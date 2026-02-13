Incredibil cu cine a semnat Steliano Filip, ajuns la 31 de ani

14:20

Ioan Becali, impresarul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), a dezvăluit că portarul este foarte nemulțumit de situația în care se află la FCSB și va merge la Gigi Becali pentru a-i cere să îl lase să se transfere. După eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4, suferit pe 25 ianuarie, Gigi Becali a decis să îl scoată din poartă pe Târnovanu, om de bază în ultimii ani și să îl titularizeze pe tânărul Matei Popa. ...