Ciucu, revoltat de atacurile la premierul Bolojan: Un spectacol grotesc, dezgustător!

Francezii sunt supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE care pot depăși suma de 6 miliarde de euro, în timp ce firmele franceze primesc proiecte cu o valoare mai mică, transmite Mediafax. Situația a fost semnalată de două surse citate de Go4it, dintre care una este manager într-o companie franceză din domeniu, iar o […]