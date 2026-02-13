Incredibil cu cine a semnat Steliano Filip, ajuns la 31 de ani
Gazeta Sporturilor, 13 februarie 2026 18:50
Steliano Filip (31 de ani), fostul fundaș stânga de la Dinamo, a semnat cu o formație din liga a patra austriacă! Este vorba despre Union Edelweiss Linz. Fotbalistul era liber de contract după despărțirea de CS Lotus Băile Felix, echipă aflată în Liga 3 din România.Alexa Krenek, președintele clubului din România, explicase că fotbalistul a solicitat rezilierea. Motivul? O experiență la o echipă din Austria pentru că acolo locuiesc socrii și a locuit și soția lui. ...
• • •
Acum 10 minute
19:10
Joan Laporta, recent plecat din funcția de președinte al Barcelonei, a transmis un mesaj dur după umilința cu Atletico Madrid, scor 0-4, din manșa tur a semifinalei Cupei Spaniei.Candidat pentru un nou mandat de președinte al Barcelonei, Laporta nu s-a abținut după rateul tehnologiei VAR de la golul anulat lui Pau Cubarsi. Fundașul catalan a trimis în plasă, însă tehnologia ofsaidului semiautomat a avut probleme, iar liniile au fost trasate manual. ...
19:10
Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al lui CFR Cluj, se întoarce în Italia și o va antrena pe Ravenna, locul 2 din Serie C! Tehnicianul era liber de contract de pe 21 octombrie, atunci când a fost dat afară după 9 meciuri.„S-a ajuns la un acord între Andrea Mandorlini și Ravenna. Contractul este valabil până în iunie, cu opțiune de prelungire în cazul promovării în Serie B”, a precizat jurnalistul Nicolo Schira. ...
Acum 30 minute
19:00
Presa din Kosovo anunță: Meriton Korenica, „candidat serios” la echipa națională # Gazeta Sporturilor
Meriton Korenica (29 de ani) traversează cea mai bună perioadă a carierei și a intrat din nou în atenția selecționerului din Kosovo. Presa de la Priștina notează că extrema stângă a celor de la CFR Cluj este un „candidat serios” pentru o revenire la echipa națională din Kosovo, înaintea meciurilor decisive din luna martie.Ajuns la Cluj în vara anului 2024, Korenica are cifre solide: 22 de goluri și 14 pase decisive în 85 de meciuri oficiale. ...
18:50
Acum o oră
18:40
Anunțul de ultima oară făcut de Oțelul, după ce s-a deschis procedura de insolvență: „Suspendată, cu efect imediat” # Gazeta Sporturilor
Oțelul a transmis prin intermediul unui comunicat că decizia Tribunalului Galați de deschidere a procedurii de insolvență a fost suspendată.Oțelul a fost în insolvență temporar, timp de o săptămână și jumătate, pentru o datorie de 11.250 de euro față de Stiven Plaza, fostul atacant al echipei.După deschidere procedurii de insolvență, clubul din Galați a făcut apel. ...
18:40
„Ca să vedeți extrema în care se dusese, știți ce i-a făcut copilului meu?” » Fotbalistul „terorizat” de Dan Petrescu: „Mister, nu mi-am mai văzut soția de o lună!” / „«Treci în autocar!»” # Gazeta Sporturilor
Într-un amplu interviu acordat Gazetei Sporturilor la Galați, Sorin Frunză, fost mijlocaș al Unirii Urziceni, campion cu ialomițenii în 2009, a scos de la sertar episoade reprezentative din cariera în care a bifat, printre altele, 10 apariții în grupele Champions League. Frunză, 47 de ani, l-a descris cu lux de amănunte pe Dan Petrescu, antrenorul pe care l-a avut la „Chelsea de Ialomița” între 2008 și 2009. ...
18:30
După duelul din Cupă, e sigur: „Duminică va fi alt meci!” » Trage un semnal de alarmă: „La nivel de educație, cluburile trebuie să se implice mai mult” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (41 de ani) a analizat pentru GSP.ro, meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB (2-2), din Cupa României. Și a prefațat duelul de duminică, din campionat.Fost fundaș la U Craiova, echipa dezafiliată, și FCSB, Ionuț Rada a spus că a crede că vor fi diferențe importante între modul în care cele două echipe au tratat partida din Cupă, deși FCSB avea nevoie de victorie, și modul în care vor juca duminică. ...
