două viteze devine scenariu oficial. Trei scenarii pentru România apare prima dată în PS News.
Ministrul Finanţelor: România nu este într-o criză economică. Economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%. # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, vine cu declaraţii după anunţul privind intrarea României în recesiune tehnică şi spune că, în ciuda contextului dificil traversat anul trecut, economia României continuă să crească. Potrivit acestuia, economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%, aceasta este atât prognoza autorităţilor, cât şi a marilor instituţii internaţionale – […] Articolul Ministrul Finanţelor: România nu este într-o criză economică. Economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%. apare prima dată în PS News.
Conferința de Securitate de la Munchen. Ministul Apărării și ministra de Externe reprezintă România # PSNews.ro
La un an de la declarațiile controversate ale vicepreședintelui american JD Vance, care au șocat Europa, începe astăzi o nouă ediție a Conferinței de Securitate de la Munchen. De această dată, Statele Unite îl trimit pe secretarul de stat Marco Rubio, care transmite un mesaj mai conciliant pentru continent. România va fi reprezentată de doi […] Articolul Conferința de Securitate de la Munchen. Ministul Apărării și ministra de Externe reprezintă România apare prima dată în PS News.
AUR scoate oamenii în stradă pe fondul majorării taxelor și impozitelor. Proteste în mai multe orașe # PSNews.ro
Mai multe proteste inițiate de AUR au avut loc joi, în orașe din țară, pe fondul nemulțumirilor legate de majorarea taxelor și impozitelor. Deși mesajele au fost dure, iar organizarea atent promovată, participarea a variat semnificativ de la un oraș la altul, cu prezențe mai consistente în unele localități și adunări restrânse în altele, potrivit […] Articolul AUR scoate oamenii în stradă pe fondul majorării taxelor și impozitelor. Proteste în mai multe orașe apare prima dată în PS News.
Rectorul SNSPA Remus Pricopie a explicat la Puterea Știrilor ce implică prezența țării noastre la Consiliul de Pace inițiat de Trump și a lăudat prestația ministrului de Externe, Oana Țoiu, în cadrul negocierilor și consultărilor diplomatice. Nicio pierdere, niciun risc pentru România Întrebat ce riscă România prin participarea la reuniune, Pricopie a subliniat că prezența […] Articolul VIDEO Remus Pricopie: Ministrul Oana Țoiu are o prestație absolut excepțională apare prima dată în PS News.
Prezentat în premieră mondială în septembrie 2025, Dacia Jogger poate fi comandat acum și în România. Modelul pornește de la 19.000 de euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, echipată cu motorizarea TCe 110. Jogger este disponibil în patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey, oferind o gamă largă de opțiuni pentru nevoile familiilor […] Articolul Dacia deschide comenzile pentru noul Jogger în România. Care sunt prețurile de pornire apare prima dată în PS News.
Integrarea României în OCDE poate oferi un cadru de referință pentru reforme structurale capabile să adauge aproximativ 0,8%–1% la creșterea potențială a PIB, însă efectele depind decisiv de capacitatea instituțiilor de a aplica standardele organizației și de menținerea unui mediu macroeconomic predictibil, capabil să transforme încrederea investitorilor în capital productiv pe termen lung, arată Leonardo […] Articolul BNR: Aderarea României la OCDE ar putea genera o creștere economică de 0,8%-1% din PIB apare prima dată în PS News.
Protest la Complexul Energetic Oltenia: Minerii au oprit lucrul după eliminarea bonurilor de masă # PSNews.ro
Un protest de amploare a izbucnit joi, 12 februarie, la Complexul Energetic Oltenia, unde sute de mineri au oprit activitatea în cariere, nemulțumiți că nu au mai primit bonurile de masă. Situația a dus la blocarea totală a producției de cărbune, afectând alimentarea termocentralelor din zonă, potrivit Adevărul. Angajații care ar fi trebuit să intre […] Articolul Protest la Complexul Energetic Oltenia: Minerii au oprit lucrul după eliminarea bonurilor de masă apare prima dată în PS News.
Căldură din criptomonede: noul truc al americanilor pentru a reduce facturile la încălzire # PSNews.ro
Căldura generată de minarea criptomonedelor, considerată mult timp un simplu produs secundar al consumului masiv de energie, începe să fie reutilizată pentru încălzirea locuințelor și clădirilor. În SUA, antreprenorii și utilizatorii casnici testează deja soluții prin care echipamentele de minare devin radiatoare, iar industria explorează aplicații la scară industrială, arată Economica. Căldura digitală, o resursă […] Articolul Căldură din criptomonede: noul truc al americanilor pentru a reduce facturile la încălzire apare prima dată în PS News.
Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” şi susţine că datele economice au fost ”coafate” # PSNews.ro
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu acuză că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creşterea economică în recesiune, susţinând că măsura ar avea scopul de a estompa ”dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan. ”Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să […] Articolul Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” şi susţine că datele economice au fost ”coafate” apare prima dată în PS News.
Când ar putea adera România la zona euro? Estimările președintelui Nicușor Dan și condițiile necesare # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan apreciază că aderarea României la zona euro ar fi benefică pentru companiile românești, lucru care le-ar crește productivitatea. Șeful statului amintește însă că, pentru a intra în zona euro, România trebuie să atingă anumiți indicatori în ceea ce privește deficitul bugetar și datoria publică, iar acești indicatori pot fi îndepliniți într-un orizont […] Articolul Când ar putea adera România la zona euro? Estimările președintelui Nicușor Dan și condițiile necesare apare prima dată în PS News.
„Reforma” care încalcă legea. AUR acuză Guvernul Bolojan de haos administrativ și uzurparea puterii # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, economistul Petrișor Peiu, lansează un atac dur la adresa Guvernului Bolojan, după intrarea României în recesiune tehnică. El acuză actuala putere că folosește conceptul de „reformă” pentru a schimba legile după bunul plac, încălcând Constituția și generând haos administrativ și economic. „România este în stagflație. Reforma e o combinație de neștiință și […] Articolul „Reforma” care încalcă legea. AUR acuză Guvernul Bolojan de haos administrativ și uzurparea puterii apare prima dată în PS News.
Firmele din Franța, supărate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania # PSNews.ro
Francezii sunt supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE care pot depăși suma de 6 miliarde de euro, în timp ce firmele franceze primesc proiecte cu o valoare mai mică, transmite Mediafax. Situația a fost semnalată de două surse citate de Go4it, dintre care una este manager într-o companie franceză din domeniu, iar o […] Articolul Firmele din Franța, supărate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania apare prima dată în PS News.
Diaspora românească din SUA, de la remitențe la investiții: „România are nevoie de capital productiv” – Corlățean # PSNews.ro
Vizita recentă făcută la Washington de Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României, a inclus și întâlniri cu comunitatea românească din Chicago și din alte state americane. „România are nevoie de capital productiv din partea diasporei, nu doar de sprijin financiar familial”, a spus social-democratul, în direct, la Puterea Știrilor. Corlățean […] Articolul Diaspora românească din SUA, de la remitențe la investiții: „România are nevoie de capital productiv” – Corlățean apare prima dată în PS News.
