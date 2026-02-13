Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică! Cu ce echipă e aproape să semneze

Primasport.ro, 13 februarie 2026 20:30

Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică! Cu ce echipă e aproape să semneze

Acum 5 minute
20:50
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor după o gafă mare
Acum 30 minute
20:30
Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică! Cu ce echipă e aproape să semneze
20:30
E OUT! FCSB, fără un jucător de bază la meciul contra Craiovei de duminică: "Nu va fi în lot" | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
20:20
Universitatea Cluj s-a despărţit de unul din cei mai experimentaţi jucători din lot! A prins foarte puţine meciuri la ardeleni
20:10
Kata Mandel şi Henrietta Bartalis au terminat cu bine concursul olimpic de snowboard cross
20:00
TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative
20:00
MM Stoica, reacţie categorică după controversa de la golul doi al Craiovei: "Sunt oameni care au simpatii" | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
19:40
Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile
19:30
Un fost patron din Superliga a murit!
19:10
Radu Drăguşin, aproape să aibă antrenor nou! Tottenham ar fi ajuns la un acord verbal
19:00
Născut în străinătate, un jucător anunţă că vrea să joace pentru România: "Este visul meu!"
Acum 4 ore
18:30
Biatlonistul Quentin Fillon Maillet, campion olimpic pentru a patra oară
18:20
Un club important din La Liga a primit interzis la transferuri până în 2028
18:20
O echipă din Superliga a scăpat de insolvenţă! ”Comunicarea cu suporterii noştri să fie tot mai deschisă şi mai transparentă”
18:00
O legendă a lui Dinamo propune un jucător surpriză la echipa naţională!
17:50
O echipă din Liga 2 a rămas fără antrenor înainte de reluarea sezonului. ”Nu neapărat că am vrut să fug de pe corabie”
17:40
Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri. A egalat recordul absolut de medalii de aur
17:40
FR Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia. ”Nu vor fi suspendaţi”
17:40
Ucraineanul Heraskevich, audiat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportivul a fost descalificat la JO din cauza căştii comemorative
17:40
Becali a auzit că un titular de la FCSB vrea să plece şi a răbufnit: "Nu stau să pierd campionatul pentru el! Nu merg astea cu mine"
17:20
O echipă care a jucat recent în Liga 2 este la un pas de faliment!
17:10
Gigi Becali ia o decizie dură cu privire la un jucător de la FCSB.
17:00
Mladinovici şi Călin arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
Acum 6 ore
16:40
Transfer de marcă în Liga 3! Unirea Alba Iulia a adus un fost portar de la FCSB
16:40
O sportivă italiană suspendată pentru dopaj a fost în cele din urmă autorizată să concureze la biatlon
16:40
O echipă din Superligă se confruntă cu o situaţie financiară uluitoare! Clubul este pe minus cu peste 20 de milioane de euro
16:30
Polemici după ce un tricou cu ediţia din 1936 organizată de Germania nazistă a fost pus în vânzare pe site-ul CIO
16:30
Prima medalie asigurată pentru sportivii tricolori la WTT Star Contender Chennai
16:00
Probleme pentru FCSB! Liderul echipei s-a rupt
15:40
FIFPro îşi exprimă îngrijorararea cu privire la situaţia fotbalistului profesionist Amirhossein Ghaderzadeh, aflat în detenţie în Iran după proteste. Jucătorul ar fi fost condamnat la moarte
15:10
S-a săturat! Ştefan Târnovanu îi urmează exemplul lui Adrian Şut şi vreă să plece de la FCSB: „E supărat”
Acum 8 ore
14:50
Transfer la FCSB: ”Un jucător mult mai calitativ decât Baba Alhassan!”
14:20
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vin pe „Ilie Oană” pentru 3 puncte
14:20
„Cu siguranţă vom fi amendaţi!” Andrei Nicolescu îşi asumă greşeala după scandalul cu Baiaram
14:00
Singurul jucător remarcat de Gigi Becali, după egalul contra Craiovei: ”Dacă vrei, spun el!”
13:50
Donald Trump a graţiat cinci foşti jucători din NFL. Condamnările celor cinci au fost legate de tranzacţii cu droguri sau trafic de droguri, tipărire de bani falşi şi sperjur în legătură cu o fraudă privind asigurări auto
13:40
Dorinel Munteanu şi Danny Armstrong au făcut pace! Andrei Nicolescu a lămurit situaţia: „Nu a fost ceva ieşit din comun”
13:30
Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile
13:10
OFICIAL | Daniel Popa a revenit în SuperLigă! Fostul atacant al FCSB-ului va încerca să-şi salveze noua formaţie de la retrogradare
Acum 12 ore
12:20
„Dacă pierdem duminică, e un dezastru!” Mihai Stoica a ridicat miza revanşei cu Universitatea Craiova
11:30
Emil Grădinescu nu s-a mai abţinut după ce a văzut grupa României din Nations League: "Băieţi, nu putem avea nicio pretenţie!” | EXCLUSIV
11:20
Cum arată programul României în Nations League! Debut contra celui mai puternic adversar
11:10
Florin Tănase, în pericol să rateze meciul cu Universitatea Craiova din campionat! Mihai Stoica: „M-aş mira să poată să joace”
11:10
Becali a început să râdă în direct de fotbalistul FCSB-ului: "I-a fost frică să nu-l mănânce mingea!” | VIDEO EXCLUSIV
10:10
Verdictul lui Cristi Balaj la cea mai controversată fază din Universitatea Craiova – FCSB: „Ne o situaţie clară”
09:50
MM Stoica nu a mai suportat, după meciul FCSB-ului contra Craiovei: ”E jenant!”
09:40
Programul de vineri al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă
09:10
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vin pe „Ilie Oană” pentru a lua toate cele 3 puncte
Acum 24 ore
01:10
Strănepoata Ginei Lollobrigida a cucerit al doilea titlu olimpic la Jocurile Olimpice