18:30
Athletic Bilbao a primit o sancțiune severă din partea FIFA și nu va mai putea legitima jucători noi în următoarele trei ferestre de mercato, ceea ce înseamnă că formația din Țara Bascilor nu va mai face transferuri până în vara anului 2028.Decizia apare pe site-ul oficial FIFA și are la bază o neregulă legată de împrumutul portarului Alex Padilla, un caz care a atras atenția forului internațional. ...
18:30
Dialog sincer despre bani: „Lumea zice că avem salarii mari și n-ar trebui să ne plângem. Este adevărat, dar...” # Gazeta Sporturilor
Thibaut Courtois (33 de ani), unul dintre cei buni portari din lume, nu s-a ferit de cuvinte atunci când a recunoscut că fotbaliștii câștigă foarte mulți bani. „Spectatorii vor să-i vadă pe cei mai buni jucători și trebuie să găsim un echilibru. Sunt prea multe meciuri și există riscul tot mai mare al accidentărilor”, a declarat goakeeperul lui Real Madrid. ...
18:20
Alexandru Băluță (32 de ani), fosta extremă dreapta de la FCSB, a debutat pentru Boluspor, echipa care l-a legitimat în această iarnă. A fost primul meci în acest an pentru dublul campion al României.Noua lui echipă a învins-o pe teren propriu pe Hatayspor, scor 3-1, în etapa 25 din liga secundă turcă. Băluță a început partida din postura de rezervă și a fost trimis pe teren în minutul 68, în locul lui Rasheed Akanbi. ...
Acum 2 ore
18:10
Vedeta lui Manchester City riscă suspendarea, după comentariile făcute la finalul duelului cu Radu Drăgușin # Gazeta Sporturilor
Rodri, mijlocașul lui Manchester City, riscă să fie suspendat de Federația Engleză de Fotbal (FA) după ce a fost acuzat oficial de conduită necorespunzătoare, în urma comentariilor sale despre arbitrajul din Premier League. Polemica a izbucnit după egalul dintre Manchester City și Tottenham, scor 2-2, la începutul lunii februarie, un meci în care „cetățenii” au risipit un avantaj de două goluri și în care Radu Drăgușin a fost integralist pentru londonezi. ...
18:00
Cum a numit-o Claudiu Niculescu pe Dinamo, înainte de revedere: „N-am făcut asta niciodată împotriva lor” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul Unirii Slobozia, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Dinamo. Partida a fost programată luni, 16 februarie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.Niculescu a debutat pe banca ialomițenilor etapa trecută, atunci când formația lui s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Farul Constanța, scor 2-1. ...
18:00
Iosif Rotariu a spus cine ar trebui să stea pe banca naționalei la baraj: „Mi-aș dori din inimă” # Gazeta Sporturilor
Iosif Rotariu (63 de ani), fost mare internațional român, a vorbit despre situația băncii tehnice a echipei naționale, în contextul în care Mircea Lucescu a fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate. Federația Română de Fotbal urmează să anunțe dacă „Il Luce” va putea sta pe bancă la barajul din luna martie contra Turciei sau dacă va fi nevoie de un selecționer interimar. ...
17:50
17:40
Comisia de Recurs din cadrul FRF a comunicat oficial că FCSB e obligată să plătească 40.000 de euro către Bestway Soccer, agenție de impresariat.Decizia Comisiei de Recurs e definitivă pe plan intern, dar poate fi atacată la TAS de FCSB în termen de 21 de zile. Litigiul dintre cele două părți e legat de transferul lui David Kiki la formația roș-albastră, în 2024. Fundașul stânga a semnat atunci liber de contract, după despărțirea de Farul. ...
17:30
„Bisericuțe pe religii și naționalități!” » Iuliu Mureșan, dezvăluiri despre haosul din vestiarul CFR-ului: „Băi, sunt niște probleme!” # Gazeta Sporturilor
Revenirea lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj nu a fost doar o mutare administrativă, ci un moment de reset pentru un vestiar fragmentat și o echipă aflată în derivă. Chemați la o masă la inițiativa lui Cristi Balaj, jucătorii au ajuns față în față cu unul dintre oamenii care au scris istoria recentă a clubului. ...
