Ce gafă! Neagoe și-a pus mâinile în cap după ce a văzut greșeala din Petrolul - FC Argeș
Sport.ro, 13 februarie 2026 21:20
FC Argeș a deschis scorul în duelul cu Petrolul.
Acum 10 minute
21:50
La 41 de ani, marea schioare americană trece printr-o experiență infernală.
Acum 30 minute
21:30
Mihai Stoica a vorbit despre cea mai fierbinte fază de arbitraj din meciul Universitatea Craiova - FCSB.
Acum o oră
21:20
FC Argeș a deschis scorul în duelul cu Petrolul.
21:20
Hristo Stoichkov neagă implicarea la Farul. De ce nu poate prelua acțiunile de la Gică Hagi # Sport.ro
Hristo Stoichkov (60 de ani), legenda fotbalului din Bulgaria, a fost asociat în ultimele zile cu o posibilă implicare la Farul Constanța, în calitate de acționar.
21:00
Fostul căpitan al lui Dinamo a semnat cu un club de amatori.
Acum 2 ore
20:50
În Qatar, fostul selecționer poate cuceri cel mai prețios trofeu, de când s-a apucat de antrenorat.
20:20
Patru etape mai sunt de disputat din sezonul regulat al Superligii, iar primele trei clasate sunt separate de un singur punct.
20:10
Motivul pentru care Florin Prunea a lăudat-o pe FCSB: ”Fantastic! Eu am privit cu scepticism!” # Sport.ro
Florin Prunea a lăudat-o pe FCSB pentru ultima strategie pusă la cale de Gigi Becali.
20:00
Ajuns la Al-Hilal Omdurman (Sudan) din august 2025, tehnicianul de 50 de ani o duce foarte bine. Atât sportiv, cât și financiar. Dovadă și informația aflată de presa locală.
20:00
Basarab Panduru a comentat declarația unui jucător de la Universitatea Craiova, după meciul cu FCSB.
Acum 4 ore
19:50
Universitatea Craiova și FCSB se vor înfrunta din nou, de această dată în campionat, duminică, de la ora 20:00, în runda 27 din Superliga.
19:40
Marea diferență dintre Chivu și Inzaghi dezvăluită de un fost mare fotbalist: ”Ce face Chivu acum?” # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu se pregătește pentru derby-ul cu Juventus din etapa cu numărul 25 din Serie A.
19:10
Fondistul norvegian Johannes Klaebo s-a bucurat de o victorie "specială" vineri, după ce a câştigat proba individuală de 10 km liber la Jocurile Olimpice din 2026, unde s-a "chinuit" să câştige acest tip de cursă pentru prima dată, a explicat el în zona mixtă, transmite AFP.
19:10
Întrebarea polonezilor după ce naționala lor a picat cu România în grupa de Nations League: „Mai poate?“ # Sport.ro
În urma tragerii la sorți de la Bruxelles (Belgia), tricolorii au aflat cu cine vor juca în Liga B a Națiunilor, ediția 2026-2027.
19:00
Kennedy Boateng (29 de ani), intrat în ultimele șase luni de contract cu Dinamo, nu a fost lăsat să plece în această iarnă.
18:40
FCSB a primit decizia Comisia de Recurs din cadrul FRF și va trebui să plătească o sumă de bani, chiar dacă Gigi Becali nu a fost de acord.
18:30
Gâlcă, incisiv după ce Rapid a părăsit Cupa României: "Cum m-am plâns? Explică-mi plânsul!" # Sport.ro
Rapid a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon, după ce a părăsit Cupa României încă din faza grupelor.
18:30
Formația gălățeană traversează un sezon foarte bun, însă e chinuită, în continuare, de grave probleme financiare.
18:20
Șumudică s-a crucit, când a văzut cum a fost driblat jucătorul lui: golul care a doborât echipa sa, de PlayStation # Sport.ro
Al-Okhdood pierde cam tot, dar măcar e implicată în niște meciuri spectaculoase. Ba cu multe goluri, ba cu niște faze incredibile.
18:10
Gigi Becali a vorbit cu jucătorul care își forțează plecarea de la FCSB: ”A fost corect, mi-a plăcut de el!” # Sport.ro
Un jucător de la FCSB își forțează plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali.
Acum 6 ore
17:50
Barcelona surprinde: ce a apărut pe site-ul oficial la câteva ore după umilința cu Atletico Madrid # Sport.ro
Barcelona a suferit un eșec usturător în semifinalele Cupei Spaniei, 0-4 contra lui Atletico Madrid, însă catalanii continuă să spere la calificare.
17:50
Florin Prunea este convins! Cine se va afla pe banca naționalei la baraj dacă Mircea Lucescu nu va fi apt: ”100%” # Sport.ro
Mircea Lucescu se confruntă cu probleme medicale, iar prezența sa la baraj este pusă sub semnul întrebării.