Acum 4 ore
17:10
Chivu i-a pus la punct pe italieni: „Problema fotbalului nu e arbitrajul! Nu văd fantome și nu mă tem de nimic” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a susținut o altă conferință de presă la Milano în care i-a surprins pe ziariști cu mesajul puternic transmis. Înaintea derby-ului de sâmbătă cu Juventus, antrenorul lui Inter a declarat: „Este vina arbitrilor dacă Italia nu a mai participat la Mondiale de 11 ani? Încă vorbim despre aceleași lucruri și ne plângem mereu chiar și după introducerea VAR!”. ...
17:00
Cristi Pustai, discurs manifest după despărțirea de Ceahlăul: „Nu sunt șobolan” # Gazeta Sporturilor
La câteva zile după ce Angelo Alistar, președintele executiv al clubului Ceahlăul Piatra Neamț, a anunțat despărțirea dintre club și Cristi Pustai (58 de ani), antrenorul a vorbit despre motivele care au dus la decizia ca cele două părți să oprească colaborarea.Unul dintre principalele motive a fost faptul că echipa are interdicție la transferuri și nu putea legitima noi jucători. ...
16:50
Au început războiul! Lando Norris, reacție acidă după declarațiile lui Verstappen: „Dacă vrei, poți să te retragi! Suntem plătiți cu sume absurde, așa că nu ne putem plânge” # Gazeta Sporturilor
Britanicul Lando Norris (26 de ani) a venit cu o replică adică după declarațiile date de rivalul său, Max Verstappen.În pline teste la Bahrain, Max Verstappen a vorbit despre noile monoposturi de Formula 1, după schimbarea de regulament, declarând că: „Se simte mai mult ca Formula E pe steroizi. Îmi place să merg cu pedala la pământ, iar în acest moment, nu poți conduce așa. Din punct de vedere al pilotajului nu este amuzant”. ...
16:40
Noul transfer a lui Juventus a trecut prin clipe de coșmar: „Două luni închis în casă! Am slăbit câteva kilograme într-o săptămână” # Gazeta Sporturilor
Jeremie Boga (29 de ani), noua achiziție a lui Juventus, a descris sosirea la Torino ca pe o „binecuvântare”, după o perioadă tulbure la Nice, care l-a ținut departe de teren timp de două luni. Extrema ivoriană a dezvăluit că a trecut prin momente dificile care i-au afectat sănătatea și familia. Boga și Moffi, noua achiziție a lui FC Porto, au fost în centrul unui scandal uriaș în Franța, după ce au fost agresați fizic și insultați rasist de propriii suporteri. ...
16:40
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Farul, care se va disputa duminică, de la 17:00, în runda cu numărul 27 din Superliga. Gâlcă a prefațat meciul împotriva „marinarilor” și a spus care este singurul obiectiv al echipei sale: cele 3 puncte. ...
16:40
Marian Aioani, înainte de revederea cu fosta echipă: „Farul nu stă doar în Denis Alibec” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani (26 de ani), portarul celor de la Rapid București, a vorbit înainte de partida pe care giuleștenii o vor juca pe terenul Farului Constanța, fosta lui echipă.Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care revederea cu Denis Alibec, fostul lui coleg de la Farul, despre eliminarea Rapidului din Cupa României, dar și despre situația selecționerului Mircea Lucescu.Meciul dintre cele două este programat duminică, 15 februarie, ora 17:00, la Ovidiu.VIDEO. ...
16:20
Ziarele spaniole au scos tunurile după 0-4 cu Atletico » „Greșeala gigantică” pe care a comis-o Flick # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, e considerat de jurnaliștii spanioli principalul vinovat pentru eșecul suferit la Madrid, în fața lui Atletico, în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei (0-4).Barcelona nu mai primise 4 goluri într-o primă repriză a unui meci oficial din 2020. Atunci i le adminstrase actualul său antrenor, Hansi Flick, cu Bayern, într-un „sfert” de Liga Campionilor memorabil, încheiat cu un neverosimil 8-2 pentru bavarezi. ...
16:20
Lovitură pe piața sponsorizărilor » Au semnat cu Manchester City + Ce primesc milioane de clienți din România! # Gazeta Sporturilor
Compania Revolut cu peste 70 de milioane de clienți la nivel global, dintre care aproape cinci milioane în România a semnat un contract cu Manchester City. Asta după ce din actualul sezon de Formula 1 a apărut o nouă echipă care vrea să sperie granzii, Audi Revolut F1. ...
16:20
Veste bună pentru fotbalul israelian. De unde a fost aproape ca echipele naționale și de club din această țară să fie excluse din competițiile europene și chiar mondiale, situația s-a răsturnat la 180 de grade. ...
16:10
Igor Tudor (47 de ani) este noul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham. Părțile au un acord verbal pentru o colaborare pe termen scurt pentru început, până în vară.Antrenorul croat este liber de contract din finalul lunii octombrie, când a fost demis de Juventus. Pe banca „Bătrânii Doamne” a reușit doar 10 victorii într-un total de 24 de meciuri. ...
16:00
Cei de la FCSB nu îl vor putea folosi pe Florin Tănase (31 de ani) în meciul cu Craiova, care se va juca duminică, 15 februarie, de la 20:00, în runda cu numărul 27 din Superliga. În remiza cu Craiova de joi, scor 2-2, în urma căreia campioana a părăsit Cupa României, Florin Tănase s-a numărat printre titularii bucureștenilor. Echipa lui Elias Charalambous a primit o veste proastă încă din start, „decarul” s-a accidentat și nu a mai putut continua partida. ...
16:00
Becali a citit că Târnovanu vrea să plece și l-a sunat imediat: „Giovanni l-a îndrumat bine!” # Gazeta Sporturilor
Ajuns rezervă la FCSB, Ștefan Târnovanu (25 de ani) și-ar dori să plece de la echipa roș-albastră. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Gigi Becali a reacționat după auzul deciziei portarului cotat la 4,5 milioane de euro.Ioan Becali, impresarul internaționalului, a dezvăluit că Ștefan Târnovanu ar vrea să o părăsească pe FCSB. „El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. ...
15:40
Transfermarkt i-a „luat” tot Craiovei din prima ligă! Cum împarte acum palmaresul Știința # Gazeta Sporturilor
În urma deciziei din dosarul palmaresului Universității Craiova, portalul Transfermarkt a operat modificări, trecând toate trofeele Științei, inclusiv cele 4 titluri de campioană, în vitrina virtuală a clubului patronat de Adrian Mititelu, FCU 1948 Craiova. ...
15:30
Jucătorii lui United sunt scandalizați de propriul patron: „Va trebuie să dea multe explicații” # Gazeta Sporturilor
Sir Jim Ratcliffe (73 de ani), patronul minoritar al lui Manchester United, a afirmat miercuri că „imigranții au colonizat Regatul Unit”.Ratcliffe și-a cerut scuze, joi, pentru remarcile la adresa imigranților. Dar degeaba. O dată rostogolită, „stânca” n-a mai putut fi oprită. A fost de ajuns ca vorbele sale să ajungă la urechile jucătorilor și coproprietarul lui Manchester United s-a trezit cu o groază de inamici în vestiar. ...
Acum 6 ore
15:10
După Universitatea Craiova - FCSB, scor 2-2, Gică Craioveanu (57 de ani), legenda oltenilor, a criticat strategia aleasă de Filipe Coelho (45), tehnicianul echipei din Bănie.Gică Craioveanu l-a „taxat” pe Coelho pentru faptul că acesta a declarat după meci că nu a avut foarte multe soluții în atac. De asemenea, nu înțelege de ce portughezul a decis să îl treacă pe mijlocașul Samuel Teles în banda dreaptă. ...
15:10
Gabriela Ruse, victorioasă în calificările de la Dubai, e la un singur pas de a-și asigura prezența pe tabloul principal # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA) a trecut în al doilea tur de calificare pentru tabloul principal al turneului WTA de la Dubai. Românca a învins-o în 3 seturi, 6-2, 6-7 (3), 6-1, pe ucraineanca Yuliia Starodubtseva (26 de ani, 103 WTA). ...