17:40
Gabriela Ruse s-a calificat în ultimul tur la Dubai: victorie în fața sportivei din Ucraina # Sport.ro
Gabriela Ruse s-a calificat în ultimul tur de la Dubai.
17:00
În zona Golfului Persic, la dezvoltarea fotbalului au contribuit din plin și românii care au lăsat o „moștenire“ importantă în urma lor.
17:00
Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz # Sport.ro
Cristi Chivu a prefațat Derby d'Italia, Inter - Juventus, care se joacă sâmbătă, de la 21:45, în Serie A.
16:50
Decizia luată de CCA pentru meciul Universitatea Craiova - FCSB după controversele din Cupă! La VAR se va afla un arbitru rapidist # Sport.ro
FCSB s-a duelat în Cupa României cu Universitatea Craiova, scor 2-2, iar, în urma rezultatelor, roș-albaștrii au fost eliminați din competiție.
16:50
Unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali i-a dorit la FCSB ar putea pleca din Superliga.
16:30
Tottenham s-a despărțit în această săptămână de Thomas Frank, după rezultatele foarte modeste din Premier League, iar londonezii sunt acum pe cale să numească un interimar.
16:10
Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“ # Sport.ro
Ca o ironie a sorții, americanca de 44 de ani a slăbit abia după ce s-a lăsat de sportul de performanță!
Acum 8 ore
15:50
Denis Drăguș, reacție fermă după ce a aflat grupa de foc în care a nimerit România în Liga Națiunilor # Sport.ro
Denis Drăguș a analizat grupa grea a României din Liga Națiunilor, unde tricolorii vor înfrunta Polonia, Suedia și Bosnia.
15:30
Un jucător de la FCSB e supărat și vrea să plece de la echipă.
15:30
Tyson Fury revine în ring pe un stadion din Premier League!
15:10
GOAT! Johannes Hosflot Klaebo, record all-time de medalii de aur câștigate la Jocurile Olimpice # Sport.ro
Performanță fantastică realizată de norvegian la Milano-Cortina.
15:00
Un fost jucător de la FCSB și-a găsit echipă, după ce a rămas liber de contract.
15:00
FCSB a remizat 2-2 cu Universitatea Craiova joi seară.
14:50
Fotbalistul dorit de Gigi Becali după ce i-a dat gol lui FCSB de la 30 de metri, debut fantastic la noua echipă! # Sport.ro
Kosovarul s-a făcut remarcat în Superligă, apoi și-a continuat cariera în Polonia și Turcia.
14:50
Biatlonista suspendată pentru dopaj va participa la Jocurile Olimpice de iarnă: ”Am crezut întotdeauna în onestitatea mea” # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au loc în perioada 6 februarie - 22 februarie.
14:20
Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe înaintea partidei Real Madrid - Real Sociedad de sâmbătă, 14 februarie, de la 22:00.
14:20
Raul Rusescu (37 de ani), fost golgheter și campion al României cu FCSB, a dezvăluit ce jucător ar transfera la echipa sa favorită.
14:10
Universitatea Craiova - FCSB s-a încheiat 2-2 în ultima rundă din faza grupelor Cupei României.
14:00
Meciul dintre Universitatea Craiova - FCSB, scor 2-2, a decis ultima echipă calificată în sferturile Cupei României.
Acum 12 ore
13:50
Raheem Sterling (31 de ani) a fost prezentat la noua sa echipă.
13:50
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a început vineri să analizeze apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, urmând ca în cursul zilei să se pronunţe cu privire la cererea sportivului de skeleton de a fi repus în drepturi după ce joi a fost descalificat de la Jocurile Olimpice din cauza „căştii comemorative”.
13:20
REPORTAJ | În inima leagănului din poloul românesc. Bazinul Floreasca a redevenit o bijuterie: oamenii care i-au redat strălucirea # Sport.ro
Bazinul Floreasca „este leagănul poloului românesc, este inimaginabil” așa cum l-a descris perfect Alex Matei.
13:10
Hull City - Chelsea, ora 21:45, LIVE pe VOYO. Londonezii caută primul trofeu FA Cup după opt ani # Sport.ro
Meciul dintre Hull City și Chelsea poate fi urmărit LIVE pe VOYO de la ora 21:45.
12:40
Arsenal joacă sub o imensă presiune meciul cu Brentford, programat joi seară, de la ora 22:00.
12:40
Detaliile acordului la care a ajuns Daniel Popa cu noua sa echipă.
12:30
La Liga a luat o decizie care o vizează pe Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu.
12:20
Fosta mare handbalistă demisionase de la CSM București, la finalul anului 2025.
12:20
Olimpiu Moruțan, ținta numărul 1 a fanilor din Giulești? Un simbol al Rapidului avertizează: „Răbdarea are o limită!” # Sport.ro
Atenționarea primită de Olimpiu Moruțan, din partea unui simbol al Rapidului: „Fanii știu destul de mult fotbal”.