15:10
Minaur Baia Mare își aduce portar de Liga Campionilor! Ivana Kapitanovic se întoarce în „Liga Florilor” # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare s-a înțeles cu portărița Ivana Kapitanovic, care va juca la formația maramureșeană pentru următorii doi ani.Conducerea clubului băimărean s-a înțeles cu croata Ivana Kapitanovic (31 ani) pentru un contract pe două sezoane.Pleacă Dumanska, vine KapitanovicKapitanovic o va înlocui în poarta lui Minaur, pe Yulia Dumanska care va pleca la CSM București. ...
15:00
Cele mai tari meciuri ale weekendului, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate în acest weekend.Au fost discutate o serie de partide atractive, precum U Craiova - FCSB, Farul - Rapid, Pisa - AC Milan, Napoli - AS Roma, Dortmund - Mainz sau Getafe - Villarreal.Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos. ...
15:00
Biletul de cotă 2 propus în emisiunea Breaking Bets: Vezi meciurile weekendului! # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
14:50
Un nou obstacol pentru Ana Bogdan în încercarea de revenire în tenis: „Nu e ceva ce mi-aș fi dorit să împărtășesc cu voi” # Gazeta Sporturilor
Ana Bogdan (33 de ani, 648 WTA) a anunțat că procesul ei de revenire în tenis va fi întârziat de niște probleme de sănătate cu care se confruntă. Mai exact, tenismena originară din Sinaia suferă de bronșită acută și pneumonie interstițială, simptomele apărând după participarea ei la Transylvania Open.În 2 februarie, Ana Bogdan s-a întors pe terenul de tenis și a participat la Transylvania Open, un turneu important pentru ea. ...
14:50
Fostul golgheter al „Științei” a dat verdictul după Universitatea Craiova - FCSB: „Are forța să meargă până la capăt” # Gazeta Sporturilor
Rodion Cămătaru, fostul mare atacant al „Științei” a analizat pentru GSP.ro meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României, terminat 2-2.În ultima partidă din grupa Cupei României Betano, oltenii și roș-albaștri au terminat la egalitate, scor care a făcut ca echipa lui Coelho să termine pe primul loc, iar elevii lui Charalambous să rateze calificarea. ...
14:50
Craiova contraatacă după 2-2 cu FCSB: „Crețu trebuia eliminat!” » Expertul a tranșat faza # Gazeta Sporturilor
Silvian Cristescu (55 de ani), fost căpitan al Universității Craiova, apropiat de clubul din prima ligă, reclamă o serie de presupuse greșeli de arbitraj în favoarea FCSB-ului în duelul de Cupă. Rezultatul final, 2-2, i-a trimis pe olteni în sferturile competiției, în vreme ce roș-albaștrii au fost eliminați. ...
14:50
După Rapid, iată că și FCSB a părăsit Cupa României încă din faza grupelor, pierdere pentru o întrecere ce continuă fără campioana en-titre. Căreia îi trebuia victorie la Craiova și n-a reușit decât un egal, 2-2, Universitatea conducând cu 1-0 și cu 2-1. De spus că FCSB a avut și ghinion. ...
14:40
Fostul atacant al Italiei, Mario Balotelli (35 de ani), a declarat că a fost insultat rasial în timpul unui meci din Cupa Emiratelor Arabe Unite.Inicidentele ar fi avut loc în timpul partidei dintre Al-Ittifaq, echipa italianului, și Dubai City, disputată miercuri.Mario Balotelli, ținta insultelor rasiste În timpul partidei contra echipei Dubai City, mai mulți fani din tribune l-au abuzat verbal pe Mario Balotelli, primid numeroase insulte cu tentă rasistă. ...
14:30
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii! # Gazeta Sporturilor
Eileen Gu (22 de ani), cvadruplă medaliată la Jocurile Olimpice de iarnă, este una din cele mai mari vedete de la Milano-Cortina. Deși este încă studentă, schioarea care concurează pentru China și-a fructificat capitalul de imagine și este în topul sportivelor cu cele mai mari venituri în 2025.În 2022, la Jocurile Olimpice din Beijing, Eileen Gu, care concurează la schi freestyle, a câștigat 3 medalii olimpice, inclusiv două de aur. ...
14:30
Cătălin Munteanu, 47 de ani, crede că un fotbalist în formă de la Dinamo merită să fie în lotul echipei naționale. „Cap de Zmeu” este antrenor cu licența A, iar ultima dată a fost „secundul” lui Liviu Ciobotariu (54) la Petrolul Ploiești.Fostul campion cu alb-roșiii vorbește despre fundașul stânga Raul Opruț (28). El a marcat de 4 ori în actuala stagiune, a reușit și două pase decisive. ...
14:20
Johannes Klaebo, al treilea aur la Milano-Cortina 2026! A egalat recordul de medalii olimpice supreme al legendarului Bjorn Daehlie # Gazeta Sporturilor
Norvegianul Johannes Hoesflot Klaebo (29 de ani) a cucerit azi cea de-a treia medalie olimpică la aur la JO de la Milano Cortina 20206 (6-22 februarie), impunându-se și în cursa de 10 kilometri, după ce, zilele trecute, a fost de neînvins în probele de skiathlon și în cea de 7,5 kilometri.Klaebo a egalat astfel recordul de medalii de aur cucerite laJO de compatriotul său, Bjorn Daehlie, tot la schi fond, ducând la borna 8 totalul titlurilor olimpice pe care le are în palmares. ...
14:20
Nu mai suportă! Internaționalul de la FCSB i-a cerut lui Ioan Becali să îi caute echipă: „E supărat, vrea să plece” # Gazeta Sporturilor
Ioan Becali, impresarul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), a dezvăluit că portarul este foarte nemulțumit de situația în care se află la FCSB și va merge la Gigi Becali pentru a-i cere să îl lase să se transfere. După eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4, suferit pe 25 ianuarie, Gigi Becali a decis să îl scoată din poartă pe Târnovanu, om de bază în ultimii ani și să îl titularizeze pe tânărul Matei Popa. ...
14:00
Corvinul 2.0? Divizionara secundă e în sferturile Cupei și vrea mai mult: „Știți proverbul cu buturuga” # Gazeta Sporturilor
Nou-promovată în Liga 2, CS Gloria Bistrița a intrat în turul 2 în acest sezon al Cupei României. Cristi Pustai a calificat-o în grupe, depășind 3 tururi preliminare, apoi Nicolae Grigore a scos-o dintr-o grupă din care au făcut parte patru echipe din Superligă: Craiova, FCSB, Petrolul și UTA. Bistrițenii nu se mulțumesc cu prezența printre ultimele 8 echipe ale competiției. Inspirându-se din parcursul Corvinului din 2024, ei visează la mai mult. ...
14:00
Gaură financiară INCREDIBILĂ la clubul din Superliga: „Nici domnul Becali nu dă banii ăștia! E prea mult” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, 65 de ani, este invitatul ediției #32 a podcastului GSP „2 la 1”, diseară, de la 18:00 # Mai întâi, omul de afaceri demontează un argument folosit recurent de antrenorul Leo Grozavu (58) # Apoi discută despre deficitul acumulat de FC Botoșani de-a lungul ultimilor ani # Și care sunt șansele ca Botoșaniul să aibă în viitorul apropiat un stadion nou, o bază modernă de pregătire?Grozavu a pus în mai multe rânduri forma slabă a echipei sale din ultima ...
14:00
Evgeni Plushenko, impresionat de perechea Beaudry–Cizeron și entuziasmat de Ilia Malinin, cu care are o legătură specială # Gazeta Sporturilor
Evgeni Plushenko (43 de ani), dublu campion olimpic în proba individuală masculină a patinajului artistic, urmărește ce se întâmplă la Jocurile Olimpice la Milano-Cortina, mai ales că are o rubrică pe un site din Rusia.Evgeni Plushenko este unul dintre patinatorii care au marcat istoria acestui sport, el cucerind patru medalii olimpice, două de aur în 2006 și 2014 și două de argint în 2002 și 2010. ...
14:00
„O eliminare din Cupă nu înseamnă că vei ceda în campionat” » Fostul mare internațional, avertisment pentru FCSB: „E decisiv” # Gazeta Sporturilor
Iosif Rotariu, 63 de ani, cvintuplu campion al României, finalist în Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua București, consideră că primul episod Craiova - FCSB din această săptămână, terminat la egalitate, scor 2-2, nu va influența duelul din campionat, unde rămâne adevărata miză. Fostul internațional a remarcat că oltenii au arătat mai multă consistență, eminamente în prima repriză, și au gestionat mai bine momentele importante. ...
